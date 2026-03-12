Γελάμε και κλαίμε για το ίδιο πράγμα: Η Γκισλέιν Μάξγουελ κάνει μαθήματα «γυναικείας ενδυνάμωσης» στη φυλακή

Αν η επόμενη είδηση σας θυμίζει σενάριο από το σατιρικό The Onion, δεν είστε οι μόνοι. Η πραγματικότητα όμως αποδεικνύεται ακόμη πιο παράδοξη: η Γκισλέιν Μάξγουελ διδάσκει πλέον μαθήματα «γυναικείας ενδυνάμωσης» μέσα στη φυλακή — χρησιμοποιώντας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ακόμη και ερωτικές ταινίες ως εκπαιδευτικό υλικό.

Και ναι, πρόκειται για την ίδια Γκισλέιν Μάξγουελ: τη γυναίκα που εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών για τον ρόλο της στο δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών και ανηλίκων του Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, η 64χρονη κρατούμενη διαθέτει δική της αίθουσα διδασκαλίας στο εκπαιδευτικό τμήμα της φυλακής Federal Prison Camp Bryan στο Τέξας και ζητά από τις συγκρατούμενές της να την αποκαλούν «Κυρία Μάξγουελ».

Τα μαθήματα και οι προβολές ταινιών

Το πρόγραμμα που διδάσκει εντάσσεται στο Adult Continuing Education, ένα σύστημα μαθημάτων που οργανώνονται από τις ίδιες τις κρατούμενες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την προσωπική βελτίωση.

Η ύλη περιλαμβάνει βασικές γνώσεις γραφής, οικονομική διαχείριση και ασκήσεις προσωπικής ανάπτυξης. Ωστόσο, το στοιχείο που έχει τραβήξει περισσότερο την προσοχή είναι οι προβολές ταινιών που χρησιμοποιεί ως αφορμή για συζήτηση.

Ανάμεσα στις ταινίες που προβάλλονται είναι το «Redeeming Love» (2022), ένα δραματικό γουέστερν με αρκετές ερωτικές σκηνές, καθώς και το «Indecent Proposal» του 1993 με τη Ντέμι Μουρ και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Η τελευταία αφηγείται την ιστορία ενός πλούσιου επιχειρηματία που προσφέρει ένα εκατομμύριο δολάρια για να περάσει μια νύχτα με μια παντρεμένη γυναίκα.

Η ιδέα πίσω από το μάθημα

Σύμφωνα με πηγή από τη φυλακή, η λογική του μαθήματος είναι οι κρατούμενες να μπαίνουν στη θέση της πρωταγωνίστριας, να συζητούν τις επιλογές της και να γράφουν στο ημερολόγιό τους πώς θα αντιδρούσαν οι ίδιες σε παρόμοια κατάσταση.

«Στην ουσία πρόκειται για μια άσκηση αυτογνωσίας. Βλέπουν την ταινία, συζητούν και στη συνέχεια γράφουν τις σκέψεις τους», ανέφερε η ίδια πηγή.

Από άδεια τάξη σε… ουρά συμμετοχών

Η πρώτη της τάξη είχε μόλις τρεις συμμετέχουσες. Εκεί οι κρατούμενες κλήθηκαν να γράψουν ένα γράμμα στον εαυτό τους με θέμα «Γιατί είμαι ξεχωριστή».

Την επόμενη ημέρα όμως η αίθουσα γέμισε, όταν έγινε γνωστό ότι το μάθημα θα περιλάμβανε προβολή ταινίας. Περίπου δώδεκα γυναίκες παρακολούθησαν τη συνεδρία, ενώ το ενδιαφέρον αυξήθηκε ακόμη περισσότερο όταν ανακοινώθηκε η προβολή του «Indecent Proposal».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πολλές κρατούμενες δηλώνουν συμμετοχή τόσο για τα εκπαιδευτικά μόρια όσο και για την ευκαιρία να δουν ταινίες.

Η καθημερινότητά της στη φυλακή

Σύμφωνα με την Daily Mail, η καταδικασμένη συνεργός του μαστροπού και παιδοβιαστή διδάσκει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Μετά τα μαθήματα συχνά πηγαίνει στον χώρο άθλησης για να τρέξει στον διάδρομο.

Διαμένει σε έναν μικρό θάλαμο τεσσάρων κρεβατιών μέσα σε κτίριο δύο ορόφων όπου φιλοξενούνται περίπου 48 κρατούμενες σε κάθε επίπεδο.

Η φυλακή Bryan φιλοξενεί περίπου 635 γυναίκες, οι περισσότερες για ποινές μικρότερες των πέντε ετών.

Από τη διεθνή ελίτ στη ζωή πίσω από τα κάγκελα

Πριν τη σύλληψή της, η Μάξγουελ ήταν γνωστή φιγούρα της διεθνούς υψηλής κοινωνίας και εμφανιζόταν συχνά σε εκδηλώσεις μαζί με διάσημες προσωπικότητες.

Σήμερα ζει σε ένα μικρό κελί και συνεχίζει να εκτίει την ποινή της για τη συμμετοχή της στο δίκτυο του Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε το 2019 στη φυλακή πριν δικαστεί.

Η αποφυλάκισή της αναμένεται το 2037, ενώ ο δικηγόρος της υποστηρίζει ότι καταδικάστηκε άδικα.

Η Μάξγουελ μέσα στα αρχεία Έπσταϊν

Η ειρωνεία της υπόθεσης όμως δεν σταματά εδώ, καθώς η «κυρία Μάξγουελ» φαίνεται να έχει και… «προϋπηρεσία». Μέσα στις καταθέσεις και τα ημερολόγια των επιζωσών, όπως αποτυπώνονται στα δημοσιοποιημένα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν, ο ρόλος της Μάξγουελ κάθε άλλο παρά προστατευτικός εμφανίζεται απέναντι στα θύματα — παρότι η ίδια συχνά τον παρουσίαζε έτσι.

«Μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά», ακούγεται να λέει μια επιζώσα στο ντοκιμαντέρ του Netflix για το σκάνδαλο Έπσταϊν, περιγράφοντας τι της έλεγε η Μάξγουελ την ώρα που ο μαστροπός την θώπευε.

Σε ημερολόγια θυμάτων —και συγκεκριμένα σε εκείνο όπου μια επιζώσα περιγράφει τη σπαρακτική στιγμή που γεννά ένα παιδί το οποίο της παίρνουν αμέσως μακριά— καταγγέλλεται ότι ο Έπσταϊν τη χρησιμοποιούσε ως «ανθρώπινη θερμοκοιτίδα» (human incubator).

Στο ίδιο απόσπασμα η γυναίκα αναρωτιέται γιατί η Μάξγουελ δεν την προστάτεψε, θυμούμενη ότι την άκουγε από μακριά να σχολιάζει πως το μωρό θα ήταν όμορφο.

Η καταδικασμένη συνεργός του μαστροπού ανηλίκων φαίνεται, δηλαδή, να έχει παρελθόν στο να πείθει γυναίκες ότι νοιάζεται για το καλό τους.

Ίσως, τελικά, τα φετινά Όσκαρ να έχουν ήδη νικήτρια για το βραβείο Α΄ γυναικείου ρόλου.