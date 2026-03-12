Ρωσία: Ισόβια σε 15 άντρες για την τρομοκρατική επίθεση του 2024 στη Μόσχα που στοίχισε τη ζωή σε 149 άτομα

Ένα ρωσικό στρατιωτικό δικαστήριο επέβαλε την Πέμπτη ισόβια κάθειρξη σε τέσσερις άνδρες από το Τατζικιστάν και 11 συνεργούς τους για τη συμμετοχή τους σε μαζική επίθεση με πυροβολισμούς που στοίχισε τη ζωή σε 149 άτομα σε μια αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα πριν από δύο χρόνια, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

The four Tajik gunmen behind the March 2024 terrorist attack at Moscow’s Crocus City Hall concert venue have been sentenced to life in prison. They killed 145 people and injured more than 550, making it the deadliest terrorist incident in Russia in nearly two decades. pic.twitter.com/e0WvFvtWuV — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) March 12, 2026

Οι εισαγγελείς κατηγόρησαν 19 άτομα σε σχέση με τη μαζική επίθεση στο Crocus City Hall στις 22 Μαρτίου 2024, την πιο θανατηφόρα επίθεση αυτού του είδους στη Ρωσία τα τελευταία 20 χρόνια.

WATCH – Footage of massive fire at Crocus City Hall in Moscow region during the deadly attack pic.twitter.com/OHPEhLAHcf — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 22, 2024

Η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος-Χορασάν, ή ISIS-K, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση.

🚨 BREAKING | TALIBAN SPOKESMAN DROPS BOMBSHELL 🇦🇫🇵🇰 Afghan Taliban spokesman Zabihullah Mujahid claims the Kerman attack in Iran (Soleimani anniversary) and the Moscow Crocus City Hall massacre were carried out by ISIS-K and “planned, organized, and executed from Pakistani… pic.twitter.com/pGt5xIixK0 — INDIAN (@hindus47) October 13, 2025

Στους τέσσερις άλλους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 19 έως 22 έτη, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Δεν ήταν αμέσως σαφές πώς υπερασπίστηκαν οι κατηγορούμενοι τον εαυτό τους ή αν θα ασκήσουν έφεση. Η δίκη τους διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες υποθέσεις στη Ρωσία.

Russian propagandists recreated what happened inside Crocus City Hall during and after the attack pic.twitter.com/zNiQiM9EiG — NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2024

Το ISIS-K είναι ο αφγανικός κλάδος της μαχητικής ομάδας που κάποτε επιδίωξε να αποκτήσει τον έλεγχο μεγάλων εκτάσεων του Ιράκ και της Συρίας. Έχει συνδεθεί με αρκετές άλλες επιθέσεις που σχεδιάστηκαν τα τελευταία χρόνια στη νότια Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν, μια τάση που έχει προκαλέσει ανησυχία στις υπηρεσίες πληροφοριών.