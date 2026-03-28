Γιαντράν Σπλιτ – Παναθηναϊκός 19-19: Αποκλεισμός στο… φινάλε για τους «πράσινους»

sports betsson
Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άλλα Αθλήματα 28 Μαρτίου 2026, 22:11

Δραματικός αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από τη Γιάντραν Σπλιτ στο Euro Cup του πόλο, ξανά δια... χειρός Μπούτιτς, ο οποίος ισοφάρισε σε 19-19 κι έδωσε την πρόκριση στους Κροάτες.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Spotlight

Ο Παναθηναϊκός πληγώθηκε ξανά από τον Ζβόνιμιρ Μπούτιτς, ο οποίOς στέρησε τη δυνατότητα από το «τριφύλλι» να προκριθεί στους «4» του Euro Cup υδατοσφαίρισης ανδρών.

Οι «πράσινοι» άγγιξαν την ανατροπή στο Σπλιτ απέναντι στη Γιάντραν, στη ρεβάνς της προημιτελικής φάσης, προηγούνταν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά ο αρχηγός των πρωταθλητών Κροατίας (ο οποίος στο Σεράφειο είχε σκοράρει στην εκπνοή και είχε χαρίσει στην ομάδα του τη νίκη με 11-10) «χτύπησε» ξανά, αυτή τη φορά στα δέκα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, και διαμόρφωσε το τελικό 19-19, που έστειλε την ομάδα του στα ημιτελικά και άφησε τους «πράσινους» με το… παράπονο της χαμένης ευκαιρίας για μία ευρωπαϊκή διάκριση.

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 3-0, πριν καν συμπληρωθούν τρία λεπτά αγώνα, και συνέχισε να σκοράρει κατά… βούληση ως το τέλος της πρώτης περιόδου, διατηρώντας το προβάδισμα (7-4), παρότι και οι πρωταθλητές Κροατίας βρήκαν λύσεις.

Το επιθετικό ρεσιτάλ συνεχίστηκε, με τις δύο ομάδες να είναι σχεδόν αλάνθαστες στον παίκτη παραπάνω και τους «πράσινους» (παρότι έχασαν πέναλτι με τον Παπασηφάκη) να διατηρούν το προβάδισμα. Μάλιστα, στα μισά του δευτέρου οκταλέπτου, ο Γιούρε Μαρέγια αντικατέστησε τον Μάρκο Μπίγιατς με τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα, Μάρτιν Τσέλαρ, σε μία προσπάθεια να βρει απαντήσεις σττην αποτελεσματικότητα των παικτών του Δημήτρη Μάζη.

Η Γιάντραν μείωσε σε 12-11 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, με πέναλτι του Μάρινιτς Κράγκιτς, αλλά αμέσως μετά έχασε τον Μαυροβούνιο Ντούσαν Μάτκοβιτς (κορυφαίος του πρώτου αγώνα) με τρεις ποινές και ο Παναθηναϊκός με γκολ του Γκιουβέτση σε παίκτη παραπάνω και του Κουρούβανη με πέναλτι ξέφυγε ξανά 14-11, με τον Μπίγιατς να επανέρχεται κάτω από τα δοκάρια. Το προβάδισμα του «τριφυλλιού» διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα ως το φινάλε του τρίτου οκταλέπτου, όπου ο Μάρινιτς Κράγκιτς με το έβδομο προσωπικό του γκολ διαμόρφωσε το 15-17.

Στην τελευταία περίοδο ο ρυθμός φυσιολογικά έπεσε, οι άμυνες «έσφιξαν» και με δύο διαδοχικά γκολ του Λόρεν Φάτοβιτς οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν για πρώτη φορά σε 17-17. Οι «πράσινοι», αν και έχασαν με τρεις ποινές τον Παπανικολάου, ξαναπήραν προβάδισμα με τον Σκουμπάκη και ο Παπασηφάκης τους έφερε ξανά σε σκορ πρόκρισης (17-19), 2΄24΄΄ πριν τη λήξη. Ο Μπούτιτς μείωσε σε 19-18, δύο λεπτά πριν τη λήξη, ο Παναθηναϊκός έχασε επίθεση με τον Παπασηφάκη σε παίκτη παραπάνω και ο Μπούτιτς εκ νέου έκρινε την πρόκριση, σκοράροντας στα ίσια δέκα δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Η ύστατη προσπάθεια του Κοπελιάδη σταμάτησε σε μπλοκ και η Γιάντραν πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την ουγγρική Βαζούτας.

