Γελάμε και κλαίμε για το ίδιο πράγμα: Η Γκισλέιν Μάξγουελ κάνει μαθήματα «γυναικείας ενδυνάμωσης» στη φυλακή
12 Μαρτίου 2026, 12:50

Γελάμε και κλαίμε για το ίδιο πράγμα: Η Γκισλέιν Μάξγουελ κάνει μαθήματα «γυναικείας ενδυνάμωσης» στη φυλακή

Η καταδικασμένη συνεργός του μαστροπού ανηλίκων Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, διδάσκει πλέον μαθήματα «γυναικείας ενδυνάμωσης» σε συγκρατούμενες της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Επικίνδυνο γονίδιο: Ποιοι είναι πιο ευάλωτοι στην άνοια;

Επικίνδυνο γονίδιο: Ποιοι είναι πιο ευάλωτοι στην άνοια;

Spotlight

Αν η επόμενη είδηση σας θυμίζει σενάριο από το σατιρικό The Onion, δεν είστε οι μόνοι. Η πραγματικότητα όμως αποδεικνύεται ακόμη πιο παράδοξη: η Γκισλέιν Μάξγουελ διδάσκει πλέον μαθήματα «γυναικείας ενδυνάμωσης» μέσα στη φυλακή — χρησιμοποιώντας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ακόμη και ερωτικές ταινίες ως εκπαιδευτικό υλικό.

Και ναι, πρόκειται για την ίδια Γκισλέιν Μάξγουελ: τη γυναίκα που εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών για τον ρόλο της στο δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών και ανηλίκων του Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, η 64χρονη κρατούμενη διαθέτει δική της αίθουσα διδασκαλίας στο εκπαιδευτικό τμήμα της φυλακής Federal Prison Camp Bryan στο Τέξας και ζητά από τις συγκρατούμενές της να την αποκαλούν «Κυρία Μάξγουελ».

Τα μαθήματα και οι προβολές ταινιών

Το πρόγραμμα που διδάσκει εντάσσεται στο Adult Continuing Education, ένα σύστημα μαθημάτων που οργανώνονται από τις ίδιες τις κρατούμενες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την προσωπική βελτίωση.

Η ύλη περιλαμβάνει βασικές γνώσεις γραφής, οικονομική διαχείριση και ασκήσεις προσωπικής ανάπτυξης. Ωστόσο, το στοιχείο που έχει τραβήξει περισσότερο την προσοχή είναι οι προβολές ταινιών που χρησιμοποιεί ως αφορμή για συζήτηση.

Ανάμεσα στις ταινίες που προβάλλονται είναι το «Redeeming Love» (2022), ένα δραματικό γουέστερν με αρκετές ερωτικές σκηνές, καθώς και το «Indecent Proposal» του 1993 με τη Ντέμι Μουρ και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Η τελευταία αφηγείται την ιστορία ενός πλούσιου επιχειρηματία που προσφέρει ένα εκατομμύριο δολάρια για να περάσει μια νύχτα με μια παντρεμένη γυναίκα.

Η ιδέα πίσω από το μάθημα

Σύμφωνα με πηγή από τη φυλακή, η λογική του μαθήματος είναι οι κρατούμενες να μπαίνουν στη θέση της πρωταγωνίστριας, να συζητούν τις επιλογές της και να γράφουν στο ημερολόγιό τους πώς θα αντιδρούσαν οι ίδιες σε παρόμοια κατάσταση.

«Στην ουσία πρόκειται για μια άσκηση αυτογνωσίας. Βλέπουν την ταινία, συζητούν και στη συνέχεια γράφουν τις σκέψεις τους», ανέφερε η ίδια πηγή.

Από άδεια τάξη σε… ουρά συμμετοχών

Η πρώτη της τάξη είχε μόλις τρεις συμμετέχουσες. Εκεί οι κρατούμενες κλήθηκαν να γράψουν ένα γράμμα στον εαυτό τους με θέμα «Γιατί είμαι ξεχωριστή».

Την επόμενη ημέρα όμως η αίθουσα γέμισε, όταν έγινε γνωστό ότι το μάθημα θα περιλάμβανε προβολή ταινίας. Περίπου δώδεκα γυναίκες παρακολούθησαν τη συνεδρία, ενώ το ενδιαφέρον αυξήθηκε ακόμη περισσότερο όταν ανακοινώθηκε η προβολή του «Indecent Proposal».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πολλές κρατούμενες δηλώνουν συμμετοχή τόσο για τα εκπαιδευτικά μόρια όσο και για την ευκαιρία να δουν ταινίες.

Η καθημερινότητά της στη φυλακή

Σύμφωνα με την Daily Mail, η καταδικασμένη συνεργός του μαστροπού και παιδοβιαστή διδάσκει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Μετά τα μαθήματα συχνά πηγαίνει στον χώρο άθλησης για να τρέξει στον διάδρομο.

Διαμένει σε έναν μικρό θάλαμο τεσσάρων κρεβατιών μέσα σε κτίριο δύο ορόφων όπου φιλοξενούνται περίπου 48 κρατούμενες σε κάθε επίπεδο.

Η φυλακή Bryan φιλοξενεί περίπου 635 γυναίκες, οι περισσότερες για ποινές μικρότερες των πέντε ετών.

Από τη διεθνή ελίτ στη ζωή πίσω από τα κάγκελα

Πριν τη σύλληψή της, η Μάξγουελ ήταν γνωστή φιγούρα της διεθνούς υψηλής κοινωνίας και εμφανιζόταν συχνά σε εκδηλώσεις μαζί με διάσημες προσωπικότητες.

Σήμερα ζει σε ένα μικρό κελί και συνεχίζει να εκτίει την ποινή της για τη συμμετοχή της στο δίκτυο του Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε το 2019 στη φυλακή πριν δικαστεί.

Η αποφυλάκισή της αναμένεται το 2037, ενώ ο δικηγόρος της υποστηρίζει ότι καταδικάστηκε άδικα.

Η Μάξγουελ μέσα στα αρχεία Έπσταϊν

Η ειρωνεία της υπόθεσης όμως δεν σταματά εδώ, καθώς η «κυρία Μάξγουελ» φαίνεται να έχει και… «προϋπηρεσία». Μέσα στις καταθέσεις και τα ημερολόγια των επιζωσών, όπως αποτυπώνονται στα δημοσιοποιημένα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν, ο ρόλος της Μάξγουελ κάθε άλλο παρά προστατευτικός εμφανίζεται απέναντι στα θύματα — παρότι η ίδια συχνά τον παρουσίαζε έτσι.

«Μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά», ακούγεται να λέει μια επιζώσα στο ντοκιμαντέρ του Netflix για το σκάνδαλο Έπσταϊν, περιγράφοντας τι της έλεγε η Μάξγουελ την ώρα που ο μαστροπός την θώπευε.

YouTube thumbnail

Σε ημερολόγια θυμάτων —και συγκεκριμένα σε εκείνο όπου μια επιζώσα περιγράφει τη σπαρακτική στιγμή που γεννά ένα παιδί το οποίο της παίρνουν αμέσως μακριά— καταγγέλλεται ότι ο Έπσταϊν τη χρησιμοποιούσε ως «ανθρώπινη θερμοκοιτίδα» (human incubator).

Στο ίδιο απόσπασμα η γυναίκα αναρωτιέται γιατί η Μάξγουελ δεν την προστάτεψε, θυμούμενη ότι την άκουγε από μακριά να σχολιάζει πως το μωρό θα ήταν όμορφο.

Η καταδικασμένη συνεργός του μαστροπού ανηλίκων φαίνεται, δηλαδή, να έχει παρελθόν στο να πείθει γυναίκες ότι νοιάζεται για το καλό τους.

Ίσως, τελικά, τα φετινά Όσκαρ να έχουν ήδη νικήτρια για το βραβείο Α΄ γυναικείου ρόλου.

Economy
Πλαφόν: Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για τους παραβάτες

Πλαφόν: Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για τους παραβάτες

Κόσμος
Ιράν: Χτυπήσαμε αεροπορικές βάσεις και κτίρια μυστικών υπηρεσιών στο Τελ Αβίβ – Εκρήξεις στην Τεχεράνη

Ιράν: Χτυπήσαμε αεροπορικές βάσεις και κτίρια μυστικών υπηρεσιών στο Τελ Αβίβ – Εκρήξεις στην Τεχεράνη

inWellness
inTown
Σύνταξη
Μπόνι Μπλου: Έγκυος μετά από «μαραθώνιο» σεξ με 400 άνδρες – «Θα ρωτήσω το ChatGPT τι να κάνω»
23.02.26

Μπόνι Μπλου: Έγκυος μετά από «μαραθώνιο» σεξ με 400 άνδρες – «Θα ρωτήσω το ChatGPT τι να κάνω»

Η Μπόνι Μπλου, γνωστή για τις ακραίες σεξουαλικές προκλήσεις της, ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος έπειτα από επαφές χωρίς προφύλαξη με περίπου 400 άνδρες, δηλώνοντας εμφανώς αιφνιδιασμένη από την εξέλιξη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: 7 προτάσεις για την «Ενεργειακή Δημοκρατία»
Επικαιρότητα 12.03.26

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: 7 προτάσεις για την «Ενεργειακή Δημοκρατία»

H Ομάδα Εργασίας Κοινών, Ομότιμης Παραγωγής και Αποκέντρωσης του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα παρουσιάζει ολοκληρωμένο κείμενο προτάσεων δημόσιας πολιτικής με τίτλο «Ενεργειακή Δημοκρατία»

Σύνταξη
Ενοίκια: Τα SOS και οι παγίδες στη συμπλήρωση του E2 για μηδενισμό του φόρου
Αναλυτικά 12.03.26

Τα SOS και οι παγίδες στη συμπλήρωση του E2 για μηδενισμό του φόρου για τα ενοίκια

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν ενοίκια πρέπει να δώσουν μεγάλη προσοχή κατά τη συμπλήρωση του Ε2 προκειμένου να μηδενίσουν για τρία χρόνια τον αναλογούντα φόρο

Σύνταξη
Χαλκιδική: Στην εντατική εργαζόμενος στις Σκουριές – «Άμεσα μέτρα» ζητά η Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων
Εργατικό ατύχημα 12.03.26

Στην εντατική εργαζόμενος στις Σκουριές Χαλκιδικής - «Άμεσα μέτρα» ζητά η Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων

Μέχρι τώρα οι παρεμβάσεις τους στο υπουργείο Εργασίας και το υπουργείο Ενέργειας είναι επανειλημμένες, ωστόσο κανένα πρόσθετο μέτρο δεν έχει ληφθεί, τονίζει Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Ελλάδας

Σύνταξη
Ρωσία: Ισόβια σε 15 άντρες για την τρομοκρατική επίθεση του 2024 στη Μόσχα που στοίχισε τη ζωή σε 149 άτομα
Crocus city hall 12.03.26

Ρωσία: Ισόβια σε 15 άντρες για την τρομοκρατική επίθεση του 2024 στη Μόσχα που στοίχισε τη ζωή σε 149 άτομα

Στις 22 Μαρτίου 2024, ένοπλοι εισέβαλαν στη συναυλιακή αίθουσα Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα, άνοιξαν πυρ και έβαλαν φωτιά, δολοφονώντας περίπου 150 ανθρώπους και τραυματίζοντας πάνω από 600

Σύνταξη
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Άργος – Απεγκλωβίστηκαν οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους μικρά παιδιά
Εφιάλτης 12.03.26

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Άργος - Απεγκλωβίστηκαν οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους μικρά παιδιά (βίντεο)

Μια μητέρα με το παιδί της που διέμεναν στην πολυκατοικία όπου εκδηλώθηκε η φωτιά στο Άργος μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους - Εκτεταμένες οι ζημιές στο διαμέρισμα

Σύνταξη
Παρέμβαση Τσίπρα για το νέο κύμα ακρίβειας στην ενέργεια: Ημίμετρα τα κυβερνητικά μέτρα με το πλαφόν
Πολιτική Γραμματεία 12.03.26

Παρέμβαση Τσίπρα για το νέο κύμα ακρίβειας στην ενέργεια: Ημίμετρα τα κυβερνητικά μέτρα με το πλαφόν

