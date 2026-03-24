Νέο πρόβλημα στο cloud της Amazon λόγω των επιθέσεων drone στη Μέση Ανατολή

Η Amazon επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι οι υπηρεσίες νέφους AWS «διαταράχτηκαν» στο Μπαχρέιν εν μέσω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η δεύτερη φορά σε ένα μήνα που η εταιρεία επηρεάζεται από τον πόλεμο.

Εκπρόσωπος της Amazon δήλωσε στο Reuters ότι το πρόβλημα προκλήθηκε από δραστηριότητα drone στην περιοχή. Η εταιρεία δεν απάντησε ωστόσο σε ερώτημα για το εάν το κέντρο δεδομένων χτυπήθηκε ή αν η διαταραχή οφείλεται σε κοντινές επιθέσεις.

Η εταιρεία ανέφερε ότι βοηθά να μετακινηθούν οι πελάτες της σε εναλλακτικές υποδομές του Amazon Cloud Services, δεν έδωσε όμως λεπτομέρειες για το εύρος της βλάβης ή την αναμενόμενη διάρκεια της διαταραχής.

Το AWS είναι η μονάδα υπολογιστικού νέφους της Amazon και παίζει κρίσιμο ρόλο στη τη λειτουργία πολλών γνωστών ιστοσελίδων και κυβερνητικών υπηρεσιών. Αποτελεί επίσης τον κύριο μοχλό κερδοφορίας της εταιρείας.

Είναι η δεύτερη φορά που η λειτουργία του AWS επηρεάζεται από την έναρξη της αμερικανο-ισραηλινής επιχείρησης κατά του Ιράν. Στις αρχές του μήνα, κέντρο δεδομένων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υπέστη βλάβη λόγω επίθεσης με drone σε κοντινή απόσταση, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η λειτουργία του cloud τόσο στα Εμιράτα όσο και στο γειτονικό Μπαχρέιν.

Πηγή που μίλησε ανώνυμα στο Reuters ανέφερε η βλάβη στην Amazon επηρέασε οικονομικά ιδρύματα.

Όπως επισήμανε τότε το πρακτορείο, ήταν η πρώτη φορά που μια μεγάλη αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας επηρεάζεται από εχθρικές στρατιωτικές ενέργειες.

Οι επιθέσεις θα μπορούσαν να θέσουν αμφισβήτηση την ασφάλεια του σχεδίου πολλών εταιρειών τεχνολογίας να επεκταθούν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία προσφέρουν άφθονη και φθηνή ενέργεια για κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Τον Νοέμβριο, για παράδειγμα, η Microsoft ανέφερε ότι οι συνολικές επενδύσεις στη χώρα έως το 2029 θα ανέλθουν στα 15 δισ. δολάρια.

«Σε προηγούμενες συγκρούσεις, περιφερειακοί αντίπαλοι όπως το Ιράν και οι δορυφορικές του δυνάμεις στόχευαν αγωγούς, διυλιστήρια και πεδία πετρελαίου σε κράτη εταίρους στον Κόλπο. Στην εποχή των υπολογιστών, οι παράγοντες αυτοί θα μπορούσαν επίσης να στοχεύσουν κέντρα δεδομένων, υποδομές ενέργειας που και κόμβους οπτικών ινών» προειδοποίησε το Center for Strategic and International Studies, δεξαμενή σκέψης με έδρα την Ουάσιγκτον.