Χειρουργήθηκε για αφαίρεση όγκου ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου – Αισιοδοξία για την υγεία του
Ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου είχε συγκινήσει την κοινή γνώμη αφού μοιράστηκε δημόσια ότι νοσεί από καρκίνο, βρίσκεται στην Αθήνα τους τελευταίους μήνες προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες θεραπείες
Αισιοδοξία σκόρπισαν τα τελευταία νέα από το νοσοκομείο «Αττικόν», όπου νοσηλεύεται ο 35χρονος δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου, Κωνσταντίνος Σινάνης μετά από χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση όγκου.
Ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου, ο οποίος είχε συγκινήσει την κοινή γνώμη αφού μοιράστηκε δημόσια ότι νοσεί από καρκίνο, βρίσκεται στην Αθήνα τους τελευταίους μήνες προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες θεραπείες. Η επέμβαση κρίθηκε αναγκαία από τους θεράποντες ιατρούς ως επόμενο βήμα στη θεραπευτική του πορεία.
«Θέλω να ξέρουν οι συμπολίτες μου ότι, συνεχίζουμε να παράγουμε έργο. Εμείς εδώ στον Άη Στράτη, έχουμε μάθει μέσα από τις δυσκολίες να βγαίνουμε νικητές! Το ίδιο θα κάνω κι εγώ!», είχε αναφέρει τότε ο κ. Σινάνης, γνωστοποιώντας το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.
«Σιγά σιγά τα δύσκολα περνάνε»
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του δήμου, η μετεγχειρητική πορεία του δημάρχου εξελίσσεται ομαλά, ενώ μέσα από το νοσοκομείο δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρώτη φωτογραφία του μετά την επέμβαση. «Σιγά σιγά τα δύσκολα περνάνε με Πίστη, Υπομονή και Αισιοδοξία! Και τα καλύτερα έρχονται… Αρχηγόπουλο είσαι και θα είσαι πάντα», ανέγραφε χαρακτηριστικά στο μήνυμα.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο κ. Σινάνης θα παραμείνει νοσηλευόμενος τουλάχιστον έως την Κυριακή 22 Μαρτίου, διάστημα κατά το οποίο δεν θα είναι δυνατή η απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του.
