Πώς τα video games αυξάνουν την επιθετικότητα των παιδιών
Αυξανομένη τάση παρουσιάζει η επιθετικότητα σε ανηλίκους που παίζουν βίαια video games – Τι δείχνουν οι έρευνες
Χιλιάδες παιδιά καθημερινά «παίρνουν» μαθήματα παραβατικότητας μέσα από τον κόσμο των παιχνιδιών στα κινητά ή στα τάμπλετ τους.
Πώς επηρεάζουν τα βίαια video games
Μέσω των παιχνιδιών αυτών, παιδιά και έφηβοι μυούνται στον κόσμο της βίας, με αποτέλεσμα από μικρή ηλικία να έχουν βίαια ξεσπάσματα και να μεταφέρουν τις πράξεις τους από την οθόνη στην καθημερινότητα.
«Υπάρχουν παιχνίδια που έχουν ρεαλιστικές απεικονίσεις της βίας σε έναν τρόπο ανταγωνιστικό, που δηλαδή άνθρωποι αντιμάχονται άλλους ανθρώπους και δεν υπάρχει κανένας φραγμός ως προς την ρεαλιστικότητα της απεικόνισης» σημειώνει ο καθηγητής Ψυχιατρικής του ΑΠΘ, Γιώργος Φλώρος.
Ατελείωτες ώρες παιχνιδιού
Η αύξηση της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας στην παιδική και εφηβική ηλικίας αποδίδεται στις ατελείωτες ώρες που τα παιδιά βλέπουν τους εαυτούς τους είτε ως σούπερ ήρωες είτε ως δεινούς πολεμιστές.
«Αυτό έχει ως συνέπεια ειδικά τα πολύ μικρά παιδιά τα οποία έχουν και την τάση να αντιγράφουν συμπεριφορές, να ενισχύσουν τις όποιες τάσεις επιθετικότητας που έχουν και να οδηγούνται στην έκφραση της επιθετικότητας πιο εύκολα» πρόσθεσε ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Κρούουν τον κώδωνα
Έρευνα έδειξε ότι το 30 – 40% των παιδιών έχουν ήπια εξάρτηση στα διαδικτυακά παιχνίδια και το 10% πολύ σοβαρή εξάρτηση, κυρίως στην εφηβική ηλικία.
Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου καθώς η εγκληματικότητα των ανηλίκων αυξάνεται συνεχώς και ζητούν από τους γονείς να περιορίσουν τις οθόνες στα παιδιά και να τα στρέψουν σε άλλες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με τις σχετικές έρευνες σε παιδιά ηλικίας 8 – 17 ετών, οι συχνότερες επιπτώσεις από βίαια video games είναι η απενοχοποίηση της βίας και η μειωμένη ευαισθησία για τον πόνο των άλλων.
Επίσης, το 49% των παιδιών παρατήρησε βία στο Διαδίκτυο, ενώ το 19% έπεσε και το ίδιο θύμα βίας στο Διαδίκτυο.