Τα οκτάλεπτα: 4-7, 6-5, 5-5, 4-2

Γιαντράν Σπλιτ (Γιούρε Μαρέλια): Μπίγιατς, Μάτκοβιτς 3, Μάρινιτς Κράγκιτς 7, Ράνταν, Μπούτιτς 3, Πεϊκοβιτς, Τσούρκοβιτς, Ζόβιτς, Μπερεχούλακ 3, Νέμετ, Φάτοβιτς 3, Ντούζεβιτς, Τσέλαρ, Σκέγιτς

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Ουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης 5, Παπανικολάου 2, Γκιουβέτσης 3, Αλβέρτης, Κουρούβανης 1, Νικολαϊδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 6, Κοπελιάδης 1, Μπανίτσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης

Headlines:
World
Βιομηχανία τροφίμων: Τα προβλήματα των μεγάλων εταιρειών επιδεινώνονται συνεχώς

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
Επιβεβαιωμένες οι επιθέσεις των Χούθι με μπαράζ κρουζ

Επιβεβαιωμένες οι επιθέσεις των Χούθι με μπαράζ κρουζ

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 28.03.26

ΑΕΚ – Περιστέρι Betsson 64-74: Σπουδαία νίκη για την 5άδα οι Περιστεριώτες (vid)

Μεγάλη νίκη στα Λιόσια επί της ΑΕΚ με 74-64, πέτυχε το Περιστέρι Betsson στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει θέση στην πρώτη 5άδα της Basket League. Η ομάδα του Ξανθόπουλου προηγήθηκε ακόμη και με 25π.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Σύνταξη
Όταν η Μαρινέλλα τραγουδούσε μετά τις μεγάλες νίκες του Άρη: «Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά»
Μπάσκετ 28.03.26

Όταν η Μαρινέλλα τραγουδούσε μετά τις μεγάλες νίκες του Άρη: «Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά»

Στην ιστορία έχουν μείνει οι βραδιές στο κέντρο διασκέδασης «Ακρόαμα» της Θεσσαλονίκης, όπου η Μαρινέλλα τραγουδούσε μαζί με τον Γιάννη Πάριο μετά τις μεγάλες επιτυχίες του «Αυτοκράτορα» Άρη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Το τρόπαιο του Κόπα Άφρικα σε παρέλαση: Αποθεώθηκε στη Γαλλία η Σενεγάλη (vids)
Αθλητισμός & Σπορ 28.03.26

Το τρόπαιο του Κόπα Άφρικα σε παρέλαση: Αποθεώθηκε στη Γαλλία η Σενεγάλη (vids)

Στη Σενεγάλη περιμένουν την απόφαση του CAS για το πού θα καταλήξει -επισήμως- το Κόπα Άφρικα, ωστόσο δεν δείχνουν διατεθειμένοι να το αποχωριστούν. Αποθέωση στη Γαλλία για την πρωταθλήτρια Αφρικής που έδωσε φιλικό με το Περού και έπειτα παρήλασε με το τρόπαιο!

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Βόλεϊ 28.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για τον δεύτερο ημιτελικό των play offs της Volley League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Επέστρεψε από τις ΗΠΑ ο Αβδάλας: Τι ισχύει με το συμβόλαιό του στον Παναθηναϊκό κι αν μπορεί να αγωνιστεί
Μπάσκετ 28.03.26

Επέστρεψε από τις ΗΠΑ ο Αβδάλας: Τι ισχύει με το συμβόλαιό του στον Παναθηναϊκό κι αν μπορεί να αγωνιστεί

Ο Νεοκλής Αβδάλας επέστρεψε από τις ΗΠΑ και στο εξής θα συμμετέχει στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Τι ισχύει με το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στο υπόλοιπο της σεζόν.

Σύνταξη
Εθνική: Ο… παγκίτης Κωνσταντέλιας των 109 λεπτών, μια παλιά «αλητεία» και η καταστροφική «αρχή της παλαιότητας»
Εθνική Ελλάδας 28.03.26

Ο... παγκίτης Κωνσταντέλιας των 109 λεπτών, μια παλιά «αλητεία» και η καταστροφική «αρχή της παλαιότητας»

Η «νέα» Εθνική που παρουσιάστηκε στο παιχνίδι με την Παραγουάη, είναι μια εκδοχή χωρίς προοπτική και με συγκεκριμένες «δεσμεύσεις», που την κρατούν δέσμια στην εξέλιξη. Η διαχείριση του Κωνσταντέλια και το παλαιότερο παράδειγμα με τον Φορτούνη, δείχνουν τον δρόμο για όσα... δεν πρέπει να γίνουν.

Νικόλαος Κώτσης
Κολοσσός Ρόδου – Άρης Betsson 92-96: Με σούπερ δίδυμο Νουά και Αντετοκούνμπο οι «κίτρινοι» (vid)
Μπάσκετ 28.03.26

Κολοσσός Ρόδου – Άρης Betsson 92-96: Με σούπερ δίδυμο Νουά και Αντετοκούνμπο οι «κίτρινοι» (vid)

Ο Άρης Betsson έφυγε με το διπλό από την Ρόδο (96-92), για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ρεκόρ καριέρας σε πόντους ο Αμίν Νουά με 31. Εξαιρετικός και ο Αντετοκούνμπο με πέντε τάπες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μια απορία για τον Γιοβάνοβιτς
On Field 28.03.26

Μια απορία για τον Γιοβάνοβιτς

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η «στοιχειωμένη» εντεκάδα του Hampdten Park και το παράδειγμα του Τριαντάφυλλου Τσάπρα

Διονύσης Δελλής
Euroleague: MVP της 34ης αγωνιστικής o Μπράουν
Μπάσκετ 28.03.26

Euroleague: MVP της 34ης αγωνιστικής o Μπράουν

Ο Στέρλινγκ Μπράουν οδήγησε την Παρτιζάν στη νίκη επί της Βαλένθια, με τη σπουδαία εμφάνισή του να του χαρίζει τον τίτλο του MVP της 34ης αγωνιστικής της Euroleague.

Σύνταξη
Πρώην NBAers αποθεώνουν τον γιο του Στογιάκοβιτς (vids)
Μπάσκετ 28.03.26

Πρώην NBAers αποθεώνουν τον γιο του Στογιάκοβιτς (vids)

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς τρελαίνει… κόσμο στο NCAA με τις επιδόσεις του και πρώην σταρ του NBA τον αποθεώνουν – Τα δεδομένα για το αν θα επιλέξει να αγωνιστεί με την Εθνική Σερβίας ή με την Ελλάδα

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 21-12: Εύκολο απόγευμα και 20/20 για τους Πειραιώτες
Πόλο 28.03.26

Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 21-12: Εύκολο απόγευμα και 20/20 για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα με 21-12 της Βουλιαγμένης και συνεχίζει την ασταμάτητη πορεία του, έχοντας πλέον 20 νίκες σε 20 αγώνες και όντας μόνος πρώτος στη βαθμολογία – Κλείδωσε το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα play offs

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μαρινέλλα: Φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τη σπουδαία τραγουδίστρια
«Ουρανός» 28.03.26

Μαρινέλλα: Φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τη σπουδαία κυρία του πενταγράμμου

Η Μαρινέλλα αφήνει πίσω της μια τεράστια καλλιτεχνική κληρονομιά που χαρίζει ζεστασία, τόσο σε όσους λάτρεψαν σα Θεό τη μουσική της, όσο και σε φίλους και συνεργάτες.

