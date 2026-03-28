Γιαντράν Σπλιτ – Παναθηναϊκός 19-19: Αποκλεισμός στο… φινάλε για τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός πληγώθηκε ξανά από τον Ζβόνιμιρ Μπούτιτς, ο οποίOς στέρησε τη δυνατότητα από το «τριφύλλι» να προκριθεί στους «4» του Euro Cup υδατοσφαίρισης ανδρών.

Οι «πράσινοι» άγγιξαν την ανατροπή στο Σπλιτ απέναντι στη Γιάντραν, στη ρεβάνς της προημιτελικής φάσης, προηγούνταν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά ο αρχηγός των πρωταθλητών Κροατίας (ο οποίος στο Σεράφειο είχε σκοράρει στην εκπνοή και είχε χαρίσει στην ομάδα του τη νίκη με 11-10) «χτύπησε» ξανά, αυτή τη φορά στα δέκα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, και διαμόρφωσε το τελικό 19-19, που έστειλε την ομάδα του στα ημιτελικά και άφησε τους «πράσινους» με το… παράπονο της χαμένης ευκαιρίας για μία ευρωπαϊκή διάκριση.

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 3-0, πριν καν συμπληρωθούν τρία λεπτά αγώνα, και συνέχισε να σκοράρει κατά… βούληση ως το τέλος της πρώτης περιόδου, διατηρώντας το προβάδισμα (7-4), παρότι και οι πρωταθλητές Κροατίας βρήκαν λύσεις.

Το επιθετικό ρεσιτάλ συνεχίστηκε, με τις δύο ομάδες να είναι σχεδόν αλάνθαστες στον παίκτη παραπάνω και τους «πράσινους» (παρότι έχασαν πέναλτι με τον Παπασηφάκη) να διατηρούν το προβάδισμα. Μάλιστα, στα μισά του δευτέρου οκταλέπτου, ο Γιούρε Μαρέγια αντικατέστησε τον Μάρκο Μπίγιατς με τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα, Μάρτιν Τσέλαρ, σε μία προσπάθεια να βρει απαντήσεις σττην αποτελεσματικότητα των παικτών του Δημήτρη Μάζη.

Η Γιάντραν μείωσε σε 12-11 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, με πέναλτι του Μάρινιτς Κράγκιτς, αλλά αμέσως μετά έχασε τον Μαυροβούνιο Ντούσαν Μάτκοβιτς (κορυφαίος του πρώτου αγώνα) με τρεις ποινές και ο Παναθηναϊκός με γκολ του Γκιουβέτση σε παίκτη παραπάνω και του Κουρούβανη με πέναλτι ξέφυγε ξανά 14-11, με τον Μπίγιατς να επανέρχεται κάτω από τα δοκάρια. Το προβάδισμα του «τριφυλλιού» διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα ως το φινάλε του τρίτου οκταλέπτου, όπου ο Μάρινιτς Κράγκιτς με το έβδομο προσωπικό του γκολ διαμόρφωσε το 15-17.

Στην τελευταία περίοδο ο ρυθμός φυσιολογικά έπεσε, οι άμυνες «έσφιξαν» και με δύο διαδοχικά γκολ του Λόρεν Φάτοβιτς οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν για πρώτη φορά σε 17-17. Οι «πράσινοι», αν και έχασαν με τρεις ποινές τον Παπανικολάου, ξαναπήραν προβάδισμα με τον Σκουμπάκη και ο Παπασηφάκης τους έφερε ξανά σε σκορ πρόκρισης (17-19), 2΄24΄΄ πριν τη λήξη. Ο Μπούτιτς μείωσε σε 19-18, δύο λεπτά πριν τη λήξη, ο Παναθηναϊκός έχασε επίθεση με τον Παπασηφάκη σε παίκτη παραπάνω και ο Μπούτιτς εκ νέου έκρινε την πρόκριση, σκοράροντας στα ίσια δέκα δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Η ύστατη προσπάθεια του Κοπελιάδη σταμάτησε σε μπλοκ και η Γιάντραν πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την ουγγρική Βαζούτας.

Τα οκτάλεπτα: 4-7, 6-5, 5-5, 4-2

Γιαντράν Σπλιτ (Γιούρε Μαρέλια): Μπίγιατς, Μάτκοβιτς 3, Μάρινιτς Κράγκιτς 7, Ράνταν, Μπούτιτς 3, Πεϊκοβιτς, Τσούρκοβιτς, Ζόβιτς, Μπερεχούλακ 3, Νέμετ, Φάτοβιτς 3, Ντούζεβιτς, Τσέλαρ, Σκέγιτς

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Ουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης 5, Παπανικολάου 2, Γκιουβέτσης 3, Αλβέρτης, Κουρούβανης 1, Νικολαϊδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 6, Κοπελιάδης 1, Μπανίτσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης