Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών στην Κατερίνη για την επίθεση αγέλης σκύλων σε 61χρονη γερμανίδα τουρίστρια, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου της πόλης.

Η γυναίκα δέχτηκε την άγρια επίθεση της αγέλης σε αγροτική περιοχή μεταξύ Λιτοχώρου και Δίου, στην Πιερία, το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης. Παραθέριζε στην περιοχή και είχε βγει για μια βόλτα μαζί με τον σύζυγό της και έναν φίλο τους όταν της επιτέθηκαν τα σκυλιά.

Από την επίθεση υπέστη τραύματα στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματος, ενώ αρχικά διακομίστηκε το Κέντρο Υγείας της περιοχής και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Για την υπόθεση συνελήφθη αντιδήμαρχος της περιοχής με αρμοδιότητα για τα αδέσποτα, που αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η εισαγγελική έρευνα.

Όπως αναφέρει το olympiobima.gr, οι γιατροί στο Νοσοκομείο Κατερίνης παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της 61χρονης καθώς η κατάστασή της κρίνεται εξαιρετικά σοβαρή.