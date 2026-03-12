Χρήστος Νικολόπουλος: Τα στενά της Μυκόνου γέμισαν με τους ήχους του μπουζουκιού του
Τα 60 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας γιόρτασε ο Χρήστος Νικολόπουλος, με μια ξεχωριστή συναυλία στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο Μυκόνου.
Ήταν στα τέλη της δεκαετίας του ’60 όταν το όνομά του άρχισε να ακούγεται όλο και περισσότερο στον χώρο της μουσικής. Και από νωρίς έδειξε το ιδιαίτερο ταλέντο του. Ο Χρήστος Νικολόπουλος μέσα στα χρόνια που ακολούθησαν έγινε ένας μετρ του μπουζουκιού, υπογράφοντας μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού πενταγράμμου.
Ο 78χρονος καλλιτέχνης συνόδεψε πολλούς Έλληνες τραγουδιστές στα μουσικά στούντιο, στις ηχογραφήσεις και έχει παίξει με το μπουζούκι του πολλά τραγούδια μεγάλων Ελλήνων δημιουργών. Συνεργάστηκε με τους Στέλιο Καζαντζίδη, Μαρινέλλα, Πόλυ Πάνου, Καίτη Γκρέϋ, Γιώτα Λύδια, Τόλη Βοσκόπουλο, Στράτο Διονυσίου, Γιώργο Νταλάρα, Λίτσα Διαμάντη και πολλούς ακόμα γνωστούς ερμηνευτές.
Και την Τετάρτη 11 Μαρτίου ο Χρήστος Νικολόπουλος γιόρτασε τα 60 χρόνια καλλιτεχνικής του πορείας, με μια μεγάλη συναυλία στο στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο Μυκόνου.
Σε ένα κατάμεστο χώρο, για δύο ώρες το κοινό άκουγε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Χρήστου Νικολόπουλου, μέσα από τις ερμηνείες δύο εξαιρετικών λαϊκών φωνών της νεότερης γενιάς, της Μαρίας Ιωαννίδου και του Άγγελου Ανδριανού. Το Γρυπάρειο γέμισε από τις μελωδίες του μουσικού και συνθέτη, ο οποίος με το μπουζούκι του και την συνοδεία πολυμελούς ορχήστρας χάρισε στον κόσμο υπέροχες και συγκινητικές στιγμές. Για τον βιρτουόζο του μπουζουκιού μίλησε και ο συγγραφέας και στιχουργός Κώστας Μπαλαχούτης ο οποίος έχει γράψει την βιογραφία του ανεπανάληπτου συνθέτη.
Η συναυλία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του αντιδημάρχου Πολιτισμού του Δήμου Μυκόνου Σάκη Αγορογιάννη και σε συνεργασία και με σκοπό την υποστήριξη του έργου του νεοσύστατου Συλλόγου Νεφροπαθών Μυκόνου, προσδίδοντας στην βραδιά και έναν έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Ήταν μια μουσική συνάντηση που γεφύρωσε γενιές και θύμισε ότι το λαϊκό τραγούδι παραμένει ζωντανό, διαχρονικό και βαθιά ανθρώπινο.
* Πηγή: Mykonos Live TV
