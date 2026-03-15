newspaper
Κυριακή 15 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νέες ιδέες σε μια εμπορική αγορά που… φλέγεται
Οικονομικές Ειδήσεις 15 Μαρτίου 2026, 16:53

Νέες ιδέες σε μια εμπορική αγορά που… φλέγεται

Παρά το ευρύτερο σκηνικό που μυρίζει… μπαρούτι, ο επιχειρηματικός κόσμος δεν σταματά τις επενδύσεις, τις συνεργασίες και το λανσάρισμα νέων concepts

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Παπαδημητρίου
A
A
Vita.gr
Κουτσομπολιό: Έχει τις ρίζες του στην Εποχή του Λίθου

Κουτσομπολιό: Έχει τις ρίζες του στην Εποχή του Λίθου

Spotlight

Το λιανεμπόριο έχουν ακουμπήσει τα απόνερα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τη λειτουργία της αγοράς, που βρίσκεται ούτως ή άλλως ανάμεσα σε Συμπληγάδες: από τη μια το μειωμένο εισόδημα και η καταναλωτική υποχώρηση από την άλλη το ενεργειακό σοκ από τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή σε συνέχεια όλων των κρίσεων από το 2020 μέχρι και σήμερα.

Παρά το ευρύτερο σκηνικό που μυρίζει… μπαρούτι, ο επιχειρηματικός κόσμος δεν σταματά τις επενδύσεις, τις συνεργασίες και το λανσάρισμα νέων concepts, δίνοντας ένα σαφές στίγμα για το πώς όλα -πρέπει να- συνεχίζουν τη λειτουργία τους.

Νέα συνεργασία Adidas με mat fashion

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, η mat fashion ανακοίνωσε τη σύμπραξή της με την adidas, εντάσσοντας τη plus size athleisure συλλογή στο δίκτυό της.

Η συνεργασία τρέχει αρχικά μέσα από το online κανάλι της εταιρείας, shop.matfashion.com προσφέροντας στο κοινό πρόσβαση σε επιλεγμένα plus size κομμάτια adidas, ενώ το επόμενο διάστημα, η συλλογή αναμένεται να επεκταθεί και στα φυσικά καταστήματα της mat fashion μέσα από ειδικά pop-up concepts.

Η νέα αυτή σύμπραξη ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση για εξειδικευμένο, υψηλής ποιότητας sportswear σε μεγάλα μεγέθη. Συνδυάζοντας την τεχνολογική καινοτομία και το performance design της adidas με την τεχνογνωσία της mat fashion στην plus size αγορά, η συλλογή περιλαμβάνει ολοκληρωμένες προτάσεις, apparel, sneakers και αξεσουάρ, που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του σύγχρονου urban και sporty lifestyle.

«Η συνεργασία μας με την adidas αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για τη mat fashion. Επενδύουμε διαχρονικά στη δημιουργία συνεργασιών που απευθύνονται σε πραγματικά σώματα, τοποθετώντας τη συμπερίληψη στο επίκεντρο της εμπορικής μας στρατηγικής», επισήμανε ο CEO Λεωνίδας Μονέδας σε ανάρτησή του στο LinkedIn. «Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας για διεθνή ανάπτυξη και συμπεριληπτική μόδα, συνεργαζόμενοι με brands που μοιράζονται το ίδιο όραμα».

Η περίπτωση της New Yorker

Για ελάχιστο χρονικό διάστημα έμεινε κενός ο χώρος όπου στεγαζόταν το κατάστημα Zara στην Ομόνοια, πριν τη μεταφορά του στο εμβληματικό Μινιόν επί της Πατησίων με ένα flagship store, καθώς διεκδικήθηκε από την άρτι αφιχθείσα γερμανική αλυσίδας μόδας New Yorker.

Η εταιρεία ίδρυσε νομική οντότητα στην Ελλάδα την άνοιξη του 2025 και προχώρησε πρόσφατα στη μίσθωση του ακινήτου στην καρδιά της Αθήνας, ενισχύοντας έτσι την παρουσία της σε μία από τις πλέον προβεβλημένες εμπορικές ζώνες. Το ακίνητο ανήκει στο χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται η Grivalia Management, η οποία έχει αναλάβει και τη διαχείριση ακινήτων της Eurobank. Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου ανέρχεται σε περίπου 3.273 τετραγωνικά μέτρα, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό για τη φιλοξενία ενός μεγάλου καταστήματος flagship.

Openings παντού

Δυναμική ήταν το ίδιο χρονικό διάστημα η δραστηριότητα διεθνών εταιρειών στο ελληνικό λιανεμπόριο, όπως ξεκάθαρα αποτύπωση προ ημερών και η έκθεση της Cushman & Wakefield.

Ανάμεσα στα openings, ξεχωρίζει η ναυαρχίδα της Massimo Dutti με ένα κατάστημα έκτασης 1.100 τ.μ. στον Πειραιά, τα εγκαίνια του δεύτερου σημείου της Taco Bell στο The mall Athens όπως και το ντεμπούτο της αντιπροσωπείας της Tesla επί της λεωφόρου Κηφισίας.

Οι διεθνείς αφίξεις περιλαμβάνουν τα νέα KFC σε Λάρισα και Γέρακα, το άνοιγμα του Kiabi στο Smart Park, το πρώτο Mohito στη Θεσσαλονίκη, την ανάπτυξη των πολωνικών αλυσίδων Sinsay και Pepco, το mega-opening του σημείου της JD Sports στην οδό Ερμού, όπως και το IKEA στη Ρόδο και του πρώτου Montreal στη Μύκονο.

Ενώ προχώρησαν οι εργασίες για το πρώτο κατάστημα της αλυσίδας ARKET στην Αθήνα, το Πλαίσιο ολοκλήρωσε τις διαδικασίες για το άνοιγμα του νέου σημείο στον Κηφισό, ενώ η COS επέκτεινε την παρουσία της στην αθηναϊκή πρωτεύουσα εντός του City Link.

Το συγκεκριμένο τοπόσημο εξάλλου επέλεξε η πολυτελής πλευρά του retail, με το άνοιγμα της νέας boutique Chloé όπως και με τη λειτουργία του πρώτου ελληνικού καταστήματος του Jimmy Choo.

Την ίδια στιγμή αναμένεται η έναρξη λειτουργίας και ακόμη μιας πολωνικής επιχείρησης, της HalfPrice, η οποία εξειδικεύεται στην παραγωγή και διάθεση επώνυμων προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Εμπόριο: Νέα concepts σε μια αγορά που «φλέγεται»

Εμπόριο: Νέα concepts σε μια αγορά που «φλέγεται»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κουτσομπολιό: Έχει τις ρίζες του στην Εποχή του Λίθου

Κουτσομπολιό: Έχει τις ρίζες του στην Εποχή του Λίθου

Κόσμος
Ιράν: Προειδοποίηση για τα Στενά του Ορμούζ

Ιράν: Προειδοποίηση για τα Στενά του Ορμούζ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Παραγωγικό υπόδειγμα και τουρισμός: Διάλογος με αφορμή το Café Economy
Αναπτυξιακό μοντέλο 15.03.26

Παραγωγικό υπόδειγμα και τουρισμός: Διάλογος με αφορμή το Café Economy

Η μελέτη για την «Οικονομία των Καφέ» (Τhe Café Economy) και η αντίδραση του ΙΝΣΕΤΕ, είναι αφορμή να ανοίξει ένας δημιουργικός διάλογος για το παραγωγικό υπόδειγμα που έχει ανάγκη η χώρα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Καυτή» σοκολάτα – Γιατί ανατιμήθηκε επτά φορές πάνω από τον πληθωρισμό – Οι αποκλίσεις μεταξύ χωρών της ΕΕ
Στοιχεία Eurostat 15.03.26

«Καυτή» σοκολάτα - Γιατί ανατιμήθηκε επτά φορές πάνω από τον πληθωρισμό - Οι αποκλίσεις μεταξύ χωρών της ΕΕ

Η απότομη αύξηση στη σοκολάτα οφείλεται κυρίως σε μια άνευ προηγουμένου έκρηξη των παγκόσμιων τιμών κακάο, αποτέλεσμα σοβαρών διαταραχών στην προσφορά, εξηγεί οικονομολόγος του FAO

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Από τη Βαρκελώνη στο Ελληνικό – Πώς η ΑΙ και οι ψηφιακές υποδομές επανασχεδιάζουν τις πόλεις
Smart cities 15.03.26

Από τη Βαρκελώνη στο Ελληνικό - Πώς ΑΙ και ψηφιακές υποδομές αλλάζουν τον αστικό σχεδιασμό

Οι επενδύσεις σε ψηφιακές και βιώσιμες υποδομές θα είναι από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης των αστικών οικονομιών τα επόμενα χρόνια, εκτιμούν WEF και Παγκόσμια Τράπεζα για τις πόλεις του μέλλοντος

Σύνταξη
Κύριες συντάξεις μέσα σε έναν μήνα – Πώς θα μειωθεί δραστικά ο χρόνος έκδοσης
Κύριες και επικουρικές 15.03.26

Συντάξεις μέσα σε έναν μήνα - Πώς θα μειωθεί δραστικά ο χρόνος έκδοσης

Μέσω της ολοκλήρωσης της ψηφιοποίησης των παλιών ενσήμων και της ένταξής τους στο σύστημα ΑΤΛΑΣ - Σε νέα μέτρα προχωρεί ο eΕΦΚΑ ώστε να επισπευτούν και οι επικουρικές συντάξεις

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Μέση Ανατολή: Η μεγάλη σκακιέρα της μεταφοράς του μαύρου χρυσού
Εν μέσω πολέμου 15.03.26

Η μεγάλη σκακιέρα της μεταφοράς του μαύρου χρυσού

Ποιες είναι οι βασικότερες και μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά στη Σαουδική Αραβία - Τα τρία σημεία «κλειδιά» για τις μεταφορές ενέργειας

Γιώργος Κανελλόπουλος
Πώς κινείται το χρήμα την ώρα του πολέμου
Αγορές σε αναταραχή 15.03.26

Πώς κινείται το χρήμα την ώρα του πολέμου

Καθημερινά σκαμπανεβάσματα για μετοχές, χρηματιστήρια, ομόλογα, νομίσματα και εμπορεύματα ακόμα και μία ημέρα πριν από την επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου στο Ιράν

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Έρχονται αυξήσεις στα καύσιμα και κινητοποιήσεις των πρατηριούχων – Διαμαρτυρία για το πλαφόν στο κέρδος
Οικονομικές Ειδήσεις 14.03.26

Έρχονται αυξήσεις στα καύσιμα και κινητοποιήσεις των πρατηριούχων – Διαμαρτυρία για το πλαφόν στο κέρδος

Ο κόσμος των βενζινοπωλών έχει ξεσηκωθεί μετά την απόφαση της κυβέρνησης να θέσει μικτό περιθώριο κέρδους στα 12 λεπτά - Τι λένε οι πρατηριούχοι για τις αυξήσεις

Σύνταξη
Έχε το νου σου στο παιδί – Αποκαλυπτική έρευνα του ΚΕΠΕ για την παιδική φτώχεια
Παρατηρητήριο ΚΕΠΕ 14.03.26

Έχε το νου σου στο παιδί - Αποκαλυπτική έρευνα για την πολυδιάστατη παιδική φτώχεια στην Ελλάδα

Το Παρατηρητήριο Ευημερίας και Παιδικής Φτώχειας του ΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί, εξετάζει τις επιδόσεις της Ελλάδας και προχωρά σε συστάσεις πολιτικής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συγκλονιστικός Βεζένκοφ: «Μέχρι πότε θα χάνονται νέες ψυχές στο βωμό των ομάδων;»
Μπάσκετ 15.03.26

Συγκλονιστικός Βεζένκοφ: «Μέχρι πότε θα χάνονται νέες ψυχές στο βωμό των ομάδων;»

Τρομερές δηλώσεις από τον Σάσα Βεζένκοφ για τη νέα δολοφονία με οπαδικό υπόβαθρο, με τον Βούλγαρο φόργουορντ του Ολυμπιακού να τονίζει ότι άπαντες στον χώρο του αθλητισμού πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Σύνταξη
«Κρανοφόροι εισέβαλαν σε αγώνα πόλο παίδων και απαιτούσαν την αφαίρεση των διακριτικών του Άρη»
Άλλα Αθλήματα 15.03.26

«Κρανοφόροι εισέβαλαν σε αγώνα πόλο παίδων και απαιτούσαν την αφαίρεση των διακριτικών του Άρη»

Κρανοφόροι διέκοψαν τον αγώνα Άρη - ΟΦΘ και ζητούσαν την αφαίρεση των διακριτικών από τους αθλητές τους γονείς τους και τα μέλη της αποστολής των κιτρινόμαυρων.

Σύνταξη
Ομαδικός βιασμός στα Χανιά: Στο in ο αδερφός ενός εκ των συλληφθέντων «Ο αδερφός μου δεν έχει κάνει τίποτα – δεν την βίασαν
Ελλάδα 15.03.26

Ομαδικός βιασμός στα Χανιά: Στο in ο αδερφός ενός εκ των συλληφθέντων «Ο αδερφός μου δεν έχει κάνει τίποτα – δεν την βίασαν

Σε βάρος των φερόμενων δραστών του βιασμού έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, γενετήσια πράξη χωρίς συναίνεση, κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Παραγωγικό υπόδειγμα και τουρισμός: Διάλογος με αφορμή το Café Economy
Αναπτυξιακό μοντέλο 15.03.26

Παραγωγικό υπόδειγμα και τουρισμός: Διάλογος με αφορμή το Café Economy

Η μελέτη για την «Οικονομία των Καφέ» (Τhe Café Economy) και η αντίδραση του ΙΝΣΕΤΕ, είναι αφορμή να ανοίξει ένας δημιουργικός διάλογος για το παραγωγικό υπόδειγμα που έχει ανάγκη η χώρα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πάπας Λέων ΙΔ’: Έκκληση να σταματήσει η «αποτρόπαιη βία» του πολέμου στο Ιράν
«Κάντε ανακωχή!» 15.03.26

Έκκληση Πάπα να σταματήσει η «αποτρόπαιη βία» του πολέμου στο Ιράν

«Εξ ονόματος των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή και όλων των καλόπιστων γυναικών και ανδρών, απευθύνω έκκληση σε όσους ευθύνονται για αυτόν τον πόλεμο: Κάντε ανακωχή», είπε ο Πάπας

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λιντς
Premier League 15.03.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λιντς

LIVE: Κρίσταλ Πάλας - Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας - Λιντς για την 30η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
Stoiximan GBL 15.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΑΕΚ για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – Βόλος
Super League 15.03.26

LIVE: Κηφισιά – Βόλος

LIVE: Κηφισιά - Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά - Βόλος για την 25η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συμπληρωματική δίωξη στα δύο άτομα που ήταν μαζί με τον 20χρονο που δολοφονήθηκε
Ελλάδα 15.03.26

Συμπληρωματική δίωξη στα δύο άτομα που ήταν μαζί με τον 20χρονο που δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη

Ένας 19χρονος μετέβη σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, καθώς γνώριζε ότι είχε ταυτοποιηθεί για την υπόθεση και αναζητούνταν - Το δεύτερο άτομο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα
Premier League 15.03.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Άστον Βίλα για την 30η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φούλαμ
Premier League 15.03.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φούλαμ

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ - Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ - Φούλαμ για την 30η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κεσσές: Ο Θάνος Πλεύρης δεν λέει ότι με τη στάση του στις υποκλοπές «ευνόησε» τον κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνο
Ελλάδα 15.03.26

Κεσσές: Ο Θάνος Πλεύρης δεν λέει ότι με τη στάση του στις υποκλοπές «ευνόησε» τον κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνο

Ο συνήγορος θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Θάνου Πλεύρη παρέθεσε απόσπασμα της δικαστικής απόφασης που, όπως τόνισε, «επηρέασε προς το καλύτερο τη δικαστική θέση» του Γιάννη Λαβράνου

Σύνταξη
Πανιώνιος – Ολυμπιακός 71-79: Ζορίστηκε, αλλά έκανε το 20/20 σε επεισοδιακό ματς στη Γλυφάδα (vids)
Μπάσκετ 15.03.26

Πανιώνιος – Ολυμπιακός 71-79: Ζορίστηκε, αλλά έκανε το 20/20 σε επεισοδιακό ματς στη Γλυφάδα (vids)

Ο Πανιώνιος δυσκόλεψε τον Ολυμπιακό για 39 λεπτά, σε έναν ματς με μεγάλη ένταση με τον Φουρνιέ, όμως ο Ολυμπιακός κατάφερε να επικρατήσει με 79-71 διατηρώντας το απόλυτο. Επέστρεψαν Γουόκαπ και Βεζένκοφ.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Προκλητική κοροϊδία Μητσοτάκη στον λαό – Δήθεν «προστασία της Κύπρου» η μεγαλύτερη εμπλοκή στον πόλεμο
Μύδροι 15.03.26

ΚΚΕ: Προκλητική κοροϊδία Μητσοτάκη στον λαό – Δήθεν «προστασία της Κύπρου» η μεγαλύτερη εμπλοκή στον πόλεμο

«Ο λαός μας πληρώνει πανάκριβα την εμπλοκή στον πόλεμο, με τους πανάκριβους εξοπλισμούς να στέλνονται σε αποστολές εκτός συνόρων», επισημαίνει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Φιντάν: «Η Τουρκία δεν πρόκειται να απαντήσει στο Ιράν – Απαιτείται σχέδιο τελικής έκβασης»
Κόσμος 15.03.26

«Η Τουρκία δεν πρόκειται να απαντήσει στο Ιράν» λέει ο Φιντάν - «Απαιτείται σχέδιο τελικής έκβασης»

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε επαφή με τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και χώρες της περιοχής, εκτιμώντας παράλληλα ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό σε παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές παρά την ένταση

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 15 Μαρτίου 2026
Απόρρητο