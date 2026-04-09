Προπονητής στην Τσεχία φωτογράφιζε παίκτριες, καταδικάστηκε, όμως συνέχισε να δουλεύει!

Ο Πέτρ Βλαχόφσκι που εργαζόταν στη γυναικεία ομάδα της Σλόβατσκο από την Τσεχία, καταδικάστηκε επειδή κατέγραφε κρυφά τουλάχιστον 15 παίκτριες από το 2019 μέχρι και το 2023.

Η αποκάλυψη έγινε από το «The Athletic», το οποίο αναφέρει πως ο Βλαχόφσκι, χρησιμοποιούσε μια μικρή κάμερα κρυμμένη μέσα σε σακίδιο πλάτης.

Του λόγου το αληθές επιβεβαίωσε και η Κριστίνα Γιάνκου, η οποία αγωνιζόταν τότε στην ομάδα και μάλιστα χρειάστηκε να αναγνωρίσει τον εαυτό της σε σχετικά βίντεο.

Η δήλωση της για όσα έγιναν στην Τσεχία

«Δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Όταν είδα τα βίντεο, κατάλαβα πως ήξερε ακριβώς τι έκανε. Δεν ήταν τυχαίο. Ήταν άνθρωπος του ποδοσφαίρου, επαγγελματίας, και βλέποντας αυτές τις εικόνες συνειδητοποίησα ότι είχε οργανώσει όλο αυτό με απόλυτη πρόθεση».

Τον Μάιο του 2025, ο Βλαχόφσκι καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, ενώ του επιβλήθηκε και πενταετής απαγόρευση ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο στην Τσεχία.