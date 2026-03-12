magazin
Σημαντική είδηση:
12.03.2026 | 09:34
Τροχαίο με δύο μηχανές έξω από τη Βουλή: Σε σοβαρή κατάσταση ο ένας από τους δύο αναβάτες
Χρήστος Νικολόπουλος: Τα στενά της Μυκόνου γέμισαν με τους ήχους του μπουζουκιού του
Συναυλία 12 Μαρτίου 2026, 12:15

Χρήστος Νικολόπουλος: Τα στενά της Μυκόνου γέμισαν με τους ήχους του μπουζουκιού του

Τα 60 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας γιόρτασε ο Χρήστος Νικολόπουλος, με μια ξεχωριστή συναυλία στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο Μυκόνου.

Σύνταξη
Spotlight

Ήταν στα τέλη της δεκαετίας του ’60 όταν το όνομά του άρχισε να ακούγεται όλο και περισσότερο στον χώρο της μουσικής. Και από νωρίς έδειξε το ιδιαίτερο ταλέντο του. Ο Χρήστος Νικολόπουλος μέσα στα χρόνια που ακολούθησαν έγινε ένας μετρ του μπουζουκιού, υπογράφοντας μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού πενταγράμμου.

Ο 78χρονος καλλιτέχνης συνόδεψε πολλούς Έλληνες τραγουδιστές στα μουσικά στούντιο, στις ηχογραφήσεις και έχει παίξει με το μπουζούκι του πολλά τραγούδια μεγάλων Ελλήνων δημιουργών. Συνεργάστηκε με τους Στέλιο Καζαντζίδη, Μαρινέλλα, Πόλυ Πάνου, Καίτη Γκρέϋ, Γιώτα Λύδια, Τόλη Βοσκόπουλο, Στράτο Διονυσίου, Γιώργο Νταλάρα, Λίτσα Διαμάντη και πολλούς ακόμα γνωστούς ερμηνευτές.

Και την Τετάρτη 11 Μαρτίου ο Χρήστος Νικολόπουλος γιόρτασε τα 60 χρόνια καλλιτεχνικής του πορείας, με μια μεγάλη συναυλία στο στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο Μυκόνου.

Σε ένα κατάμεστο χώρο, για δύο ώρες το κοινό άκουγε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Χρήστου Νικολόπουλου, μέσα από τις ερμηνείες δύο εξαιρετικών λαϊκών φωνών της νεότερης γενιάς, της Μαρίας Ιωαννίδου και του Άγγελου Ανδριανού. Το Γρυπάρειο γέμισε από τις μελωδίες του μουσικού και συνθέτη, ο οποίος με το μπουζούκι του και την συνοδεία πολυμελούς ορχήστρας χάρισε στον κόσμο υπέροχες και συγκινητικές στιγμές. Για τον βιρτουόζο του μπουζουκιού μίλησε και ο συγγραφέας και στιχουργός Κώστας Μπαλαχούτης ο οποίος έχει γράψει την βιογραφία του ανεπανάληπτου συνθέτη.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του αντιδημάρχου Πολιτισμού του Δήμου Μυκόνου Σάκη Αγορογιάννη και σε συνεργασία και με σκοπό την υποστήριξη του έργου του νεοσύστατου Συλλόγου Νεφροπαθών Μυκόνου, προσδίδοντας στην βραδιά και έναν έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Ήταν μια μουσική συνάντηση που γεφύρωσε γενιές και θύμισε ότι το λαϊκό τραγούδι παραμένει ζωντανό, διαχρονικό και βαθιά ανθρώπινο.

* Πηγή: Mykonos Live TV

Economy
Πλαφόν: Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για τους παραβάτες

Πλαφόν: Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για τους παραβάτες

Κόσμος
Ιράν: Χτυπήσαμε αεροπορικές βάσεις και κτίρια μυστικών υπηρεσιών στο Τελ Αβίβ – Εκρήξεις στην Τεχεράνη

Ιράν: Χτυπήσαμε αεροπορικές βάσεις και κτίρια μυστικών υπηρεσιών στο Τελ Αβίβ – Εκρήξεις στην Τεχεράνη

inWellness
inTown
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Πώς γίνεται τα 1.5 δισ. του Avatar: Fire and Ash να μην θεωρούνται επιτυχία; Τι βλέπει ο Τζέιμς Κάμερον για το μέλλον του franchise
Πρόβλημα; 12.03.26

Πώς γίνεται τα 1.5 δισ. του Avatar: Fire and Ash να μην θεωρούνται επιτυχία; Τι βλέπει ο Τζέιμς Κάμερον για το μέλλον του franchise

Ο γνωστός δημιουργός Τζέιμς Κάμερον έχει σχεδιάσει δύο ακόμα φιλμ για το franchise του Avatar, όμως τα 1.5 δισ του Fire and Ash δεν άφησαν πολλούς ικανοποιημένους.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Όταν ο οραματιστής αρχιτέκτονας της Μεγάλης Αψίδας της Ντεφάνς «συνεθλίβη» από τη γραφειοκρατία
The Great Arch 12.03.26

Όταν ο οραματιστής αρχιτέκτονας της Μεγάλης Αψίδας της Ντεφάνς «συνεθλίβη» από τη γραφειοκρατία

1983. Ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν αποφασίζει να προκηρύξει διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για ένα εμβληματικό έργο: τη Μεγάλη Αψίδα της Ντεφάνς (The Great Arch) που θα τοποθετηθεί στην ίδια ευθεία με τον Λούβρο και την Αψίδα του Θριάμβου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Dynasty: The Murdochs – Στο νέο ντοκιμαντέρ για την οικογένεια Μέρντοχ όλο το δράμα ορίζεται από την εξουσία του χρήματος
$$$$$$$$$$$$ 11.03.26

Dynasty: The Murdochs – Στο νέο ντοκιμαντέρ για την οικογένεια Μέρντοχ όλο το δράμα ορίζεται από την εξουσία του χρήματος

Η ζωή μιμείται την τέχνη στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix για την οικογένεια Μέρντοχ, η οπόια διαλύθηκε επειδή ακριβώς έμοιαζε στη σειρά Succession, την οποία και ενέπνευσε όπως είναι γνωστό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το νέο θεατρικό έργο του Ταραντίνο με τίτλο «The Popinjay Cavalier» είναι μια αυθάδης κωμωδία με φόντο την Ευρώπη
Όσα γνωρίζουμε 11.03.26

Το νέο θεατρικό έργο του Ταραντίνο με τίτλο «The Popinjay Cavalier» είναι μια αυθάδης κωμωδία με φόντο την Ευρώπη

Ο Ταραντίνο, ο οποίος τον τελευταίο καιρό απασχολεί τον Τύπο για λόγους όπως οι κοινές φωτογραφίες με Ισραηλινούς στρατιώτες, ανακοίνωσε ότι το 2027 θα παρουσιάσει το θεατρικό έργο «The Popinjay Cavalier».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μια βιογραφία του Χάνιμπαλ Λέκτερ -Kανίβαλος και «θαυμαστής του Τραμπ»;
Βιβλίο 11.03.26

Μια βιογραφία του Χάνιμπαλ Λέκτερ -Kανίβαλος και «θαυμαστής του Τραμπ»;

Ο κριτικός κινηματογράφου Μπράιαν Ράφτερι εξερευνά πώς ο Τόμας Χάρις δημιούργησε έναν από τους πιο ανατριχιαστικούς και αντιφατικούς κατά συρροή δολοφόνους του κινηματογράφου, τον Χάνιμπαλ Λέκτερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ένα αντίο στον Γιώργο Μαρίνο – Διώξε τη λύπη παλικάρι, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι
Κοσμοπολίτης από τον Άρη 11.03.26

Ένα αντίο στον Γιώργο Μαρίνο – Διώξε τη λύπη παλικάρι, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι

«Θέλω να φύγω με αξιοπρέπεια. Δε θέλω να γίνω σούργελο» είχε πει ο Γιώργος Μαρίνος πριν εξαφανιστεί από τη σκηνή αφού πρώτα τη γέμισε με το μεγαλείο της προσωπικότητάς του. Και το τήρησε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χόλιγουντ τέλος! Στον Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν αρέσει η περίπλοκη κινηματογραφική ζωή στις ΗΠΑ
Επιστροφή στην απλότητα 11.03.26

Χόλιγουντ τέλος! Στον Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν αρέσει η περίπλοκη κινηματογραφική ζωή στις ΗΠΑ

Ο γνωστός δημιουργός Πέδρο Αλμοδόβαρ, μετά από μια πενταετία «περιπλάνησης» στο Χόλιγουντ και τις αγγλόφωνες ταινίες, αποφάσισε ότι η απλότητα του ισπανικού κινηματογράφου του ταιριάζει καλύτερα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τζορτζ Μάικλ: Ταινία-ντοκουμέντο, νέο live άλμπουμ και ένα λεύκωμα υπενθυμίζουν τον μύθο του Γιογκ Παναγιώτου – «Faith για πάντα»
Careless whispers 10.03.26

Τζορτζ Μάικλ: Ταινία-ντοκουμέντο, νέο live άλμπουμ και ένα λεύκωμα υπενθυμίζουν τον μύθο του Γιογκ Παναγιώτου – «Faith για πάντα»

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατο του Τζορτζ Μάικλ, η κληρονομιά του Γιώργου-Κυριάκου Παναγιώτου επιστρέφει θριαμβευτικά -και παντού

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από τον Κόναν τον Βάρβαρο στον Κυνηγό: Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ επιστρέφει στις ρίζες του και στη δεκαετία του ’80
Λεφτά υπάρχουν 10.03.26

Από τον Κόναν τον Βάρβαρο στον Κυνηγό: Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ επιστρέφει στις ρίζες του και στη δεκαετία του ’80

Τι κι αν είναι 78 ετών και δεν χρειάζεται να αποδείξει σε κανέναν τίποτα; Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ ονειρεύεται να επιστρέψει στους τρεις ρόλους που απογείωσαν την καριέρα του και έχουν άρωμα 80s.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Λάιζα Μινέλι: Σεξ με τον Σκορσέζε, κοκαΐνη, άθλιος σύζυγος, ο Πίτερ Σέλερς ναζί και ένας 18χρονος για εραστής
Ζωή ως ταινία 10.03.26

Λάιζα Μινέλι: Σεξ με τον Σκορσέζε, κοκαΐνη, άθλιος σύζυγος, ο Πίτερ Σέλερς ναζί και ένας 18χρονος για εραστής

Η κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της Λάιζα Μινέλι με τον τίτλο Wait Til You Hear This! είναι ένα από τα εκδοτικά γεγονότα της χρονιάς καθώς εκθέτει ανεπανόρθωτα το γεμάτο δράμα Χόλιγουντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Δεν θα ήθελα να δω κανέναν άλλον να παίζει τον Φρόντο»: Επιστρέφει ο Ελάιζα Γουντ στον Άρχοντα τον Δαχτυλιδιών;
The Hunt for Gollum 10.03.26

«Δεν θα ήθελα να δω κανέναν άλλον να παίζει τον Φρόντο»: Επιστρέφει ο Ελάιζα Γουντ στον Άρχοντα τον Δαχτυλιδιών;

Ο Ελάιζα Γουντ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στον ρόλο του Φρόντο σε νέα ταινία του κόσμου του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Υπόκλιση στη «φωνή της ψυχής μας»: Η συναυλία – αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη συγκίνησε το θέατρο Παλλάς
Μοναδική βραδιά 10.03.26

Υπόκλιση στη «φωνή της ψυχής μας»: Η συναυλία – αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη συγκίνησε το θέατρο Παλλάς

Το βράδυ της Δευτέρας, το κατάμεστο θέατρο Παλλάς γέμισε με τα τραγούδια του Αντώνη Καλογιάννη, πέντε χρόνια μετά την απώλεια του μεγάλου ερμηνευτή.

Σύνταξη
Στην κορυφή του Netflix η σειρά The Dinosaurs με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ – Αφήγηση από τον Μόργκαν Φρίμαν
100% Rotten Tomatoes 10.03.26

Στην κορυφή του Netflix η σειρά The Dinosaurs με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ – Αφήγηση από τον Μόργκαν Φρίμαν

Η μίνι σειρά The Dinosaurs, με εκτελεστικό παραγωγό τον Στίβεν Σπίλμπεργκ και αφήγηση του Μόργκαν Φρίμαν, ανέβηκε στο Νο1 του Netflix. Η τετράωρη παραγωγή, που βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα για τη ζωή των δεινοσαύρων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Ρωσία: Ισόβια σε 15 άντρες για την τρομοκρατική επίθεση του 2024 στη Μόσχα που στοίχισε τη ζωή σε 149 άτομα
Crocus city hall 12.03.26

Ρωσία: Ισόβια σε 15 άντρες για την τρομοκρατική επίθεση του 2024 στη Μόσχα που στοίχισε τη ζωή σε 149 άτομα

Στις 22 Μαρτίου 2024, ένοπλοι εισέβαλαν στη συναυλιακή αίθουσα Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα, άνοιξαν πυρ και έβαλαν φωτιά, δολοφονώντας περίπου 150 ανθρώπους και τραυματίζοντας πάνω από 600

Σύνταξη
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Άργος – Απεγκλωβίστηκαν οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους μικρά παιδιά
Εφιάλτης 12.03.26

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Άργος - Απεγκλωβίστηκαν οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους μικρά παιδιά (βίντεο)

Μια μητέρα με το παιδί της που διέμεναν στην πολυκατοικία όπου εκδηλώθηκε η φωτιά στο Άργος μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους - Εκτεταμένες οι ζημιές στο διαμέρισμα

Σύνταξη
Παρέμβαση Τσίπρα για το νέο κύμα ακρίβειας στην ενέργεια: Ημίμετρα τα κυβερνητικά μέτρα με το πλαφόν
Πολιτική Γραμματεία 12.03.26

Παρέμβαση Τσίπρα για το νέο κύμα ακρίβειας στην ενέργεια: Ημίμετρα τα κυβερνητικά μέτρα με το πλαφόν

Ο πρώην πρωθυπουργός αποδομεί τα κυβερνητικά μέτρα για την πάταξη της αισχροκέρδειας, κάνει λόγο για ημίμετρα και καταθέτει μέσω του Ινστιτούτου Τσίπρα εναλλακτική πρόταση για την ενέργεια

Σύνταξη
Ντουπλάντις: «Φυσικά και θα κερδίσω τον Καραλή, δεν έχω χάσει την αυτοπεποίθησή μου»
Μονομαχία 12.03.26

Ντουπλάντις: «Φυσικά και θα κερδίσω τον Καραλή, δεν έχω χάσει την αυτοπεποίθησή μου»

Εμμανουήλ Καραλής και Αρμάντ Ντουπλάντις αγωνίζονται το βράδυ της Πέμπτης στο μίτινγκ Mondo Classic της Ουψάλα, που διοργανώνει ο Σουηδός σούπερ σταρ του επι κοντώ.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
«Γράψτε μου αμέσως» – Η επιστολή SOS του Κένεντι προς τη Σουηδή ερωμένη του το 1955
Δημοπρασία 12.03.26

«Γράψτε μου αμέσως» - Η επιστολή SOS του Κένεντι προς τη Σουηδή ερωμένη του το 1955

Η χειρόγραφη ερωτική επιστολή του τότε γερουσιαστή Τζον Φ. Κένεντι προς τη σουηδή αριστοκράτισσα Γκουνίλα Φον Ποστ βγαίνει σε δημοπρασία, με το επιστολόχαρτο του Αμερικανικού Κογκρέσου και όλα τα σχετικά στοιχεία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μειώνεται η ανθρώπινη προσοχή; Ο μύθος των 47 δευτερολέπτων στην εποχή της οθόνης
Πληροφορία παντού 12.03.26

Μειώνεται η ανθρώπινη προσοχή; Ο μύθος των 47 δευτερολέπτων στην εποχή της οθόνης

Η ιδέα ότι η ανθρώπινη προσοχή μειώνεται δραματικά έχει γίνει σχεδόν κοινός τόπος. Όμως πίσω από τους εντυπωσιακούς τίτλους και τις στατιστικές κρύβεται μια πιο σύνθετη πραγματικότητα για το πώς λειτουργεί το μυαλό μας στον κόσμο της οθόνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άρχισαν οι αιτήσεις για τα Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια – Πότε θα διεξαχθούν τα τεστ
Ελλάδα 12.03.26

Άρχισαν οι αιτήσεις για τα Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια - Πότε θα διεξαχθούν τα τεστ

Οι ενδιαφερόμενοι για Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 13:00 το μεσημέρι της ερχόμενης Πέμπτης - Οι ημερομηνίες για την κλήρωση και τα τεστ

Σύνταξη
«Δεν θέλει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια η Κυβέρνηση» – Κριτική των κομμάτων στα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας
Επικαιρότητα 12.03.26

«Δεν θέλει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια η Κυβέρνηση» - Κριτική των κομμάτων στα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκαν στη Νέα Δημοκρατία σε ότι αφορά στα μέτρα που ανακοίνωσε χθες με φόντο τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Στη Βουλή η κύρωση της συμφωνίας με τη Chevron, εξηγήσεις για «γκρίζα» σημεία ζητά η Αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 12.03.26 Upd: 11:24

Στη Βουλή η κύρωση της συμφωνίας με τη Chevron, εξηγήσεις για «γκρίζα» σημεία ζητά η Αντιπολίτευση

Ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή για τη συμφωνία CHEVRON – HELLENiQ Energy για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογοναθράκων στη Νότια Κρήτη και Νότια της Πελοποννήσου. Εντός της ημέρας η ψήφισή της

Σύνταξη
Το Ιράν, ο Κόλπος και το υψηλό ρίσκο μιας παρατεταμένης κρίσης
Κρίσιμη καμπή 12.03.26

Το Ιράν, ο Κόλπος και το υψηλό ρίσκο μιας παρατεταμένης κρίσης

Τα αντίποινα του Ιράν, ο γρίφος των Στενών του Ορμούζ και το υπό απειλή οικονομικό μοντέλο των αραβικών πετρομοναρχιών, καθώς ο Κόλπος βυθίζεται σε σπιράλ αστάθειας εν μέσω του πολέμου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τζακ Όσμπορν έγινε ξανά πατέρας – Η κόρη του πήρε το όνομα του Όζι Όσμπορν
Ανάρτηση 12.03.26

Ο Τζακ Όσμπορν έγινε ξανά πατέρας – Η κόρη του πήρε το όνομα του Όζι Όσμπορν

Ο Τζακ Όσμπορν και η σύζυγός του Αρί Γκίρχαρτ καλωσόρισαν το δεύτερο παιδί τους. Η νεογέννητη κόρη τους, που γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου, πήρε το όνομα Όζι προς τιμήν του θρυλικού Όζι Όσμπορν.

Σύνταξη
Μετρό: Κλείνει στις 17:30 ο σταθμός «Σύνταγμα» λίγο πριν από την αντιπολεμική διαδήλωση
Εντολή ΕΛ.ΑΣ 12.03.26

Κλείνει το απόγευμα της Πέμπτης ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» - Ο λόγος

Οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό του Μετρό χωρίς στάση - Μετά τη αντιπολεμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχει προγραμματιστεί στις 19:00, θα ακολουθήσει πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία

Σύνταξη
