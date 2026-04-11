Κυκλοφόρησαν τα πρώτα σχέδια της «Αψίδας του Τραμπ» ή αλλιώς «Αψίδα της Ανεξαρτησίας»
Κόσμος 11 Απριλίου 2026, 00:30

Κυκλοφόρησαν τα πρώτα σχέδια της «Αψίδας του Τραμπ» ή αλλιώς «Αψίδα της Ανεξαρτησίας»

Τυπικά η αψίδα των 80 μέτρων θα γίνει για τα 250 χρόνια από την ημέρα της ανεξαρτησίας, όμως ο ίδιος ο Τραμπ έχει δηλώσει πως η αψίδα γίνεται για αυτόν.

Vita.gr
Σε μια κίνηση ανάγκης να αφήσει πίσω της κληροδοτήματα (legacy) και «εντυπωσιακά» μνημεία η κυβέρνηση Τραμπ παρουσίασε την Παρασκευή νέες απεικονίσεις του πως θα φαίνεται η Αψίδα του Τραμπ ή αλλιώς Αψίδα της Ανεξαρτησίας ενός κτιρίου ύψους 76 μέτρων που θα βρίσκεται κοντά στο Εθνικό Νεκροταφείο του Άρλινγκτον.

Ο προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιζητεί διακαώς να αναδιακοσμήσει την Ουάσινγκτον με το προσωπικό του γούστο, όπως με την Αίθουσα Χορού του Λευκού Οίκου και να αφήσει το στίγμα του για πάντα στην πρωτεύουσα της χώρας.

«Η Αψίδα του Θριάμβου στο Memorial Circle θα αποτελέσει ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία όχι μόνο στην Ουάσιγκτον, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε ο Ντέιβις Ίνγκλ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

«Θα βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών στο Εθνικό Νεκροταφείο του Άρλινγκτον για τους βετεράνους, τις οικογένειες των πεσόντων και όλους τους Αμερικανούς, λειτουργώντας ως οπτική υπενθύμιση των ευγενών θυσιών που έφεραν τόσοι πολλοί Αμερικανοί ήρωες κατά τη διάρκεια της 250ετούς ιστορίας μας, ώστε να μπορούμε να απολαμβάνουμε τις ελευθερίες μας σήμερα» συμπλήρωσε ο Ίνγκλ.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να τιμά τους βετεράνους μας και να δίνει στη μεγαλύτερη χώρα του κόσμου — την Αμερική — τη δόξα που της αξίζει» ανέφερε κλείνοντας την τοποθέτησή του.

Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτών χρηματοδοτών

Οι Αμερικανοί φορολογούμενοι θα συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση της κατασκευής της προγραμματισμένης αψίδας του Θριάμβου το προέδρου Τραμπ στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια, σύμφωνα με το σχέδιο δαπανών του Εθνικού Ιδρύματος για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες που δημοσίευσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το σχέδιο δαπανών του ιδρύματος, το οποίο εγκρίθηκε από το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού τον Σεπτέμβριο, 2 εκατομμύρια δολάρια από ειδικά κονδύλια πρωτοβουλιών και 13 εκατομμύρια δολάρια από αντίστοιχα κονδύλια «έχουν δεσμευτεί για την αψίδα».

Το Εθνικό Ίδρυμα για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, μια ανεξάρτητη ομοσπονδιακή υπηρεσία, συχνά χρηματοδοτεί έργα μέσω ενός συνδυασμού ομοσπονδιακών κονδυλίων και αντίστοιχων ιδιωτικών συνεισφορών.

Δεν είναι ακόμη σαφές ποια ιδιωτικά κεφάλαια ενδέχεται να διατεθούν για την Αψίδα της Ανεξαρτησίας, αν και ο πρόεδρος είχε προηγουμένως δηλώσει ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα εναπομείναντα ιδιωτικά κεφάλαια από την προσθήκη της αίθουσας χορού στο Λευκό Οίκο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη αποκαλύψει το εκτιμώμενο κόστος για την αψίδα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δηλώσει ότι η τεράστια αίθουσα χορού που κατασκευάζει στο Λευκό Οίκο, με κόστος 300 έως 400 εκατομμύρια δολάρια, θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ιδιώτες δωρητές, σε αντίθεση με την αψίδα, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από τον ομοσπονδιακό κορβανά και ιδιώτες.

Όλα σε λευκό και γυαλιστερό χρυσαφί

Τα σχέδια που ετοίμασε η εταιρεία Harrison Design διαθέτουν μια χρυσή επιγραφή που γράφει στην αψίδα «Ένα Έθνος Κάτω από τον Θεό» και στο πάνω μέρος της αψίδας θα βρίσκεται ένα φτερωτό άγαλμα της Ελευθερίας και σε τέσσερις βάσεις θα υπάρχουν τέσσερα αγάλματα χρυσών λιονταριών σε στάση «Σφίγγας».

Το κεντρικό κτίριο με την αψίδα θα έχει ύψος 50 μέτρα, αλλά θα φέρει επίσης δύο χρυσούς αετούς ύψους 7,3 μέτρων πάνω σε βάθρα, καθώς και μια χρυσή, φτερωτή Ελευθερία ύψους 18,3 μέτρων που κρατάει ένα πυρσό, σύμφωνα με τις εικόνες που υπέβαλε την Παρασκευή το Υπουργείο Εσωτερικών στην Επιτροπή Καλών Τεχνών.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η αψίδα θα τιμήσει την 250ή επέτειο της χώρας, ενώ έχει ήδη εκθέσει ένα μοντέλο στο Οβάλ Γραφείο. Οι απεικονίσεις και το μοντέλο δείχνουν μια αψίδα που μοιάζει με την Αψίδα του Θριάμβου της Γαλλίας, η οποία θα το ποθετηθεί απέναντι από το Μνημείο του Λίνκολν, κοντά στην Ουάσιγκτον.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι θέλει η αψίδα να είναι η «μεγαλύτερη από όλες» στον κόσμο και η προτεινόμενη τοποθεσία βρίσκεται κατά μήκος της διαδρομής πτήσης του κοντινού Εθνικού Αεροδρομίου Ρήγκαν.

Η Ουάσινγκτον «είναι η μόνη πόλη στον κόσμο με μεγάλη σημασία που δεν διαθέτει αψίδα θριάμβου»

«Είναι η μόνη πόλη στον κόσμο με μεγάλη σημασία που δεν διαθέτει αψίδα θριάμβου», δήλωσε ο πρόεδρος τον Δεκέμβριο. «… Και αυτή εδώ θα τις ξεπεράσει όλες. Αυτή που οι άνθρωποι γνωρίζουν κυρίως είναι η Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι της Γαλλίας. Και εμείς θα την ξεπεράσουμε κατά πολύ, νομίζω» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Όταν ο Εντ Ο’ Κίφι του CBS News είχε ρωτήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ τον Οκτώβριο για ποιον προορίζεται η αψίδα, εκείνος απάντησε: «Για μένα. Θα είναι πανέμορφη». Αμέσως μετά την απάντηση Τραμπ, ότι η αψίδα είχε ως αποδέκτη εκείνον, ο δρόμος είχε στρωθεί με ροδοπέταλα για το λογοπαίγνιο «Arc de Trump».

