Κέρκυρα: Βγαίνει από τη Μεθ ο 14χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι: «Αν δεν φόραγε κράνος δε θα ζούσε», λέει ο πατέρας του
«Όπως έπαιζε με τους φίλους του έπεσε με το πατίνι που ήταν δικό του και του το είχα πάρει εγώ», είπε ο πατέρας του 14χρονου μιλώντας στο in.
Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, το 14χρονο αγόρι από την Κέρκυρα που τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ βρισκόταν εν κινήσει με το ηλεκτρικό πατίνι του.
Παρ’ ότι μέχρι χθες η κατάστασή του ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη, σήμερα βελτιώθηκε και όπως αναφέρει ο πατέρα του στο in, αναμένεται να βγει από την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος.
«Το παιδί είναι καλύτερα ευτυχώς. Παραμένει στο νοσοκομείο αλλά βγήκε απ’ τη ΜΕΘ. Οι γιατροί λένε θα πάει καλύτερα. Του μίλησα κιόλας, έφαγε κάτι. Όπως έπαιζε με τους φίλους του έπεσε με το πατίνι που ήταν δικό του και του το είχα πάρει εγώ. Είχαμε καιρό που με παρακαλούσε να του πάρω. Ευτυχώς φορούσε κράνος. Δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα πάρει εξιτήριο. Σήμερα πρέπει να παραμείνει ξαπλωμένος εντελώς στο κρεβάτι και αύριο θα έρθει ένας ειδικός για να τον σηκώσει.» τονίζει στο in, ο πατέρας του 14χρονου που μαζί με τη σύζυγό του, βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο προσκεφάλι του γιου τους.
«Έπαθε εσωτερική αιμορραγία»
Σύμφωνα με τον πατέρα του τραυματία, το παιδί υπέστη εσωτερική αιμορραγία απ’ το χτύπημα: «Πάρα πολύ σοβαρό ήταν. Είμαστε εδώ με τη μάνα του. Ο κόσμος πρέπει να προσέχει, ειδικά τα παιδιά. Ξέρω ότι δεν πρόκειται τα παιδιά να σταματήσουν να παίρνουν πατίνια, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας ειδικός δρόμος ώστε όλοι όσοι οδηγούν πατίνια και ποδήλατα, να μπορούν να έχουν ασφάλεια.» αναφέρει στο ΙΝ, ο πατέρας του 14χρονου τραυματία.
Υπενθυμίζεται ότι το παιδί, μετά το χτύπημα έφτασε στην Αθήνα με αεροδιακομιδή του ΕΚΑΒ, καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε ιδιαίτερα κρίσιμη και υπεβλήθη σε χειρουργείο κρανιοεγκεφαλικής αποσυμπίεσης.
