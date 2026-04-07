07.04.2026 | 17:18
Εντοπίστηκε σορός στην παραλία Γαλάζια Λίμνη στην Εύβοια
Ρίγος Συγκίνησης για τη Μεγαλειώδη 200ή Επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου
Τα Νέα της Αγοράς 07 Απριλίου 2026, 18:48

Ρίγος Συγκίνησης για τη Μεγαλειώδη 200ή Επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Εορτές για τα 200 Χρόνια από την Έξοδο στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, στέλνοντας μήνυμα πίστης, ελπίδας και αλληλεγγύης, τόσο στο πανελλήνιο, όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Περισσότεροι από 12.000 αναβιωτές και αρματωμένοι συμμετείχαν στις δύο μεγαλειώδεις πομπές, το Σάββατο του Λαζάρου και την Κυριακή των Βαΐων, ζωντανεύοντας με συγκλονιστικό τρόπο την ιστορία και την αυτοθυσία των Ελεύθερων Πολιορκημένων.

Κορύφωση των Εορτών Εξόδου

Η κορύφωση των φετινών εορτασμών ξεκίνησε το Σάββατο του Λαζάρου, 4 Απριλίου, με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στον Κήπο των Ηρώων. Τους Ελεύθερους Πολιορκημένους τίμησε με την παρουσία της η Πρέσβειρα της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Laurence Auer, εκπροσωπώντας την τιμώμενη χώρα για το 2026, ενώ το παρών έδωσαν εκπρόσωποι ξένων κρατών, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης και ο Διοικητής Φρουράς του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων ΣΧΗΣ (ΠΖ) Παντελής Μπερτσιάς.

Το απόγευμα του Σαββάτου, η πομπή ξεκίνησε από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος και κατευθύνθηκε προς τον Κήπο των Ηρώων, διανύοντας τα 950 μέτρα της διαδρομής με πλήθος κόσμου να παρακολουθεί με δέος και συγκίνηση. Στο τέλος της πομπής ακολουθούσε σε σεβαστική σιωπή η Εικόνα της Εξόδου, ενώ οι επίσημοι εισήλθαν στον Κήπο των Ηρώων για να ξεκινήσει το τελετουργικό μέρος, δίνοντας μια αίσθηση βαθιάς τιμής, μνήμης και υπερηφάνειας για την κορυφαία στιγμή της Ελληνικής Ιστορίας.

Η ατμόσφαιρα στον Κήπο των Ηρώων γέμισε σεβασμό και συγκίνηση με την κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους της Πολιτείας, τιμώντας τους Αθάνατους Πολιορκημένους και την ηρωική τους αυτοθυσία. Αμέσως μετά, η φωνή του Νίκου Αλιάγα αντήχησε σε δύο γλώσσες, ελληνικά και γαλλικά, γεφυρώνοντας παρελθόν και παρόν και τιμώντας με μοναδικό τρόπο τη Γαλλία, τιμώμενη χώρα της φετινής Επετείου.

Η συγκίνηση κορυφώθηκε με τον πανηγυρικό λόγο του Δημάρχου της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπυρίδωνα Β. Διαμαντόπουλου, που με δύναμη και ζωντάνια μετέφερε το μήνυμα της αυτοθυσίας, της γενναιότητας και της πίστης στις αξίες της Ελευθερίας. Κάθε λέξη, κάθε παύση του λόγου, κάθε βλέμμα στο πλήθος δημιουργούσε ένα αίσθημα βαθιάς ενότητας και υπερηφάνειας για την Ιστορία και την πόλη.

Το θεατρικό δρώμενο σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη, κορυφώθηκε με την καθηλωτική αναπαράσταση της Ανατίναξης του Δημογέροντα Χρήστου Καψάλη, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Θωμά Θεοφιλάτου με τη συμμετοχή της Χορωδίας του Δήμου. Το κοινό πάγωσε, κρατώντας την ανάσα του, καθώς ζωντάνευε μπροστά στα μάτια του η θυσία και η άρνηση υποταγής των ηρώων.

