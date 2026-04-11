Κυκλοφόρησαν τα πρώτα σχέδια της «Αψίδας του Τραμπ» ή αλλιώς «Αψίδα της Ανεξαρτησίας»

Σε μια κίνηση ανάγκης να αφήσει πίσω της κληροδοτήματα (legacy) και «εντυπωσιακά» μνημεία η κυβέρνηση Τραμπ παρουσίασε την Παρασκευή νέες απεικονίσεις του πως θα φαίνεται η Αψίδα του Τραμπ ή αλλιώς Αψίδα της Ανεξαρτησίας ενός κτιρίου ύψους 76 μέτρων που θα βρίσκεται κοντά στο Εθνικό Νεκροταφείο του Άρλινγκτον.

Ο προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιζητεί διακαώς να αναδιακοσμήσει την Ουάσινγκτον με το προσωπικό του γούστο, όπως με την Αίθουσα Χορού του Λευκού Οίκου και να αφήσει το στίγμα του για πάντα στην πρωτεύουσα της χώρας.

«Η Αψίδα του Θριάμβου στο Memorial Circle θα αποτελέσει ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία όχι μόνο στην Ουάσιγκτον, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε ο Ντέιβις Ίνγκλ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

«Θα βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών στο Εθνικό Νεκροταφείο του Άρλινγκτον για τους βετεράνους, τις οικογένειες των πεσόντων και όλους τους Αμερικανούς, λειτουργώντας ως οπτική υπενθύμιση των ευγενών θυσιών που έφεραν τόσοι πολλοί Αμερικανοί ήρωες κατά τη διάρκεια της 250ετούς ιστορίας μας, ώστε να μπορούμε να απολαμβάνουμε τις ελευθερίες μας σήμερα» συμπλήρωσε ο Ίνγκλ.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να τιμά τους βετεράνους μας και να δίνει στη μεγαλύτερη χώρα του κόσμου — την Αμερική — τη δόξα που της αξίζει» ανέφερε κλείνοντας την τοποθέτησή του.

Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτών χρηματοδοτών

Οι Αμερικανοί φορολογούμενοι θα συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση της κατασκευής της προγραμματισμένης αψίδας του Θριάμβου το προέδρου Τραμπ στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια, σύμφωνα με το σχέδιο δαπανών του Εθνικού Ιδρύματος για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες που δημοσίευσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το σχέδιο δαπανών του ιδρύματος, το οποίο εγκρίθηκε από το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού τον Σεπτέμβριο, 2 εκατομμύρια δολάρια από ειδικά κονδύλια πρωτοβουλιών και 13 εκατομμύρια δολάρια από αντίστοιχα κονδύλια «έχουν δεσμευτεί για την αψίδα».

Το Εθνικό Ίδρυμα για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, μια ανεξάρτητη ομοσπονδιακή υπηρεσία, συχνά χρηματοδοτεί έργα μέσω ενός συνδυασμού ομοσπονδιακών κονδυλίων και αντίστοιχων ιδιωτικών συνεισφορών.

Δεν είναι ακόμη σαφές ποια ιδιωτικά κεφάλαια ενδέχεται να διατεθούν για την Αψίδα της Ανεξαρτησίας, αν και ο πρόεδρος είχε προηγουμένως δηλώσει ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα εναπομείναντα ιδιωτικά κεφάλαια από την προσθήκη της αίθουσας χορού στο Λευκό Οίκο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη αποκαλύψει το εκτιμώμενο κόστος για την αψίδα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δηλώσει ότι η τεράστια αίθουσα χορού που κατασκευάζει στο Λευκό Οίκο, με κόστος 300 έως 400 εκατομμύρια δολάρια, θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ιδιώτες δωρητές, σε αντίθεση με την αψίδα, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από τον ομοσπονδιακό κορβανά και ιδιώτες.

Όλα σε λευκό και γυαλιστερό χρυσαφί

Τα σχέδια που ετοίμασε η εταιρεία Harrison Design διαθέτουν μια χρυσή επιγραφή που γράφει στην αψίδα «Ένα Έθνος Κάτω από τον Θεό» και στο πάνω μέρος της αψίδας θα βρίσκεται ένα φτερωτό άγαλμα της Ελευθερίας και σε τέσσερις βάσεις θα υπάρχουν τέσσερα αγάλματα χρυσών λιονταριών σε στάση «Σφίγγας».

Το κεντρικό κτίριο με την αψίδα θα έχει ύψος 50 μέτρα, αλλά θα φέρει επίσης δύο χρυσούς αετούς ύψους 7,3 μέτρων πάνω σε βάθρα, καθώς και μια χρυσή, φτερωτή Ελευθερία ύψους 18,3 μέτρων που κρατάει ένα πυρσό, σύμφωνα με τις εικόνες που υπέβαλε την Παρασκευή το Υπουργείο Εσωτερικών στην Επιτροπή Καλών Τεχνών.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η αψίδα θα τιμήσει την 250ή επέτειο της χώρας, ενώ έχει ήδη εκθέσει ένα μοντέλο στο Οβάλ Γραφείο. Οι απεικονίσεις και το μοντέλο δείχνουν μια αψίδα που μοιάζει με την Αψίδα του Θριάμβου της Γαλλίας, η οποία θα το ποθετηθεί απέναντι από το Μνημείο του Λίνκολν, κοντά στην Ουάσιγκτον.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι θέλει η αψίδα να είναι η «μεγαλύτερη από όλες» στον κόσμο και η προτεινόμενη τοποθεσία βρίσκεται κατά μήκος της διαδρομής πτήσης του κοντινού Εθνικού Αεροδρομίου Ρήγκαν.

Η Ουάσινγκτον «είναι η μόνη πόλη στον κόσμο με μεγάλη σημασία που δεν διαθέτει αψίδα θριάμβου»

«Είναι η μόνη πόλη στον κόσμο με μεγάλη σημασία που δεν διαθέτει αψίδα θριάμβου», δήλωσε ο πρόεδρος τον Δεκέμβριο. «… Και αυτή εδώ θα τις ξεπεράσει όλες. Αυτή που οι άνθρωποι γνωρίζουν κυρίως είναι η Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι της Γαλλίας. Και εμείς θα την ξεπεράσουμε κατά πολύ, νομίζω» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Όταν ο Εντ Ο’ Κίφι του CBS News είχε ρωτήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ τον Οκτώβριο για ποιον προορίζεται η αψίδα, εκείνος απάντησε: «Για μένα. Θα είναι πανέμορφη». Αμέσως μετά την απάντηση Τραμπ, ότι η αψίδα είχε ως αποδέκτη εκείνον, ο δρόμος είχε στρωθεί με ροδοπέταλα για το λογοπαίγνιο «Arc de Trump».