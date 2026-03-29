Ο Αδωνις Γεωργιάδης το 2022 απειλούσε με μηνύσεις για τις υποκλοπές, τώρα μιλά για κανονικότητα και «παραδραματοποίηση» του θέματος

«Εγώ στο θέμα των παρακολουθήσεων έχω πει την άποψή μου. Όχι τώρα. Τον Αύγουστο του ’22. Αν με ρωτήσετε ποιο θεωρώ λάθος κυβερνητικό χειρισμό στην υπόθεση είναι ότι ‘παρασηκώσαμε’ το θέμα και το ‘παραδραματοποιήσαμε’. Είναι κάτι πάρα πολύ σύνηθες στον δυτικό κόσμο. Εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα που με παρακολουθούσαν. Δεν συνηθίζω να κάνω παράνομες πράξεις», δήλωσε ο Αδωνις Γεωργιάδης [29/3 MEGA Σαββατοκύριακο] για το σκάνδαλο των υποκλοπών, μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις και την ομολογία Ντίλιαν, την οποία ο υπουργός επιχείρησε να απαξιώσει.

Την πλήρη αδιαφορία του για το αν τον παρακολουθούν ο κ. Γεωργιάδης επαναλαμβάνει δοθείσης ευκαιρίας τον τελευταίο καιρό. Ωστόσο, αν και ο ίδιος λέει ότι από τον Αύγουστο του ‘22 έχει την ίδια άποψη, αν ανατρέξει κανείς στις δηλώσεις του, θα δει ότι τον Νοέμβριο του 2022 παρέκκλινε.

Για την ακρίβεια κ. Γεωργιάδης είχε εκφράσει εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη για τη βαρύτητα του αδικήματος των υποκλοπών, μιλώντας για κακούργημα και απειλώντας με μηνύσεις, όχι μόνο μάλιστα όποιον έχει παραβιάσει την ιδιωτικότητα του αλλά και όποιον ισχυρίζεται ότι έχει παραβιαστεί.

Κακούργημα για τον Γεωργιάδη τον Νοέμβριο του 2022

«Εάν υποτεθεί ότι κάποιος έχει δικά μου ηχητικά ή δικά μου μηνύματα στην κατοχή του, αυτά είναι προϊόν παράνομης παρακολούθησης. Με την ελληνική νομοθεσία είναι κακούργημα που τιμωρείται με 20 χρόνια φυλακή» είχε πει (8/11/2022, ΣΚΑΙ).

Κι έπειτα στράφηκε εναντίον όσων τον κατονόμασαν ως στόχο, ανάμεσά τους τον Αλέξη Τσίπρα και τον Κώστα Βαξεβάνη, λέγοντας: «Όποιος διανοηθεί να το ξαναπεί θα του κάνω μήνυση. Γιατί αν, και μόνο η ιδέα ότι κάποιος έχει στην κατοχή του προσωπικά μου δεδομένα…γιατί ο μόνος τρόπος να παρακολουθείται νόμιμα ένα τηλέφωνο είναι με άδεια του εισαγγελέα. Όποιος έχει δικά μου δεδομένα, είτε λέγεται Βαξεβάνης, είτε Τσίπρας, θα του κάνω μήνυση να πάει φυλακή».

Αυτά δήλωνε τότε σχολιάζοντας τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα για τις υποκλοπές, τη δράση του κυκλώματος, τις έρευνες των ανεξάρτητων Αρχών και τις σκληρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Τώρα, που έχει αποδειχθεί ότι ο Αδωνις Γεωργιάδης έλαβε στο κινητό του 11 sms μολυσμένα με το Predator, έχουν καταδικαστεί οι τέσσερις «ιδιώτες», η δικαστική απόφαση είναι καταπέλτης και τα στοιχεία για την ύπαρξη κοινού κέντρου με την ΕΥΠ συντριπτικά, ο Αδωνις Γεωργιάδης όχι μόνο δεν κινείται νομικά και δεν «πέφτουν μηνήσεις», αλλά επιστρέφει στην αδιαφορία για το αν παρακολουθείται.

Κρίνει δε ότι από τις δηλώσεις Ντίλιαν δεν προκύπτει κάτι σπουδαίο. «Ενας καταδικασθείς βγαίνει και λέει ό,τι νομίζει για την υπερασπιστική του γραμμή. Τώρα, φαντάζεστε η κυβέρνηση, όποτε κάποιος καταδικασθείς λέει κάτι, βγαίνει και του κάνει μήνυση;» λέει χαρακτηριστικά.

Αλλά και ως προς την ουσία τους «δεν βλέπω να έχει βγει κάτι σπουδαίο. Εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Ας αφήσουμε την ελληνική δικαιοσύνη να ολοκληρώσει την έρευνά της. Και εδώ είμαστε».

Σε αντίθεση με τη στάση του για τις υποκλοπές απολύτως συνεπής είναι πάντως ο κ. Γεωργιάδης σε ότι αφορά την τακτική του μέσω επιθέσεων για επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ, και την αντιπολίτευση.

«Η ιστορία με την Krikel και όλα αυτά τα συστήματα, η πρώτη κυβέρνηση που τα αντιμετώπισαν ήταν του ΣΥΡΙΖΑ και θυμάμαι τα δημοσιεύματα όπου στην εταιρεία Krikel είχε πιάσει δουλειά και ο γιος του τότε υπουργού Δημοσίας Τάξης, του κυρίου Τόσκα. Αυτή η εταιρεία που καταδικάστηκε στο δικαστήριο – το λέω γιατί, να παρουσιαζόμαστε τώρα στην Ελλάδα ότι έπεσαν από τα σύννεφα και είναι όλες μωρές παρθένες… Και ξαφνικά, εμφανίστηκε ο Μητσοτάκης ο διεφθαρμένος… λίγο ψυχραιμία».