Σύνταξη
Πόλεις σε έκρηξη, σπίτια σε έλλειψη – Η σκοτεινή πλευρά της αστικοποίησης
Διεθνής Οικονομία 28.03.26

Πόλεις σε έκρηξη, σπίτια σε έλλειψη – Η σκοτεινή πλευρά της αστικοποίησης

Οι ασιατικές πόλεις μεγαλώνουν με εντυπωσιακή ταχύτητα, αλλά η στέγη δεν ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό. Το αποτέλεσμα είναι μια βαθιά στεγαστική κρίση που επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 82χρονος που είχε καταγγείλει για κακοποίηση την 77χρονη σύζυγό του
Ελλάδα 28.03.26

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 82χρονος που είχε καταγγείλει για κακοποίηση την 77χρονη σύζυγό του

Η 77χρονη είχε αθωωθεί στο δικαστήριο πριν λίγες ημέρες - Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του με τις αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Σύνταξη
«Δεν είχε σημασία ποιο παιδί έσωσα» – Οι γονείς θυμούνται τη φρίκη της επίθεσης σε σχολείο στη Μινάμπ
Κόσμος 28.03.26

«Δεν είχε σημασία ποιο παιδί έσωσα» – Οι γονείς θυμούνται τη φρίκη της επίθεσης σε σχολείο στη Μινάμπ

Λίγες ώρες πριν ο κόσμος μάθει για την αεροπορική επίθεση που ισοπέδωσε το σχολείο στη Μινάμπ, οι γονείς των παιδιών βρίσκονταν ήδη ανάμεσα στα συντρίμμια, ψάχνοντας τα παιδιά τους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τη σπουδαία Μαρινέλλα – «Ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι»
Επικαιρότητα 28.03.26

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τη σπουδαία Μαρινέλλα – «Ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι»

Για «μία γυναίκα τολμηρή, που διεκδίκησε με πάθος το όνειρό της, διδάσκοντας όχι μόνο τέχνη, αλλά και ήθος στη σκηνή» μιλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποχαιρετώντας τη Μαρινέλλα.

Σύνταξη
Στο στόχαστρο για 3,5 δεκαετίες: Η αιματοβαμμένη πρωτιά του Ισραήλ απέναντι στους δημοσιογράφους
Άλλοι δυο νεκροί 28.03.26

Στο στόχαστρο για 3,5 δεκαετίες: Η αιματοβαμμένη πρωτιά του Ισραήλ απέναντι στους δημοσιογράφους

Σήμερα το Ισραήλ σκότωσε άλλους δυο δημοσιογράφους, στον νότιο Λίβανο - Επίσημα στοιχεία αποδεικνύουν πως ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει τους περισσότερους δημοσιογράφους τα τελευταία 35 χρόνια

Σύνταξη
Ο Μερτς δεν βλέπει επιτυχία στον πόλεμο κατά του Ιράν – «Αν θέλατε τη βοήθειά μας, να μας ρωτούσατε εκ των προτέρων» λέει στον Τραμπ
Κόσμος 28.03.26

Ο Μερτς δεν βλέπει επιτυχία στον πόλεμο κατά του Ιράν – «Αν θέλατε τη βοήθειά μας, να μας ρωτούσατε εκ των προτέρων» λέει στον Τραμπ

Ο Φρίντριχ Μερτς επικρίνει τις ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής τους.

Σύνταξη
Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;
Νέα εποχή; 28.03.26

Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;

Ενώ η Δύση παλεύει με τον πληθωρισμό, ένα κολοσσιαίων διαστάσεων οικονομικό πείραμα έχει ήδη ξεκινήσει και μοιάζει έτοιμο να ανατρέψει τις παγκόσμιες βιομηχανικές ισορροπίες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
Απόρρητο