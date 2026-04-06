Όραμα και Δράση: Ο Δημήτρης Π. Γιαννακόπουλος Σχηματίζει το Μέλλον του Ιδρύματος Παύλος Γιαννακόπουλος
Τα Νέα της Αγοράς 06 Απριλίου 2026, 14:31

Το Ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος διατηρεί ένα συνεκτικό πλέγμα δράσεων με σαφή κοινωνικό προσανατολισμό. Από την αναβάθμιση νοσοκομείων μέχρι τη στήριξη οικογενειών στις ακριτικές περιοχές και την προώθηση της παιδείας και του αθλητικού ιδεώδους, οι δράσεις συνδέονται οργανικά με το όραμα του Ιδρύματος

Μεσογειακά σνακ: «Σύμμαχοι» στη νηστεία

Το κοινωφελές Ίδρυμα «Παύλος Γιαννακόπουλος» ιδρύθηκε επίσημα το 2022 με πρωτοβουλία του Δημήτρη Π. Γιαννακόπουλου, προέδρου του Ιδρύματος με στόχο να συνεχίσει το όραμα του Παύλου Γιαννακόπουλου για ουσιαστική κοινωνική συνεισφορά στην Ελλάδα. Η ίδρυση του Ιδρύματος αντικατοπτρίζει την επιθυμία να ενισχυθούν η κοινωνική συνοχή, η παιδεία, η υγεία, ο πολιτισμός και το αθλητικό ιδεώδες, τομείς στους οποίους διακρίθηκε και ο Παύλος Γιαννακόπουλος κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Στον τομέα της υγείας, οι παρεμβάσεις του Ιδρύματος είναι στοχευμένες και μετρήσιμες. Το 2025 ολοκληρώθηκε η πλήρης ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός του φαρμακείου στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών, δημιουργώντας ένα σύγχρονο περιβάλλον για ασθενείς και επαγγελματίες υγείας, με αναβάθμιση εξοπλισμού και υποδομών. Στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο», το Ίδρυμα ενίσχυσε ιατροτεχνολογικές υπηρεσίες, αυξάνοντας την ικανότητα του νοσοκομείου να καλύπτει τις ανάγκες του νησιού και των γύρω περιοχών. Παράλληλα, στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνισης θαλάμων ασθενών και χώρων υγιεινής, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την ποιότητα φροντίδας.

Στην παιδεία, το Ίδρυμα παρέχει υποτροφίες σε φοιτητές της Ιατρικής, της Φαρμακευτικής και του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ, στηρίζοντας την αριστεία και τη δημιουργία μιας νέας γενιάς επιστημόνων και στελεχών υγείας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στη στήριξη της ελληνικής οικογένειας και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης μητέρων σε ακριτικές περιοχές, που υλοποιήθηκε την περίοδο 2024–2025, στήριξε 160 οικογένειες για τη γέννηση τρίτου παιδιού σε περιοχές όπως τα Δωδεκάνησα, ο Έβρος, η Λέσβος, η Σάμος και η Χίος, συμβάλλοντας στη σταθερότητα του πληθυσμού και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Στο ίδιο πλαίσιο, η πρωτοβουλία διανομής ελληνικών σημαιών σε μαθητές της πρώτης δημοτικού σε όλη τη χώρα στόχευσε στην ενίσχυση της σύνδεσης των παιδιών με την ιστορία και την ταυτότητα της Ελλάδας, καλλιεργώντας αξίες συλλογικότητας από νεαρή ηλικία.

Πίσω από αυτές τις πρωτοβουλίες βρίσκεται η ηγετική παρουσία του Δημήτρη Π. Γιαννακόπουλου, ο οποίος καθοδηγεί το Ίδρυμα με στρατηγική και συνέπεια. Η διαχείριση του Ιδρύματος αντικατοπτρίζει μια ισορροπία ανάμεσα στην επιχειρηματική υπευθυνότητα και την ανθρώπινη προσέγγιση: οι αποφάσεις και οι δράσεις λαμβάνονται με γνώμονα την ουσιαστική κοινωνική επίδραση και τη μακροπρόθεσμη αειφορία, ενώ η εμπλοκή του Δημήτρη Π. Γιαννακόπουλου διασφαλίζει ότι κάθε έργο διατηρεί ένα ανθρωποκεντρικό πρόσημο, προάγοντας την αλληλεγγύη, τη συμμετοχή και την υπευθυνότητα στο κοινωνικό σύνολο. Με αυτό τον τρόπο, το Ίδρυμα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την κοινωνική προσφορά στην Ελλάδα, συνεχίζοντας με στρατηγικό όραμα και ουσιαστική αφοσίωση το έργο του Παύλου Γιαννακόπουλου.

Τράπεζα της Ελλάδος: Η άνοδος στο πετρέλαιο αυξάνει τον πληθωρισμό και επιβραδύνει την οικονομική δραστηριότητα

Vita.gr
Μεσογειακά σνακ: «Σύμμαχοι» στη νηστεία

Κόσμος
Όχι από Ιράν σε άνοιγμα των Στενών με αντάλλαγμα προσωρινή εκεχειρία

inWellness
Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Τελετουργία 06.04.26

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Πασχαλινό τραπέζι στα ΑΒ: Πώς η «οικοδέσποινα της διπλανής πόρτας» οργάνωσε το πιο εντυπωσιακό τραπέζι στην αυλή της!
Τα Νέα της Αγοράς 06.04.26

Με οδηγό το πείσμα της και σύμμαχο την ΑΒ Βασιλόπουλος, η Άννα απέδειξε ότι το τέλειο πασχαλινό κάλεσμα δεν θέλει κόπο, αλλά τον σωστό προορισμό

Betsson: To Ολυμπιακός-ΑΕΚ και το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*
Τα Νέα της Αγοράς 04.04.26

Δύο μεγάλα ντέρμπι ανοίγουν την αυλαία των playoffs της Super League, με τα παιχνίδια Ολυμπιακός – ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός που γίνονται την Κυριακή 5 Απριλίου να συγκεντρώνουν τεράστιο ενδιαφέρον και αμέτρητες επιλογές για στοίχημα στην πλατφόρμα της Betsson

Η Tudor απογειώνεται με τους Flying Bulls
Τα Νέα της Αγοράς 03.04.26

Τίποτα δεν είναι πιο τολμηρό από το να πιλοτάρει κανείς ένα ακροβατικό αεροσκάφος 80 ετών στα όρια των επιδόσεων του ή ακόμη και να πετάει ένα ελικόπτερο ανάποδα — όμως αυτή είναι απλώς μια συνηθισμένη μέρα στο πιλοτήριο για τους The Flying Bulls, και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που η TUDOR είναι πλέον επίσημος συνεργάτης τους

Γίνε μέλος στην κοινότητα «Ακόλουθοι του Ήλιου» και ζήσε exclusive εμπειρίες με την πιο ηλιόλουστη παρέα
Τα Νέα της Αγοράς 03.04.26

Κάθε γουλιά του Ούζο Πλωμαρίου αποτελεί μια μικρή ιεροτελεστία, έναν τρόπο να μοιραζόμαστε στιγμές και να γιορτάζουμε τη ζωή με τους ανθρώπους μας

+100 Υποτροφίες από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027
Τα Νέα της Αγοράς 02.04.26

Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών: «Στηρίζουμε τη νέα γενιά αποφασιστικά, προασπίζοντας τη δύναμη της γνώσης και της αριστείας ως θεμέλιο προόδου για την πατρίδα και τον Ελληνισμό»

Οι πασχαλινές αγορές στο pink τους
Τα Νέα της Αγοράς 02.04.26

Φέτος το Πάσχα έως και τις 12 Απριλίου, χρησιμοποιώντας τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας για συναλλαγές 30€ και άνω, κερδίζετε με το πρόγραμμα Go For More επιπλέον πόντους που γίνονται ευρώ για τις επόμενες αγορές σας

Lifestyle trends 2026: Μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα
Τα Νέα της Αγοράς 02.04.26

Το 2026 δεν υπόσχεται θεαματικές αλλαγές ούτε μεγάλες ανατροπές. Αντίθετα, φέρνει στο προσκήνιο κάτι πολύ πιο ουσιαστικό: μικρές, καθημερινές συνήθειες και αντικείμενα που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη και πιο απολαυστική χωρίς να το καταλαβαίνεις καν

Η JTI Hellas δίνει μπόνους έως 3 μισθούς και 20 εβδομάδες επιπλέον γονικής άδειας στους εργαζόμενους της
Τα Νέα της Αγοράς 01.04.26

Η JTI Hellas συνεχίζει να επενδύει ουσιαστικά στους ανθρώπους της, υλοποιώντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική αποδοχών και παροχών που ξεχωρίζει στην ελληνική αγορά

inStream - Ροή Ειδήσεων
Σάλος με την εθνική ομάδα του Κονγκό: Έβαλε «στοπ» στην επιστροφή των διεθνών στους συλλόγους τους
Ποδόσφαιρο 06.04.26

Χαμό έχει προκαλέσει η απόφαση του Κονγκό, να απαγορεύσει στους διεθνείς να επιστρέψουν στους συλλόγους που αγωνίζονται, μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων με την Εθνική ενόψει Μουντιάλ.

Διασώζεται και αναδεικνύεται το κτίριο του πρώην Ναυτικού Ομίλου στο Γαλαξίδι
Τοπόσημο 06.04.26

Δρομολογείται η μετατροπή κτιρίου σε έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο, που θα καλύψει τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου και του Ναυταθλητικού Ομίλου Γαλαξιδίου.

