science
Τρίτη 24 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νέο πρόβλημα στο cloud της Amazon λόγω των επιθέσεων drone στη Μέση Ανατολή
Τεχνολογία 24 Μαρτίου 2026, 11:16

Για δεύτερη φορά σε ένα μήνα, κέντρα δεδομένων της Amazon επηρεάστηκαν από τον πόλεμο, αυτή τη φορά στο Μπαχρέιν.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κινδυνεύεις από υπέρταση; Το τεστ του Χάρβαρντ

Κινδυνεύεις από υπέρταση; Το τεστ του Χάρβαρντ

Spotlight

Η Amazon επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι οι υπηρεσίες νέφους AWS «διαταράχτηκαν» στο Μπαχρέιν εν μέσω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η δεύτερη φορά σε ένα μήνα που η εταιρεία επηρεάζεται από τον πόλεμο.

Εκπρόσωπος της Amazon δήλωσε στο Reuters ότι το πρόβλημα προκλήθηκε από δραστηριότητα drone στην περιοχή. Η εταιρεία δεν απάντησε ωστόσο σε ερώτημα για το εάν το κέντρο δεδομένων χτυπήθηκε ή αν η διαταραχή οφείλεται σε κοντινές επιθέσεις.

Η εταιρεία ανέφερε ότι βοηθά να μετακινηθούν οι πελάτες της σε εναλλακτικές υποδομές του Amazon Cloud Services, δεν έδωσε όμως λεπτομέρειες για το εύρος της βλάβης ή την αναμενόμενη διάρκεια της διαταραχής.

Το AWS είναι η μονάδα υπολογιστικού νέφους της Amazon και παίζει κρίσιμο ρόλο στη τη λειτουργία πολλών γνωστών ιστοσελίδων και κυβερνητικών υπηρεσιών. Αποτελεί επίσης τον κύριο μοχλό κερδοφορίας της εταιρείας.

Είναι η δεύτερη φορά που η λειτουργία του AWS επηρεάζεται από την έναρξη της αμερικανο-ισραηλινής επιχείρησης κατά του Ιράν. Στις αρχές του μήνα, κέντρο δεδομένων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υπέστη βλάβη λόγω επίθεσης με drone σε κοντινή απόσταση, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η λειτουργία του cloud τόσο στα Εμιράτα όσο και στο γειτονικό Μπαχρέιν.

Πηγή που μίλησε ανώνυμα στο Reuters ανέφερε η βλάβη στην Amazon επηρέασε οικονομικά ιδρύματα.

Όπως επισήμανε τότε το πρακτορείο, ήταν η πρώτη φορά που μια μεγάλη αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας επηρεάζεται από εχθρικές στρατιωτικές ενέργειες.

Οι επιθέσεις θα μπορούσαν να θέσουν αμφισβήτηση την ασφάλεια του σχεδίου πολλών εταιρειών τεχνολογίας να επεκταθούν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία προσφέρουν άφθονη και φθηνή ενέργεια για κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Τον Νοέμβριο, για παράδειγμα, η Microsoft ανέφερε ότι οι συνολικές επενδύσεις στη χώρα έως το 2029 θα ανέλθουν στα 15 δισ. δολάρια.

«Σε προηγούμενες συγκρούσεις, περιφερειακοί αντίπαλοι όπως το Ιράν και οι δορυφορικές του δυνάμεις στόχευαν αγωγούς, διυλιστήρια και πεδία πετρελαίου σε κράτη εταίρους στον Κόλπο. Στην εποχή των υπολογιστών, οι παράγοντες αυτοί θα μπορούσαν επίσης να στοχεύσουν κέντρα δεδομένων, υποδομές ενέργειας που και κόμβους οπτικών ινών» προειδοποίησε το Center for Strategic and International Studies, δεξαμενή σκέψης με έδρα την Ουάσιγκτον.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Παγκόσμια οικονομία: Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός – Τι προβλέπουν οι αναλυτές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κινδυνεύεις από υπέρταση; Το τεστ του Χάρβαρντ

Κινδυνεύεις από υπέρταση; Το τεστ του Χάρβαρντ

Κόσμος
Μαίνεται ο πόλεμος, παρά τα λεγόμενα Τραμπ

inWellness
Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Σύνταξη
inTown
Stream science
Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει τους νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό
Αντιμέτωποι με την απειλή της ΑΙ, πολλοί στρέφονται στα τεχνικά επαγγέλματα, ενώ άλλοι ανοίγουν μαγαζιά. Υπάρχουν όμως κι αυτοί που βλέπουν την ΑΙ ως ευκαιρία.

Μπορεί το βούρτσισμα των δοντιών να σώσει από τον καρκίνο του μαστού;
Εντοπίστηκε βακτήριο που εμπλέκεται στην ουλίτιδα το οποίο συμβάλλει στην εμφάνιση του καρκίνου του μαστού αλλά και στην ταχύτερη ανάπτυξη των όγκων και εξάπλωσή τους, ιδίως στα άτομα με γενετική προδιάθεση.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Τεχνητή νοημοσύνη: Αποκτά «ψυχή»; Η μεγάλη στροφή από τη λογική στο συναίσθημα
Σε μια ιστορική ανατροπή, η τεχνητή νοημοσύνη σπάει το φράγμα της ψυχρής λογικής και αρχίζει να «αισθάνεται». Πώς οι νέες «συναισθηματικές μηχανές» αλλάζουν τον ορισμό της ζωής;

inStream - Ροή Ειδήσεων
Δένδιας για την 25η Μαρτίου: Τιμάμε αυτούς που διαμόρφωσαν εθνική συνείδηση, μετατρέποντάς την σε επαναστατική πράξη
«Το 1821 δεν σας κληροδότησε μόνο μια μεγάλη ιστορική μνήμη. Σας κληροδότησε μια διαχρονική συνταγματική απαίτηση: την υπηρεσία στην πατρίδα με πλήρη επίγνωση της αποστολής. Την υποχρέωση να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια Ελλάδα ασφαλή, κυρίαρχη και υπερήφανη», τόνισε ο Νίκος Δένδιας στην ημερήσια διαταγή για την εθνική επέτειο

Σύνταξη
Ιστορίες: 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου – Αυτό το Σάββατο με τα ΝΕΑ
Στις 28 Μαρτίου, ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν με το περιοδικό Ιστορίες, που εστιάζει σε ένα από τα πιο δραματικά και συνάμα ενδοξότερα κεφάλαια της νεότερης ελληνικής ιστορίας

Σύνταξη
ΜΜΕ Βραζιλίας: «Μπεσίκτας και Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τον Φερεϊρίνια»
Ο Παναθηναϊκός θέλει να ενισχυθεί μεσοεπιθετικά και μια από τις περιπτώσεις που εξετάζει σύμφωνα με δημοσίευμα στη Βραζιλία, είναι αυτή του Φερεϊρίνια της Σάο Πάουλο.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Φτάνουν πια τα «καθρεφτάκια» στους παραγωγούς μας, κ. Μητσοτάκη
«Η ανακοίνωση Μητσοτάκη για επιδότηση 15% στα λιπάσματα και για 16  λεπτά ανά λίτρο στο diesel κίνησης, είναι ένα καθαρά επικοινωνιακό τέχνασμα, που επιχειρεί να παρουσιάσει ως 'στήριξη' αυτό που στην ουσία είναι μικροπολιτικό 'καμουφλάζ'», καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΚΚΕ: Να μην απολυθούν εργαζόμενοι από τους Δήμους – Να ενισχυθούν με προσωπικό και χρηματοδότηση
«Η κυβέρνηση με την περίφημη 'διάταξη Βορίδη' καθιστά υποχρεωτική την άσκηση έφεσης κατά των θετικών πρωτόδικων αποφάσεων, σύμφωνα με τις οποίες παραμένουν στους δήμους εργαζόμενοι οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη στοιχειώδη λειτουργία τους», καταγγέλλει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Τέμπη: Δικαιολογίες και διευκρινίσεις Φλωρίδη για τις εικόνες ντροπής στην αίθουσα για τη δίκη
Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης παραδέχθηκε ότι η εικόνα δεν ήταν καλή και, για να δικαιολογήσει το χάος που δημιουργήθηκε στην αίθουσα όπου εκδικάζεται η υπόθεση της τραγωδίας στα Τέμπη - η οποία αποδείχθηκε πολύ μικρή - είπε ότι στις θέσεις των δικηγόρων κάθισαν άνθρωποι που δεν ήταν δικηγόροι

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Ι’)
Κατά το σκεπτικό του Πλάτωνος, η «ψυχή» διοικεί το σώμα και αποτελεί ένα μείγμα από τρία συστατικά: την «ουσίαν» (ύπαρξη), το «ταυτόν» (ταυτότητα) και το «θάτερον» (ετερότητα ή διαφορά)

Κιμ Γιονγκ Ουν: «Η Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το καθεστώς της πυρηνικής δύναμης»
Τα πυρηνικά όπλα απέτρεψαν τον πόλεμο και επέτρεψαν στη Βόρεια Κορέα να αφιερώσει πόρους στην οικονομική της ανάπτυξη, την ανοικοδόμηση και το βιοτικό επίπεδο, σύμφωνα με τον ηγέτη της χώρας

Σύνταξη
Υποκλοπές: μια υπόθεση που γράφει παντού κυβέρνηση και Γρηγόρης Δημητριάδης με δικαστική βούλα
Το πόρισμα της δίκης για τους τέσσερις ιδιώτες για τις υποκλοπές ανοίγει τον δρόμο για τη διερεύνηση των ευθυνών της κυβέρνησης και του Γρηγόρη Δημητριάδη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο