Τρίτη 14 Απριλίου 2026
14.04.2026 | 16:17
Με προβλήματα η επιστροφή των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα
Ο Ντόντσιτς κατακτά ξανά την Ευρώπη
Μπάσκετ 14 Απριλίου 2026, 19:15

Ο Ντόντσιτς κατακτά ξανά την Ευρώπη

Η φανέλα του Ντόντσιτς γίνεται εμπορικό φαινόμενο και αποτυπώνει τη νέα γεωγραφία του παγκόσμιου μπάσκετ.

Γιώργος Μαζιάς
Smartphones: Τι «λέει» η υπερβολική χρήση για τα συναισθήματά μας;

Η ευρωπαϊκή αγορά του μπάσκετ αλλάζει πρόσωπο και ο Λούκα Ντόντσιτς βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της μετατόπισης. Η φανέλα με το νούμερο 77 του Σλοβένου γκαρντ των Λος Άντζελες Λεϊκερς είναι πλέον η πιο εμπορική στην Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας ότι το ΝΒΑ δεν είναι απλώς ένα αμερικανικό προϊόν, αλλά μια παγκόσμια πολιτιστική δύναμη με έντονη ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Πίσω από τον Ντόντσιτς, η παρουσία παικτών όπως ο Anthony Edwards και ο Victor Wembanyama στο βάθρο των πωλήσεων αποτυπώνει μια σαφή τάση: το ευρωπαϊκό κοινό ταυτίζεται ολοένα και περισσότερο με πρόσωπα που είτε προέρχονται από την ήπειρο είτε εκφράζουν τη νέα γενιά του αθλήματος. Ειδικά η περίπτωση του Γάλλου σέντερ των Σαν Αντόνιο Σπερς δείχνει πώς ένας παίκτης μπορεί να μετατραπεί σε εθνικό και εμπορικό σύμβολο πριν καν συμπληρώσει πολλά χρόνια στην κορυφή.

Η πρωτιά του Ντόντσιτς δεν αποτελεί απλώς εμπορικό επίτευγμα, αλλά ένδειξη βαθύτερης αλλαγής. Το ΝΒΑ επενδύει συστηματικά στην ευρωπαϊκή αγορά, και οι Ευρωπαίοι σταρ λειτουργούν ως γέφυρα μεταξύ των δύο κόσμων. Ο Σλοβένος δεν είναι μόνο ένας κορυφαίος παίκτης· είναι ένα παγκόσμιο brand, που συνδυάζει αγωνιστική ποιότητα, προσωπικότητα και αναγνωρισιμότητα.

Το ενδιαφέρον γίνεται ακόμη πιο έντονο αν συγκρίνει κανείς τα δεδομένα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Στεφ Κάρι εξακολουθεί να κυριαρχεί εμπορικά. Ωστόσο, το γεγονός ότι ο Ντόντσιτς βρίσκεται σταθερά στην κορυφή ή κοντά σε αυτήν και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού δείχνει τη μοναδική του απήχηση.

Παράλληλα, η άνοδος νέων ονομάτων, όπως ο νεαρός Cooper Flagg, υπογραμμίζει ότι το εμπορικό οικοσύστημα του ΝΒΑ ανανεώνεται διαρκώς. Οι φίλαθλοι δεν αγοράζουν μόνο φανέλες· επενδύουν σε ιστορίες, σε πρόσωπα που εκφράζουν το μέλλον του αθλήματος.

Σε επίπεδο ομάδων, οι Λεϊκερς διατηρούν την εμπορική τους κυριαρχία στην Ευρώπη, ενώ οι Νικς και Σέλτικς συνεχίζουν να αξιοποιούν τη βαριά ιστορία και το brand τους. Ωστόσο, το κέντρο βάρους μετατοπίζεται: από τα παραδοσιακά ονόματα, στους παίκτες που καθορίζουν τη νέα εποχή.

Το συμπέρασμα είναι σαφές. Το μπάσκετ έχει πάψει να είναι γεωγραφικά περιορισμένο. Και στην καρδιά αυτής της παγκόσμιας μετάβασης, ένας Σλοβένος από τη Λιουμπλιάνα γράφει τη δική του εμπορική –και όχι μόνο– ιστορία.

ΔΝΤ: «Ψαλιδίζει» την ανάπτυξη και «ανεβάζει» τον πληθωρισμό για την ελληνική οικονομία

Τραμπ: Οι συνομιλίες με το Ιράν μπορεί να ξαναρχίσουν σε δύο ημέρες

Αποκάλυψη του πρώην GM της Αρμάνι Μιλάνο: «Είχαμε συμφωνήσει με Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ»
Euroleague 14.04.26

Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νίκολα Μιλουτίνοφ είχαν κλείσει στην Αρμάνι Μιλάνο αλλά οι συμφωνίες χάλασαν στο παρά πέντε, όπως αποκάλυψε ο πρώην γενικός διευθυντής της ιταλικής ομάδας.

Σύνταξη
Ποδοσφαιριστής στην Παραγουάη έγινε… Βουτσάς και έβαλε γκολ με το πρόσωπο (vids)
Μια από τις φάσεις της χρονιάς εκτυλίχθηκε σε ματς στην Παραγουάη, όταν ποδοσφαιριστής σκόραρε κατά λάθος με το πρόσωπο μετά από διώξιμο αντιπάλου, σαν άλλος... Κώστας Βουτσάς!

Σύνταξη
Τότεναμ: Βουτιά στο κενό…
Η 9η πιο ακριβή ομάδα στον κόσμο κατάφατσα με τον υποβιβασμό – Το 45% που «πνίγει» την Τότεναμ και όσα… έκανε μαζί για την φέρουν στην πιο δεινή θέση της σύγχρονης ιστορίας της

Γιώργος Νοικοκύρης
Διαμαρτυρία της Μπαρτσελόνα πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο για το… χορτάρι του «Μετροπολιτάνο» (vid)
Η Μπαρτσελόνα έκανε την τελευταία της προπόνηση πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο και οι άνθρωποι του συλλόγου πήγαν... απευθείας σε αυτούς της UEFA για να διαμαρτυρηθούν για το χορτάρι του γηπέδου.

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης μεταναστών – Βρέθηκαν «ξενώνες» και εργαστήριο κατασκευής πλαστών εγγράφων
Σύμφωνα με την Αστυνομία από τον Ιανουάριο το κύκλωμα είχε πραγματοποιήσει ή προγραμμάτιζε τουλάχιστον 203 παράνομες μεταφορές μεταναστών αποκομίζοντας κέρδη πάνω από 1 εκατ. ευρώ

Θεσσαλονίκη: Έφεση από την Εισαγγελία Εφετών κατά της απόφασης για το revenge porn βίντεο με θύμα την Ιωάννα Τούνη
Η έφεση αφορά τόσο στο ύψος των ποινών, θεωρώντας ότι έπρεπε να επιβληθούν μεγαλύτερες, όσο και στην αναγνώριση ελαφρυντικού στον καταδικασθέντα με τη χαμηλότερη ποινή

Τουρκία: Συνελήφθησαν δύο Έλληνες που άνοιξαν ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφία
Το επεισόδιο μέσα στην Αγία Σοφία καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας - Το ζευγάρι Ελλήνων τουριστών οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και προφυλακίστηκε με την κατηγορία της «υποκίνησης μίσους»

Ντε Γκρες και επίσημα: Με τη σφραγίδα του ΣτΕ ο Παύλος και ακόμη 9 μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας
Σημειώνεται πως τα 10 μέλη της οικογένειας του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου που ονομάζονται και επισήμως Ντε Γκρες είναι τα πέντε παιδιά του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλος Ντε Γκρες, Νικόλαος Ντε Γκρες, Φίλιππος Ντε Γκρες, Θεοδώρα Ντε Γκρες και Αλεξία Ντε Γκρες, καθώς και τα παιδιά του πρώτου. 