Ο πρώην πρωθυπουργός αποδομεί τα κυβερνητικά μέτρα για την πάταξη της αισχροκέρδειας, κάνει λόγο για ημίμετρα και καταθέτει μέσω του Ινστιτούτου Τσίπρα εναλλακτική πρόταση για την ενέργεια

Σύνταξη
Ντουπλάντις: «Φυσικά και θα κερδίσω τον Καραλή, δεν έχω χάσει την αυτοπεποίθησή μου»
Μονομαχία 12.03.26

Ντουπλάντις: «Φυσικά και θα κερδίσω τον Καραλή, δεν έχω χάσει την αυτοπεποίθησή μου»

Εμμανουήλ Καραλής και Αρμάντ Ντουπλάντις αγωνίζονται το βράδυ της Πέμπτης στο μίτινγκ Mondo Classic της Ουψάλα, που διοργανώνει ο Σουηδός σούπερ σταρ του επι κοντώ.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
«Γράψτε μου αμέσως» – Η επιστολή SOS του Κένεντι προς τη Σουηδή ερωμένη του το 1955
Δημοπρασία 12.03.26

«Γράψτε μου αμέσως» - Η επιστολή SOS του Κένεντι προς τη Σουηδή ερωμένη του το 1955

Η χειρόγραφη ερωτική επιστολή του τότε γερουσιαστή Τζον Φ. Κένεντι προς τη σουηδή αριστοκράτισσα Γκουνίλα Φον Ποστ βγαίνει σε δημοπρασία, με το επιστολόχαρτο του Αμερικανικού Κογκρέσου και όλα τα σχετικά στοιχεία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μειώνεται η ανθρώπινη προσοχή; Ο μύθος των 47 δευτερολέπτων στην εποχή της οθόνης
Πληροφορία παντού 12.03.26

Μειώνεται η ανθρώπινη προσοχή; Ο μύθος των 47 δευτερολέπτων στην εποχή της οθόνης

Η ιδέα ότι η ανθρώπινη προσοχή μειώνεται δραματικά έχει γίνει σχεδόν κοινός τόπος. Όμως πίσω από τους εντυπωσιακούς τίτλους και τις στατιστικές κρύβεται μια πιο σύνθετη πραγματικότητα για το πώς λειτουργεί το μυαλό μας στον κόσμο της οθόνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άρχισαν οι αιτήσεις για τα Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια – Πότε θα διεξαχθούν τα τεστ
Ελλάδα 12.03.26

Άρχισαν οι αιτήσεις για τα Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια - Πότε θα διεξαχθούν τα τεστ

Οι ενδιαφερόμενοι για Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 13:00 το μεσημέρι της ερχόμενης Πέμπτης - Οι ημερομηνίες για την κλήρωση και τα τεστ

Σύνταξη
«Δεν θέλει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια η Κυβέρνηση» – Κριτική των κομμάτων στα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας
Επικαιρότητα 12.03.26

«Δεν θέλει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια η Κυβέρνηση» - Κριτική των κομμάτων στα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκαν στη Νέα Δημοκρατία σε ότι αφορά στα μέτρα που ανακοίνωσε χθες με φόντο τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Στη Βουλή η κύρωση της συμφωνίας με τη Chevron, εξηγήσεις για «γκρίζα» σημεία ζητά η Αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 12.03.26 Upd: 12:44

Στη Βουλή η κύρωση της συμφωνίας με τη Chevron, εξηγήσεις για «γκρίζα» σημεία ζητά η Αντιπολίτευση

Ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή για τη συμφωνία CHEVRON – HELLENiQ Energy για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογοναθράκων στη Νότια Κρήτη και Νότια της Πελοποννήσου. Εντός της ημέρας η ψήφισή της

Σύνταξη
Το Ιράν, ο Κόλπος και το υψηλό ρίσκο μιας παρατεταμένης κρίσης
Κρίσιμη καμπή 12.03.26

Το Ιράν, ο Κόλπος και το υψηλό ρίσκο μιας παρατεταμένης κρίσης

Τα αντίποινα του Ιράν, ο γρίφος των Στενών του Ορμούζ και το υπό απειλή οικονομικό μοντέλο των αραβικών πετρομοναρχιών, καθώς ο Κόλπος βυθίζεται σε σπιράλ αστάθειας εν μέσω του πολέμου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
