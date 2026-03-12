newspaper
12.03.2026 | 08:17
Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις
Golden Visa: Πώς επηρεάστηκαν οι τιμές των ακινήτων μετά την αύξηση του ορίου στις 800 χιλ. ευρώ
Οικονομία 12 Μαρτίου 2026, 07:12

Golden Visa: Πώς επηρεάστηκαν οι τιμές των ακινήτων μετά την αύξηση του ορίου στις 800 χιλ. ευρώ

Τι δείχνει ανάλυση της Redataset για τον τρόπο που επηρέασε την κτηματαγορά η αύξηση του ορίου της Golden Visa

Γεώργιος Μανέττας
Γεώργιος Μανέττας
Η αύξηση του ελάχιστου επενδυτικού ορίου για την απόκτηση Golden Visa από τις 500.000 στις 800.000 ευρώ σε αρκετές περιοχές της χώρας ήταν μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης.

Η βασική στόχευση ήταν αφενός να περιοριστεί η πίεση που ασκείται στην αγορά κατοικίας σε δημοφιλείς περιοχές, αφετέρου να μετατοπιστεί μέρος της ζήτησης σε λιγότερο κορεσμένες αγορές. Και έτσι να πέσουν συνολικά οι τιμές… των ακινήτων, οι οποίες εκτοξεύθηκαν την τελευταία 10ετία.

H Golden Visa και η εξέλιξη των τιμών

Ωστόσο, τα στοιχεία της αγοράς δείχνουν ότι οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση των τιμών δεν φαίνεται να επιβεβαιώθηκαν, το αντίθετο μάλλον συνέβη. Ανάλυση της Redataset, του data και AI βραχίονα της Resolute Greece, η οποία εξετάζει την πορεία αγγελιών κατοικιών αξίας άνω των 800.000 ευρώ σε πέντε μεγάλες αγορές της χώρας, αποκαλύπτει ότι η αποτελεσματικότητα του μέτρου ήταν διαφορετική από περιοχή σε περιοχή.

Η μελέτη παρακολούθησε την εξέλιξη των τιμών από την περίοδο χάριτος που δόθηκε στους επενδυτές – όταν μπορούσαν να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή με προκαταβολή 10% πριν την πλήρη εφαρμογή του νέου ορίου – έως και το τέλος του 2025.

Golden Visa

Το βασικό συμπέρασμα της ανάλυσης της ReDataset είναι ότι η μεταρρύθμιση της Golden Visa δεν επηρέασε την αγορά ακινήτων με τον ίδιο τρόπο

Η περίοδος χάριτος και το «κύμα» συναλλαγών

Η μεταβατική περίοδος πριν την εφαρμογή του νέου ορίου φαίνεται ότι λειτούργησε ως επιταχυντής για την αγορά. Πολλοί επενδυτές έσπευσαν να ολοκληρώσουν αγορές ακινήτων ώστε να επωφεληθούν από το χαμηλότερο όριο των 500.000 ευρώ. Αυτό δημιούργησε ένα πρόσκαιρο κύμα συναλλαγών σε αρκετές περιοχές της Αθήνας, οδηγώντας σε προσωρινές αυξήσεις τιμών.

Η εξέλιξη αυτή ήταν ιδιαίτερα εμφανής στα νότια προάστια της πρωτεύουσας, μια περιοχή που αποτελεί παραδοσιακά έναν από τους βασικούς προορισμούς ξένων επενδυτών.

Νότια προάστια: άνοδος και στη συνέχεια σταθεροποίηση

Σύμφωνα με την ανάλυση της Redataset, οι τιμές σε κατοικίες αξίας άνω των 800.000 ευρώ στα νότια προάστια της Αθήνας αυξήθηκαν κατά περίπου 6,3%. Η αγορά εμφάνισε έντονη κινητικότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος, όταν αρκετοί αγοραστές επιχείρησαν να «κλειδώσουν» επενδύσεις πριν την πλήρη εφαρμογή του νέου πλαισίου. Στη συνέχεια οι τιμές συνέχισαν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, αν και με μεγαλύτερη μεταβλητότητα.

Golden Visa

Η πιο σταθερή εικόνα καταγράφηκε στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Η συγκεκριμένη αγορά εμφάνισε την πιο ομαλή πορεία

Κέντρο Αθήνας: έντονες διακυμάνσεις

Στο κέντρο της Αθήνας η εικόνα ήταν διαφορετική. Οι τιμές κατέγραψαν άνοδο περίπου 10%, ωστόσο δεν ήταν ίδια σε όλες τις περιπτώσεις. Και αυτό γιατί η αγορά προσπαθούσε να προσαρμοστεί στο νέο καθεστώς. Αφού ολοκληρώθηκε η μεταβατική περίοδος, η αγορά σταθεροποιήθηκε και οι τιμές συνέχισαν να κινούνται ανοδικά.

