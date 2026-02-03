Θύελλα αντιδράσεων στη Γαλλία από τις δηλώσεις του Γκι Ρου για τις γυναίκες στο ποδόσφαιρο

Το ποδόσφαιρο γυναικών γνωρίζει μέρες μεγάλης άνθισης τόσο στις ΗΠΑ, όσο και σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως η Γαλλία και η Αγγλία. Στη Γαλλία υπάρχει η Λιόν που θεωρείται η πιο επιτυχημένη ομάδα στην Ευρώπη, αλλά και η Παρί που αναπτύσσεται ραγδαία.

Ο Γκι Ρου ωστόσο φαίνεται πως δεν έχει σε καμία εκτίμηση το ποδόσφαιρο γυναικών και προέβη σε ορισμένες άκρως σεξιστικές δηλώσεις στην εφημερίδα «L’Est Éclair».

Αναλυτικά όσα είπε ο Γκι Ρου:

«Η γυναίκα είναι φτιαγμένη για να γεννά, με πιο φαρδιά λεκάνη. Και το ποδόσφαιρο δεν είναι φτιαγμένο για φαρδιές λεκάνες. Σέβομαι απεριόριστα αυτές τις νέες γυναίκες που ασχολούνται με το αγαπημένο τους άθλημα. Αν με ρωτήσετε αν οι αγώνες γυναικών είναι θεαματικοί, θα σας παραπέμψω στα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας, που διεξάγονται μπροστά σε 800 θεατές», πρόσθεσε.