Δούκας του Κεντ – Πλέιμποϊ, χρήστης μορφίνης, επαφές με Ναζί κι ένας μυστήριος θάνατος
Κουβάρι 06.04.26

Ο μικρότερος αδελφός του Γεωργίου VI πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα το 1942. Ποιος ήταν ο σκοπός της πτήσης, ποιοι οι πραγματικά επιβάτες; Υπήρχε ερωμένη στο αεροσκάφος; Ένα νέο ντοκιμαντέρ του Channel 5 δίνει απαντήσεις.

Δουδωνής κατά Μητσοτάκη: Εισηγείται μεγαλύτερο ανταγωνισμό του ρουσφετιού – Αγαπημένο του χόμπι η συνταγματική φακιρική
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε ο Π. Δουδωνής με αιχμή την πρόθεση Μητσοτάκη να εισηγηθεί ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή. «Ο επικεφαλής μιας ντουζίνας υποδίκων εμφανίζεται ως ο αναμορφωτής της χώρας (...) καταφεύγει στο αγαπημένο του χόμπι, τη συνταγματική φακιρική» αναφέρει.

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι το «βαθύ κράτος» του ρουσφετιού, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας – Εκλογές τώρα
«Σε αποδρομή» 06.04.26

«Ο εντολέας του παρακράτους των υποκλοπών, ο πρωθυπουργός που γνώριζε και επέτρεψε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ εις βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων από τη 'γαλάζια' συμμορία, σήμερα μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, μας είπε ότι ήρθε η ώρα να τα βάλει με το 'βαθύ κράτος'», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Τσουκαλάς: Το μόνο ασυμβίβαστο που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης είναι αυτό μεταξύ Μητσοτάκη και δημοσίου συμφέροντος
«Μουσικές καρέκλες» 06.04.26

«Αν έχουμε εκλογές, θα θεσπίσει και ο λαός ένα άλλο ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του πρωθυπουργού και του Κυριάκου Μητσοτάκη», τονίζει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς

Δήμος Αθηναίων: Διανομή πασχαλινών ειδών σε παιδιά ευάλωτων οικογενειών
Κοινωνική μέριμνα 06.04.26

Πραγματοποιήθηκε διανομή πασχαλινών ειδών σε 70 παιδιά ωφελούμενων οικογενειών στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων.

Ηλιόπουλος κατά Μητσοτάκη: Έχετε μετατρέψει τη χώρα στον καλύτερο πελάτη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
Πολιτική 06.04.26

Αναφορικά με τα όσα είπε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναρωτήθηκε ο κ. Ηλιόπουλος αν έχει κάνει τη δουλειά του ο κ. Μητσοτάκης και ζητάει από την ευρωπαϊκή εισαγγελία να επιταχύνει τη διαδικασία

Κουτσούμπας: Άλλο να υπηρετείς τον λαό και άλλο να ταΐζεις τρωκτικά, να συντηρείς τη σαπίλα του συστήματος
ΟΠΕΚΕΠΕ 06.04.26

«Κι αυτό ισχύει και θα συνεχίσει είτε είσαι υπουργός χωρίς βουλευτική έδρα, δηλαδή πλήρως ανεξέλεγκτος, όπως προτείνει τώρα ο κ. Μητσοτάκης, είτε κρατάς τη βουλευτική έδρα με τον ελλιπή έλεγχο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας μέσα στη Βουλή», τονίζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Το πιο τρελό σενάριο έως τώρα: Θα γίνει η Σίντνεϊ Σουίνι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ;
Δύσκολη πίστα 06.04.26

Το ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ συνεχίζει να αποτελεί το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, ωστόσο ο σκηνοθέτης Πολ Φιγκ πιστεύει ότι η Σίντνεϊ Σουίνι θα ήταν μια υπέροχη 007

Φροίξος Φυντανίδης
Προκλητικός ο Τσιάρας: Δεν είναι ρουσφέτι να υπερασπίζεσαι τον αδύναμο πολίτη – Θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές
Για ΟΠΕΚΕΠΕ 06.04.26

Ο Κώστας Τσιάρας μίλησε για την εμπλοκή του ονόματός στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπεραμυνόμενος της παρέμβασής του υπέρ πολίτη, η οποία κατά τον ίδιο δεν ήταν ρουσφέτι. Ξεκαθάρισε δε ότι θα είναι ξανά υποψήφιος στις εκλογές

Απάντηση Ανδρουλάκη με βίντεο σε λίγη ώρα στο προκλητικό μήνυμα Μητσοτάκη για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης
Πολιτική 06.04.26

Σύμφωνα με πληροφορίες του in στη μία το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα μαγνητοσκοπήσει δήλωση - απάντηση στο μήνυμα του πρωθυπουργού

