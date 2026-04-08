Κόσμος 08 Απριλίου 2026

Η Αμερική επιτίθεται και η Κίνα απουσιάζει – Μια παγίδα για την… Ουάσιγκτον

Αμερικανός ειδικός εξηγεί γιατί η υπερεπέκταση των ΗΠΑ και η αδυναμία από την Κίνα για επίδειξη στρατιωτικής προβολής μπορεί να λειτουργήσει ως μπούμερανγκ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Τη περίοδο του Ψυχρού Πολέμου μια παρόμοια αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν σαν την σημερινή, δεν θα ήταν τόσο πιθανό ενδεχόμενο, καθώς τους Αμερικανούς ιθύνοντες θα τους ανησυχούσε η σοβιετική αντίδραση. Σήμερα όμως, οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ δείχνουν ότι μπορούν να επιδεικνύουν ένα γεωπολιτικό «καουμποϊσμό». Η έλλειψη όμως στρατιωτικού αντίπαλου δέους ίσως είναι παγίδα για την Ουάσιγκτον.

«Στην πραγματικότητα, είναι ακριβώς η απουσία στρατιωτικής παρουσίας της Κίνας στη διευρυμένη Μέση Ανατολή που έχει παρασύρει τις ΗΠΑ στον πόλεμο» σημειώνει ο ειδικός συνεργάτης στο Νορβηγικό Ινστιτούτο Αμυντικών Μελετών Γιού Ίνγκε Μπέκεβολ.

Σε ανάλυσή του στο περιοδικό Foreign Policy ο Μπέκεβολ εξηγεί ότι στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η Ουάσιγκτον ανησυχούσε για μια σοβιετική στρατιωτική αντίδραση που θα στόχευε αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή.

«Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η τεράστια γεωγραφική εμβέλεια του σοβιετικού μπλοκ από την Κεντρική Ευρώπη έως τον Ειρηνικό Ωκεανό σήμαινε ότι η Μόσχα αποτελούσε άμεση απειλή για τα αμερικανικά συμφέροντα σε πολλαπλές περιοχές της Ευρασίας—συμπεριλαμβανομένων της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Νότιας Ασίας και της Ανατολικής Ασίας».

Σήμερα, όμως, η Ουάσιγκτον ανησυχεί για την Κίνα όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, δεδομένης της περιορισμένης στρατιωτικής ισχύος του Πεκίνου.

«Η Κίνα ελέγχει μια πολύ πιο περιορισμένη χερσαία έκταση. Ελλείψει σημαντικών υπερπόντιων στρατιωτικών βάσεων, η στρατιωτική εμβέλεια του Πεκίνου περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό στον Δυτικό Ειρηνικό» σημειώνει.

«Με άλλα λόγια, η γεωγραφική κατάσταση της Κίνας δημιουργεί έναν έντονο ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ στην Ανατολική Ασία, αλλά δεν υποστηρίζει έντονη αντιπαράθεση σε άλλες περιοχές. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την πολυθεατρική αντιπαράθεση ΗΠΑ-Σοβιετικής Ένωσης κατά τον Ψυχρό Πόλεμο».

Οι κίνδυνοι της υπερεπέκτασης

Παρ΄όλα αυτά, ο Μπέκεβολ, ο οποίος είναι πρώην διπλωμάτης, προειδοποιεί ότι η ικανότητα -και συνεπώς ο πειρασμός- να επιδεικνύει τη δύναμή της πέρα από την περιφερειακή σφαίρα επιρροής της Κίνας ενέχει δύο κινδύνους για τις ΗΠΑ.

Ο πρώτος κίνδυνος είναι η στρατηγική υπερέκταση, λέει.

«Η εμπλοκή σε έναν ή περισσότερους παρατεταμένους πολέμους που βρίσκονται στην περιφέρεια του ανταγωνισμού της με την Κίνα θα αποστραγγίσει οικονομικούς και στρατιωτικούς πόρους από την κύρια στρατηγική προτεραιότητα των ΗΠΑ, δηλαδή την εξισορρόπηση της Κίνας».

Έτσι, συνεχίζει ότι «ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν ενδέχεται να έχει ακριβώς αυτή τη δυναμική, ιδίως εάν η σύγκρουση παραταθεί και η Ουάσιγκτον αναπτύξει χερσαία στρατεύματα».

Επιπλέον, προσθέτει ότι η Κίνα μπορεί μελλοντικά την απόσπαση προσοχής των ΗΠΑ, ώστε να προωθήσει τα συμφέροντά της στην Ανατολική Ασία.

Δεύτερος κίνδυνος

Ένας δέυτερος κίνδυνο, συνεχίζει ο Μπέκεβολ είναι ότι η παρατεταμένη χρήση βίας σε δευτερεύοντα θέατρα θα μπορούσε να βλάψει σοβαρά τις σχέσεις της Ουάσιγκτον με βασικούς συμμάχους και εταίρους.

