Χανιά: Απαγόρευση για κολύμπι σε κεντρική παραλία λόγω λυμάτων
Στην ακτή κολύμβησης Κουμ-Καπί διαπιστώθηκε ότι υπάρχει διαρροή λυμάτων.
- Ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρίες και τις απάτες στον ΕΦΚΑ
- Κ. Καραμανλής: «Να σβήσει το δυνατό γρηγορότερα η φωτιά που απειλεί τη Μέση Ανατολή και τον κόσμο»
- Φρένο από τη Κομισιόν στη δημοσιονομική ρήτρα διαφυγής για τη λήψη μέτρων για την ενεργειακή ακρίβεια
- Καίσαρ Αλεξόπουλος: «Τα συλλυπητήριά μου, κύριε»
Μετά τον επιτόπιο υγειονομικό έλεγχο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, στην ακτή κολύμβησης Κουμ-Καπί που βρίσκεται στην μητρόπολη του Δήμου Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ότι υπάρχει διαρροή λυμάτων – ακαθάρτων υγρών αποβλήτων, πιθανά λόγω βλάβης στο δίκτυο ακαθάρτων της περιοχής.
Όπως αναφέρει το patris.gr, έπειτα από τη διαπίστωση της υπηρεσίας, εκδόθηκε Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, Νίκου Καλογερή για την απαγόρευση της κολύμβησης προσωρινά στην παραλία Κουμ-Καπί του Δήμου Χανίων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία των λουόμενων και χρηστών της θαλάσσιας περιοχής και η προστασία της Δημόσιας Υγείας.
Η απαγόρευση ισχύει μέχρι να διαπιστωθεί η αποκατάσταση της ποιότητας των νερών κολύμβησης κατόπιν των δειγματοληψιών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, οπότε θα εκδοθεί νέα απόφαση.
- Χανιά: Απαγόρευση για κολύμπι σε κεντρική παραλία λόγω λυμάτων
- Οι συμβουλές του Κλοπ στην Λίβερπουλ για τον αντικαταστάτη του Σαλάχ
- Αν το κυβερνοέγκλημα ήταν χώρα, θα ήταν η 3η πλουσιότερη
- Η Παραγουάη έκανε το 1-0 με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γκόμες (vid)
- Ενεπλάκη σε τροχαίο ο Τάιγκερ Γουντς – Ανετράπη το όχημά του, άγνωστη η κατάσταση της υγείας του
- Αγωγή για τα αρχεία Έπσταϊν: Στο στόχαστρο Google και κυβέρνηση Τραμπ
- Ανδρουλάκης στο Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: «Εκβιάζουν δημοσίως τον “Νίξον” του Μαξίμου-gate» – Καμία συγκυβέρνηση με ΝΔ
- Νέα ευκαιρία για την Εθνική και πάλι με τον Δουβίκα (vid)
