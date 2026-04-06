Ρωσία: Παγιδευμένοι 41 ανθρακωρύχοι από ουκρανική επίθεση – Τρεις νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό
Η Ουκρανία έπληξε το ανθρακωρυχείο Μπιλοριτσένσκα στη Ρωσία προκαλώντας ζημιές σ' έναν υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας
- Παγιδευμένοι 41 ανθρακωρύχοι στη Ρωσία από ουκρανική επίθεση - Τρεις νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό
Παγιδευμένοι κάτω από την γη βρίσκονται 41 ανθρακωρύχοι έπειτα από επίθεση της Ουκρανίας στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία περιφέρεια του Λουχάνσκ.
Η Ουκρανία έπληξε το ανθρακωρυχείο Μπιλοριτσένσκα προκαλώντας ζημιές σ’ έναν υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας και παγιδεύοντας του 41 ανθρακωρύχους κάτω από τη γη, δήλωσε σήμερα ένας διορισμένος από τη Μόσχα αξιωματούχος.
«Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνουν μέτρα για να διασώσουν τους ανθρακωρύχους και να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση στο ορυχείο», δήλωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα περιφερειάρχης Λεονίντ Πασέτσνικ.
Ο ίδιος, σύμφωνα με το Reuters δήλωσε πως έχει ήδη αποκατασταθεί η επαφή με τους ανθρακωρύχους και ότι αυτοί διαθέτουν πόσιμο νερό.
Τουλάχιστον τρεις νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό
Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση εναντίον της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο Σέρχιι Λισάκ επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης.
«Μετά την εχθρική επίθεση που εξαπολύθηκε τη νύκτα δυστυχώς θρηνούμε τρεις νεκρούς, ανάμεσά τους ένα παιδί», έγραψε ο Λισάκ στο Telegram.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι από τη ρωσική επίθεση επλήγησαν πολυκατοικίες, ενώ τραυματίστηκαν και δέκα άνθρωποι, οι δύο εκ των οποίων σοβαρά.
🤬russian occupiers killed 3 people in Odesa, including a child.
Another ten people, including a two-year-old child and two teenagers, were injured.
At night 6th April, russia massively attacked Odesa and hit a multi-story building. pic.twitter.com/NF9wFfUVQB
— Center for Countering Disinformation (@CforCD) April 6, 2026
- Ρωσία: Παγιδευμένοι 41 ανθρακωρύχοι από ουκρανική επίθεση – Τρεις νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις