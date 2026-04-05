Shops Open on Palm Sunday as Easter Trading Hours Begin
- Συνελήφθη οικιακή βοηθός που έδεσε και χτύπησε ηλικιωμένο στο κεφάλι στη Χίο
- Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες
- Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου
- Σακελλαρίδης σε Μητσοτάκη: Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ανακοινώσετε ημερομηνία εκλογών
Retail stores and selected supermarkets are open today, Palm Sunday (April 5), as part of the extended Easter trading schedule, offering consumers the opportunity to complete their final purchases ahead of the start of Holy Week for Orthodox Easter.
Suggested opening hours for today are from 11:00 am to 4:00 pm, while large shopping centers are operating on extended hours, from 11:00 am to 8:00 pm. It is also noted that some supermarket chains are open.
Easter Holiday Trading Hours
Throughout the festive period, shops will operate as follows:
• Holy Monday (06/04/2026): 9:00 am – 9:00 pm
• Holy Tuesday (07/04/2026): 9:00 am– 9:00 pm
• Holy Wednesday (08/04/2026): 9:00 am– 9:00 pm
• Holy Thursday (09/04/2026): 9:00 am– 9:00 pm
• Holy Friday (10/04/2026): 1:00 pm– 7:00 pm
• Holy Saturday (11/04/2026): 9:00 am– 3:00 pm
• Easter Sunday (12/04/2026): Closed
• Easter Monday (13/04/2026): Closed
The adjusted schedule reflects the seasonal increase in shopping activity leading up to Easter, one of the most significant holidays in the Orthodox calendar.
- Η Ρωσία ανακοινώνει την κατάρριψη 148 ουκρανικών drones μέσα σε 3 ώρες
- Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
- Λίβανος: 11 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Κοριτσάκι 4 ετών ανάμεσά τους
- Πετρέλαιο: Ανοίγουν με άνοδο οι αγορές και οι τιμές για το WTI και το Brent ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι
- Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων
- ΗΠΑ: Σφοδρές αντιδράσεις για το «παραλήρημα» του Τραμπ – «Αντισταθείτε στην τρέλα του»
- Σπάθας: «Οι λεπτομέρειες στο γκολ του Γιαζίτσι που ακυρώθηκε» (vid)
- Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: «Θεσμική σκευωρία»
