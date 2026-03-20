Σημαντική είδηση:
20.03.2026 | 11:27
Ισχυρός σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Ιωάννινα
Δ’ Χαιρετισμοί: Τι ώρα ξεκινά η ακολουθία – Το κείμενο της Δ’ στάσης
Ελλάδα 20 Μαρτίου 2026, 11:57

Δ' Χαιρετισμοί: Τι ώρα ξεκινά η ακολουθία – Το κείμενο της Δ' στάσης

Δες τι ώρα ξεκινούν οι Δ' Χαιρετισμοί σήμερα Παρασκευή 20 Μαρτίου και διάβασε το κείμενο της τέταρτης στάσης του Ακάθιστου Ύμνου.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Σήμερα Παρασκευή της τέταρτης εβδομάδας των Νηστειών, η Εκκλησία μας ψάλλει τη Δ’ Στάση των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Δείτε τι ώρα ξεκινούν οι Δ’ Χαιρετισμοί και το πλήρες κείμενο της τέταρτης στάσης.

Δ’ Χαιρετισμοί: Τι ώρα ξεκινά η ακολουθία

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου θα ψαλούν σε όλες τις ενορίες της χώρας οι Δ’ Χαιρετισμοί της Θεοτόκου.

Η ακολουθία των Χαιρετισμών τελείται συνήθως στις 19:00 το απόγευμα, ενώ σε ορισμένους ναούς μπορεί να ξεκινήσει νωρίτερα ή αργότερα, ανάλογα με το πρόγραμμα της ενορίας.

Οι πιστοί καλό είναι να επικοινωνούν με τον τοπικό τους ναό για την ακριβή ώρα.

Τι είναι οι Χαιρετισμοί της Θεοτόκου

Με την Ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου αποδίδονται εγκώμια και ευχαριστίες προς την Παναγία. Η ακολουθία αποτελείται από:

  • τον Ακάθιστο Ύμνο
  • τον Κανόνα του Ακάθιστου
  • ψαλμούς, απολυτίκια και ευχές

Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ο Ακάθιστος Ύμνος χωρίζεται σε τέσσερις στάσεις, οι οποίες ψάλλονται κάθε Παρασκευή.

Στους Δ’ Χαιρετισμούς, ακούγονται οι τελευταίοι έξι Οίκοι, ολοκληρώνοντας το σύνολο του ύμνου, που είναι αφιερωμένος στη Θεοτόκο και την ενανθρώπιση του Χριστού.

Η ιστορία του Ακάθιστου Ύμνου

Ο Ακάθιστος Ύμνος συνδέεται με ένα σημαντικό γεγονός της βυζαντινής ιστορίας, το οποίο ενίσχυσε τη βαθιά πίστη του λαού προς την Παναγία.

Το 626 μ.Χ., όταν ο αυτοκράτορας Ηράκλειος απουσίαζε σε εκστρατεία κατά των Περσών, η Κωνσταντινούπολη πολιορκήθηκε αιφνιδιαστικά από τους Αβάρους.

Οι εχθροί απέρριψαν κάθε πρόταση ειρήνης και ετοιμάζονταν για την τελική επίθεση. Την ίδια στιγμή, ο Πατριάρχης Σέργιος περιέτρεχε τα τείχη της Πόλης κρατώντας την εικόνα της Παναγίας των Βλαχερνών, ενθαρρύνοντας τον λαό.

Σύμφωνα με την παράδοση, τη νύχτα της επίθεσης ξέσπασε σφοδρή καταιγίδα που κατέστρεψε τον εχθρικό στόλο. Οι πολιορκητές υπέστησαν μεγάλες απώλειες και τελικά αποχώρησαν.

Η σωτηρία της Πόλης αποδόθηκε στη θαυματουργική παρέμβαση της Θεοτόκου. Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, ο λαός συγκεντρώθηκε στον ναό της Παναγίας των Βλαχερνών και έψαλλε όρθιος τον ύμνο «Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ», από όπου προήλθε και η ονομασία Ακάθιστος Ύμνος.

Το κείμενο της Δ’ στάσης των Χαιρετισμών

Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων,
Θεοτόκε Παρθένε,
καὶ πάντων τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων.
Ὁ γὰρ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς,
κατεσκεύασέ σε ποιητής, Ἄχραντε,
οἰκήσας ἐν τῇ μήτρα σου,
καὶ πάντας σοι προσφωνεῖν διδάξας·
Χαῖρε, ἡ στήλη τῆς παρθενίας,
χαῖρε, ἡ πύλη τῆς σωτήριας.
Χαῖρε, ἀρχηγὲ νοητῆς ἀναπλάσεως,
χαῖρε, χορηγὲ θεϊκῆς ἀγαθότητος.
Χαῖρε, σὺ γὰρ ἀνεγέννησας τοὺς συλληφθέντας αἰσχρῶς,
χαῖρε, σὺ γὰρ ἐνουθέτησας τοὺς συληθέντας τὸν νοῦν.
Χαῖρε, ἡ τὸν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα,
χαῖρε, ἡ τὸν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα.
Χαῖρε, παστάς ἀσπόρου νυμφεύσεως,
χαῖρε, πιστοὺς Κυρίῳ ἁρμόζουσα.
Χαῖρε, καλὴ κουροτρόφε παρθένων,
χαῖρε, ψυχῶν νυμφοστόλε ἁγίων.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται,
συνεκτείνεσθαι σπεύδων,
τῷ πλήθει τῶν πολλῶν οἰκτιρμῶν σου·
ἰσαρίθμους γὰρ τῇ ψάμμῳ ὠδάς,
ἂν προσφέρωμέν σοι, Βασιλεῦ ἅγιε,
οὐδὲν τελοῦμεν ἄξιον,
ὧν δέδωκας ἡμῖν τοῖς σοὶ βοῶσιν·
Ἀλληλούια.

Φωτοδόχον λαμπάδα,
τοῖς ἐν σκότει φανεῖσαν,
ὁρῶμεν τὴν ἁγίαν Παρθένον·
τὸ γὰρ ἄυλον ἅπτουσα φῶς,
ὁδηγεῖ πρὸς γνῶσιν θεϊκὴν ἅπαντας,
αὐγῇ τὸν νοῦν φωτίζουσα,
κραυγῇ δὲ τιμωμένη ταῦτα·
Χαῖρε, ἀκτὶς νοητοῦ ἡλίου,
χαῖρε, βολὶς τοῦ ἀδύτου φέγγους.
Χαῖρε, ἀστραπὴ τὰς ψυχὰς καταλάμπουσα,
χαῖρε, ὡς βροντὴ τοὺς ἐχθροὺς καταπλήττουσα.
Χαῖρε, ὅτι τὸν πολύφωτον ἀνατέλλεις φωτισμόν,
Χαῖρε, ὅτι τὸν πολύρρυτον ἀναβλύζεις ποταμόν.
Χαῖρε, τῆς κολυμβήθρας ζωγραφοῦσα τὸν τύπον,
χαῖρε, τῆς ἁμαρτίας ἀναιροῦσα τὸν ρύπον.
Χαῖρε, λουτὴρ ἔκπλυνων συνείδησιν,
χαῖρε, κρατὴρ κιρνῶν ἀγαλλίασιν.
Χαῖρε, ὀσμὴ τῆς Χριστοῦ εὐωδίας,
χαῖρε, ζωὴ μυστικῆς εὐωχίας.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Χάριν δοῦναι θελήσας,
ὀφλημάτων ἀρχαίων,
ὁ πάντων χρεωλύτης ἀνθρώπων,
ἐπεδήμησε δι’ἑαυτοῦ,
πρὸς τοὺς ἀποδήμους τῆς αὐτοῦ Χάριτος·
καὶ σχίσας τὸ χειρόγραφον,
ἀκούει παρὰ πάντων οὕτως·
Ἀλληλούια.

Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa

Societe Generale: Πιέσεις στον πληθωρισμό και αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ  

