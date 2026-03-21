21.03.2026 | 15:10
Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου
Αλλαγές στην ετήσια άδεια – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι
Οικονομία 21 Μαρτίου 2026, 15:33

Αλλαγές στην ετήσια άδεια – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι

Από το 2026, η ετήσια άδεια θα μπορεί να χωρίζεται σε περισσότερες περιόδους μέσα στο έτος, όμως η τελική έγκριση εξακολουθεί να ανήκει στον εργοδότη

Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα δουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λήψης της ετήσιας άδειας τους. Η πιο σημαντική αφορά τη δυνατότητα «σπαστής» άδειας, δηλαδή την κατανομή των ημερών ανάπαυσης σε περισσότερες περιόδους μέσα στο έτος, αντί για τη μέχρι σήμερα καθιερωμένη συνεχόμενη χορήγηση. Κάθε επιμέρους περίοδος άδειας θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον πέντε ημερών.

Η αλλαγή αυτή στοχεύει στη βελτίωση της ευελιξίας και της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ωστόσο η τελική απόφαση για τη χορήγηση της άδειας παραμένει αποκλειστικά στον εργοδότη. Αυτό σημαίνει ότι η νέα δυνατότητα δεν αναιρεί την ανάγκη συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη.

Ετήσια άδεια: H καταληκτική προθεσμία και η διπλή πληρωμή

Η 31η Μαρτίου 2026 αναδεικνύεται σε κρίσιμο σημείο, καθώς έως τότε πρέπει να έχει εξαντληθεί το σύνολο της άδειας που αντιστοιχεί στο 2025. Σε περίπτωση που η άδεια δεν δοθεί εντός του πρώτου τριμήνου, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στον εργαζόμενο αποδοχές αυξημένες κατά 100% για τις ημέρες που δεν χορηγήθηκαν. Πρόκειται για διπλή πληρωμή. Η συγκεκριμένη ρύθμιση λειτουργεί τόσο ως μέτρο προστασίας του δικαιώματος στην ανάπαυση όσο και ως αντικίνητρο για καθυστερήσεις από την πλευρά της επιχείρησης.

Παράλληλα, οποιαδήποτε συμφωνία που προβλέπει παραίτηση από την άδεια χωρίς αποζημίωση θεωρείται άκυρη, διασφαλίζοντας τα βασικά εργασιακά δικαιώματα.

Η μετάβαση στη «σπαστή» άδεια

Μέχρι σήμερα, η άδεια μπορούσε να κατατμηθεί σε δύο περιόδους, με την προϋπόθεση ότι μία από αυτές θα ήταν συνεχόμενη και θα διαρκούσε τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες για πενθήμερη εργασία ή 12 για εξαήμερη. Πολλές επιχειρήσεις ωστόσο προτιμούσαν το παραδοσιακό μοντέλο της μαζικής άδειας τον Αύγουστο, λόγω μειωμένης δραστηριότητας.

Η νέα δυνατότητα της «σπαστής» άδειας αλλάζει αυτό το πλαίσιο, επιτρέποντας πιο ευέλικτη κατανομή, αλλά με την προϋπόθεση ότι η τελική έγκριση θα δοθεί από τον εργοδότη. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αν ο εργοδότης δεν εγκρίνει το αίτημα, ο εργαζόμενος θα πρέπει να το αναπροσαρμόσει, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει νέες ισορροπίες και πιθανά μικρούς τριγμούς στον χώρο εργασίας.

Μείωση της γραφειοκρατίας

Μια ακόμα αλλαγή που θα εφαρμοστεί από το 2026 αφορά την κατάργηση της υποχρέωσης προαναγγελίας της άδειας στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ II». Η παρέμβαση αυτή αναμένεται να απλοποιήσει τις διαδικασίες για τις επιχειρήσεις, χωρίς να θίγει τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Η σωστή διαχείριση της άδειας παραμένει κρίσιμη για την ομαλή λειτουργία της εργασίας, καθώς και για την εξασφάλιση της αναγκαίας ανάπαυσης των εργαζομένων.

Η επιτυχία των νέων κανόνων θα εξαρτηθεί από την ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και συνεργασίας εργοδότη-εργαζόμενου.

Συνολικά, οι αλλαγές της ετήσιας άδειας από το 2026 εισάγουν μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά διατηρούν τη σημασία της συνεννόησης και του σεβασμού των κανόνων. Η «σπαστή» άδεια και η διπλή πληρωμή για μη χορηγηθείσες ημέρες συνθέτουν ένα νέο πλαίσιο που απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και συνεργασία από όλες τις πλευρές.

Πηγή: OT

Τράπεζες
Τράπεζες: Το σχέδιο αύξησης κερδών στην Ελλάδα – Δάνεια, asset management και ασφάλειες στο επίκεντρο

Τράπεζες: Το σχέδιο αύξησης κερδών στην Ελλάδα – Δάνεια, asset management και ασφάλειες στο επίκεντρο

Vita.gr
Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν την πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάνζ

ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν την πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάνζ

Η ακρίβεια καλπάζει, η κυβέρνηση… μελετά τα μέτρα που πρέπει να παρθούν
Οικονομία 21.03.26

Η ακρίβεια καλπάζει, η κυβέρνηση… μελετά τα μέτρα που πρέπει να παρθούν

Την ώρα που το τσουνάμι ακρίβειας γονατίζει τα νοικοκυριά, η κυβέρνηση για μία ακόμη φορά φαίνεται πως δεν έχει αντανακλαστικά. Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκης υποστήριξε ότι η χώρα μας θα πάρει μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή... μελετώνται

Λύσεις out of the box για την ενεργειακή κρίση: Εβδομάδα 4 ημερών, τηλεργασία, κατάργηση της γραβάτας
Ασιατικές αγορές 21.03.26

Λύσεις out of the box για την ενεργειακή κρίση: Εβδομάδα 4 ημερών, τηλεργασία, κατάργηση της γραβάτας

Οι ασιατικές αγορές έχουν ήδη νιώσει στο πετσί τους την ενεργειακή κρίση και εφαρμόζουν ανορθόδοξα μέτρα: τηλεργασία, διανομή καυσίμων, παράταση διακοπών στα σχολεία. Προσεχώς και εδώ;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόλεμος: Το 57% των καταναλωτών δηλώνει ανήσυχο για τις εξελίξεις
Οικονομικές Ειδήσεις 21.03.26

Πόλεμος: Το 57% των καταναλωτών δηλώνει ανήσυχο για τις εξελίξεις

Ένα στα δύο νοικοκυριά δηλώνει ότι το εισόδημά του καλύπτει μόλις τα βασικά, το 68% παρακολουθεί στενά τις τιμές, το 76% αναζητεί προσφορές, ενώ σχεδόν το 80% αγοράζει με βάση τη χαμηλότερη τιμή

Οι ΗΠΑ αναστέλλουν για έναν μήνα κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο
Πόλεμος στο Ιράν 21.03.26

Οι ΗΠΑ αναστέλλουν για έναν μήνα κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ είχε προτείνει προηγουμένως να αρθούν οι κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο ως τρόπο για να αποτρέψει την Κίνα από το να είναι η μοναδική χώρα που επωφελείται.

Παγιδευμένοι στον τροχό του χάμστερ: Δουλεύουμε περισσότερο, παράγουμε λιγότερο
Fact Checking 20.03.26

Παγιδευμένοι στον τροχό του χάμστερ: Δουλεύουμε περισσότερο, παράγουμε λιγότερο

Οι Έλληνες εργαζόμενοι παίρνουν τις λιγότερες ημέρες αναρρωτικής άδειας από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Είμαστε τέρατα υγείας ή δουλεύουμε ακόμα κι άρρωστοι για να μη χάσουμε το μεροκάματο;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Έρχεται ψηφιακός έλεγχος για τα επιδόματα – Οι αλλαγές του νέου συστήματος
Βάση δεδομένων 20.03.26

