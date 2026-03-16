Γκέι πορνό και τιμωρία: Νεοναζί δολοφόνος ομολογεί on camera τη στυγερή δολοφονία

Στο πρόσφατο φεστιβάλ South by Southwest ένα ντοκιμαντέρ μονοπώλησε το ενδιαφέρον. Το My Βrother’s Killer ρίχνει φως σε μια από τις πιο στυγερές ανεξιχνίαστες υποθέσεις δολοφονίας στο γκέι Λος Άντζελες, αντλώντας στοιχεία από μια απρόσμενη πηγή.

Η έρευνα της Ρέιτσελ Μέισον για την ταινία Ο Δολοφόνος του Αδελφού Μου οδήγησε στην ταυτοποίηση και την ομολογία της δολοφόνου του Γουίλιαμ Νιούτον, κλείνοντας έναν κύκλο πόνου που διήρκεσε τρεισήμισι δεκαετίες.

Μετά από τριάντα πέντε χρόνια αβεβαιότητας, η οικογένεια του Νιούτον βρίσκει επιτέλους τη δικαίωση μέσα από την κινηματογραφική έρευνα που αποκάλυψε την τρομακτική δράση μιας γυναίκας με τριπλή ζωή.

Η υπόθεση, που είχε μείνει γνωστή ως η «μαύρη ντάλια των γκέι», εξιχνιάστηκε όταν παλαιότερα αρχεία της βιομηχανίας ενηλίκων και ερασιτεχνικές έρευνες αποκάλυψαν το σκοτεινό παρελθόν της Ντάρα Λιν Μάντεν.

Ο γκέι porn star Γουίλιαμ Νιούτον, γνωστός στον χώρο της ψυχαγωγίας ενηλίκων ως Μπίλι Λόντον, δολοφονήθηκε άγρια το 1990, λίγο μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας του ταινίας.

Τα ίχνη του χάθηκαν μετά από μια βραδινή έξοδο στο Δυτικό Χόλιγουντ. Την επόμενη ημέρα μέλη του σώματός του βρέθηκαν σε κάδο απορριμμάτων.

Για δεκαετίες, η υπόθεση παρέμενε στο αρχείο, προκαλώντας πόνο στους οικείους του και αφήνοντας σκιές υποψίας πάνω στον σύντροφό του, Μαρκ Ράμπινς.

Η στροφή στην υπόθεση ήρθε μέσα από τη δουλειά της σκηνοθέτιδας Ρέιτσελ Μέισον, η οποία χρησιμοποίησε υλικό από το βιβλιοπωλείο και το αρχείο των γονιών της, το γνωστό βιβλιοπωλείο ενηλίκων και gay sex-shop Circus of Books, για να εντοπίσει όσα η αστυνομία είχε (επιλέξει να) παραβλέψει.

Τριπλή, ολέθρια ζωή

Η έρευνα αποκάλυψε ότι η Ντάρα Λιν Μάντεν, η οποία τότε ζούσε ως άνδρας με το όνομα Ντάρελ Λιν Μάντεν, ζούσε μια μια εξαιρετικά επικίνδυνη και αντιφατική ζωή.

Ενώ εργαζόταν ως ηθοποιός σε ταινίες ενηλίκων και σεξουαλικός εργάτης, ταυτόχρονα ήταν μέλος μιας νεοναζιστικής συμμορίας skinhead που πραγματοποιούσε επιθέσεις εναντίον ομοφυλόφιλων ανδρών.

Ένας ερασιτέχνης ερευνητής, ο Κλαρκ Γουίλιαμς, παρατήρησε ότι το όνομα του Μάντεν εμφανιζόταν σε πολλές παραγωγές της εποχής, ενώ την ίδια στιγμή υπήρχαν καταγραφές για τη δράση του σε ρατσιστικές οργανώσεις στη Βαλτιμόρη και το Λος Άντζελες.

Το πλέον συγκλονιστικό στοιχείο ήταν ένα αρχειακό βίντεο από μια τελετή απονομής βραβείων της βιομηχανίας ενηλίκων, όπου ο μετέπειτα δολοφόνος εμφανιζόταν στη σκηνή, μια στιγμή που η σκηνοθέτις χαρακτήρισε ως «ανατριχιαστική χρονοκάψουλα».

Η Μέισον αποκρυπτογράφησε τα γκέι πορνογραφικά χρονικά των 90s για να φέρει στο φως την ανατριχιαστική ομολογία του δολοφόνου on camera.

Δολοφονία στα αζήτητα

Η Μέισον ήρθε σε επαφή με την Μάντεν, η οποία πλέον είναι διεμφυλική γυναίκα και εκτίει ποινή φυλάκισης για άλλα εγκλήματα.

Μετά από μια σειρά επαφών και συναντήσεων σε φυλακές υψίστης ασφαλείας, η Μάντεν ομολόγησε τη δολοφονία του Νιούτον.

Ωστόσο δεν πρόκειται να ασκηθούν νέες διώξεις λόγω έλλειψης πρόσθετων φυσικών στοιχείων και του γεγονότος ότι η Μάντεν βρίσκεται ήδη στη φυλακή. Το μόνο που προσφέρει η ομολογία είναι η πολυπόθητη «κάθαρση» στην οικογένεια του θύματος -και αυτό μόνο του έχει αξία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σημειώνει το Deadline, είναι το πώς τα ντοκουμέντα από τη γκέι πορνό βιομηχανία έγιναν τα κομμάτια για να λυθεί ένα παζλ που η αστυνομία της πόλης είχε θεωρήσει άλυτο.

Ωστόσο το ντοκιμαντέρ δεν είναι απλά ακόμη ένα true crime χρονικό. Η ντοκιμαντερίστρια έχει υπογραμμίσει στις συνεντεύξεις της πως ήθελε, ανάμεσα σε άλλα, να καταγγείλει την πολύχρονη αδιαφορία των Αρχών για δικαίωση για τόσα χρόνια επειδή το θύμα ήταν γκέι -και, αλίμονο, σταρ της πορνοβιομηχανίας.

Όπως διαβάζει το πόστερ του ντοκιμαντέρ που κέρδισε τρόπαιο στο φεστιβάλ, «μια επίθεση σε έναν από εμάς είναι μια επίθεση σε όλους μας».