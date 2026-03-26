Αγρίνιο: Ληστεία σε πρατήριο βενζίνης – Άφαντος ο δράστης – Βίντεο ντοκουμέντο
Ο δράστης εισέβαλε στο πρατήριο και με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσε 700 ευρώ - Έρευνες στο Αγρίνιο για τον εντοπισμό του
Ληστεία σε πρατήριο βενζίνης σημειώθηκε το βράδυ της 25ης Μαρτίου στο Αγρίνιο με το περιστατικό να καταγράφεται από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος.
Ο δράστης έδρασε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα εισβάλοντας στο πρατήριο υγρών καυσίμων λίγο πριν τις 9 το βράδυ.
Κρατώντας μαχαίρι
Αποφασισμένος, μαυροντυμένος και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με κράνος και μαντίλι απείλησε τον εργαζόμενο με μαχαίρι.
Σύμφωνα με το agriniopress άρπαξε περί τα 700 ευρώ και έσπευσε να εξαφανιστεί με δίκυκλο τύπου Scooter, μεγάλο κυβισμού.
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το agriniotv καταγράφονται τα δευτερόλεπτα της ληστείας:
