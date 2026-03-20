Θεσσαλονίκη: Σοβαρό επεισόδιο στα επείγοντα του νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος
Είχε επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε ασθενείς και επισκέπτες στα επείγοντα του νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος
- Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο
- Κλειστό το λιμάνι της Σαντορίνης λόγω κατολίσθησης
- Προβλήματα από τον χιονιά στην ορεινή Αιτωλοακαρνανία – Απεγκλωβίστηκε λεωφορείο με μαθητές κοντά στο Λαμπίρι
- Η τιμή του Brent ακόμη και στα 119 δολάρια ανά βαρέλι πριν υποχωρήσει – Κλονίζονται οι αγορές παγκοσμίως
Συνελήφθη ένας 38χρονος ημεδαπός για απειλή, εξύβριση, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων, επειδή προκάλεσε πανικό στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, στη Θεσσαλονίκη.
Ειδικότερα, το Κέντρο Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης δέχθηκε κλήση για άτομο με επιθετική συμπεριφορά στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου και αστυνομικοί της ομάδας Ζ, που προσέτρεξαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ο άνδρας εμφανίζει επιθετική συμπεριφορά σε ασθενείς και επισκέπτες, ενώ εξύβριζε και απειλούσε τους αστυνομικούς, αρνούμενος να συνεργαστεί.
Το άτομο συνελήφθη και απομακρύνθηκε από το σημείο.
- Στην παγίδα των απατεώνων έπεσε 15χρονος – Πώς τον εξαπάτησαν
- Θεσσαλονίκη: Σοβαρό επεισόδιο στα επείγοντα του νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος
- Η τρυφερή φωτογραφία του Μπρους Γουίλις αγκαλιά με την εγγονή του
- Απεργία ταξί: Στους δρόμους για 4η ημέρα – Συγκέντρωση στο ΣΑΤΑ και πλάνα για νέες κινητοποιήσεις
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/3): Πού θα δείτε το Παναθηναϊκός-Ερυθρός Αστέρας και τον τελικό Κυπέλλου βόλεϊ ανδρών
- Σαντορίνη: Κλειστό το λιμάνι λόγω κατολίσθησης
- Νέα σενάρια στην Ιταλία: «Φρανσίσκο και Χίφι είναι ψηλά στη μεταγραφική λίστα της Μπαρτσελόνα»
- Τουλάχιστον 3 νεκροί σε πλήγματα σε Ρωσία και Ουκρανία – Επίθεση με drones έπληξε πλοία στην Οδησσό