Βόρεια προάστια: η πιο σταθερή αγορά

Η πιο σταθερή εικόνα καταγράφηκε στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Η συγκεκριμένη αγορά εμφάνισε την πιο ομαλή πορεία, με συνολική άνοδο περίπου 9% χωρίς μεγάλες διακυμάνσεις. Η ζήτηση παρέμεινε σταθερή και η προσφορά σχετικά περιορισμένη, γεγονός που συνέβαλε στη σταδιακή άνοδο των τιμών.

Ανατολική Αττική: η μεγάλη έκπληξη

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της ανάλυσης αφορά την Ανατολική Αττική. Για μεγάλο χρονικό διάστημα – κυρίως την περίοδο 2023–2024 – οι τιμές παρέμειναν σχετικά σταθερές. Ωστόσο, το 2025 καταγράφηκε… ένα μικρό άλμα, αφού αυξήθηκαν περίπου 17,6%. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται εν μέρει στη μετατόπιση της ζήτησης σε περιοχές που προσφέρουν μεγαλύτερη διαθεσιμότητα ακινήτων και χαμηλότερες τιμές εκκίνησης.

Θεσσαλονίκη: η ισχυρότερη ανάκαμψη

Η πιο εντυπωσιακή μεταβολή καταγράφηκε στη Θεσσαλονίκη. Η αγορά εμφάνισε πτώση τιμών το 2023, ωστόσο ακολούθησε ισχυρή ανάκαμψη τα επόμενα δύο χρόνια. Συνολικά, οι τιμές σε ακίνητα άνω των 800.000 ευρώ αυξήθηκαν κατά περίπου 21,6%, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των περιοχών που εξετάστηκαν. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη δυναμική που αναπτύσσεται σταδιακά στην αγορά ακινήτων της συμπρωτεύουσας.

Το βασικό συμπέρασμα της ανάλυσης της ReDataset είναι ότι η μεταρρύθμιση της Golden Visa δεν επηρέασε την αγορά ακινήτων με τον ίδιο τρόπο. Οι τοπικές συνθήκες κάθε αγοράς – όπως η διαθεσιμότητα κατοικιών, τα επίπεδα τιμών και η σύνθεση της ζήτησης – διαμόρφωσαν διαφορετικές δυναμικές.

Πηγή: OT

Κόσμος
Ιράν: Ιρανικά πλήγματα σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ – Το Ιράκ κλείνει το πετρελαϊκό λιμάνι του

Ιράν: Ιρανικά πλήγματα σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ – Το Ιράκ κλείνει το πετρελαϊκό λιμάνι του

inWellness
inTown
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Stream newspaper
Ευρωπαϊκή Ένωση: Τα «γκρίζα σύννεφα» για τον πληθωρισμό – Προβλέψεις για αύξηση πάνω από το 3%
Διεθνής Οικονομία 12.03.26

Τα «γκρίζα σύννεφα» για τον πληθωρισμό της ΕΕ - Προβλέψεις για αύξηση πάνω από το 3%

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι ο πληθωρισμός της θα μπορούσε να ξεπεράσει το 3% φέτος. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η οικονομική ανάπτυξη το 2026 ενδέχεται να υποχωρήσει.

Σύνταξη
Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πέτυχε ακόμα τους στόχους του στο Ιράν
Μέση Ανατολή 11.03.26

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πέτυχε ακόμα τους στόχους του στο Ιράν

Σε πείσμα της ρητορικής Τραμπ, τις τελευταίες ημέρες ο πόλεμος όχι μόνο έχει ενταθεί από την πλευρά του Ισραήλ και της Αμερικής αλλά έχει επίσης εξαπλωθεί με τις επιθέσεις της Τεχεράνης

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Πλαφόν: «Ρουκέτες» από τους πρατηριούχους για το πλαφόν στις τιμές κέρδους
Αντιδράσεις 11.03.26

«Ρουκέτες» από τους πρατηριούχους για το πλαφόν στις τιμές κέρδους

«Προκλητική και ανήθικη» χαρακτηρίζουν οι πρατηριούχοι την απόφαση επιβολής πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και αντιπροτείνουν μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ για συγκεκριμένο διάστημα. «Οι πολίτες στενάζουν, οι πρατηριούχοι συκοφαντούνται και το κράτος συνεχίζει ακάθεκτο να εισπράττει τεράστιους φόρους».

Σύνταξη
Ακρίβεια: Πριν και μετά τον πόλεμο – Οι «πύραυλοι» ακρίβειας και τα διστακτικά μέτρα της κυβέρνησης
Ζητείται ελπίς 11.03.26

Οι «πύραυλοι» ακρίβειας στην αγορά και τα διστακτικά μέτρα της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα σούπερ μάρκετ, με ορίζοντα τριμήνου, για να προλάβει τυχόν φαινόμενα κερδοσκοπίας, όμως η ακρίβεια επιμένει και οι πρωτογενείς ανατιμήσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αποδεσμεύει 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα
Ιστορική απόφαση 11.03.26

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αποδεσμεύει 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα

O IEA συγκάλεσε το πρωί της Τετάρτης έκτακτη σύνοδο των χωρών μελών του, προκειμένου να συζητηθεί μια ενδεχόμενη «απόφαση» για την αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου

Σύνταξη
Πλαφόν στο κέρδος καυσίμων και τροφίμων μέχρι τις 30 Ιουνίου
Οι ανακοινώσεις 11.03.26

Πλαφόν στο κέρδος καυσίμων και τροφίμων μέχρι τις 30 Ιουνίου

Το πλαφόν που ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, φανερώνει και την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην οικονομία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Χρήστος Κολώνας, Γιάννης Αγουρίδης
Ιωάννινα: Συνελήφθη 15χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό 17χρονου – Τον τραυμάτισε σοβαρά στο μάτι
Στα Ιωάννινα 12.03.26

Συνελήφθη 15χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό 17χρονου - Στο χειρουργείο το θύμα με σοβαρό τραύμα στο μάτι

Ο 15χρονος δράστης, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών στα Ιωάννινα

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνάντηση Ζελένσκι – Μακρόν την Παρασκευή στο Παρίσι
Κόσμος 12.03.26

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνάντηση Ζελένσκι – Μακρόν την Παρασκευή στο Παρίσι

Ο Ζελένσκι θα συναντηθεί αύριο στο Παρίσι με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν - Για «εποικοδομητική συνάντηση» με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές στη Φλόριντα έκανε λόγο ο Ρώσος απεσταλμένος

Σύνταξη
Στο Πριγκιπάτο για το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» ο Ολυμπιακός, «τελικός» για τον Παναθηναϊκό με Ζάλγκιρις
Euroleague 12.03.26

Στο Πριγκιπάτο για το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» ο Ολυμπιακός, «τελικός» για τον Παναθηναϊκό με Ζάλγκιρις

Ο Ολυμπιακός θέλει στο Μονακό να κάνει το 2/2 στη δική του «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, την ίδια στιγμή που ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει restart υποδεχόμενος τη Ζάλγκιρις Κάουνας

Σύνταξη
Πώς γίνεται τα 1.5 δισ. του Avatar: Fire and Ash να μην θεωρούνται επιτυχία; Τι βλέπει ο Τζέιμς Κάμερον για το μέλλον του franchise
Πρόβλημα; 12.03.26

Πώς γίνεται τα 1.5 δισ. του Avatar: Fire and Ash να μην θεωρούνται επιτυχία; Τι βλέπει ο Τζέιμς Κάμερον για το μέλλον του franchise

Ο γνωστός δημιουργός Τζέιμς Κάμερον έχει σχεδιάσει δύο ακόμα φιλμ για το franchise του Avatar, όμως τα 1.5 δισ του Fire and Ash δεν άφησαν πολλούς ικανοποιημένους.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από τον Ομπράντοβιτς στον Σπανούλη: Πόσες ομάδες της Euroleague έχουν αλλάξει προπονητή από την αρχή της σεζόν
Euroleague 12.03.26

Από τον Ομπράντοβιτς στον Σπανούλη: Πόσες ομάδες της Euroleague έχουν αλλάξει προπονητή από την αρχή της σεζόν

Με αφορμή την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη από τον πάγκο της Μονακό, αυτοί είναι όλοι οι προπονητές που έφυγαν από την ομάδα που ήταν στην αρχή της σεζόν στη Euroleague.

Σύνταξη
Νεκρή 15χρονη από ρωσικό πλήγμα στη βόρεια Ουκρανία – Επιθέσεις με drones στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ
Κόσμος 12.03.26

Νεκρή 15χρονη από ρωσικό πλήγμα στη βόρεια Ουκρανία – Επιθέσεις με drones στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ

Η Ρωσία και η Ουκρανία αντάλλαξαν πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με επιθέσεις που προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές και κατοικημένες περιοχές και στις δύο πλευρές

Σύνταξη
Η AI ηθοποιός Τίλι Νόργουντ κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι – Και μάλλον οι καλλιτέχνες μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι
Χάλι μαύρο 12.03.26

Η AI ηθοποιός Τίλι Νόργουντ κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι – Και μάλλον οι καλλιτέχνες μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι

Η ψηφιακή «ηθοποιός» Τίλι Νόργουντ έκανε το ντεμπούτο της στη μουσική με το τραγούδι «Take the Lead», όμως το αποτέλεσμα μάλλον καθησυχάζει παρά τρομάζει το Χόλιγουντ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τρία μέλη του πληρώματος παγιδευμένα σε φορτηγό πλοίο που επλήγη από το Ιράν στο Στενό του Ορμούζ
Mayuree Naree 12.03.26

Τρία μέλη του πληρώματος παγιδευμένα σε φορτηγό πλοίο που επλήγη από το Ιράν στο Στενό του Ορμούζ

To Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ισχυρίστηκε ότι επιτέθηκε στο Mayuree Naree στο Στενό του Ορμούζ αφού εκείνο αγνόησε τις προειδοποιήσεις του Ναυτικού του IRGC

Σύνταξη
Το Ιράν πλήττει ιταλική βάση στο Ιράκ – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα
Κόσμος 12.03.26

Το Ιράν πλήττει ιταλική βάση στο Ιράκ – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα

Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα λίγο μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι θα εξαπέλυαν «καταιγίδα» πυραύλων εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Μπαχρέιν και το Ισραήλ, καθώς και στην κουρδική περιοχή του Ιράκ

Σύνταξη
Η διελκυστίνδα της Μέσης Ανατολής: Γιατί οι σύμμαχοι του Ιράν αποφεύγουν έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με τις ΗΠΑ
Κόσμος 12.03.26

Η διελκυστίνδα της Μέσης Ανατολής: Γιατί οι σύμμαχοι του Ιράν αποφεύγουν έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με τις ΗΠΑ

Παρατηρητές περιμένουν να δουν αν οι Χούθι της Υεμένης θα ξαναρχίσουν τις εχθροπραξίες καθώς αμερικανικά πολεμικά πλοία πλησιάζουν στο στενό της Ερυθράς Θάλασσας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Χρήστος Ράμμος: Αποδομώντας το «Alitheia Forum» σε 218 λέξεις – «Ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να προσδιορίσει πως θα του γίνει ο έλεγχος»
Συνέδριο... «αλήθειας» 12.03.26

Αποδομώντας το «Alitheia Forum» σε 218 λέξεις - «Ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να προσδιορίσει πως θα του γίνει ο έλεγχος»

Ο Χρήστος Ράμμος που διετέλεσε αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών αποδομεί σε αδρές γραμμές το συνέδριο που υποτίθεται πως προάγει την αντικειμενικότητα στα ΜΜΕ.

Σύνταξη
Ιράν: Πλήγματα σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ – Το Ιράκ κλείνει το πετρελαϊκο του λιμάνι – Εκρήξεις στην Τεχεράνη
Κόσμος 12.03.26 Upd: 08:46

Ιρανικά πλήγματα σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ - Το Ιράκ κλείνει το πετρελαϊκο του λιμάνι - Εκρήξεις στην Τεχεράνη

Το Ιράν έθεσε όρους για την επίτευξη εκεχειρίας ενώ ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά σε νίκη - Δραματιικές στιγμές στον Λίβανο με σφοδρά ισραηλινά χτυπήματα - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου
Ελλάδα 12.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου σύμφωνα με το εορτολόγιο. Ο Όσιος Θεοφάνης ο Ομολογητής και ο Δίκαιος Φινεές. Ποια ονόματα έχουν γιορτή.

Σύνταξη
Όταν ο οραματιστής αρχιτέκτονας της Μεγάλης Αψίδας της Ντεφάνς «συνεθλίβη» από τη γραφειοκρατία
The Great Arch 12.03.26

Όταν ο οραματιστής αρχιτέκτονας της Μεγάλης Αψίδας της Ντεφάνς «συνεθλίβη» από τη γραφειοκρατία

1983. Ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν αποφασίζει να κάνει διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για ένα εμβληματικό έργο: τη Μεγάλη Αψίδα της Ντεφάνς (The Great Arch) που θα τοποθετηθεί στην ίδια ευθεία με τον Λούβρο και την Αψίδα του Θριάμβου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