Τη στιγμή αυτή τα βλέμματα οδηγήθηκαν στον ουρανό με ένα μαγευτικό drone show. Περισσότερα από 550 drone σηκώθηκαν, σχηματίζοντας μηνύματα και εικόνες όπως η Έξοδος του Θεοδώρου Βρυζάκη, η Ελλάδα στα Ερείπια του Μεσολογγίου του Eugene Delacroix,  η Αυτοθυσία της Μάνας του Emile de Lansac και ο Λόρδος Βύρωνας, ενώ παράλληλα φώτισαν τις αξίες της Ελευθερίας, της Γενναιότητας, της Υπέρβασης και της Αυτοθυσίας. Παράλληλα, το Projection Mapping στο ιστορικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα και την Πύλη της Ιερής Πόλης, ολοκλήρωσε μια αίσθηση μαγείας και σεβασμού, αφήνοντας το κοινό με δάκρυα στα μάτια και καρδιά γεμάτη υπερηφάνεια.

 Την Κυριακή των Βαΐων, 5 Απριλίου, τελέστηκε η προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου, Αντιπροέδρου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και Εκπροσώπου της Ιεράς Συνόδου και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β’ και συλλειτουργούντων των Σεβασμιωτάτων Συνοδικών Μητροπολιτών Πατρών κ. Χρυσοστόμου, Πολυανής και Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίου και των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου και Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού.

Τη δοξολογία παρακολούθησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο Υφυπουργός Εργασίας Κωνσταντίνος Καραγκούνης, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών Αθανάσιος Μπαλερμπάς, ο Εκπρόσωπος της Βουλής Αθανάσιος Παπαθανάσης, οι πολιτικοί αρχηγοί Νίκος Ανδρουλάκης, Σωκράτης Φάμελλος και Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς και η στρατιωτική ηγεσία, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, και ΣΧΗΣ (ΠΖ) Παντελής Μπερτσιάς, Διοικητής του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων.

Ακολούθησε η πομπή προς τον Κήπο των Ηρώων, όπου τελέστηκε τρισάγιο στους Αθάνατους Νεκρούς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στον Τύμβο των Ηρώων, ενώ ο Πρωθυπουργός εκφώνησε τον πανηγυρικό λόγο και βραβεύτηκαν οι νικητές του 78ου Δρόμου Θυσίας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Το μοιρολόι «Να ζει το Μεσολόγγι», σε εκτέλεση της υψιφώνου Vivian Douglas και της Χορωδίας του Δήμου, συγκλόνισε το κοινό, αναδεικνύοντας τη σημασία της Εξόδου ως κορυφαίου γεγονότος υπέρβασης και αυτοθυσίας.

Το απόγευμα της Κυριακής των Βαΐων, η Εικόνα της Εξόδου επέστρεψε στην αίθουσα τελετών του Μουσείου Ιστορίας & Τέχνης – Πινακοθήκη, Πλατεία Μπότσαρη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου «Χρήστος Καψάλης», μαθητών και του Συλλόγου Πανηγυριστών «Ο Αη–Συμιός», ολοκληρώνοντας τις Εορτές Εξόδου στην Ιερή Πόλη. Στα 200 Χρόνια από την Έξοδο το Μεσολόγγι επανασυστήθηκε και ανέδειξε τη διαχρονική του ακτινοβολία και τη σύγχρονη προοπτική του. 

Στις Εορτές Εξόδου στο Μεσολόγγι παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας, των ενόπλων δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας, της διπλωματίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς και προσωπικότητες του πολιτισμού και Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Επιτροπής Επί Τιμή της Επετείου των 200 ετών, τιμώντας με την παρουσία τους τη Διακοσιοστή Επέτειο.

Πολιτειακή και Πολιτική Ηγεσία
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, Υφυπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Υφυπουργός Εργασίας Κωνσταντίνος Καραγκούνης, Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών Αθανάσιος Μπαλερμπάς, Εκπρόσωπος της Βουλής και Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Αθανάσιος Παπαθανάσης, Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, Πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, Πρόεδρος Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου, Βουλευτές του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Ένοπλες Δυνάμεις
Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, Διοικητής του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων ΣΧΗΣ (ΠΖ) Παντελής Μπερτσιάς.

Αυτοδιοίκηση και Περιφέρεια
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, Αντιπεριφερειάρχες Δυτικής Ελλάδας,  Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Χρήστος Παΐσιος, Β’ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ Γιώργος Παπαναστασίου, Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας Αθανάσιος Παπαδόπουλος Δήμαρχοι από 24 Δήμους της Ελλάδας, Δήμαρχος Schöfflisdorf Ελβετίας, Δήμαρχοι Μόρφου, Αμμοχώστου, Κερύνειας και Κοινότητας Κοίλης στην Κύπρο.

Εκκλησιαστική Ηγεσία
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος Β’, Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Χαλκίδος Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός και Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου Βαρθολομαίος.

Διπλωματικό Σώμα και Διεθνείς Εκπρόσωποι
Πρέσβειρα της Γαλλικής Δημοκρατίας Laurence Auer, Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου, Πρέσβης Βελγίου, Πρέσβης Σουηδίας, Πρέσβειρα Καναδά, Πρέσβειρα Ολλανδίας, Επιτετραμμένος της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα Josh Huck, Επιτετραμμένη της Γερμανίας, Επιτετραμμένη της Ελβετίας, Ακόλουθος Πορτογαλίας, Μορφωτικός Ακόλουθος Κύπρου, Πρέσβης της Ελλάδας στο Παρίσι Μίλτων Νικολαΐδης, Υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, Πρέσβειρα και Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Διπλωματίας Υπουργείου Εξωτερικών Αικατερίνη Κόϊκα, Πληρεξούσιος Υπουργός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γρηγόρης Δελαβέκουρας, Ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, Ευρωβουλευτής Γεώργιος Αυτιάς.

Ακαδημαϊκή Κοινότητα, Προσωπικότητες Πολιτισμού και Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής και Επιτροπής Επί Τιμή της Επετείου
Πρύτανης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Γεράσιμος Σιάσος, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου ΕΚΠΑ Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ Βασίλης Κατσαρός, Πρόεδρος της Εταιρείας για τον Ελληνισμό και Φιλελληνισμό (ΕΕΦ) και του Μουσείου Φιλελληνισμού Κωνσταντίνος Βελέντζας, Πρόεδρος Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη και Αντιπρόεδρος της Εταιρείας για τον Ελληνισμό και Φιλελληνισμό (ΕΕΦ) και του Μουσείου Φιλελληνισμού Ειρήνη Καΐρη, Ιωάννα Φωκά – Μεταξά, Πρόεδρος της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος Μαριέττα Μινώτου, Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄ και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής για τα 200 χρόνια από την Έξοδο Παναγιώτης Γιωτόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Helleniq Energy Ανδρέας Αναστασιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος Ελληνικών Αλυκών Αλέξανδρος Πετρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος Γέφυρας Α.Ε. Παναγιώτης Λουκάς, Νίκος Αλιάγας, Μιμή Ντενίση, Φωτεινή Υψηλάντη, Μιχάλης Κοτίνης, Ειδικός Σύμβουλος Θεσμικών και Νομικών Ζητημάτων της Επετείου Αθανάσιος Λυρός.

Η παρουσία όλων ανέδειξε με τρόπο επιβλητικό τη σημασία της Εξόδου του Μεσολογγίου, όχι μόνο ως κορυφαίου γεγονότος της ελληνικής ιστορίας, αλλά και ως γεγονός διεθνούς εμβέλειας, επιβεβαιώνοντας την αιώνια ακτινοβολία της και τον πανανθρώπινο χαρακτήρα του συμβολισμού της.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
https://messolonghi.gov.gr/

ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
https://www.messolonghi2026.org/

Η Παπαστράτος επενδύει στους «Τεχνικούς του Αύριο»: Νέος κύκλος 35 προσλήψεων στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο
Η Παπαστράτος συμπληρώνει φέτος 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας και λειτουργίας στην Ελλάδα και συνεχίζει δυναμικά την αναπτυξιακή της πορεία προχωρώντας σε 35 νέες προσλήψεις Process Technicians για την υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής της στον Ασπρόπυργο

Outfits για το Πάσχα: Ιδέες για όλη τη μέρα
Ιδέες για άνετα και στιλάτα outfits για το Πάσχα, με προτάσεις που ταιριάζουν από το πρωί μέχρι το πασχαλινό τραπέζι και τις καθιερωμένες βόλτες των ημερών.

Το Betsson Trophy Tour έφερε τη γιορτή του ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη!
Η Betsson, Μεγάλος Χορηγός του Κυπέλλου Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Απριλίου, μετέτρεψαν την πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή.

Όραμα και Δράση: Ο Δημήτρης Π. Γιαννακόπουλος Σχηματίζει το Μέλλον του Ιδρύματος Παύλος Γιαννακόπουλος
Το Ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος διατηρεί ένα συνεκτικό πλέγμα δράσεων με σαφή κοινωνικό προσανατολισμό. Από την αναβάθμιση νοσοκομείων μέχρι τη στήριξη οικογενειών στις ακριτικές περιοχές και την προώθηση της παιδείας και του αθλητικού ιδεώδους, οι δράσεις συνδέονται οργανικά με το όραμα του Ιδρύματος

Πασχαλινό τραπέζι στα ΑΒ: Πώς η «οικοδέσποινα της διπλανής πόρτας» οργάνωσε το πιο εντυπωσιακό τραπέζι στην αυλή της!
Με οδηγό το πείσμα της και σύμμαχο την ΑΒ Βασιλόπουλος, η Άννα απέδειξε ότι το τέλειο πασχαλινό κάλεσμα δεν θέλει κόπο, αλλά τον σωστό προορισμό

Betsson: To Ολυμπιακός-ΑΕΚ και το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*
Δύο μεγάλα ντέρμπι ανοίγουν την αυλαία των playoffs της Super League, με τα παιχνίδια Ολυμπιακός – ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός που γίνονται την Κυριακή 5 Απριλίου να συγκεντρώνουν τεράστιο ενδιαφέρον και αμέτρητες επιλογές για στοίχημα στην πλατφόρμα της Betsson

Η Tudor απογειώνεται με τους Flying Bulls
Τίποτα δεν είναι πιο τολμηρό από το να πιλοτάρει κανείς ένα ακροβατικό αεροσκάφος 80 ετών στα όρια των επιδόσεων του ή ακόμη και να πετάει ένα ελικόπτερο ανάποδα — όμως αυτή είναι απλώς μια συνηθισμένη μέρα στο πιλοτήριο για τους The Flying Bulls, και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που η TUDOR είναι πλέον επίσημος συνεργάτης τους

Γίνε μέλος στην κοινότητα «Ακόλουθοι του Ήλιου» και ζήσε exclusive εμπειρίες με την πιο ηλιόλουστη παρέα
Κάθε γουλιά του Ούζο Πλωμαρίου αποτελεί μια μικρή ιεροτελεστία, έναν τρόπο να μοιραζόμαστε στιγμές και να γιορτάζουμε τη ζωή με τους ανθρώπους μας

Σπείρα με έδρα στη Βουλγαρία διέπραττε τηλεφωνικές απάτες σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική – Εξιχνιάστηκαν 41 υποθέσεις
Από την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκε μια 48χρονη - Θύματα της εγκληματικής οργάνωσης ήταν ηλικιωμένοι σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

Χατζηβασιλείου: Ελέγχομαι για αδίκημα που δεν διαπράχθηκε – Επανέρχεται περσινή υπόθεση χωρίς νέα στοιχεία
Ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ, που παραιτήθηκε το 2025 από τη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με ανάρτησή του, αναφέρει ότι η δικογραφία περιλαμβάνει «αβάσιμες εικασίες» και ζητεί την άρση της ασυλίας του

«Εσύ τη σκότωσες» – Δαίμονες, εξάρτηση και μια θηλιά – Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ μέσα από τα ημερολόγια του
Η κατάρα της δυναστείας των Ηνωμένων Πολιτειών, των Κένεντι, επιστρέφει μέσα από τις αποκαλύψεις της νέας βιογραφίας του τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ

Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ ξέρει ότι αμφισβητείται, αλλά δεν έχει… ενημερωθεί
Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει τους ανθρώπους που τον ενημερώνουν για ότι λέγεται και γράφεται για το πρόσωπο του, αλλά η συνεργασία του με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού συνεχίζεται κανονικά.

