Παγιδευμένοι κάτω από την γη βρίσκονται 41 ανθρακωρύχοι έπειτα από επίθεση της Ουκρανίας στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία περιφέρεια του Λουχάνσκ.

Η Ουκρανία έπληξε το ανθρακωρυχείο Μπιλοριτσένσκα προκαλώντας ζημιές σ’ έναν υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας και παγιδεύοντας του 41 ανθρακωρύχους κάτω από τη γη, δήλωσε σήμερα ένας διορισμένος από τη Μόσχα αξιωματούχος.

«Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνουν μέτρα για να διασώσουν τους ανθρακωρύχους και να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση στο ορυχείο», δήλωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα περιφερειάρχης Λεονίντ Πασέτσνικ.

Ο ίδιος, σύμφωνα με το Reuters δήλωσε πως έχει ήδη αποκατασταθεί η επαφή με τους ανθρακωρύχους και ότι αυτοί διαθέτουν πόσιμο νερό.

Τουλάχιστον τρεις νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση εναντίον της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο Σέρχιι Λισάκ επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης.

«Μετά την εχθρική επίθεση που εξαπολύθηκε τη νύκτα δυστυχώς θρηνούμε τρεις νεκρούς, ανάμεσά τους ένα παιδί», έγραψε ο Λισάκ στο Telegram.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι από τη ρωσική επίθεση επλήγησαν πολυκατοικίες, ενώ τραυματίστηκαν και δέκα άνθρωποι, οι δύο εκ των οποίων σοβαρά.