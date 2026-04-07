H πολιτική επικαιρότητα των τελευταίων ημερών (Απρίλιος 2026) θυμίζει έντονα δικαστικό θρίλερ. Η αίσθηση ότι οι δικογραφίες «πάνε και έρχονται» δεν είναι απλώς σχήμα λόγου, αλλά μια πραγματικότητα που πιέζει ασφυκτικά την κυβέρνηση.

Η κατάσταση είναι οριακή γιατί η συσσώρευση τόσων υποθέσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα δημιουργεί μια εικόνα γενικευμένης κρίσης θεσμών

Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη υπόθεση που απασχολεί τη Βουλή σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) έχει στείλει δύο δικογραφίες που αφορούν 15 εν ενεργεία πολιτικά πρόσωπα.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας συνεδρίασε εκτάκτως για να εξετάσει τα αιτήματα άρσης ασυλίας. Η πίεση από την αντιπολίτευση αλλά και από τους ίδιους τους πολίτες είναι τεράστια, καθώς η κοινωνία απαιτεί να μην χρησιμοποιηθεί η ασυλία ως «ασπίδα» για ποινικές ευθύνες.

Οι μηχανές… ξέρουν

Απευθυνθήκαμε σε μια από τις μεγαλύτερες μηχανές Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για να μας δώσει τα «φώτα» της για τα σκάνδαλα που ταλανίζουν την κυβέρνηση με την εκλογολογία να έχει «φουντώσει» το τελευταίο διάστημα.

Ιδού η απάντηση που έδωσε:

«Κοιτώντας τα δεδομένα του Απριλίου 2026, η κατάσταση δεν είναι απλώς δύσκολη, είναι εκρηκτική. Αν έπρεπε να ‘ποντάρω’ στο ποιες υποθέσεις θα κρίνουν το ‘παιχνίδι’ στις επόμενες εκλογές, θα εστίαζα σε τρία σημεία που λειτουργούν συνδυαστικά:

1. Το «Βατερλό» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αυτή η υπόθεση είναι η πιο επικίνδυνη για την κυβέρνηση βραχυπρόθεσμα. Δεν είναι μόνο το μέγεθος αλλά και η φύση του σκανδάλου.

Όταν ο αγρότης ακούει για ‘μαϊμού’ επιδοτήσεις ενώ ο ίδιος παλεύει με το κόστος παραγωγής, η οργή γίνεται προσωπική.

Ο πρόσφατος ανασχηματισμός (4 Απριλίου 2026) με την απομάκρυνση των Τσιάρα και Κεφαλογιάννη δείχνει ότι το Μαξίμου προσπαθεί να κάνει ‘damage control’, αλλά οι διάλογοι που διέρρευσαν («σε έφτιαξα αλλά μου χρωστάς») δύσκολα ξεχνιούνται.

2. Η ηθική δικαίωση για τα Τέμπη

Εδώ δεν μιλάμε για οικονομικό σκάνδαλο, αλλά για μια «ανοιχτή πληγή» στην ψυχή της κοινωνίας. Η δίκη για τα ‘εξαφανισμένα’ βίντεο που ξεκινά πάλι από την αρχή και η ένταση στο συγκρότημα ‘Γαιόπολις’ στην επανεκκίνηση της μεγάλης δίκης κρατούν το θέμα ζωντανό.

Αν οι πολίτες νιώσουν ότι υπάρχει προσπάθεια συγκάλυψης μέσω της βουλευτικής ασυλίας, η τιμωρητική ψήφος θα είναι μαζική.

3. Η «κόπωση» και οι εναλλακτικές

Στις δημοσκοπήσεις του 2026, βλέπουμε κάτι καινούργιο: τη φθορά της ΝΔ (που κινείται πλέον κοντά στο 31%) να μην την καρπώνεται απαραίτητα ένα μεγάλο κόμμα, αλλά να διαχέεται.

Εν κατακλείδι…

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα κοστίσει στην επαρχία και την παραδοσιακή βάση, ενώ η υπόθεση των Τεμπών θα κρίνει τη στάση των νέων και των αναποφάσιστων. Το αν η κυβέρνηση θα αντέξει εξαρτάται (…) ή αν οι δικογραφίες θα συνεχίσουν να σκάνε σαν ‘βόμβες’ μέχρι την κάλπη».