Έρχεται ψηφιακός έλεγχος για τα επιδόματα – Οι αλλαγές του νέου συστήματος

Έρχεται μια ψηφιακή βάση δεδομένων όπου θα καταγράφεται το σύνολο των παροχών από διαφορετικούς φορείς του δημοσίου και για κάθε δικαιούχο θα δημιουργείται ένα «ψηφιακό προφίλ»

CNBC: Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών
Resume Genius 20.03.26

Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών - Τα περισσότερα προσφέρουν εξαψήφιες αμοιβές

Οι άνδρες κατέχουν παγκοσμίως τις περισσότερες θέσεις εργασίας όμως, υπάρχουν και δέκα επαγγελματικές κατηγορίες που οι γυναίκες... κερδίζουν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ – Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού
The Bohemians 21.03.26

Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ - Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού

Στο βιβλίο «In a Vast Horizon», η Άννα Τόμασον αναβιώνει τον μποέμ κόσμο μιας ομάδας φίλων καλλιτεχνών που πέρασαν ένα ζεστό καλοκαίρι στη νότια Γαλλία το 1937. Μεταξύ αυτών ο Πικάσο και η Λι Μίλερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αστυνομικός για το τροχαίο στη Βουλή: Ακολουθούσα ύποπτο όχημα – Αρνούμαι την κατηγορία θανατηφόρας επικίνδυνης οδήγησης
Ελλάδα 21.03.26

Αστυνομικός για το τροχαίο στη Βουλή: Ακολουθούσα ύποπτο όχημα – Αρνούμαι την κατηγορία θανατηφόρας επικίνδυνης οδήγησης

Ο αστυνομικός, ξεκίνησε την απολογία του εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του 63χρονου πατέρα δυο παιδιών.

Γιώργος Τσαγκαράκης: Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στον επιχειρηματία – Αρνείται τις κατηγορίες – Την Τρίτη η απολογία του
Ελλάδα 21.03.26

Γιώργος Τσαγκαράκης: Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στον επιχειρηματία – Αρνείται τις κατηγορίες – Την Τρίτη η απολογία του

Στην άσκηση βαρύτατης ποινικής δίωξης σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα, Γιώργου Τσαγκαράκη, προχώρησε σήμερα η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Είκοσι δύο κράτη, μεταξύ των οποίων πολλά μέλη της ΕΕ, δηλώνουν «έτοιμα να συμβάλουν» για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 21.03.26

Είκοσι δύο κράτη, μεταξύ των οποίων πολλά μέλη της ΕΕ, δηλώνουν «έτοιμα να συμβάλουν» για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

«Εκφράζουμε την ετοιμότητά μας να συμβάλλουμε σε προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης μέσω των Στενών των Ορμούζ», αναφέρουν, χωρίς να διευκρινίζουν τον τρόπο

Λέσβος: Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν το λιμάνι της Μυτιλήνης
Ελλάδα 21.03.26

Λέσβος: Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν το λιμάνι της Μυτιλήνης

Στο λιμάνι της Μυτιλήνης επέστρεψαν κτηνοτρόφοι της Λέσβου που διαμαρτύρονται για το αδιάθετο γάλα . Έχουν προχωρήσει στον αποκλεισμό των εισόδων του λιμανιού όπου θα ξεκινούσε η επιβίβαση πλοιαρίων με προορισμό την Τουρκία.

LIVE: Φούλαμ – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 21.03.26

LIVE: Φούλαμ – Μπέρνλι

LIVE: Φούλαμ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Μπέρνλι για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Δυτική Όχθη: Αντιπροσωπεία της ΕΕ και ευρωπαϊκές χώρες καταδικάζουν την αύξηση της βίας των εποίκων κατά των Παλαιστινίων
Κόσμος 21.03.26

Δυτική Όχθη: Αντιπροσωπεία της ΕΕ και ευρωπαϊκές χώρες καταδικάζουν την αύξηση της βίας των εποίκων κατά των Παλαιστινίων

Την ώρα που ο κόσμος έχει στραμμένα τα μάτια στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν αύξηση των φονικών επιθέσεων από Ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Προσωρινά κρατούμενος ο 19χρονος που ήταν μαζί με τον 20χρονο το βράδυ της δολοφονίας του στη Καλαμαριά
Ελλάδα 21.03.26

Προσωρινά κρατούμενος ο 19χρονος που ήταν μαζί με τον 20χρονο το βράδυ της δολοφονίας του στη Καλαμαριά

Οι εξηγήσεις που έδωσε για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο σημείο όπου τελέστηκε το φονικό επεισόδιο στην Καλαμαριά δεν φαίνεται να έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα

Βρετανία: Σε έξαρση η μηνιγγίτιδα με 34 κρούσματα – Ουρές φοιτητών για να εμβολιαστούν
Ανησυχία 21.03.26

Βρετανία: Σε έξαρση η μηνιγγίτιδα με 34 κρούσματα – Ουρές φοιτητών για να εμβολιαστούν

Ήδη δύο φοιτητές στην Βρετανία έχασαν τη ζωή τους από τον ιό της μηνιγγίτιδας Β στο Κεντ, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο - Μέχρι την Παρασκευή είχαν χορηγηθεί στη Βρετανία 4.500 εμβόλια και πάνω από 10.500 δόσεις αντιβιοτικών

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Για «μυστήριο» μιλάει το Axios – CIA και Μοσάντ αναζητούν τα ίχνη του νέου ηγέτη του Ιράν
Τι γνωρίζουν 21.03.26

«Το μυστήριο του Μοτζτάμπα» - CIA και Μοσάντ αναζητούν τα ίχνη του νέου ηγέτη του Ιράν

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά την ανάληψη των καθκόντων του στο Ιράν - Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας λέει ότι έχει «τραυματιστεί και πιθανώς παραμορφωθεί»

Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί
Κοινωνικές επενδύσεις 21.03.26

Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί

Αναδύεται μια αξιοσημείωτη συναίνεση σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα ως απάντηση της Ευρώπης στην ανισότητα, την υποβάθμιση της δημοκρατίας και τις γεωπολιτικές αναταραχές

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος στο Ιράν κλιμακώνεται πέρα ​​από τον έλεγχο του Τραμπ – Αβέβαιη η συνέχεια
Κόσμος 21.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν κλιμακώνεται πέρα ​​από τον έλεγχο του Τραμπ - Αβέβαιη η συνέχεια

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ολοκληρώνει την τρίτη εβδομάδα του πολέμου στο Ιράν αντιμετωπίζοντας μια κρίση που φαίνεται να του ξεφεύγει από τα χέρια του.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη την επικράτεια κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου
Ελλάδα 21.03.26

Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη την επικράτεια κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου

Η Αστυνομία λαμβάνει, την Τρίτη 24 Μαρτίου και την Τετάρτη 25 Μαρτίου, αυξημένα μέτρα στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη και αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων

Γερμανία: Νομοσχέδιο για την ψηφιακή βία και τα πορνογραφικά deepfakes, μετά την καταγγελία ηθοποιού για «ψηφιακό βιασμό»
Κόσμος 21.03.26

Γερμανία: Νομοσχέδιο για την ψηφιακή βία και τα πορνογραφικά deepfakes, μετά την καταγγελία ηθοποιού για «ψηφιακό βιασμό»

Η υπόθεση έλαβε τεράστιες διαστάσεις στη Γερμανία, ως «το σοβαρότερο παράδειγμα του πώς η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς ένα εργαλείο για fake news, αλλά και ένα όπλο άσκησης βίας μεταξύ συντρόφων»

LIVE: Μπράιτον – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 21.03.26

LIVE: Μπράιτον – Λίβερπουλ

LIVE: Μπράιτον – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Λίβερπουλ για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 21 Μαρτίου 2026