Artemis II: Η ανθρωπότητα από την αθέατη πλευρά της Σελήνης – Εικόνες που κόβουν την ανάσα
Μοναδικές εικόνες κατέγραψε το πλήρωμα του Artemis II. Ορισμένα από τα εντυπωσιακά πλάνα θυμίζουν εικόνες που τραβήχτηκαν από τον αστροναύτη Bill Anders 58 χρόνια νωρίτερα, καθώς το πλήρωμα του «Apollo 8» πετούσε γύρω από τη Σελήνη.

Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί μετά από άγριο καυγά μεταξύ τους εν ώρα υπηρεσίας στην περιοχή της Ακρόπολης
Το επεισόδιο μεταξύ των δύο αστυνομικών σημειώθηκε χθες το βράδυ - Οδηγήθηκαν στο ΑΤ όπου αλληλομηνύθηκαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία

Ηνωμένο Βασίλειο: Απαγόρευσαν την είσοδο στον Κάνιε Γουέστ
Nωρίτερα φέτος, ο Κάνιε Γουέστ ζήτησε συγγνώμη για τις αντισημιτικές του δηλώσεις και αποκάλυψε ότι υπέστη «ένα τετράμηνο μανιακό επεισόδιο», ωστόσο το Ηνωμένο Βασίλειο,

Κ. Μπακογιάννης: Το έργο της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας ο κ. Δούκας το λοιδόρησε, τώρα όμως του αρέσει και το διαφημίζει
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας έπειτα από 6 χρόνια εργασιών ανάπλασης με τον Χάρη Δούκα να επιχειρεί να καρπωθεί το έργο και τον Κώστα Μπακογιάννη να του υπενθυμίζει έγινε «όπως την ονειρευτήκαμε και την δρομολογήσαμε».

Εισαγγελική παρέμβαση για την αίθουσα της δίκης των Τεμπών
Η εισαγγελία ζητά τη διακρίβωση τυχόν τελέσεως αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αξιόποινων πράξεων ζητώντας μια σειρά εγγράφων από την Πολεοδομία Λάρισας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας που σχετίζονται με την αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη των Τεμπών

Νέα Αριστερά: Θεσμικός κατήφορος Άδωνι για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Η Νέα Αριστερά «καλεί τον κ. Μητσοτάκη να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές: Συμφωνεί με αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις του αντιπροέδρου του κόμματός του, που αποτελούν ευθεία παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης;»

Τσουκαλάς: Πάλι «λαγός» του Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης – Επιτίθεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απροκάλυπτα
«Είναι η πρώτη φορά που από τη θέση του ελεγχόμενου κάποιος ασκεί κριτική στον ελεγκτή του. Είναι η πρώτη φορά που εκείνοι οι οποίοι ομνύουν στη δικαιοσύνη, δεν τους αρέσει η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, τους αρέσει μόνο η ελληνική, αλλά και η ελληνική α λα καρτ», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

«Να δώσουμε λόγους να επιστρέψουν και ευκαιρίες για να μείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους»
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας τόνισε μιλώντας στα ευρωπαϊκά όργανα την ανάγκη να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για να επιστρέψουν οι άνθρωποι στις πατρίδες τους.

Τι αλλάζει στα ταξίδια από και προς την ΕΕ από τις 10 Απριλίου
Θα καταγράφονται επίσης βιομετρικά στοιχεία, όπως φωτογραφίες προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα, μαζί με τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο που χρησιμοποιείται.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο «άριστος» Λαζαρίδης να προσκομίσει το πτυχίο του ή να παραιτηθεί
«Αν δεν φέρει αποδείξεις ο κ. Λαζαρίδης είναι σαφές ότι προσπάθησε να παραπλανήσει μέσω του βιογραφικού του και έφτασε έως τη θέση του υπουργού με απάτη. Άριστος ως δεξί χέρι και αγαπημένο παιδί του κ. Μητσοτάκη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

