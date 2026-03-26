Νέα Αριστερά: Καταρρέει η συγκάλυψη Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – Η κυβέρνηση δεν έχει πλέον άλλοθι

Πυρά στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, στον απόηχο των νέων δηλώσεων του ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, που για ακόμη μια φορά «έδειξε» κυβερνήσεις ως αγοραστές και χειριστές του παράνομου λογισμικού, εξαπολύει η Νέα Αριστερά.

«Οι νέες δηλώσεις Ντίλιαν στο MEGA Stories και το Inside Story δεν αφήνουν κανένα περιθώριο στην κυβέρνηση από το να παραδεχτεί τον σκοτεινό ρόλο της στο σκάνδαλο των υποκλοπών», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά.

Ακολούθως η Πατησίων προσθέτει πως «όταν ο ίδιος ο δημιουργός του Predator δείχνει προς τις κρατικές υπηρεσίες και δηλώνει ότι δεν θα γίνει «εξιλαστήριο θύμα», η συγκάλυψη που έχει ενορχηστρώσει ο κ. Μητσοτάκης καταρρέει».

«Η κυβέρνηση της ΝΔ οφείλει να λογοδοτήσει. Και θα λογοδοτήσει»

Τονίζει πως «την ίδια στιγμή, κυβερνητικά στελέχη επιχειρούν να κανονικοποιήσουν τις παρακολουθήσεις, φτάνοντας στο σημείο να υποστηρίζουν ότι ακόμη και κορυφαίοι θεσμικοί παράγοντες «μπορεί να παρακολουθούνται» ή να τις εξισώνουν με διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, «όμως δεν πρόκειται για υπόθεση ενός ιδιώτη. Πρόκειται για οργανωμένο σκάνδαλο κατευθείαν από το γραφείο του κ. Μητσοτάκη. Πρόκειται για θεσμική εκτροπή που πλήττει ευθέως τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου και δεν μπορεί να μείνει ατιμώρητη».

Τέλος, επισημαίνει πως «η Νέα Αριστερά λέει καθαρά: Η κυβέρνηση της ΝΔ οφείλει να λογοδοτήσει. Και θα λογοδοτήσει».