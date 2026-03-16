16.03.2026 | 12:29
Γκέι πορνό και τιμωρία: Νεοναζί δολοφόνος ομολογεί on camera τη στυγερή δολοφονία
The Good Life 16 Μαρτίου 2026, 19:50

Γκέι πορνό και τιμωρία: Νεοναζί δολοφόνος ομολογεί on camera τη στυγερή δολοφονία

Το ντοκιμαντέρ My Brother's Killer ανακαλύπτει το δολοφόνο του γκέι porn star Γουίλιαμ Νιούτον που βρέθηκε διαμελισμένος σε κάδο απορριμάτων το 1990

Λουκάς Καρνής
Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Στο πρόσφατο φεστιβάλ South by Southwest ένα ντοκιμαντέρ μονοπώλησε το ενδιαφέρον. Το My Βrother’s Killer ρίχνει φως σε μια από τις πιο στυγερές ανεξιχνίαστες υποθέσεις δολοφονίας στο γκέι Λος Άντζελες, αντλώντας στοιχεία από μια απρόσμενη πηγή.

Η έρευνα της Ρέιτσελ Μέισον για την ταινία Ο Δολοφόνος του Αδελφού Μου οδήγησε στην ταυτοποίηση και την ομολογία της δολοφόνου του Γουίλιαμ Νιούτον, κλείνοντας έναν κύκλο πόνου που διήρκεσε τρεισήμισι δεκαετίες.

Μετά από τριάντα πέντε χρόνια αβεβαιότητας, η οικογένεια του Νιούτον βρίσκει επιτέλους τη δικαίωση μέσα από την κινηματογραφική έρευνα που αποκάλυψε την τρομακτική δράση μιας γυναίκας με τριπλή ζωή.

Η υπόθεση, που είχε μείνει γνωστή ως η «μαύρη ντάλια των γκέι», εξιχνιάστηκε όταν παλαιότερα αρχεία της βιομηχανίας ενηλίκων και ερασιτεχνικές έρευνες αποκάλυψαν το σκοτεινό παρελθόν της Ντάρα Λιν Μάντεν.

Ο γκέι porn star Γουίλιαμ Νιούτον, γνωστός στον χώρο της ψυχαγωγίας ενηλίκων ως Μπίλι Λόντον, δολοφονήθηκε άγρια το 1990, λίγο μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας του ταινίας.

Τα ίχνη του χάθηκαν μετά από μια βραδινή έξοδο στο Δυτικό Χόλιγουντ. Την επόμενη ημέρα μέλη του σώματός του βρέθηκαν σε κάδο απορριμμάτων.

Για δεκαετίες, η υπόθεση παρέμενε στο αρχείο, προκαλώντας πόνο στους οικείους του και αφήνοντας σκιές υποψίας πάνω στον σύντροφό του, Μαρκ Ράμπινς.

Η στροφή στην υπόθεση ήρθε μέσα από τη δουλειά της σκηνοθέτιδας Ρέιτσελ Μέισον, η οποία χρησιμοποίησε υλικό από το βιβλιοπωλείο και το αρχείο των γονιών της, το γνωστό βιβλιοπωλείο ενηλίκων και gay sex-shop Circus of Books, για να εντοπίσει όσα η αστυνομία είχε (επιλέξει να) παραβλέψει.

Τριπλή, ολέθρια ζωή

Η έρευνα αποκάλυψε ότι η Ντάρα Λιν Μάντεν, η οποία τότε ζούσε ως άνδρας με το όνομα Ντάρελ Λιν Μάντεν, ζούσε μια μια εξαιρετικά επικίνδυνη και αντιφατική ζωή.

Ενώ εργαζόταν ως ηθοποιός σε ταινίες ενηλίκων και σεξουαλικός εργάτης, ταυτόχρονα ήταν μέλος μιας νεοναζιστικής συμμορίας skinhead  που πραγματοποιούσε επιθέσεις εναντίον ομοφυλόφιλων ανδρών.

Ένας ερασιτέχνης ερευνητής, ο Κλαρκ Γουίλιαμς, παρατήρησε ότι το όνομα του Μάντεν εμφανιζόταν σε πολλές παραγωγές της εποχής, ενώ την ίδια στιγμή υπήρχαν καταγραφές για τη δράση του σε ρατσιστικές οργανώσεις στη Βαλτιμόρη και το Λος Άντζελες.

Το πλέον συγκλονιστικό στοιχείο ήταν ένα αρχειακό βίντεο από μια τελετή απονομής βραβείων της βιομηχανίας ενηλίκων, όπου ο μετέπειτα δολοφόνος εμφανιζόταν στη σκηνή, μια στιγμή που η σκηνοθέτις χαρακτήρισε ως «ανατριχιαστική χρονοκάψουλα».

