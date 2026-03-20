Συνελήφθη ένας 38χρονος ημεδαπός για απειλή, εξύβριση, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων, επειδή προκάλεσε πανικό στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, το Κέντρο Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης δέχθηκε κλήση για άτομο με επιθετική συμπεριφορά στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου και αστυνομικοί της ομάδας Ζ, που προσέτρεξαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ο άνδρας εμφανίζει επιθετική συμπεριφορά σε ασθενείς και επισκέπτες, ενώ εξύβριζε και απειλούσε τους αστυνομικούς, αρνούμενος να συνεργαστεί.

Το άτομο συνελήφθη και απομακρύνθηκε από το σημείο.