Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα εξέφρασε χθες Πέμπτη στον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ την αλληλεγγύη της ΕΕ προς τον ισραηλινό λαό, στη διάρκεια επικοινωνίας που επικεντρώθηκε όπως ήταν φυσικό στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Cesar Olmedo, επάνω, ο Αντόνιο Κόστα).

«Εξέφρασα την αλληλεγγύη της ΕΕ προς τον λαό του Ισραήλ δεδομένων των καθημερινών επιθέσεων από το Ιράν και τη Χεζμπολάχ. Τέτοιες επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως», δήλωσε ο Κόστα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Εν μέσω της συνεχιζόμενης βίας στη Μέση Ανατολή, απηύθυνα έκκληση για αποκλιμάκωση και μέγιστη αυτοσυγκράτηση, για προστασία των αμάχων και των μη στρατιωτικών υποδομών, και για πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου από όλες τις πλευρές», συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κάλεσε επίσης το Ισραήλ «να αδράξει την ευκαιρία για απευθείας συνομιλίες» με την ηγεσία του Λιβάνου.

«Η σταθερότητα και η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου πρέπει να διαφυλαχθούν και το Ισραήλ πρέπει να διασφαλίσει την προστασία των αμάχων και των μη στρατιωτικών υποδομών», δήλωσε.

«Αφοπλισμό της Χαμάς»

Αναφερόμενος στην ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, ο Αντόνιο Κόστα τόνισε πως πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε «να βελτιωθεί επειγόντως», και δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει «την ανάγκη για αφοπλισμό της Χαμάς».

In my call today with President @Isaac_Herzog of Israel, I expressed the EU’s solidarity with the Israeli people in light of the daily attacks by Iran and Hezbollah. Such attacks must stop immediately. Amid the ongoing violence in the Middle East, I called for de-escalation and… — António Costa (@eucopresident) March 26, 2026

Πηγή: ΑΠΕ