Haaretz: Για να κηρύξει νίκη ο Νετανιάχου, πρέπει να διαπραγματευτεί με ειλικρίνεια με τον Λίβανο
Μέση Ανατολή 10.04.26

Πρέπει να ελπίζουμε ότι ο Νετανιάχου δεν μιλά για διαπραγματεύσεις απλώς για να εκπληρώσει μια υποχρέωση, ενώ ταυτόχρονα ενεργεί για να σαμποτάρει την κατάπαυση του πυρός, σημειώνει η Haaretz.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Τραμπ ακύρωσε ό,τι ονειρεύεται κάθε λογικός πρόεδρος: Καλούς πράκτορες και ακριβείς πληροφορίες για το Ιράν
Ήξερε τα πάντα 10.04.26

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεχόταν εκθέσεις και πληροφορίες για το στρατιωτικό δυναμικό του Ιράν και στη συνέχεια τις διαστρέβλωνε. Οι πράκτορες των πιο ακριβοπληρωμένων μυστικών υπηρεσιών μάταια δούλευαν

Βαγγέλης Γεωργίου
Η αναβίωση της αυτοκρατορίας: Πώς ο υπερεθνικισμός διαλύει την παγκόσμια τάξη
Η έπαρση της εξουσίας 10.04.26

Πώς ο αναδυόμενος υπερεθνικισμός και η συστηματική περιφρόνηση των διεθνών κανόνων οδηγούν την παγκόσμια τάξη πραγμάτων σε μια επικίνδυνη και ανεξέλεγκτη αποσύνθεση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Washington Post: Οι ΗΠΑ θα ζητήσουν από το Ιράν να απελευθερώσει τους κρατούμενους Αμερικανούς
Κόσμος 10.04.26

Ο Κίραν Ράμσεϊ της Global Reach, μίας ΜΚΟ για την απελευθέρωση Αμερικανών ομήρων, δήλωσε στην Washington Post ότι η απελευθέρωση των Αμερικανών από το Ιράν θα ήταν ένας «απλός και χωρίς απώλειες τρόπος για να βγούμε από τις εχθροπραξίες»

Το Ισραήλ απέβαλε την Ισπανία από το κέντρο παρακολούθησης της εκεχειρίας στη Γάζα
Κόσμος 10.04.26

«Το Ισραήλ δεν θα παραμείνει σιωπηλό απέναντι σε όσους μας επιτίθενται. Η Ισπανία έχει δυσφημίσει τους ήρωές μας, τους στρατιώτες των IDF, τους στρατιώτες του πιο ηθικού στρατού στον κόσμο», δήλωσε ο Νετανιάχου

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν την απαγόρευση των social media σε ανηλίκους
Κόσμος 10.04.26

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα «European Pulse» του POLITICO υποστηρίζουν με συντριπτική πλειοψηφία τα μέτρα που αποσκοπούν στο να κρατήσουν τα παιδιά κάτω των 16 ετών μακριά από τα social media

Οι αυστηρότεροι έλεγχοι της ΕΕ δεν θα περιορίσουν τις μεταναστευτικές ροές από την Αφρική
Κόσμος 10.04.26

Παρότι οι Βρυξέλλες μιλούν για μείωση των αφίξεων μεταναστών, οι αυστηρότεροι κανόνες για το άσυλο και οι συμφωνίες της ΕΕ με αφρικανικές χώρες φαίνεται ότι θα έχουν μόνο προσωρινά αποτελέσματα

Χεζμπολάχ: «Όχι σε δωρεάν παραχωρήσεις στο Ισραήλ» λέει ο Κασέμ πριν τις κρίσιμες συνομιλίες
Κόσμος 10.04.26

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες ότι η κυβέρνησή του θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό», με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Με το Ιράν συνδέονται τα περισσότερα πλοία που έχουν πλεύσει μέσω των Στενών του Oρμούζ
Κόσμος 10.04.26

Τρία τάνκερ, ένα υπερτάνκερ αργού πετρελαίου που μεταφέρει 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ένα δεξαμενόπλοιο εφοδιασμού καυσίμων και ένα μικρότερο πλοίο μεταφοράς πετρελαίου, όλα απέπλευσαν από ύδατα του Ιράν το τελευταίο 24ωρο

Χαβάη: Εντυπωσιακές εικόνες από την έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα
Λάβα και «Pele’s Hair» 10.04.26

Το διάσημο ηφαίστειο Κιλαουέα άρχισε να εκρήγνυται και πάλι, στέλνοντας πίδακες λάβας και επικίνδυνες ίνες γυαλιού στον αέρα, αναγκάζοντας τις Αρχές να κλείσουν δρόμους.

Γουέστ Χαμ – Γουλβς 4-0: Δύο γκολ ο Μαυροπάνος, βήμα σωτηρίας για τα «σφυριά» (vid)
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Με τον Ντίνο Μαυροπάνο να σκοράρει δύο φορές, η Γουέστ Χαμ επικράτησε 4-0 της ουραγού και καταδικασμένης Γουλβς και πήρε βαθιά ανάσα στην προσπάθεια που κάνει να εξασφαλίσει την παραμονή της.

Βάρη: Επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς – Αναζητούνται τρεις δράστες
Ελλάδα 11.04.26

Οι δράστες έκαναν διάρρηξη σε σπίτι στη Βάρη - Για να διαφύγουν επιχείρησαν να εμβολίσουν με το όχημά τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και αυτοί απάντησαν πυροβολώντας τρεις φορές στα λάστιχα

Παρτιζάν: Συγκινητικές στιγμές με τη Ζαλγκίρις, στο «αντίο» του Ντούσαν Βουγιόσεβιτς (vid+pics)
Μπάσκετ 10.04.26

Ανατριχιαστικές στιγμές στη «Μπεογκράτσκα Αρένα» το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, καθώς η Παρτιζάν αποχαιρέτησε τον θρυλικό προπονητή Ντούσαν Βουγιόσεβιτς πριν το τζάμπολ με τη Ζαλγκίρις.

Ο Άνγκους Κλάουντ θα αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά του «Euphoria»
2023. 10.04.26

«Ο Άνγκους ήταν η ραχοκοκαλιά αυτής της σεζόν. Συνηθίζαμε να μιλάμε γι' αυτό, επειδή ήθελα να μείνει καθαρός», δήλωσε ο Σαμ Λέβινστον, αναφερόμενος στον εκλιπόντα ηθοποιό του «Euphoria».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μονακό – Μπαρτσελόνα 93-86: «Έκλεισε» θέση στο πλέι ιν με ηγέτες Τζέιμς – Οκόμπο
Μπάσκετ 10.04.26

Η Μονακό των οκτώ παικτών και με τους Τζέιμς, Οκόμπο να έχουν από 16π. έκαστος άντεξε και πήρε τη νίκη σπουδαία νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 93-86, κλειδώνοντας θέση στα πλέι ιν της Euroleague.

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χιρόνα
Ποδόσφαιρο 10.04.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χιρόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Χιρόνα για την 31η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

LIVE: Γουέστ Χαμ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 10.04.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Γουλβς για την 32η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στην Ιόνια Οδό
Ελλάδα 10.04.26

Το ατύχημα σημειώθηκε υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, όταν όχημα εξετράπη της πορείας του στην Ιόνια Οδό στο ύψος των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Φιλιππιάδας.

Στην Αυστρία για την πρόκριση στο Euro 2026 η Εθνική χάντμπολ των γυναικών
Χάντμπολ 10.04.26

Η Εθνική ομάδα χάντμπολ των γυναικών ταξιδεύει στο Λιντς της Αυστρίας, με στόχο την προσεχή Κυριακή να γιορτάσει την πρόκρισή της στην τελική φάση του Euro 2026, που θα είναι και η πρώτη στην ιστορία.

Επιστρέφει το «Trainspotting» με αφορμή τα 30α του γενέθλια
Μέλλον ή δρόμος; 10.04.26

Η Sony Pictures Classics αποφάσισε να κάνει ένα δώρο σε όσους λάτρεψαν σαν θεούς κάτι περίεργους τύπους από τη Σκωτία: μια 4Κ ψηφιακή αποκατάσταση του «Trainspotting».

