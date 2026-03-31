Τέξας: 15χρονος μαθητής πυροβόλησε καθηγήτρια και αυτοκτόνησε
Μια καθηγήτρια πυροβολήθηκε σε λύκειο του Τέξας από μαθητή, ο οποίος βρέθηκε αργότερα νεκρός, και οι αρχές πιστεύουν ότι «έστρεψε το όπλο στον εαυτό του»
Ενας 15χρονος μαθητής πυροβόλησε και τραυμάτισε χθες Δευτέρα μια καθηγήτρια σε λύκειο του Τέξας στις ΗΠΑ, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).
«Ο μαθητής πυροβόλησε την καθηγήτρια και στη συνέχεια πιστεύουμε ότι έστρεψε το όπλο στον εαυτό του»
A 15-year-old student shot a teacher at Hill Country College Prep HS in Bulverde, Texas, then fatally shot himself. #shooting
Teacher hospitalized in San Antonio; condition unknown. School locked down, students reunited at Bulverde Middle School.
No other injuries;… pic.twitter.com/0RocCgh826
— GeoTechWar (@geotechwar) March 30, 2026
«Μια καθηγήτρια πυροβολήθηκε από μαθητή και διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Σαν Αντόνιο. Επί του παρόντος, δεν έχουμε πληροφορίες για την κατάστασή της», ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Κόμαλ όπου συνέβη το περιστατικό.
Ο 15χρονος βρέθηκε αργότερα νεκρός. «Ο μαθητής πυροβόλησε την καθηγήτρια και στη συνέχεια πιστεύουμε ότι έστρεψε το όπλο στον εαυτό του», εξήγησε σε συνέντευξη Τύπου ο σερίφης Μαρκ Ρέινολντς.
Latest on shooting at Hill Country College prep in Bulverde. Sheriff says kids were moved to a middle school to be reunited with their parents.
Guess who showed up: The shooter’s family! pic.twitter.com/ygqu05XCPd
— Michael Board (@MikeBoard1200) March 30, 2026
Απομακρύνθηκαν οι μαθητές
Αστυνομικοί έσπευσαν στο σχολικό συγκρότημα και απέκλεισαν την περιοχή. Οι μαθητές απομακρύνθηκαν γρήγορα και μεταφέρθηκαν σε κοντινό σχολείο, από όπου τους παρέλαβαν οι γονείς τους.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις