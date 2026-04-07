Παναθηναϊκός: Στη διάθεση του Αταμάν ο Γκραντ για το ματς με τη Μπαρτσελόνα

Έναν πολύ κρίσιμο εκτός έδρας αγώνα κόντρα στην Μπαρτσελόνα δίνει το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης (7/4, 21:30), ο Παναθηναϊκός, για την 36η αγωνιστική της regular season της Euroleague.

Ο Εργκίν Αταμάν ξέρει πολύ καλά ότι -ειδικά- σε αυτό το ματς, ιδανικά θα ήθελε όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Μοναδικό ερωτηματικό μέχρι και την τελευταία στιγμή αποτελούσε η παρουσία του Τζέριαν Γκραντ στην αναμέτρηση και τώρα, όπως όλα δείχνουν, ο Αμερικανός γκαρντ θα δηλώσει «παρών» στο μεγάλο παιχνίδι.

Ο Γκραντ σφίγγει τα δόντια για να παίξει και κάνει τρομερή προσπάθεια για να τα καταφέρει, με τις πιθανότητες να είναι με το μέρος του. Τη Μ Δευτέρα, έκανε τη δεύτερή του προπόνηση, άλλαξε νάρθηκα στο αριστερό του χέρι για να μπορεί να είναι πιο άνετος κι έτσι αναμένεται να πάρει μερικά λεπτά συμμετοχής στη Βαρκελώνη.

Το κάταγμα στο χέρι του τον απέτρεψε από το να συμμετάσχει στα προηγούμενα ματς της ομάδας του, αλλά πλέον είναι όλο και καλύτερα και μετράει αντίστροφα για την επιστροφή στην αγωνιστική δράση.