BBC: Τι συμβαίνει στα χερσαία σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας; – Μασκοφόροι, κυβερνητική αμηχανία και ένα γραπτό ερώτημα
Στρατολογεί η αστυνομία μετανάστες για να απωθήσουν βίαια άλλους μετανάστες πίσω στα χερσαία σύνορά της με την Τουρκία; Το δημοσίευμα «φωτιά» του BBC, το γραπτό ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ανεπίσημη θέση των ελληνικών Αρχών.

Ακρίβεια: Πάσχα με αύξηση τιμών και χαμηλότερη κατανάλωση – Στο «κυνήγι» των χαμηλότερων τιμών τα νοικοκυριά
«Πάσχα των Ελλήνων» με την ακρίβεια να έχει «στρογγυλοκαθίσει», αποτυπώνοντας τη σκληρή οικονομική πραγματικότητα για τα νοικοκυριά. Οι ελιγμοί των καταναλωτών για να «κλειδώσουν» χαμηλότερες τιμές.

Με τον Λανουά δεν είναι η πρώτη φορά
Την περασμένη εβδομάδα ήταν διαρροές ορισμών που δεν διαψεύστηκαν, είχαν προηγηθεί «η θέση της ΚΕΔ» και «οι τιμωρίες διαιτητών» για επίδειξη δύναμης της προπαγάνδας

Σοκαριστικό εξώφυλλο – Διπλωματική θύελλα για το L’Espresso – Οργή του Ισραήλ, η κακοποίηση, η αλήθεια
Μια φωτογραφία που απεικονίζει στρατιώτη της IDF να χλευάζει Παλαιστίνια γυναίκα στη Δυτική Όχθη έγινε αφορμή για μια σφοδρή διπλωματική σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και του εμβληματικού ιταλικού περιοδικού L'Espresso

Λουκάς Καρνής
Οι Αθώοι: Πάθη και ζήλιες
Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Οι Αθώοι. Την Παρασκευή 17 Απριλίου, στις 22.10, στο MEGA

«Ψαλίδι» στην ανάπτυξη και άνοδο του πληθωρισμού βλέπει το ΔΝΤ για την Ελλάδα
Οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή αφορούν και την Ελλάδα, η οποία θα έχει «ψαλιδισμένη» άνοδο του ΑΕΠ και αυξημένο πληθωρισμό, εξαιτίας των συνεχιζόμενων ανατιμήσεων που υπάρχουν στην ελληνική αγορά

Ντέιβιντ Σεντάρις: Γιατί ήθελα να κρατήσω μυστικό τον γάμο μου με τον Χιου
«Δε ντρεπόμουν για τον Χιου ούτε πίστευα ότι θα εμφανιστεί κάποιος καλύτερος. Απλώς ανατριχιάζω όταν ακούω έναν άντρα να λέει “ο σύζυγός μου”» γράφει ο συγγραφέας Ντέιβιντ Σεντάρις στο New Yorker.

Κερατσίνι: Οροφές που στάζουν στο 7ο νηπιαγωγείο – Φόβους για την ασφάλεια των παιδιών τους εκφράζουν οι γονείς
Οι γονείς ζητούν την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Ο δήμαρχος Κερατσινίου -Δραπετσώνας λέει στο in πως τα τελευταία πέντε χρόνια δεν υπάρχει ούτε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα από το υπουργείο για τις σχολικές μονάδες

Κομισιόν: Δεν έχουμε άμεση έλλειψη καυσίμων – Η ανησυχία επικεντρώνεται στην επάρκεια για τα αεροσκάφη
Η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας δήλωσε ότι ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα εφοδιασμού στο εγγύς μέλλον, ιδίως όσον αφορά τα καύσιμα αεροσκαφών

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

