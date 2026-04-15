ΑΕΚ – Μπανταλόνα: Ώρα υπέρβασης και πρόκρισης για την Ένωση

Έτοιμη για την υπέρβαση η ΑΕΚ! Η Ένωση υποδέχεται το βράδυ της Τετάρτης (15/04, 19:30) την Μπανταλόνα στη SUNEL Arena, με στόχο τη νίκη και το 2-1 στη σειρά, αποτέλεσμα που θα της δώσει την πρόκριση στο Final 4 του Basketball Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Η ΑΕΚ στην τελευταία της προπόνηση είχε τον κόσμο στο πλευρό της, ο οποίος μάλιστα θα δώσει δυναμικό παρών και στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, προκειμένου να δώσει ώθηση στους παίκτες του Σάκοτα, για τη νίκη-πρόκριση.

Όλοι στην Ένωση κατανοούν τη σημασία του αγώνα και το διακύβευμα, με τον Σάκοτα μάλιστα να αναφέρει πως «είμαστε όλοι ενωμένοι για να πετύχουμε τον μεγάλο στόχο που έχουμε μπροστά μας, που είναι να επιβεβαιώσουμε τον τίτλο της καλύτερης ομάδας στο BCL βάσει ρεκόρ μέχρι και αυτή τη φάση».