Η Μέισον αποκρυπτογράφησε τα γκέι πορνογραφικά χρονικά των 90s για να φέρει στο φως την ανατριχιαστική ομολογία του δολοφόνου on camera.

Δολοφονία στα αζήτητα

Η Μέισον ήρθε σε επαφή με την Μάντεν, η οποία πλέον είναι διεμφυλική γυναίκα και εκτίει ποινή φυλάκισης για άλλα εγκλήματα.

Μετά από μια σειρά επαφών και συναντήσεων σε φυλακές υψίστης ασφαλείας, η Μάντεν ομολόγησε τη δολοφονία του Νιούτον.

Ωστόσο δεν πρόκειται να ασκηθούν νέες διώξεις λόγω έλλειψης πρόσθετων φυσικών στοιχείων και του γεγονότος ότι η Μάντεν βρίσκεται ήδη στη φυλακή. Το μόνο που προσφέρει η ομολογία είναι η πολυπόθητη «κάθαρση» στην οικογένεια του θύματος -και αυτό μόνο του έχει αξία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σημειώνει το Deadline, είναι το πώς τα ντοκουμέντα από τη γκέι πορνό βιομηχανία έγιναν τα κομμάτια για να λυθεί ένα παζλ που η αστυνομία της πόλης είχε θεωρήσει άλυτο.

Ωστόσο το ντοκιμαντέρ δεν είναι απλά ακόμη ένα true crime χρονικό. Η ντοκιμαντερίστρια έχει υπογραμμίσει στις συνεντεύξεις της πως ήθελε, ανάμεσα σε άλλα, να καταγγείλει την πολύχρονη αδιαφορία των Αρχών για δικαίωση για τόσα χρόνια επειδή το θύμα ήταν γκέι -και, αλίμονο, σταρ της πορνοβιομηχανίας.

Όπως διαβάζει το πόστερ του ντοκιμαντέρ που κέρδισε τρόπαιο στο φεστιβάλ, «μια επίθεση σε έναν από εμάς είναι μια επίθεση σε όλους μας».

Κίνα: Θα σπάσει τον «χρυσό κανόνα» των διεθνών σχέσεων;- Η συζήτηση πίσω από την επίσημη διπλωματία

Κίνα: Θα σπάσει τον «χρυσό κανόνα» των διεθνών σχέσεων;- Η συζήτηση πίσω από την επίσημη διπλωματία

Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Το Ιράν διαψεύδει ξανά ότι ζήτησε συμφωνία με τις ΗΠΑ

Το Ιράν διαψεύδει ξανά ότι ζήτησε συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εγκαινιάζει την πρώτη ΛΟΑΤΚΙΑ+ υπηρεσία
Νέα Υόρκη 14.03.26

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εγκαινιάζει την πρώτη ΛΟΑΤΚΙΑ+ υπηρεσία με διευθύντρια τρανς γυναίκα

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νεοσύστατη αυτή υπηρεσία δια χειρός Ζοχράν Μαμντάνι δημιουργείται εν μέσω σημαντικών περικοπών για τους queer Αμερικανούς,

«Εχω σύνδρομο του Ναπολέοντα, με τρομάζουν οι μεγαλόσωμοι γκέι άνδρες» είπε ο Σάια ΛαΜπέφ μετά την ομοφοβική επίθεση του
Για πες 03.03.26

«Εχω σύνδρομο του Ναπολέοντα, με τρομάζουν οι μεγαλόσωμοι γκέι άνδρες» είπε ο Σάια ΛαΜπέφ μετά την ομοφοβική επίθεση του

Ο 39χρονος Σάια ΛαΜπέφ βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη μετά από μια σειρά βίαιων επιθέσεων σε μπαρ της Νέας Ορλεάνης, που κατέληξαν σε τρεις κατηγορίες για ξυλοδαρμό

Κρεμονέζε – Φιορεντίνα 1-4: Επιβλητικοί στο ντέρμπι παραμονής οι «Βιόλα»
Ποδόσφαιρο 16.03.26

Κρεμονέζε – Φιορεντίνα 1-4: Επιβλητικοί στο ντέρμπι παραμονής οι «Βιόλα»

Με δύο γκολ στο πρώτο ημίωρο της αναμέτρησης, η Φιορεντίνα «καθάρισε» από νωρίς το ντέρμπι παραμονής με την Κρεμονέζε (4-1) κι ένα σημαντικό βήμα για τη σωτηρία της.

ΕΛ.ΑΣ.: Ταυτοποιήθηκαν 14 οπαδοί του ΠΑΟΚ που εισέβαλαν στα δημοσιογραφικά θεωρεία της Τούμπας
Ελλάδα 16.03.26

ΕΛ.ΑΣ.: Ταυτοποιήθηκαν 14 οπαδοί του ΠΑΟΚ που εισέβαλαν στα δημοσιογραφικά θεωρεία της Τούμπας

Μετά από έρευνες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι 8 - Οι δράστες επιτέθηκαν στους δημοσιογράφους και τους εξανάγκασαν να αποχωρήσουν από τα δημοσιογραφικά θεωρία στην Τούμπα

Ο Μάιλς Τέλερ νιώθει περήφανος για τον φίλο του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν
Λογικό; 16.03.26

Ο Μάιλς Τέλερ νιώθει περήφανος για την βράβευση του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στα Όσκαρ

Λίγες ώρες μετά τη βράβευση του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στα Όσκαρ, ο Μάιλς Τέλερ δημοσίευσε μια παλιά, αστεία φωτογραφία με τον φίλο και πρώην συμπρωταγωνιστή του.

Βιλντόζα: «Δεν βλέπω ομάδα που μπορεί να νικήσει τον Ολυμπιακό – Διαφορετικός Παναθηναϊκός με Λεσόρ»
Euroleague 16.03.26

Βιλντόζα: «Δεν βλέπω ομάδα που μπορεί να νικήσει τον Ολυμπιακό – Διαφορετικός Παναθηναϊκός με Λεσόρ»

Ο Λούκα Βιλντόζα μίλησε στο «meridiansports» και μεταξύ άλλων χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague, ενώ στάθηκε στην σημασία της επιστροφής του Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό.

Τραμπ: Αν δεν κάναμε πόλεμο στο Ιράν, τώρα θα είχαμε πυρηνικό τρίτο παγκόσμιο πόλεμο
Πόλεμος στο Ιράν 16.03.26

Τραμπ: Αν δεν κάναμε πόλεμο στο Ιράν, τώρα θα είχαμε πυρηνικό τρίτο παγκόσμιο πόλεμο

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι όποιος υποστηρίζει ένα πυρηνικό Ιράν έχει «κάποιο πρόβλημα». Και πως η Τεχεράνη θα χρησιμοποιούσε αμέσως τέτοια όπλα για να «ανατινάξει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, όχι μόνο το Ισραήλ».

Ανθρωποειδή ρομπότ: Από τα εργαστήρια στον πραγματικό κόσμο
Κίνα vs ΗΠΑ 16.03.26

Η εποχή των ανθρωποειδών ρομπότ πλησιάζει - Από τα εργαστήρια στον πραγματικό κόσμο

H εποχή που τα ανθρωποειδή ρομπότ θα κυκλοφορούν ανάμεσά μας δεν είναι πια σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά μια πραγματικότητα που «χτίζεται» αυτή τη στιγμή στα εργαστήρια και σύντομα θα το δούμε ανάμεσά μας.

Παναθηναϊκός: Στις ΗΠΑ με άδεια ο Κέντρικ Ναν για την κηδεία της γιαγιάς του
Μπάσκετ 16.03.26

Παναθηναϊκός: Στις ΗΠΑ με άδεια ο Κέντρικ Ναν για την κηδεία της γιαγιάς του

Ο Κέντρικ Ναν ζήτησε και πήρε άδεια για να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παραβρεθεί στην κηδεία της γιαγιάς του. Στη διάθεση του Αταμάν για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα.

Προσπάθεια να ανοίξει δίαυλος ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν – Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ερίζουν ποιος έκανε την αρχή
Δημοσιεύματα 16.03.26

Προσπάθεια να ανοίξει δίαυλος ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν – Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ερίζουν ποιος έκανε την αρχή

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευθεί. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να την προσεγγίσουν και πως η Ουάσιγκτον διαπίστωσε ότι το Ιράν δεν ήταν εύκολος αντίπαλος.

