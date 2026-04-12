Κυριακή 12 Απριλίου 2026
12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
Μια στροφή πριν το τέλος: Οι πιθανότεροι αντίπαλοι για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στα play offs της Euroleague
Euroleague 12 Απριλίου 2026

Οι προσομοιώσεις «βγάζουν» τα πιο πιθανά ζευγάρια των playoffs της Euroleague, με το ελληνικό ενδιαφέρον να στρέφεται σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό...

Με μία αγωνιστική να απομένει για την ολοκλήρωση της regular season της Euroleague, τα ζευγάρια των playoffs αναμένονται με τεράστιο ενδιαφέρον. Η τελική κατάταξη ακόμη δεν έχει κλειδώσει και όλα είναι ανοικτά…

Φυσικά, το ενδιαφέρον είναι στις ελληνικές ομάδες. Βίοι αντίθετοι για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη διοργάνωση, με τους «ερυθρόλευκους» να είναι στο… ρετιρέ της βαθμολογίας και τους «πράσινους» να παλεύουν για να αποφύγουν τα play in και να μπουν στην εξάδα.

Κάπως έτσι, τα ζευγαρώματα ενόψει των playoffs της Euroleague θα ξεκαθαρίσουν με το πέρας της 38ης και τελευταίαςαγωνιστικής. Τι λένε όμως οι προσομοιώσεις; Ο πιο πιθανός αντίπαλος για τον Ολυμπιακό είναι η Μονακό, με 25,2%, ενώ για τον Παναθηναϊκό είναι η Βαλένθια και ο «αιώνιος» αντίπαλος με 16,1% και 16,2% αντίστοιχα.

Από ‘κει και πέρα τις περισσότερες πιθανότητες για να παίξουν μεταξύ τους έχουν Ρεάλ και Ζαλγκίρις με 31,5%, ενώ για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα «παίζει» και η Μπαρτσελόνα στο 16,2%.

Αναλυτικά, τα πιθανά ζευγάρια των playoffs της Euroleague

Η τελευταία αγωνιστική

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 16/4 στις 21:00
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 16/4 στις 21:05
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 16/4 στις 21:15
Παρτίζαν – Μπασκόνια 16/4 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 16/4 στις 21:45
Ζάλγκιρς – Παρί 17/4 στις 20:00
Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 17/4 στις 20:30
Ντουμπάι – Βαλένθια 17/4 στις 21:00
Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 17/4 στις 21:15
Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 17/4 στις 21:30

Η βαθμολογία

Εξαγωγές: Το στοίχημα των ελληνικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή

Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Κόσμος
Ιράν: Δεν θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

inWellness
Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Ψυχική ηρεμία 12.04.26

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Σύνταξη
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Πάρμα – Νάπολι

LIVE: Πάρμα – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πάρμα – Νάπολι για την 32η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Μπλόσομγκεϊμ: «Εξαιρετικός ο Μπαρτζώκας, MVP ο Βεζένκοφ» – Τι είπε για Αταμάν και Final 4
Euroleague 12.04.26

Ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ απάντησε στις ερωτήσεις του κοινού στο X και αναφέρθηκε σε πιθανή διασταύρωση Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού στα playoffs, για τους Μπαρτώκα - Αταμάν, τις ομάδες του Final 4 και τον... MVP Σάσα Βεζένκοφ.

Ο Ρόμπινσον στο στόχαστρο της Ζαλγκίρις και της… Euroleague
Euroleague 12.04.26

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον είναι από τα πιο «καυτά» ονόματα του καλοκαιριού, η Παρί θέλει να τον κρατήσει, όμως η Ζαλγκίρις έχει κάνει ήδη κίνηση και ο Αμερικανός εμπλέκεται και με τον Ολυμπιακό, αλλά και με άλλες ομάδες της Euroleague

«Παίρνει Λοβέρν η Παρτιζάν» (pic)
Μπάσκετ 12.04.26

Μετά το πέρασμά του από την Κουβέιτ Σπόρτιν Κλαμπ, ο Τζόφρι Λοβέρν ετοιμάζεται να επιστρέψει, στην Παρτιζάν μετά τη σεζόν 2012 έως 2014.

Γιανάι: «Ο Βασίλιε Μίτσιτς έχασε πέντε κιλά λόγω της κοπέλας του»
Μπάσκετ 11.04.26

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι αποκάλυψε ότι ο Βασίλιε Μίσιτς έχασε πέντε κιλά από τότε που η κοπέλα του άρχισε να του μαγειρεύει. Μάλιστα ένιωσε την ανάγκη να την ευχαριστήσει.

«Η επιστροφή του Φαλ στη δράση, το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό και το βάθος στη θέση του σέντερ»
Euroleague 11.04.26

Ο Μουστάφα Φαλ επέστρεψε, ο Ολυμπιακός τον υπολογίζει κανονικά και στο εξωτερικό αναφέρονται στο συμβόλαιο του, αλλά και στις πολλές επιλογές που έχει στο «5» ο Μπαρτζώκας.

Ο Τραμπ «κλείνει» τα Στενά του Ορμούζ – Κατηγορεί το Ιράν για «παγκόσμιο εκβιασμό»
Πόλεμος στο Ιράν 12.04.26

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν ευθύνεται, γιατί αρνείται να απαρνηθεί το πυρηνικό του πρόγραμμα. Και για να το τιμωρήσει, προχωρά σε αποκλεισμό των Στενών, ακόμη και για πλοία που περνούσαν.

LIVE: Πάρμα – Νάπολι
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Πάρμα – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πάρμα – Νάπολι για την 32η αγωνιστική της Serie A.

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νιουκάστλ
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Νιουκάστλ για την 32η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Σάντερλαντ – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Σάντερλαντ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σάντερλαντ – Τότεναμ για την 32η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα για την 32η αγωνιστική της Premier League.

Εργατικό δυστύχημα στον Βόλο: Κατέληξε ο 58χρονος χειριστή που καταπλακώθηκε από εκσκαφέα
Τραγωδία 12.04.26

Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε τη Μεγάλη Δευτέρα - Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Βόλου και άφησε σήμερα, Κυριακή του Πάσχα, την τελευταία του πνοή

Είναι τα αιολικά και ηλιακά πάρκα απειλή για τις μέλισσες; Τι λέει το υπουργείο Περιβάλλοντος
«Ηλεκτρονέφος» 12.04.26

Η δημοσίευση από το ΥΠΕΝ του προσχέδιου του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την αναστροφή της μείωσης των πληθυσμών των επικονιαστών θέτει αιολικά και ηλιακά πάρκα στις δυνητικές απειλές για τις μέλισσες.

Ξηρασία, καταιγίδες, άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας – Οι προβλέψεις για «σούπερ» Ελ Νίνιο το καλοκαίρι
Ανησυχία 12.04.26

Το «σούπερ» Ελ Νίνιο» ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφική ξηρασία σε ορισμένες περιοχές και σοβαρές καταιγίδες σε άλλες, ενώ θα οδηγήσει και σε αύξηση της θερμοκρασίας της Γης

Κυριακή του Πάσχα με σούβλες και μαζικό ψήσιμο του οβελία σε κάθε γειτονιά και πόλη
Χριστός Ανέστη! 12.04.26

Στην Αθήνα, την τιμητική του στο μαζικό ψήσιμο στην Κυριακή του Πάσχα είχε το Μοναστηράκι όπου αναμένεται να σουβλιστούν συνολικά περισσότερα από 150 αρνιά, σήμερα και αύριο

Έπσταϊν, Ιράν, Lego και Τραμπ: Ο Mr Explosive για τα πιο viral βίντεο των ημερών
Νέα προπαγάνδα; 12.04.26

Βίντεο με αισθητική Lego, πυραύλους και τον Ντόναλντ Τραμπ γίνονται viral, αποκαλύπτοντας μια νέα, ισχυρή μορφή προπαγάνδας μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Νέα Υόρκη: Ο δήμαρχος Μαμντάνι ευχήθηκε «καλή Ανάσταση» στα ελληνικά και κέρδισε τις εντυπώσεις
Έγινε viral 12.04.26

Ο Μαμντάνι περιέγραψε την εμπειρία της συμμετοχής στην πομπή του Επιταφίου, ως σύμβολο τόσο της θρησκευτικής αφοσίωσης όσο και του κοινού ανθρώπινου βάρους

Νίκησε την Ισπανία η Ελλάδα και περιμένει… (vids)
Άλλα Αθλήματα 12.04.26

Η Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών νίκησε 15-13 την Ισπανία στα πέναλτι για τα προκριματικά του World Cup και περιμένει να μάθει την τελική της θέση ενόψει της τελικής φάσης.

Άκης Στρατόπουλος
Μπλόσομγκεϊμ: «Εξαιρετικός ο Μπαρτζώκας, MVP ο Βεζένκοφ» – Τι είπε για Αταμάν και Final 4
Euroleague 12.04.26

Ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ απάντησε στις ερωτήσεις του κοινού στο X και αναφέρθηκε σε πιθανή διασταύρωση Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού στα playoffs, για τους Μπαρτώκα - Αταμάν, τις ομάδες του Final 4 και τον... MVP Σάσα Βεζένκοφ.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

