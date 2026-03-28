Τζέιμς Τόλκαν: Πέθανε ο ηθοποιός των ταινιών «Επιστροφή στο Μέλλον» και «Top Gun»

Ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη 26 Μαρτίου στο Σαρανάκ Λέικ της Νέας Υόρκης, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η είδηση του θανάτου του.

Η ανακοίνωση για το θάνατο του ηθοποιού

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα του Back to the Future , καθώς και από τον σεναριογράφο-παραγωγό Μπομπ Γκέιλ, αλλά δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα τα αίτια.

James Tolkan, Who Starred as Mr. Strickland in ‘Back to the Future,’ Dies at 94 https://t.co/16cw452BVf — People (@people) March 28, 2026

Τζέιμς Τόλκαν: Η διαδρομή στο χώρο της τέχνης με 55 χρόνια καριέρας

Γεννήθηκε στις 20 Ιουνίου 1931 στο Κάλουμετ του Μίσιγκαν. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του υπηρέτησε στον πόλεμο της Κορέας ως μέλος του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο νεαρός ναύτης απολύθηκε λόγω καρδιακής πάθησης και έθεσε ως στόχο να γίνει ηθοποιός, αποκτώντας πτυχίο στο θέατρο από το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα.

Ξεχώρισε για τους ρόλους του στις ταινίες «Επιστροφή στο Μέλλον» ως κύριος Στρίκλαντ και «Top Gun», ως ο ανώτερος αξιωματικός του χαρακτήρα που υποδύθηκε ο Τομ Κρουζ.

Παράλληλα, είχε διπλό ρόλο στην ταινία του Γούντι Άλεν «Έρωτας και Θάνατος».

Ο Σίντνεϊ Λιούμετ τον σκηνοθέτησε σε αρκετές ταινίες, μεταξύ των οποίων το «Serpico» το 1973 με τον Αλ Πατσίνο, το «Prince of the City» το 1981, καθώς και στο «Family Business» το 1989, όπου υποδύθηκε έναν δικαστή.

Οι δύο τελευταίοι ρόλοι του Τόλκαν ήταν στην ταινία του 2013 Phil Spector, όπου έπαιξε κριτή στη δίκη για δολοφονία του ατιμασμένου παραγωγού του Wall of Sound, και ως πιανίστας στην ταινία Bone Tomahawk.

Ο Τόλκαν αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Παρμέλι, με την οποία ήταν παντρεμένος για 54 χρόνια.