Ο πόλεμος στο Ιράν «απομακρύνει την προσοχή των ΗΠΑ από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, ο οποίος είναι σημαντικότερος για τα μακροπρόθεσμα συμφέροντά τους λόγω της ενισχυόμενης σχέσης Μόσχας-Πεκίνου, και ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν βαθαίνει ήδη το διατλαντικό ρήγμα» σημειώνει ο Μπέκεβολ υπενθυμίζοντας το περιστατικό με τον Τραμπ που ζήτησε βοήθεια από το NATO όταν κατάλαβε ότι ο πόλεμος δεν εξελισσόταν όπως ήθελε.

Ωστόσο, αλλά αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες του απάντησαν ότι αυτός δεν είναι πόλεμος του ΝΑΤΟ.

«Εκείνος αντέδρασε κατηγορώντας το ΝΑΤΟ ότι διαπράττει σοβαρό λάθος μη υποστηρίζοντάς τον, υποδηλώνοντας ότι ενδέχεται να μην σπεύσει σε βοήθεια του ΝΑΤΟ όταν τα άλλα μέλη χρειαστούν την αμερικανική συνδρομή».

Γι αυτό και ο Νορβηγός ειδικός καταλήγει πως οποιοδήποτε πιθανό πλεονέκτημα θα μπορούσαν να αποκτήσουν οι ΗΠΑ έναντι της Κίνας μέσω του πολέμου στο Ιράν αντισταθμίζεται σαφώς από τον κίνδυνο στρατηγικής υπερέκτασης και το αυξανόμενο διατλαντικό ρήγμα.

«Εάν ο πόλεμος είναι τόσο περιφερειακός σε σχέση με τον ανταγωνισμό ΗΠΑ-Κίνας όσο φαίνεται, τότε εγείρονται σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το τι είδους λογική καθοδηγεί την Ουάσιγκτον—όσον αφορά τον πόλεμο στο Ιράν, τη στρατηγική της απέναντι στην Κίνα και το πού μπορεί να χρησιμοποιήσει βία την επόμενη φορά» καταλήγει ο Νορβηγός πρώην διπλωμάτης.

Μέση Ανατολή: Το ΥΠΟΙΚ ψάχνει εφεδρείες στον προϋπολογισμό για τον πόλεμο και την ενέργεια

Μέση Ανατολή: Το ΥΠΟΙΚ ψάχνει εφεδρείες στον προϋπολογισμό για τον πόλεμο και την ενέργεια

Στα παρά πέντε συμφωνήθηκε κατάπαυση πυρός – Ο Νετανιάχου αρνείται ότι σε αυτή περιλαμβάνεται ο Λίβανος
Στην κόψη του ξυραφιού 08.04.26

Στα παρά πέντε συμφωνήθηκε κατάπαυση πυρός – Ο Νετανιάχου αρνείται ότι σε αυτή περιλαμβάνεται ο Λίβανος

Ιράν και ΗΠΑ συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων - Η εύθραυστη εκεχειρία ξεκινά και με τους δύο να δηλώνουν νικητές - Το Ισραήλ δεν δέχεται να σταματήσει την επίθεση στον Λίβανο - Δείτε live τις εξελίξεις

Γιατί ο πόλεμος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή αποκαλύπτει την κατάρρευση της στρατηγικής του
Κόσμος 08.04.26

Γιατί ο πόλεμος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή αποκαλύπτει την κατάρρευση της στρατηγικής του

Η επίθεση κατά του Ιράν έχει καταστρέψει το ίδιο το μη παρεμβατικό όραμα που είχε κατοχυρώσει το έγγραφο εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα

Ιράν: Αποδέχεται την εκεχειρία το Ισραήλ, σύμφωνα με την προεδρία των ΗΠΑ
Λευκός Οίκος 08.04.26

«Το Ισραήλ αποδέχεται την εκεχειρία με το Ιράν»

Το Ισραήλ αποδέχεται την εκεχειρία που συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, και η οποία περιλαμβάνει τον Λίβανο, όπως διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν.

Ουκρανία: Ενας νεκρός σε ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια
Ουκρανία 08.04.26

Φονικός ρωσικός βομβαρδισμός στη Ζαπορίζια

Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του κατά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην περιφέρεια Ζαπορίζια της Ουκρανίας, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κατοικίες και άλλα κτίρια.

Ιράν: Για νίκη κάνει λόγο η Τεχεράνη – Το σχέδιο των 10 σημείων που διαβίβασε στην Ουάσιγκτον
Εκεχειρία 08.04.26

«Νίκη» του Ιράν με «σχέδιο 10 σημείων» προς τις ΗΠΑ

«Σχεδόν όλοι οι στόχοι του πολέμου έχουν επιτευχθεί», αναφέρει η Τεχεράνη, η οποία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον σχέδιο δέκα σημείων που, μεταξύ άλλων, προβλέπει άνοιγμα των Στενών υπό ιρανική επίβλεψη.

Καλιφόρνια: Πράκτορες της ICE πυροβόλησαν άνδρα που «επιχείρησε να τους παρασύρει με το αυτοκίνητό του»
Αιματηρό επεισόδιο 08.04.26

Πράκτορες της ICE πυροβόλησαν άνδρα στην Καλιφόρνια

Ανδρας μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο έπειτα από τους πυροβολισμούς που δέχτηκε από πράκτορες της ICE στην Καλιφόρνια, επειδή προσπάθησε «να τους παρασύρει με το αυτοκίνητό του».

Oπως πήγαν… έφυγαν
Φόβος παντού 08.04.26

Oπως πήγαν… έφυγαν

Δεξαμενόπλοια του Κατάρ προσπάθησαν, αλλά τελικά έκαναν στροφή δίχως να τολμήσουν να περάσουν το Ορμούζ

Εκκληση Πακιστάν σε Τραμπ να παρατείνει το τελεσίγραφο κατά δύο εβδομάδες – «Θα απαντήσουμε σύντομα», λέει ο Λευκός Οίκος
Κόσμος 07.04.26

Εκκληση Πακιστάν σε Τραμπ να παρατείνει το τελεσίγραφο κατά δύο εβδομάδες – «Θα απαντήσουμε σύντομα», λέει ο Λευκός Οίκος

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν πρότεινε την παράταση του τελεσίγραφου Τραμπ για δύο εβδομάδες και για το ίδιο διάστημα άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και κατάπαυση πυρός

ΗΠΑ: Δημοκρατικοί και υπερσυντηρητικοί διερωτώνται για την ψυχική υγεία του προέδρου Τραμπ
Κόσμος 07.04.26

ΗΠΑ: Δημοκρατικοί και υπερσυντηρητικοί διερωτώνται για την ψυχική υγεία του προέδρου Τραμπ

«Φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο», είπε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζακ Ριντ. «Οι διανοητικές ικανότητες του προέδρου καταρρέουν», κατήγγειλε η προοδευτική βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές.

Ελλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ: Επιστροφή στον διάλογο και σεβασμός του Δικαίου της Θάλασσας στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 07.04.26

Ελλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ: Επιστροφή στον διάλογο και σεβασμός του Δικαίου της Θάλασσας στα Στενά του Ορμούζ

τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν «μία από τις πλέον κρίσιμες θαλάσσιες οδούς και ζωτικής σημασίας αρτηρία για το παγκόσμιο εμπόριο και τον ενεργειακό εφοδιασμό», ανέφερε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη

Ιράκ: Η απαχθείσα Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον αφέθηκε ελεύθερη, σύμφωνα με αξιωματούχο
Απήχθη στη Βαγδάτη 07.04.26

Ιράκ: Η απαχθείσα Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον αφέθηκε ελεύθερη, σύμφωνα με αξιωματούχο

Η Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον, η οποία είχε απαχθεί από την Καταΐμπ Χεζμπολάχ στο Ιράκ, φέρεται ότι έχει απελευθερωθεί, υπό τον όρο να εγκαταλείψει άμεσα τη χώρα.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαστάσεις παίρνει το σκάνδαλο – Στην Αθήνα η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού της ΕΕ
Εξελίξεις 07.04.26

Διαστάσεις παίρνει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Στην Αθήνα η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού της ΕΕ

Η αρμόδια Επιτροπή (CONT) για τον έλεγχο του προϋπολογισμού και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ έρχεται στην Αθήνα για να αποκτήσει από πρώτο χέρι η Κομισιόν πληροφορίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως πληροφορούν το in πηγές στις Βρυξέλλες.

Ο Βανς στην Ουγγαρία για να βγάλει πρωθυπουργό τον Όρμπαν – Κατηγορεί την ΕΕ για εκλογική «παρέμβαση»
Όρμπαν-Τραμπ συμμαχία 07.04.26

Ο Βανς στην Ουγγαρία για να βγάλει πρωθυπουργό τον Όρμπαν – Κατηγορεί την ΕΕ για εκλογική «παρέμβαση»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει αποστολή στην Ουγγαρία. Να βοηθήσει τον Όρμπαν να κερδίσει τις αμφίρροπες βουλευτικές εκλογές. Αλλά κατηγορεί την ΕΕ για «επαίσχυντη παρέμβαση» στο εσωτερικό της χώρας.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

