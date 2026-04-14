Δουδωνής για Λαζαρίδη: Αυτή η κυβέρνηση παρίστανε την κυβέρνηση των αρίστων αλλά είναι των αχρήστων

«Αυτή η κυβέρνηση παρίστανε την κυβέρνηση των αρίστων πρόκειται για κυβέρνηση των αχρήστων», είπε ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, σε τηλεοπτική του συνέντευξη με αφορμή τις αποκαλύψεις για τον άρτι διορισθέντα υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριο Λαζαρίδη.

«Σύμφωνα με το άρθρο 33, παράγραφο 2 του νόμου 2190/1994 για τη θέση που προσελήφθη το 2007 ο κ. Λαζαρίδης (σ.σ. θέση ειδικού επιστήμονα στο υπουργείο Παιδείας) απαιτείται πτυχίο, μεταπτυχιακό και δύο έτη προϋπηρεσίας. Ο κ. Λαζαρίδης δεν είχε ούτε πτυχίο. Μιλάμε για το υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή εδώ εξαπάτησε για να διοριστεί στη θέση αυτή και προφανώς δεν μπορεί να μένει στη θέση την οποία έχει».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο κ. Λαζαρίδης παραδέχτηκε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι δεν πληρούσε τα τυπικά προσόντα για την εν λόγω θέση αλλά ισχυρίστηκε ότι ο πολιτικός προϊστάμενος είχε τη δυνατότητα να διορίζει σε θέσεις μετακλητών άτομα που δεν συγκέντρωναν τις τυπικές προϋποθέσεις.