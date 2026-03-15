Τελευταίες παραστάσεις για το «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» στο Μικρό Γκλόρια

Σύμφωνα με τους κανόνες των μεικτών πολεμικών τεχνών, «Ταπ Άουτ» σημαίνει το τέλος. Είναι η στιγμή της υποταγής, η στιγμή που ο μαχητής δείχνει πως δεν μπορεί να συνεχίσει ή η κραυγή πριν από την πτώση.

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη ανεβαίνει κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00 στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια, σε σκηνοθετική επιμέλεια Θανάση Ισιδώρου. Ο Τάσος Κορκός μπαίνει στο ρινγκ της σκηνής και μεταμορφώνεται σε έναν Μαχητή που προπονείται για τον δικό του «τελικό».

Η παράσταση «ΤΑΠ ΑΟΥΤ»

Ο Μαχητής ξεκινάει την προπόνηση. Ο αυριανός αγώνας είναι ένας τελικός. Πρέπει να νικήσει, αλλιώς είναι καλός μόνο για να φτιάχνει καφέδες. Όμως ο Μαχητής δεν είναι πρότυπο· είναι ένας άνθρωπος που στέκεται απέναντι σε όλα όσα επιχειρούν να τον μεταλλάξουν. Παλεύει να φτάσει τα όριά του, να τα ξεπεράσει και να εμποδίσει το Τέρας να γεννηθεί μέσα του.

Γιατί αυτός δεν πήγε στο Κολλέγιο. Γιατί αυτός μόνο αυτό ξέρει.

Το «Ταπ Άουτ» είναι ένα διαπεραστικό βλέμμα στον κυριολεκτικό και υποσυνείδητο μόχθο, στο υπαρξιακό αδιέξοδο και στον κίνδυνο που ενέχει η απελπιστική προσπάθεια του ατόμου να προοδεύσει έχοντας έναν κόσμο-αντίπαλο. Είναι μια βουτιά στην αρένα της επιβίωσης. Είναι η ωμή αλήθεια μιας γενιάς που παλεύει να επιβιώσει σε έναν κόσμο που παίζει… άνισα.

«Γιατί βιολί δεν μπορούν να παίξουν όλα τα παιδάκια – μπάλα και μπουνιές όμως, μπορούν».

Συντελεστές

Κείμενο: Ανδρέας Φλουράκης

Σκηνοθεσία: Θανάσης Ισιδώρου

Πρωτότυπη Μουσική – Σχεδιασμός Ήχου: Νικόλας Καζάζης

Σχεδιασμός Φωτισμών: Στέβη Κουτσοθανάση

Φωτογραφίες – Τρέιλερ: Θωμάς Παλυβός

Φωτογραφίες Παράστασης: Άρης Κασαπίδης, Αρχοντούλα Μαρούση

Επικοινωνία: CALD/Le Canard qui Parle

Social Media: Renegade Media

Παίζει ο Τάσος Κορκός

Πληροφορίες Παράστασης «ΤΑΠ ΑΟΥΤ»

Θέατρο Μικρό Γκλόρια, Ιπποκράτους 7, Αθήνα

Κρατήσεις: 2103642334 και μέσω more.com

Τιμές Εισιτηρίων: 15 ευρώ (γενική είσοδος), 12 ευρώ (μειωμένο)

*Ισχύει προσφορά 1+1 για συνδρομητές COSMOTE μέσω Magenta Moments

Διάρκεια: 60 λεπτά

* Σημείωση: Η παράσταση περιλαμβάνει σκληρή γλώσσα.

