Ελλάδα και 17 ακόμη χώρες χαιρετίζουν τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου – Καλούν σε αποκλιμάκωση
Διπλωματία 14 Απριλίου 2026, 20:47

Οι 18 υπουργοί Εξωτερικών προτρέπουν όλα τα μέρη να εργαστούν προς μια διαρκή πολιτική λύση, και καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, αλλά και τα μαζικά ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Η νυχτερινή συνήθεια που αυξάνει αθόρυβα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Spotlight

Δεκαοκτώ υπουργοί Εξωτερικών ευρωπαϊκών χωρών μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, καθώς και της Αυστραλίας, συνυπέγραψαν κοινή δήλωση με την οποία καλούν να συμπεριληφθεί και ο Λίβανος στις περιφερειακές προσπάθειες αποκλιμάκωσης.

Οι δεκαοκτώ υπουργοί Εξωτερικών προτρέπουν παράλληλα όλα τα μέρη να εργαστούν προς μια διαρκή πολιτική λύση, και καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, αλλά και τα μαζικά ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο που πραγματοποιήθηκαν στις 8 Απριλίου.

Αναφέρουν επίσης ότι η συνέχιση του πολέμου στον Λίβανο θέτει σε κίνδυνο την τρέχουσα περιφερειακή αποκλιμάκωση, και χαιρετίζουν την πρωτοβουλία του Λιβανέζου προέδρου Αούν να ξεκινήσει απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ, καθώς και την αποδοχή από το Ισραήλ της έναρξης των συνομιλιών με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ακόμη, τονίζουν ότι οι απευθείας διαπραγματεύσεις μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για διαρκή ασφάλεια για τον Λίβανο και το Ισραήλ, καθώς και για την ευρύτερη περιοχή και δηλώνουν έτοιμοι να τις στηρίξουν, ενώ τονίζουν την ετοιμότητα τους να παράσχουν επείγουσα βοήθεια σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους στον Λίβανο, σε συντονισμό με την κυβέρνηση της χώρας.

Ολόκληρη η κοινή δήλωση των δεκαοκτώ υπουργών Εξωτερικών έχει ως εξής:

«Εμείς οι υπουργοί Εξωτερικών της Αυστραλίας, του Βελγίου, της Κροατίας, της Κύπρου, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ισλανδίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβενίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου καλούμε να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στις περιφερειακές προσπάθειες αποκλιμάκωσης και προτρέπουμε όλα τα μέρη να εργαστούν προς μια διαρκή πολιτική λύση. Η συνέχιση του πολέμου στον Λίβανο θέτει σε κίνδυνο την τρέχουσα περιφερειακή αποκλιμάκωση, την οποία έχουμε χαιρετίσει και πρέπει να γίνει πλήρως σεβαστή από όλους.

Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του προέδρου Αούν να ξεκινήσει απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ, καθώς και την αποδοχή από το Ισραήλ της έναρξης των συνομιλιών με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Καλούμε και τις δύο πλευρές να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία. Οι απευθείας διαπραγματεύσεις μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για διαρκή ασφάλεια για τον Λίβανο και το Ισραήλ, καθώς και για την ευρύτερη περιοχή. Είμαστε έτοιμοι να τις στηρίξουμε. Καλούμε, συνεπώς, όλα τα μέρη να προχωρήσουν άμεσα σε αποκλιμάκωση και να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που προσφέρει η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, οι οποίες πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Καταδικάζουμε επίσης με τον πιο έντονο τρόπο τα μαζικά ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο που πραγματοποιήθηκαν στις 8 Απριλίου, τα οποία, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες των λιβανικών αρχών, είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 350 ανθρώπων και τον τραυματισμό άνω των 1.000. Οι άμαχοι και οι μη στρατιωτικές υποδομές πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Καταδικάζουμε επίσης με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις κατά της UNIFIL και επαναλαμβάνουμε ότι η ασφάλεια και η προστασία των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ πρέπει να διασφαλίζονται ανά πάσα στιγμή.

Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη και τη σταθερή στήριξή μας προς τον λιβανικό λαό και τις αρχές του. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε επείγουσα βοήθεια σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους στον Λίβανο, σε συντονισμό με την κυβέρνηση της χώρας.

Επαναβεβαιώνουμε τη σημασία του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας του Λιβάνου, καθώς και της πλήρους εφαρμογής της απόφασης 1701 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το λιβανικό κράτος ώστε να ασκεί πλήρως την κυριαρχία του σε ολόκληρη την επικράτειά του. Στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζουμε την απόφαση της λιβανικής κυβέρνησης να απαγορεύσει τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ, καθώς και την απόφασή της να ενισχύσει την πλήρη επιβολή της κρατικής εξουσίας στη Βηρυτό και να διασφαλίσει το αποκλειστικό μονοπώλιο των όπλων, και ενθαρρύνουμε την πλήρη και ταχεία εφαρμογή αυτών των μέτρων».

