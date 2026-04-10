Κένυα: Υπέρ μιας αυτόνομης Δυτικής Σαχάρας
Υπέρ της αυτονομίας της Δυτικής Σαχάρας, σε πλαίσιο μαροκινής κυριαρχίας, τάχθηκε και η Κένυα.
Η Κένυα εξέφρασε, χτες Πέμπτη, την υποστήριξή της στην πρόταση για καθεστώς αυτονομίας υπό μαροκινή κυριαρχία για την περιοχή της Δυτικής Σαχάρας και επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να συνεργαστεί με τα κράτη που ασπάζονται την ίδια άποψη για την προώθηση της υλοποίησής της.
Πρόκειται για θέση που διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών της πρώτης συνόδου της Κοινής Επιτροπής Συνεργασίας Μαρόκου-Κένυας στο Ναϊρόμπι, της οποίας συμπροήδρευσαν ο υπουργός Εξωτερικών του Μαρόκου, Νάσερ Μπουρίτα, και ο κενυάτης ομόλογός του και πρώτος γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου, Δρ. Μουσαλίντα,
Στην κοινή δήλωση που εγκρίθηκε στο τέλος των εργασιών, η Κένυα «χαιρέτισε την αυξανόμενη διεθνή συναίνεση και τη δυναμική που δημιουργήθηκε χάρη στις πρωτοβουλίες του βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ’ υπέρ του σχεδίου αυτονομίας που παρουσίασε το Βασίλειο του Μαρόκου», χαρακτηρίζοντάς το ως τη «μόνη αξιόπιστη και ρεαλιστική λύση για τη διευθέτηση του ζητήματος της Σαχάρας».
Στο ίδιο κείμενο επισημαίνεται ότι η Κένυα αξιολογεί τη μαροκινή πρόταση ως “βιώσιμη λύση” για την επίλυση της περιφερειακής αυτής διαμάχης και εξέφρασε την πρόθεσή της να «συνεργαστεί με κράτη που έχουν διατυπώσει αντίστοιχες θέσεις, υπέρ της προώθησης της υλοποίησής του».
Επισημαίνεται ότι σειρά ευρωπαϊκών και άλλων χωρών εξέφρασαν ή επανέλαβαν τη στήριξή τους στο εν λόγω σχέδιο μετά την έγκριση σχετικού ψηφίσματος (2797) από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στις 31 Οκτωβρίου 2025. Σε διάγγελμά του, με αφορμή την έγκριση του ψηφίσματος, ο βασιλιάς του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ’, είχε τονίσει ότι «τα δύο τρίτα των κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζουν πλέον ότι η μαροκινή πρωτοβουλία για αυτονομία στην περιοχή είναι η μόνη ρεαλιστική και αξιόπιστη βάση» για την επίτευξη πολιτικής λύσης.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις