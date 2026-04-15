ΠΑΣΟΚ: Κυβέρνηση προστασίας του δημοσίου συμφέροντος ή των κολλητών; – Απαντήσεις και για τη 2η πρόσληψη Λαζαρίδη

Απαντήσεις «άμεσα» ζητάει από την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ «και για τη δεύτερη πρόσληψη Λαζαρίδη το 2013 ως ΠΕ» με νέα ανακοίνωσή του.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, «ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που το 2019 υποσχόταν στον ελληνικό λαό ότι θα κυβερνήσει με τους άριστους, κάλυψε πλήρως το προσωπικό του ρουσφέτι, Μακάριο Λαζαρίδη», ενώ σημειώνει πως «για τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση είναι απολύτως θεμιτό να προσλαμβάνεται και να πληρώνεται κάποιος ως Ειδικός Επιστήμονας Υπουργού χωρίς να έχει πτυχίο ΑΕΙ, πολλώ δε μάλλον μεταπτυχιακό».

«Είναι εντάξει για το ήθος εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας ότι εξαπάτησε το δημόσιο και πληρωνόταν από το κρατικό ταμείο για έναν μισθό, που πήρε προφανώς με λαθροχειρία όπως ο ίδιος ομολόγησε, αφού τα προσόντα του αντιστοιχούσαν μόλις σε θέση μετακλητού και όχι Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού όπως γράφει το ΦΕΚ πρόσληψης», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ.

Τονίζει, μάλιστα, ότι «το Υπουργείο Παιδείας μπορεί και σήμερα, δεδομένου ότι δεν έχει παρέλθει εικοσαετία, να προχωρήσει στον καταλογισμό των ποσών των μισθολογικών αποδοχών που έλαβε αχρεωστήτως, όπως κάνει σε δεκάδες δημοσίους υπαλλήλους που έλαβαν αντίστοιχα ποσά αλλά δεν είναι κολλητοί του πρωθυπουργού».

«Είστε κυβέρνηση προστασίας του δημοσίου συμφέροντος ή των κολλητών σας;»

«Για την περίπτωση της εκ νέου πρόσληψης του κ. Λαζαρίδη σε θέση ΠΕ χωρίς πάλι πτυχίο (!) το 2013, έχει κάνει κάποια έρευνα το Μαξίμου; Πώς πληρωνόταν με αποδοχές ΠΕ από τη Γραμματεία Ισότητας τότε;», αναρωτιέται το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας απαντήσεις από την κυβέρνηση.

Παράλληλα, ζητάει εξηγήσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπος για τις «δικαιολογίες» που διατύπωσε σε σχέση με την υπόθεση Λαζαρίδη στο briefing. «Κύριε Μαρινάκη, επιλέξατε πάλι το ψέμα. Είναι δυνατόν να επικαλείστε την παραγραφή ενός ποινικού αδικήματος για να αιτιολογήσετε την παραμονή του κ. Λαζαρίδη στην κυβέρνηση; Μας λέτε πως παρανόμησε αλλά επειδή παραγράφηκε, δεν υπάρχει θέμα!», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Έχετε το πολιτικό σθένος να τα ερευνήσετε όλα; Είστε κυβέρνηση προστασίας του δημοσίου συμφέροντος ή των κολλητών σας; Αναμένουμε απαντήσεις».

Σημειώνεται ότι ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε σχετικά: «Για το 2007, απάντησε σήμερα ο κύριος Λαζαρίδης. Καταρχάς, μιλάμε για 19 χρόνια πίσω. Δηλαδή, για να καταλάβουμε δεν θα μπορεί να γίνει ούτε νομική διερεύνηση ποινικά, γιατί είναι παραγεγραμμένο αν υπάρχει…».