Ρωσία: Η Μόσχα παρέδωσε στο Κίεβο τις σορούς 1.000 Ουκρανών στρατιωτών με αντάλλαγμα τα λείψανα 41 Ρώσων

Η Ρωσία παρέδωσε στην Ουκρανία τις σορούς 1.000 Ουκρανών στρατιωτών με αντάλλαγμα τα λείψανα 41 Ρώσων, δήλωσε ο βουλευτής Σαμσάιλ Σαραλίγιεφ, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο RBC.

Οι ανταλλαγές σορών στρατιωτών είναι ένα από τα λίγα πεδία συνεργασίας μεταξύ της Μόσχας και ΤΟΥ Κιέβου από τότε που ξεκίνησε η ρωσική επίθεση μεγάλης κλίμακας στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια.

Παύση επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές προτείνει η Ουκρανία στην Ρωσία

Εν τω μεταξύ, το Κίεβο διαβίβασε στη Μόσχα, μέσω Αμερικανών μεσολαβητών, πρόταση για παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών σε Ουκρανία και Ρωσία, όπως γνωστοποίησε την Δευτέρα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Εάν η Ρωσία είναι έτοιμη να σταματήσει τα πλήγματα στον ενεργειακό μας τομέα, θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το ίδιο. Και αυτή η πρόταση από εμάς – η οποία διαβιβάστηκε από τους Αμερικανούς – έχει κοινοποιηθεί στη ρωσική πλευρά», είπε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένη ομιλία.

Ανέφερε επίσης ότι το Κίεβο συνεχίζει τις επαφές με Αμερικανούς διαπραγματευτές σχετικά με το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας, που θεωρεί ως «κλειδί» για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ζελένσκι είχε ταχθεί υπέρ μιας κατάπαυσης του πυρός για το Πάσχα.

Αλλά έπειτα από ένα μπαράζ ρωσικών επιθέσεων, δήλωσε ότι η Μόσχα επέλεξε να απαντήσει με καταιγισμό Shahed (σ.σ. ιρανικής κατασκευής drones).