Σκάνδαλο στα Όσκαρ: Γιατί η Μπριζίτ Μπαρντό «αγνοήθηκε» επιδεικτικά;
In Memoriam 16.03.26

Σκάνδαλο στα Όσκαρ: Γιατί η Μπριζίτ Μπαρντό «αγνοήθηκε» επιδεικτικά;

Η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ τίμησε όσους έφυγαν από τη ζωή, όχι όμως και την αμφιλεγόμενη ντίβα της Γαλλίας Μπριζίτ Μπαρντό που αγνοήθηκε στο In Memoriam -δεν ήταν η μόνη

Κοινωνική πολιτική και προσφυγικό: Τι είναι ο «ασφαλειοποιημένος ανθρωπισμός» και γιατί μας αφορά;
Επιστημονική ημερίδα 16.03.26

Κοινωνική πολιτική και προσφυγικό: Τι είναι ο «ασφαλειοποιημένος ανθρωπισμός» και γιατί μας αφορά;

Οι επιστήμονες Δημοσθένης Παπαδάτος-Αναγνωστόπουλος και Νίκος Κουραχάνης, συνεπιμελητές του βιβλίου «Ασφαλειοποιημένος Ανθρωπισμός», μιλάνε στο in ενόψει ημερίδας για το προσφυγικό.

LIVE: Μπρέντφορντ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 16.03.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Γουλβς

LIVE: Μπρέντφορντ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπρέντφορντ – Γουλβς για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Χανιά: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι έξι κατηγορούμενοι για την υπόθεση ομαδικού βιασμού 17χρονης
Ελλάδα 16.03.26

Χανιά: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι έξι κατηγορούμενοι για την υπόθεση ομαδικού βιασμού 17χρονης

Οι νεαροί πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Χανίων λίγο πριν τις 11:00 το πρωί, προκειμένου να απολογηθούν για το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν

Η Διεθνής Αμνηστία ζητά να κατηγορηθούν οι ΗΠΑ για το χτύπημα στο Δημοτικό του Ιράν
Κόσμος 16.03.26

Η Διεθνής Αμνηστία ζητά να κατηγορηθούν οι ΗΠΑ για το χτύπημα στο Δημοτικό του Ιράν

Με δημοσίευμά της η Διεθνής Αμνηστία ζητά λογοδοσία από πλευράς ΗΠΑ για το χτύπημα σε δημοτικό σχολείο της Μινάμπ του Ιράν, όπου μαθητές, μαθήτριες, γονείς και δάσκαλοι σκοτώθηκαν από αμερικανικό χτύπημα

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ γλίτωσε τον θάνατο για λίγα δευτερόλεπτα – Ηχητικό ντοκουμέντο
The Telegraph 16.03.26

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ γλίτωσε τον θάνατο για λίγα δευτερόλεπτα – Ηχητικό ντοκουμέντο

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είχε βγει για λίγο από το κτίριο που έπληξε το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο πατέρας του, Αλί Χαμενεΐ, και μέλη της οικογένειάς του. Η περιγραφή είναι από Ιρανό αξιωματούχο.

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Ποιους παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο εξ αναβολής παιχνίδι
Μπάσκετ 16.03.26

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Ποιους παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο εξ αναβολής παιχνίδι

Ποιους παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν Μπαρτζώκας και Γιασικεβίτσιους στο εξ αναβολής παιχνίδι Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αρνούνται την εμπλοκή στον πόλεμο στο Ιράν – Αιτία, η ερμηνεία του Τραμπ για τη συμμαχία
Πόλεμος στο Ιράν 16.03.26

Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αρνούνται την εμπλοκή στον πόλεμο στο Ιράν – Αιτία, η ερμηνεία του Τραμπ για τη συμμαχία

«Αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος. Δεν τον ξεκινήσαμε εμείς», δήλωσε το Βερολίνο, αντικατοπτρίζοντας τον ρόλο του ΝΑΤΟ ως συμμαχίας. Για τον Τραμπ όμως η άρνηση να πάνε στο Ορμούζ ισοδυναμεί με άρνηση συνδρομής.

Μητσοτάκης: Νέες υποσχέσεις για ενεργειακό και χωροταξικό στη βιομηχανία
Οικονομικές Ειδήσεις 16.03.26

Νέες υποσχέσεις Μητσοτάκη για ενεργειακό και χωροταξικό στη βιομηχανία

Σε εκδήλωση για τον Αναπτυξιακό Νόμο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήγγειλε λύση για το ενεργειακό κόστος σε 15 ημέρες – Νέα κίνητρα για επενδύσεις ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Κηφισιά: Συνελήφθη για αρχαιοκαπηλία 50χρονος επιχειρηματίας πρώην σύντροφος πασίγνωστης ηθοποιού
Κηφισιά 16.03.26

Συνελήφθη για αρχαιοκαπηλία 50χρονος επιχειρηματίας πρώην σύντροφος πασίγνωστης ηθοποιού

Μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι του 50χρονου στην Κηφισιά εντοπίστηκαν αμφορείς που εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Αρχαιοτήτων.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

