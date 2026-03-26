Νέα Αριστερά: Καταρρέει η συγκάλυψη Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – Η κυβέρνηση δεν έχει πλέον άλλοθι
Πολιτική Γραμματεία 26 Μαρτίου 2026, 12:09

Νέα Αριστερά: Καταρρέει η συγκάλυψη Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – Η κυβέρνηση δεν έχει πλέον άλλοθι

«Οι νέες δηλώσεις Ντίλιαν δεν αφήνουν κανένα περιθώριο στην κυβέρνηση από το να παραδεχτεί τον σκοτεινό ρόλο της στο σκάνδαλο των υποκλοπών», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά

Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Πυρά στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, στον απόηχο των νέων δηλώσεων του ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, που για ακόμη μια φορά «έδειξε» κυβερνήσεις ως αγοραστές και χειριστές του παράνομου λογισμικού, εξαπολύει η Νέα Αριστερά.

«Οι νέες δηλώσεις Ντίλιαν στο MEGA Stories και το Inside Story δεν αφήνουν κανένα περιθώριο στην κυβέρνηση από το να παραδεχτεί τον σκοτεινό ρόλο της στο σκάνδαλο των υποκλοπών», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά.

Ακολούθως η Πατησίων προσθέτει πως «όταν ο ίδιος ο δημιουργός του Predator δείχνει προς τις κρατικές υπηρεσίες και δηλώνει ότι δεν θα γίνει «εξιλαστήριο θύμα», η συγκάλυψη που έχει ενορχηστρώσει ο κ. Μητσοτάκης καταρρέει».

«Η κυβέρνηση της ΝΔ οφείλει να λογοδοτήσει. Και θα λογοδοτήσει»

Τονίζει πως «την ίδια στιγμή, κυβερνητικά στελέχη επιχειρούν να κανονικοποιήσουν τις παρακολουθήσεις, φτάνοντας στο σημείο να υποστηρίζουν ότι ακόμη και κορυφαίοι θεσμικοί παράγοντες «μπορεί να παρακολουθούνται» ή να τις εξισώνουν με διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, «όμως δεν πρόκειται για υπόθεση ενός ιδιώτη. Πρόκειται για οργανωμένο σκάνδαλο κατευθείαν από το γραφείο του κ. Μητσοτάκη. Πρόκειται για θεσμική εκτροπή που πλήττει ευθέως τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου και δεν μπορεί να μείνει ατιμώρητη».

Τέλος, επισημαίνει πως «η Νέα Αριστερά λέει καθαρά: Η κυβέρνηση της ΝΔ οφείλει να λογοδοτήσει. Και θα λογοδοτήσει».

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Κατώτατος μισθός: Οι εργοδότες ζητούν μέτρα αντιστάθμισης της αύξησης

Κατώτατος μισθός: Οι εργοδότες ζητούν μέτρα αντιστάθμισης της αύξησης

Vita.gr
Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Κόσμος
Το Ιράν λέει ότι επιτέθηκε σε πυρηνική υποδομή του Ισραήλ

Το Ιράν λέει ότι επιτέθηκε σε πυρηνική υποδομή του Ισραήλ

ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα-Βουλγαρία σημειώσατε Χ – Και επισήμως στο ναδίρ η αγοραστική δύναμη της χώρας με σφραγίδα Μητσοτάκη
Επικαιρότητα 26.03.26

ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα-Βουλγαρία σημειώσατε Χ – Και επισήμως στο ναδίρ η αγοραστική δύναμη της χώρας με σφραγίδα Μητσοτάκη

«Η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη τη συνεχή διολίσθηση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων, οι οποίοι πλέον διαθέτουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην ΕΕ, την ώρα που το κόστος ζωής καλπάζει», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης κοροϊδεύει την κοινωνία με αυξήσεις 0,92 ευρώ τη μέρα
«Λογιστική απάτη» 26.03.26

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης κοροϊδεύει την κοινωνία με αυξήσεις 0,92 ευρώ τη μέρα

«Η κυβέρνηση δίνει ψίχουλα και τα παρουσιάζει ως στήριξη, διατηρώντας τον κατώτατο μισθό κάτω από τα 800 ευρώ καθαρά, περίπου στα 771,6 ευρώ», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα η αναιμική αύξηση του κατώτατου μισθού μπροστά στην ακρίβεια που βιώνουν οι εργαζόμενοι
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα η αναιμική αύξηση του κατώτατου μισθού μπροστά στην ακρίβεια που βιώνουν οι εργαζόμενοι

«Η ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού δεν σημαίνει και καλύτερο επίπεδο ζωής, βασικό ζητούμενο στην νέα εποχή φτωχοποίησης που ζουν πια οι εργαζόμενοι, εξαιτίας των πολιτικών της ΝΔ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Μόλις 40 ευρώ η αύξηση στον κατώτατο μισθό – Σταγόνα στον ωκεανό απέναντι στο τσουνάμι ακρίβειας
Υπουργικό 26.03.26

Μόλις 40 ευρώ η αύξηση στον κατώτατο μισθό – Σταγόνα στον ωκεανό απέναντι στο τσουνάμι ακρίβειας

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από τα 880 μεικτά στα 920 ευρώ, μόλις δηλαδή κατά 40 ευρώ μία αύξηση που σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζει το τσουνάμι ακρίβειας

Σύνταξη
Στην αυλή του Μαξίμου οι υποκλοπές, «δείχνει» ξανά την κυβέρνηση ο Ντίλιαν – Τα αναπάντητα ερωτήματα
Σκάνδαλο Predator 26.03.26

Στην αυλή του Μαξίμου οι υποκλοπές, «δείχνει» ξανά την κυβέρνηση ο Ντίλιαν – Τα αναπάντητα ερωτήματα

Ο ιδρυτής της Intellexa έβαλε φωτιές στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών με τη νέα δήλωσή του και απειλεί με αποκαλύψεις. Η αντιπολίτευση επιτίθεται στην κυβέρνηση, θέτοντας προ των ευθυνών τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Χάρης Δούκας: «Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ να φύγει η ΝΔ – Καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ των υποκλοπών»
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Χάρης Δούκας: «Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ να φύγει η ΝΔ – Καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ των υποκλοπών»

Ο Χάρης Δούκας τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανατρέψει τα τρέχοντα ποσοστά και να επιτύχει τη νίκη, ενώ απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο αμφισβήτησης του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Παπασταύρου από Χιούστον για 25η Μαρτίου: Η Εκκλησία κρατά ζωντανό τον δεσμό της ομογένειας με την Ελλάδα
ΗΠΑ 26.03.26

Παπασταύρου από Χιούστον για 25η Μαρτίου: Η Εκκλησία κρατά ζωντανό τον δεσμό της ομογένειας με την Ελλάδα

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, βρέθηκε στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Χιούστον, στο πλαίσιο των εορτασμών για την 25η Μαρτίου

Σύνταξη
Τα ανοιχτά μέτωπα του Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Τα ανοιχτά μέτωπα του Μητσοτάκη

Μπροστά στη νέα τροπή που παίρνει το σκάνδαλο των υποκλοπών, στο φάσμα της ακρίβειας και τα υπόλοιπα ανοιχτά μέτωπα, η κυβέρνηση προσπαθεί να τα ξορκίσει με περιοδείες, προβολή του κυβερνητικού προγράμματος και μέσω των προσυνεδρίων.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Φούσκωσε ο λαός από εθνική υπερηφάνεια στη δικαστική αίθουσα των Τεμπών, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τι να του πει η παρέλαση των εξοπλισμών
in Confidential 26.03.26

Φούσκωσε ο λαός από εθνική υπερηφάνεια στη δικαστική αίθουσα των Τεμπών, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τι να του πει η παρέλαση των εξοπλισμών

Ο Τασούλας «τα σπάει» μπερδεύοντας το 1821 με το 1981, ο Ντίλιαν σπάει τη σιωπή, και ο Μητσοτάκης σε λίγο δεν θα έχει πού να κρυφτεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αλέξης Τσίπρας: Η «Ιθάκη» συνεχίζει το ταξίδι της – Νέος προορισμός η Λαμία – Η σύνθεση του πάνελ
Νέα παρέμβαση 25.03.26

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα συνεχίζει το ταξίδι της - Νέος προορισμός η Λαμία - Η σύνθεση του πάνελ

Νέος σταθμός για τον Αλέξη Τσίπρα και την «Ιθάκη» η Λαμία. Τι αναμένεται να πει στη νέα παρέμβασή του ο πρώην πρωθυπουργός. Ποιοι θα μιλήσουν για το ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου.

Σύνταξη
Φάμελλος: Πρέπει να φύγει η κυβέρνηση των σκανδάλων, καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα για προοδευτική εναλλακτική
Interview 25.03.26

Φάμελλος: Πρέπει να φύγει η κυβέρνηση των σκανδάλων, καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα για προοδευτική εναλλακτική

Για κυβέρνηση σκανδάλων και αισχροκέρδειας μιλά ο Σωκράτης Φάμελλος. Ασκεί δριμεία κριτική στις κυβερνητικές επιλογές για όλα τα κρίσιμα θέματα: τη δίκη για τα Τέμπη, τις υποκλοπές, τον πόλεμο στο Ιραν με την αναχαίτιση πυραύλων «να αποτελεί ξεκάθαρα εμπλοκή». Το κρίσιμο είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τονίζει και μιλά για τις ευθύνες και τα λάθη των προοδευτικών κομμάτων και την αναγκαιότητα ανασύνθεσης του χώρου. Καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα στο ενωτικό εγχείρημα επαναλαμβάνει.

Σύνταξη
Φάμελλος: Καθήκον μας ο αγώνας για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, πρωταγωνίστρια στη φιλειρηνική πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

Φάμελλος: Καθήκον μας ο αγώνας για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, πρωταγωνίστρια στη φιλειρηνική πολιτική

«Συνεχίζουμε τον αγώνα για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, με Κράτος Δικαίου και αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το καθήκον μας απέναντι στους προγόνους μας», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θέλει να φέρει τον κόσμο πίσω στις σκοτεινές αίθουσες
Project Hail Mary 26.03.26

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θεωρεί ότι είναι δική του ευθύνη ώστε να γεμίσουν ξανά οι σκοτεινές αίθουσες - Και ξέρει πως να το κάνει

Ο σταρ του Χόλιγουντ Ράιαν Γκόσλινγκ έκανε μια εμφάνιση - έκπληξη σε κινηματογράφο της Νέας Υόρκης με αφορμή την προβολή της τελευταία του ταινίας Project Hail Mary

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Sold out το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (pic)
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Sold out το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (pic)

Κατάμεστο θα είναι το ΣΕΦ στο κρίσιμο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 36η αγωνιστική της Euroleague, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να ανακοινώνει sold out.

Σύνταξη
Η Αθήνα στην συζήτηση για την διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας
Κοινωνική πολιτική 26.03.26

Η Αθήνα στην συζήτηση για την διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη Στρατηγική για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, όπως αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων σε ανακοίνωση του.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα-Βουλγαρία σημειώσατε Χ – Και επισήμως στο ναδίρ η αγοραστική δύναμη της χώρας με σφραγίδα Μητσοτάκη
Επικαιρότητα 26.03.26

ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα-Βουλγαρία σημειώσατε Χ – Και επισήμως στο ναδίρ η αγοραστική δύναμη της χώρας με σφραγίδα Μητσοτάκη

«Η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη τη συνεχή διολίσθηση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων, οι οποίοι πλέον διαθέτουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην ΕΕ, την ώρα που το κόστος ζωής καλπάζει», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης κοροϊδεύει την κοινωνία με αυξήσεις 0,92 ευρώ τη μέρα
«Λογιστική απάτη» 26.03.26

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης κοροϊδεύει την κοινωνία με αυξήσεις 0,92 ευρώ τη μέρα

«Η κυβέρνηση δίνει ψίχουλα και τα παρουσιάζει ως στήριξη, διατηρώντας τον κατώτατο μισθό κάτω από τα 800 ευρώ καθαρά, περίπου στα 771,6 ευρώ», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
ΓΣΕΕ: Η περιορισμένη αύξηση του κατώτατου μισθού δεν αντισταθμίζει την υποχώρηση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης
Επαναφορά ΣΣΕ 26.03.26

ΓΣΕΕ: Η περιορισμένη αύξηση του κατώτατου μισθού δεν αντισταθμίζει την υποχώρηση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης

Ο καθορισμός του κατώτατου μισθού «μέσω μονομερών κυβερνητικών αποφάσεων, χωρίς ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, δεν πρέπει να συνεχιστεί», διαμηνύει η ΓΣΕΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα η αναιμική αύξηση του κατώτατου μισθού μπροστά στην ακρίβεια που βιώνουν οι εργαζόμενοι
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα η αναιμική αύξηση του κατώτατου μισθού μπροστά στην ακρίβεια που βιώνουν οι εργαζόμενοι

«Η ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού δεν σημαίνει και καλύτερο επίπεδο ζωής, βασικό ζητούμενο στην νέα εποχή φτωχοποίησης που ζουν πια οι εργαζόμενοι, εξαιτίας των πολιτικών της ΝΔ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Εγκληματική ομάδα είχε λεία άνω των 500.000 ευρώ από κλοπές στην Αττική – Τρεις συλλήψεις
ΕΛ.ΑΣ. 26.03.26

Εγκληματική ομάδα είχε λεία άνω των 500.000 ευρώ από κλοπές στην Αττική – Τρεις συλλήψεις

Από την προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί συνολικά έξι περιπτώσεις κλοπών και ληστεία στην περιοχή της Αττικής με τη συνολική λεία της εγκληματικής ομάδας να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ

Σύνταξη
BHMA της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές
Media 26.03.26

BHMA της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 29 Μαρτίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη, το περιοδικό VITA, την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη μαθητική εφημερίδα του Δομοκού και το ΒΗΜΑGAZINO

Σύνταξη
Ιράν: Νεκρός ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με τον ισραηλινό υπ. Άμυνας
Πόλεμος στο Ιράν 26.03.26 Upd: 12:48

Νεκρός ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με τον ισραηλινό υπ. Άμυνας

Ο Αλί Ρεζά Τανγκσίρι φέρεται να έχασε τη ζωή του σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο Ιράν, στο πλαίσιο στοχευμένου χτυπήματος - Δεν έχουν επιβεβαιώσει την είδηση οι Φρουροί της Επανάστασης

Σύνταξη
Το πληθωριστικό θηρίο βρυχάται σε όλο τον κόσμο – Πού μπορεί να φτάσει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν
The Economist 26.03.26

Το πληθωριστικό θηρίο βρυχάται σε όλο τον κόσμο – Πού μπορεί να φτάσει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν ξύπνησε στις οικονομίες μνήμες πανδημίας και του ενεργειακού σοκ από τη σύρραξή στην Ουκρανία. Ο πληθωρισμός επανέρχεται δριμύτερος, λίγο αφότου οι χώρες πίστευαν ότι τον δαμάζουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026