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

Η νυχτερινή συνήθεια που αυξάνει αθόρυβα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Wall Street
Wall Street: Άνοδος μετοχών και αισιοδοξία επενδυτών για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

inWellness
inTown
Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: «Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής»
Διπλωματία 14.04.26

Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: «Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής»

Το ΥΠΕΞ τονίζει τον σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων των μελών της μειονότητας ως Ελλήνων πολιτών με πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία, σημειώνοντας ότι επαναλαμβανόμενες τοποθετήσεις που αμφισβητούν το πλαίσιο αυτό δεν συμβάλλουν στην εμπιστοσύνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας

Σύνταξη
Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή
Πολιτική 14.04.26

Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή

Ο Νίκος Δένδιας θα επισκεφθεί την Ελληνική Δύναμη Κοσόβου, σε μία περίοδο που η Αθήνα δίνει ξανά έμφαση στις σχέσεις της με τα Βαλκάνια, σε ένα ταξίδι που «ήταν προγραμματισμένο εδώ και καιρό».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υπουργείο Εξωτερικών σε Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν
Ελληνοτουρκικά 13.04.26

Υπουργείο Εξωτερικών σε Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν

Τα τριμερή σχήματα συνεργασίας «έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στον Χακάν Φιντάν

Σύνταξη
Φιντάν: Ελλάδα και Κύπρος δεν χρειάζονται στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ – Η συνεργασία τους φέρνει προβλήματα
Τουρκία 13.04.26

Φιντάν: Ελλάδα και Κύπρος δεν χρειάζονται στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ – Η συνεργασία τους φέρνει προβλήματα

«Η Ελλάδα είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ και η "Ελληνοκυπριακή Διοίκηση'' έχει την υποστήριξη της ΕΕ», τόνισε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν

Σύνταξη
Η επίθεση στο Λίβανο και η ανάγκη Νετανιάχου για συνέχιση του πολέμου με στόχο την πολιτική επιβίωσή του
Διπλωματία 10.04.26

Η επίθεση στο Λίβανο και η ανάγκη Νετανιάχου για συνέχιση του πολέμου με στόχο την πολιτική επιβίωσή του

Το Ισραήλ θέτει σε κίνδυνο την εκεχειρία με την πολύνεκρη επίθεση στο Λίβανο και ο Νετανιάχου αναζητά την πολιτική του σωτηρία μέσα από τη συνέχιση του πολέμου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης
Διπλωματία 09.04.26

Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει στην Άγκυρα πως «δε θα αλλάξει η προβλεπόμενη από το διεθνές δίκαιο ονομασία της μειονότητας επειδή ορισμένοι αρνούνται να αποδεχθούν το απολύτως προφανές»

Σύνταξη
Πρόκληση Ακάρ για την Κύπρο: Όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους
Πρώην υπουργός Τουρκίας 08.04.26

Πρόκληση Ακάρ για την Κύπρο: Όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους

«Στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα», ανέφερε ο πρώην υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ

Σύνταξη
Το Άγιο Φως και οι ισορροπίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χριστιανικές Εκκλησίες
Πολιτική 08.04.26

Το Άγιο Φως και οι ισορροπίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χριστιανικές Εκκλησίες

Η απαγόρευση εισόδου στον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων να μπει στον Πανάγιο Τάφο από τις ισραηλινές αρχές, οι βολές του Πάπα στο Ισραήλ και οι προειδοποιήσεις της Αθήνας για το status quo των Ιερών Προσκυνημάτων στην Ιερουσαλήμ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Τι λέει το ΓΕΕΘΑ
Κόσμος 06.04.26

Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Τι λέει το ΓΕΕΘΑ

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Μαρτίου, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot, ανεπτυγμένη στη Σαουδική Αραβία από το 2021, είχε καταρρίψει δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που στόχευαν ενεργειακές υποδομές στο Γιανμπού. 

Σύνταξη
«Πώς αγοράσατε το Predator;» – Πυρά της αντιπολίτευσης μετά τις αποκαλύψεις για κρατική χρηματοδότηση της Intellexa
Υποκλοπές 05.04.26

«Πώς αγοράσατε το Predator;» – Πυρά της αντιπολίτευσης μετά τις αποκαλύψεις για κρατική χρηματοδότηση της Intellexa

Πυρ ομαδόν από την Αντιπολίτευση μετά την αποκάλυψη από το «Βήμα» για χρηματοδότηση της Intellexa, που προμηθεύει το Predator, με κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια και δραστηριοποίηση της στην Ελλάδα ένα χρόνο πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο.

Σύνταξη
Τα Στενά του Ορμούζ, η άρνηση των ευρωπαίων να μπουν σε ένα πόλεμο που δεν είναι δικός τους και οι στόχοι των ΗΠΑ
Διπλωματία 05.04.26

Τα Στενά του Ορμούζ, η άρνηση των ευρωπαίων να μπουν σε ένα πόλεμο που δεν είναι δικός τους και οι στόχοι των ΗΠΑ

Την πρόθεση τους να συμβάλουν στην ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ, αφού λήξει ο πόλεμος δηλώνουν οι χώρες της Ευρώπης, ενώ οι ΗΠΑ αναζητούν συμμάχους για την επίτευξη των δικών τους στόχων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο ρόλος της Ελλάδας στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι κινήσεις μέσω αμυντικής διπλωματίας
Πολιτική 02.04.26

Ο ρόλος της Ελλάδας στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι κινήσεις μέσω αμυντικής διπλωματίας

Η Ελλάδα τείνει χείρα βοηθείας σε σύμμαχες χώρες της Μέσης Ανατολής, η αντιπολίτευση αντιδρά και ο Δένδιας περιοδεύει σε ΗΑΕ, Κατάρ και Σαουδική Αραβία, με επίκεντρο τις τρέχουσες εξελίξεις.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Στο Κατάρ ο Δένδιας μετά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Πολιτική 01.04.26

Στο Κατάρ ο Δένδιας μετά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Επίσκεψη στο Κατάρ πραγματοποιεί ο Νίκος Δένδιας μετά τα ΗΑΕ, με τις πληροφορίες να αναφέρονται σε παροχή βοήθειας από την πλευρά της Ελλάδας στις δύο χώρες σε πυρομαχικά.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η επίσκεψη Δένδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής
Διπλωματία 01.04.26

Η επίσκεψη Δένδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής

Οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ - Ιράν στο επίκεντρο των επαφών Δένδια στα ΗΑΕ. Δεν έχει ζητηθεί ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής από τα ΗΑΕ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Οι ανησυχίες της Ελλάδας για Ιράν και Μέση Ανατολή – Μήνυμα σε Ισραήλ για το στάτους των ιερών Προσκυνημάτων
Διπλωματία 31.03.26

Οι ανησυχίες της Ελλάδας για Ιράν και Μέση Ανατολή – Μήνυμα σε Ισραήλ για το στάτους των ιερών Προσκυνημάτων

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στην ενημέρωση στις ανησυχίες της Αθήνας για την κατάσταση σε Ιράν και Μέση Ανατολή, την κατάσταση στο Λίβανο και την χορήγηση προσωρινής βίζας σε τούρκους πολίτες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2: Οι γηπεδούχοι άντεξαν «με νύχια και με δόντια» και προκρίθηκαν στην 4άδα (vid)
Champions League 15.04.26

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2: Οι γηπεδούχοι άντεξαν «με νύχια και με δόντια» και προκρίθηκαν στην 4άδα (vid)

Μπορεί η Μπαρτσελόνα να προηγήθηκε 2-0, όμως η Ατλέτικο μείωσε (2-1) και άντεξε στην πίεση των Καταλανών που έμειναν με δέκα παίκτες στο 79’ λόγω αποβολής του Ερικ Γκαρθία. Ηρωας ο γκολκίπερ Μούσο!

Βάιος Μπαλάφας
Κυβερνητική στήριξη στον Μακάριο Λαζαρίδη και… τελικός κριτής η κοινωνία
Πυκνά σύννεφα 14.04.26

Κυβερνητική στήριξη στον Μακάριο Λαζαρίδη και… τελικός κριτής η κοινωνία

Στήριξη στον Μακάριο Λαζαρίδη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ενώ φουντώνουν οι αντιδράσεις. Δεν υπάρχει ζήτημα παραμονής του στην κυβέρνηση. Τελικός κριτής για τα «προσόντα» του υφυπουργού ο λαός.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Με τον πόλεμο στο Ιράν οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ δεν έχουν χρόνο για την Ουκρανία
Κόσμος 14.04.26

Ζελένσκι: Με τον πόλεμο στο Ιράν οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ δεν έχουν χρόνο για την Ουκρανία

«Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, θα υπάρχουν λιγότερα όπλα για την Ουκρανία. Αυτό έχει καίρια σημασία, κυρίως όσον αφορά την αντιαεροπορική άμυνα», εξήγησε ο Ζελένσκι

Σύνταξη
Ένας μήνας με πλαφόν σε καύσιμα και 63 αγαθά: Συγκρατήθηκαν οι τιμές; Ούτε καν
Ακρίβεια 14.04.26

Ένας μήνας με πλαφόν σε καύσιμα και 63 αγαθά: Συγκρατήθηκαν οι τιμές; Ούτε καν

Ένα μήνα μετά την επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και βασικά αγαθά, οι τιμές εξακολουθούν να καλπάζουν. Το ντίζελ έχει ακριβήνει κατά 35% σε σύγκριση με τον Φερουάριο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Boomers: Γίνονται 80 ετών και επανεφευρίσκουν την τρίτη ηλικία
Οικονομικές Ειδήσεις 14.04.26

Πώς οι boomers αλλάζουν την τρίτη ηλικία

Οι 80χρονοι boomers αυξάνονται και έχουν μεγάλες ιδέες για τις δαπάνες, την υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αυτά είναι τα 10 πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο – Μόνο δύο ευρωπαϊκά στη λίστα
Κόσμος 14.04.26

Αυτά είναι τα 10 πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο - Μόνο δύο ευρωπαϊκά στη λίστα

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η επιβατική κίνηση το 2025 ανήλθε σε περίπου τέσσερα δισεκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 5,9% σε σχέση με το 2024 - Ποια είναι τα αεροδρόμια που δέχθηκαν τους περισσότερους επιβάτες

Σύνταξη
Προηγήθηκε 2-0 η Μπαρτσελόνα με Γιαμάλ και Τόρες – Μείωσε η Ατλέτικο με τον Λούκμαν (vids)
Champions League 14.04.26

Προηγήθηκε 2-0 η Μπαρτσελόνα με Γιαμάλ και Τόρες – Μείωσε η Ατλέτικο με τον Λούκμαν (vids)

Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να σκοράρει δύο φορές μέσα σε μόλις 20′, ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα κόντρα στην Ατλέτικο, όμως οι Μαδριλένοι πήραν εκ νέου προβάδισμα πρόκρισης.

Σύνταξη
«Βιολάντα»: Εκτεταμένη διαρροή προπανίου διαπιστώνει η έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους
Ελλάδα 14.04.26

«Βιολάντα»: Εκτεταμένη διαρροή προπανίου διαπιστώνει η έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιβεβαιώνεται η διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο Βιολάντα με ανίχνευση αρωματικών υδρογονανθράκων και θείου σε αέρα, χώμα και άλλα υλικά, ακόμη και 100 μέτρα μακριά

Σύνταξη
Η Κάρολ Γκιστ μοιράζεται την συγκινητική ιστορία της
Αγώνας δρόμου 14.04.26

Η πρώην Μις ΗΠΑ μοιράζεται την ιστορία της: από την αστεγία στην ιστορική της νίκη

Η Κάρολ Γκιστ αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της σε μια «επικίνδυνη» κατάσταση με τη μητέρα και τον βιολογικό της πατέρα, σημειώνοντας ότι και οι δύο είχαν «προβλήματα κατάχρησης ουσιών».

Σύνταξη
Greek Tourism Faces Uncertainty Amid Geopolitical Tensions
English edition 14.04.26

Greek Tourism Faces Uncertainty Amid Geopolitical Tensions

A brief ceasefire initially boosted bookings for Greece, but renewed geopolitical uncertainty in the Middle East has disrupted momentum, leaving the tourism sector balancing cautious optimism with concerns over rising travel costs and demand volatility

Σύνταξη
Λαβρόφ κατά ΗΠΑ και συμμάχων τους: Παίζουν πολύ επικίνδυνα παιχνίδια στη Ασία
Από το Πεκίνο 14.04.26

Λαβρόφ κατά ΗΠΑ και συμμάχων τους: Παίζουν πολύ επικίνδυνα παιχνίδια στη Ασία

Ο Σεργκέι Λαβρόφ κατηγορεί τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους ότι υποδαυλίζουν τις εντάσεις στην Ασία. Και υποστηρίζει ότι στόχος τους είναι να μειώσουν τη ρωσική και κινεζική επιρροή.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα
Champions League 14.04.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 14.04.26

LIVE: Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Στο «κόκκινο» 164 ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης – Το καμπανάκι της Τράπεζας της Ελλάδος
Σφίγγει ο κλοιός 14.04.26

Στο «κόκκινο» 164 ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης – Το καμπανάκι της Τράπεζας της Ελλάδος

Η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει δεκάδες ορόσημα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2026, κάτι που φαίνεται δύσκολο, αν και στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι θα επιτευχθούν οι απαραίτητοι στόχοι

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

