Μετά την κακοκαιρία, μύρισε καλοκαίρι – Πού ξεπέρασε τους 22 βαθμούς η θερμοκρασία

Άνοδο σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα την Κυριακή 5 Απριλίου, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 22°C.

Όπως φαίνεται ο καιρός βελτιώνεται αρκετά ενόψει των εορτών του Πάσχα, αφήνοντας πίσω τις δύο κακοκαιρίες που έπληξαν τη χώρα στα τέλη του προηγούμενου μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετεωρολόγοι είχαν αρχικά προβλέψει αίθριο καιρό για το Πάσχα, με άνοδο της θερμοκρασίας. Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος για έντονα φαινόμενα, καθώς όπως υπογραμμίζει ο κ. Κολυδάς «τα δύο κορυφαία προγνωστικά μοντέλα συγκρούονται ανοιχτά μετά τη Μεγάλη Πέμπτη, δίνοντας διαφορετικό τύπο καιρού για την Ελλάδα».

Στα… κόκκινα η χώρα

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Μακροχώρι Βέροιας, όπου έφτασε τους 22,8°C.

Στον χάρτη του σχήματος απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 15:40 ώρα Ελλάδας της Κυριακής 5 Απριλίου 2026.

Στον πίνακα εντός του σχήματος παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες.

Αυτοί ήταν:

1. Μακροχώρι Βέροιας

2. Κυπαρισσία

3. Λάππα Αχαΐας

4. Προσφυγικά Πάτρας

5. Χαλάστρα Πόλη

6. Σίνδος

7. Άρτα

8. Χαλάστρα Θεσσαλονίκης

Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 20°C σε 125 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 22% του συνόλου).

Δείτε τον πίνακα με τις μέγιστες θερμοκρασίες: