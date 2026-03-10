Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
Εσωτερικές εκκαθαρίσεις στο Ιράν;
Opinion 10 Μαρτίου 2026, 05:00

Εσωτερικές εκκαθαρίσεις στο Ιράν;

Ο φόβος ότι η Moσάντ έχει διεισδύσει βαθιά στο ιρανικό καθεστώς – ακόμη και μέσα στους Φρουρούς της Επανάστασης – δεν είναι θεωρία συνωμοσίας.

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
A
A
Spotlight

Εχουν οργιάσει τελευταία οι φήμες, προερχόμενες κυρίως από αραβικές ιστοσελίδες, πως ο διοικητής της Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης Ισμαήλ Καανί ίσως εκτελέστηκε επειδή θεωρήθηκε ότι συνεργάστηκε με τη Μοσάντ.

Αυτό έγινε μετά την «τελευταία στιγμή» διάσωσή του από συναντήσεις στις οποίες είχε συμμετάσχει και όπου σκοτώθηκαν, μετά την αναχώρησή του, σημαντικά στελέχη της Χεζμπολάχ ή του ιρανικού καθεστώτος – με κυριότερη βέβαια την εξολόθρευση του ιρανού ηγέτη Χαμενεΐ. Ωστόσο δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση από ιρανικές Αρχές ή μεγάλα διεθνή Μέσα πως κάτι τέτοιο έχει συμβεί.

Αμέσως όμως έρχεται στο μυαλό η περίφημη ρήση του Χένρι Κίσινγκερ πως «όταν κάτι συμβαίνει για πρώτη φορά είναι συμβάν, τη δεύτερη είναι σύμπτωση, αλλά την τρίτη είναι εχθρική ενέργεια!». Η εκτέλεση του Χαμενεΐ, λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση από τη σχετική συνάντηση του Καανί, ήταν η τρίτη φορά που μόλις είχε διαφύγει τον θάνατο κι ακολούθησε επίθεση που εξόντωσε άλλα στελέχη. Οι πληροφορίες όμως αυτές εμφανίστηκαν επειδή ο Καανί είχε εξαφανιστεί για κάποιο διάστημα από τη δημόσια σκηνή, κάτι που τροφοδότησε θεωρίες για εσωτερική έρευνα ή εκκαθαρίσεις. Ο πραγματικός διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης ήταν ο Αμίρ Αλί Χατζαντέχ, αλλά σκοτώθηκε το 2025 σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση.

Η είδηση ότι το Ιράν εκτέλεσε κορυφαίο διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης ως πράκτορα της Μοσάντ δεν έχει επιβεβαιωθεί από αξιόπιστες πηγές μέχρι τώρα και πιθανότατα είναι φήμη μέσα στο κλίμα του πολέμου και των εκκαθαρίσεων.

Ο φόβος όμως ότι η Moσάντ έχει διεισδύσει βαθιά στο ιρανικό καθεστώς – ακόμη και μέσα στους Φρουρούς της Επανάστασης – δεν είναι θεωρία συνωμοσίας. Υπάρχουν αρκετά γεγονότα την τελευταία δεκαετία που έκαναν την ηγεσία του Ιράν να πιστεύει ότι υπάρχει εσωτερικός «τυφλοπόντικας» σε υψηλό επίπεδο. Η δολοφονία λ.χ. του πυρηνικού επιστήμονα Μοχσέν Φαχριζαντέχ το 2020 αποδόθηκε στη Moσάντ και ήταν εξαιρετικά εξελιγμένη. Χρησιμοποιήθηκε τηλεχειριζόμενο όπλο με δορυφορικό έλεγχο, γνώριζαν ακριβώς τη διαδρομή και το πρόγραμμα του επιστήμονα, η ομάδα που τοποθέτησε τον εξοπλισμό είχε εσωτερική υποστήριξη. Αυτό έπεισε πολλούς στο Ιράν ότι υπήρχε διαρροή από τον μηχανισμό ασφαλείας.

Επίσης, το 2018 πράκτορες της Moσάντ μπήκαν σε αποθήκη στην Τεχεράνη και έκλεψαν δεκάδες χιλιάδες μυστικά έγγραφα για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Η επιχείρηση κράτησε λίγες ώρες.

Οι πράκτορες ήξεραν ακριβώς σε ποια χρηματοκιβώτια βρίσκονταν τα αρχεία και βγήκαν από τη χώρα πριν αντιδράσουν οι Αρχές. Για πολλούς αναλυτές αυτό δεν γίνεται χωρίς πληροφοριοδότη μέσα στο σύστημα. Υπήρξαν επίσης δολοφονίες στελεχών των Φρουρών. Ενα παράδειγμα είναι ο αξιωματικός Χασάν Σαϊγιάντ Κοντάι που δολοφονήθηκε το 2022 στην Tεχεράνη από ένοπλους σε μοτοσικλέτα. Οι δράστες ήξεραν ακριβώς πού ζούσε και πότε επέστρεφε σπίτι.

Το καθεστώς στηρίζεται πολύ στους Φρουρούς της Επανάστασης. Αν αποδειχθεί ότι υπάρχουν πράκτορες μέσα στους Φρουρούς ή σε κύκλους κοντά στην ηγεσία της χώρας, δημιουργείται τεράστια κρίση εμπιστοσύνης μέσα στο ίδιο το σύστημα εξουσίας.

Headlines:
World
Πιερρακάκης μετά το Eurogroup: Σήμα κινδύνου για παρατεταμένη αστάθεια – Εξετάστηκαν μέτρα

Πιερρακάκης μετά το Eurogroup: Σήμα κινδύνου για παρατεταμένη αστάθεια – Εξετάστηκαν μέτρα

Economy
Καύσιμα: Εντός της εβδομάδας τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

Καύσιμα: Εντός της εβδομάδας τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

inWellness
inTown
Opinion
Ρομπέρτο Μπενίνι: Ένας υπέροχος άνθρωπος, σε έναν ζοφερό κόσμο
La Vita è Bella 09.03.26

Ένας υπέροχος άνθρωπος, σε έναν ζοφερό κόσμο

Ο Ρομπέρτο Μπενίνι, πέρα από το ταλέντο του να μας κάνει να γελάμε, έχει μια μοναδική ικανότητα να αγγίζει τις πιο ευαίσθητες χορδές της ανθρωπότητας με έναν λόγο που είναι ταυτόχρονα ποιητικός και βαθιά πολιτικός. Το πρόσφατο ξέσπασμα του Ιταλού ηθοποιού και σκηνοθέτη ενώ η Μέση Ανατολή φλέγεται, μας συγκλόνισε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
8η Μάρτη: Χρωστάμε στις φεμινίστριες
Opinion 08.03.26

8η Μάρτη: Χρωστάμε στις φεμινίστριες

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ο φεμινισμός δεν είναι ένα μόνο πράγμα. Είναι αγώνας για ισότητα, για αυτοδιάθεση, για σεβασμό και καθημερινή αξιοπρέπεια: στη δουλειά, στο σπίτι, στον δρόμο, στον δημόσιο λόγο.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Και η επόμενη μέρα;
Editorial 07.03.26

Και η επόμενη μέρα;

Το ερώτημα δεν είναι μόνο τι θα γίνει με τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και ποια θα είναι η επόμενη μέρα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έκαναν ποτέ μήνυση σε κάποιον που τους σατίριζε
Editorial 06.03.26

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έκαναν ποτέ μήνυση σε κάποιον που τους σατίριζε

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεχνά ότι η κριτική στους υπουργούς είναι αυτονόητη πλευρά της δημοκρατίας. Όπως και η ελευθερία της έκφρασης την οποία ο ίδιος σαφώς περιφρονεί

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Επίθεση στο Ιράν: Και τώρα τι;
Opinion 05.03.26

Επίθεση στο Ιράν: Και τώρα τι;

Η επίθεση ήταν αναπόφευκτη, διότι η συγκέντρωση τόσων αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή είχε τεράστιο οικονομικό κόστος και επιβάρυνε τρομακτικά την ψυχολογική ισορροπία αλλά και τη συνακόλουθη πειθαρχία των συγκεντρωμένων δυνάμεων

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Κατανοώντας την ελληνική και ευρωπαϊκή διαφθορά
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 04.03.26

Κατανοώντας την ελληνική και ευρωπαϊκή διαφθορά

Μια προσεκτική ανάγνωση της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αποκαλύπτει ότι η διαφθορά ενδημεί εντός κι εκτός των συνόρων της χώρας.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Η κυβερνητική προσπάθεια να εκμεταλλευτεί τον πόλεμο για να εξασφαλίσει επανεκλογή θα πέσει στο κενό
Editorial 04.03.26

Η κυβερνητική προσπάθεια να εκμεταλλευτεί τον πόλεμο για να εξασφαλίσει επανεκλογή θα πέσει στο κενό

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τη συγκυρία του πολέμου ως αφετηρία για την επανεκλογή της. Μια επένδυση μεγάλου ρίσκου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η αβάσταχτη… υποκρισία της Δύσης για τον ιρανικό λαό
Πόλεμος ή Ειρήνη 02.03.26

Η αβάσταχτη… υποκρισία της Δύσης για τον ιρανικό λαό

Προσπαθώντας να δικαιολογήσουν τον πόλεμο που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εις βάρος του Ιράν, το φιλοδυτικό αίσθημα καταφεύγει σε δικαιολογίες. Με πρώτη την υπεράσπιση των γυναικών και των δικαιωμάτων

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Η κάθοδος στην άβυσσο
Editorial 01.03.26

Η κάθοδος στην άβυσσο

Ο πόλεμος που κήρυξαν ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν διαμορφώνει ένα νέο τοπίο. Με μεγαλύτερους κινδύνους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μέση Ανατολή: Η στρατηγική των ΗΠΑ, ο «δορυφόρος» ΕΕ και στο βάθος Πούτιν
Διπλή εμπλοκή 10.03.26

Μέση Ανατολή: Η στρατηγική των ΗΠΑ, ο «δορυφόρος» ΕΕ και στο βάθος Πούτιν

Ο στρατηγικός άξονας που συνδέει την Ανατολική Μεσόγειο, την Ερυθρά Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο ως «έπαθλο» που καθιστά την Ουκρανία δευτερευούσης σημασίας για τις ΗΠΑ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Οι αγορές περιδινίζονται στο ρυθμό του πολέμου στο Ιράν – Μετά την πτώση… η πρόσκρουση
Ενεργειακή κρίση 10.03.26

Οι αγορές περιδινίζονται στο ρυθμό του πολέμου στο Ιράν – Μετά την πτώση… η πρόσκρουση

Aκόμα και αν ο πόλεμος στο Ιράν τελείωνε αύριο, σενάριο διόλου πιθανό, οι καταναλωτές θα πληρώνουν για μήνες τις αναταράξεις στις αγορές. Ανησυχητική προειδοποίηση της πολυεθνικής τράπεζας Rabobank.

Σύνταξη
Κλίμα: Ο Φεβρουάριος ανάμεσα στους πιο θερμούς μήνες παγκοσμίως στα χρονικά – Ακραίες βροχοπτώσεις στην Ευρώπη
Κλίμα 10.03.26

Ο Φεβρουάριος ανάμεσα στους πιο θερμούς μήνες παγκοσμίως στα χρονικά - Ακραίες βροχοπτώσεις στην Ευρώπη

Εννιά καταιγίδες προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές και σφοδρούς ανέμους στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στο Μαρόκο τη 16η και τη 17η Φεβρουαρίου, αφήνοντας πίσω πάνω από 50 νεκρούς αναφέρει το το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus

Σύνταξη
Βουλή: Συνεδριάζει η Ολομέλεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Το πόρισμα των ευθυνών και η επόμενη μέρα
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Βουλή: Συνεδριάζει η Ολομέλεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Το πόρισμα των ευθυνών και η επόμενη μέρα

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θεώρησαν ότι οι εργασίες της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν καθοδηγούμενες και δεν επέμειναν σε εκείνες τις καταθέσεις που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν το μέγεθος του προβλήματος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πικάσο σε καθεδρικό ναό: Έκθεση φωτίζει τις βιβλικές ρίζες του έργου του – Ο ίδιος δήλωνε άθεος
Culture Live 10.03.26

Πικάσο σε καθεδρικό ναό: Έκθεση φωτίζει τις βιβλικές ρίζες του έργου του – Ο ίδιος δήλωνε άθεος

Μια ασυνήθιστη έκθεση στο Μπούργκος της Ισπανίας παρουσιάζει 44 έργα του Πάμπλο Πικάσο μέσα σε καθεδρικό ναό, εξερευνώντας τις βιβλικές αναφορές και τη θρησκευτική εικονογραφία που διαπερνούν την τέχνη του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στην πρώτη γραμμή των μέτρων στήριξης το fuel pass
Οικονομία 10.03.26

Στην πρώτη γραμμή των μέτρων στήριξης το fuel pass

Το ύψος του Fuel Pass 3 ακόμη δεν έχει «κλειδώσει» αλλά εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 50 έως 100 ευρώ - Το όριο συναγερμού για τη λήψη μέτρων στα καύσιμα έχει οριστεί στα 100 δολάρια το βαρέλι

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Πόλεμος στο Ιράν: Η «σύντομη εκδρομή» του Τραμπ που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή
Πόλεμος στο Ιράν 10.03.26

Πόλεμος στο Ιράν: Η «σύντομη εκδρομή» του Τραμπ που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε να πείσει ότι οι ΗΠΑ έχουν νικήσει στον πόλεμο που διεξάγουν μαζί με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ωστόσο, δεν έδωσε απαντήσεις ούτε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος ούτε για ποιο μέλλον βλέπει για την Τεχεράνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δημοσκόπηση: Η «καυτή πατάτα» του σκανδάλου των υποκλοπών – Έκθετη πολιτικά η κυβέρνηση μετά την απόφαση του δικαστηρίου
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Η «καυτή πατάτα» του σκανδάλου των υποκλοπών - Έκθετη πολιτικά η κυβέρνηση μετά την απόφαση του δικαστηρίου

Δύο στους τρεις πολίτες πιστεύουν πως η δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές εκθέτει πολιτικά την κυβέρνηση, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Πλειοψηφικό το αίτημα για πολιτική αλλαγή προκειμένου να έχουμε δικαιοσύνη και κάθαρση.

Σύνταξη
Επιστροφή στην εποχή των Beatles; Ο Ρίνγκο Σταρ είναι έτοιμος να κυκλοφορήσει το 22ο στούντιο άλμπουμ του
Όπως παλιά 10.03.26

Επιστροφή στην εποχή των Beatles; Ο Ρίνγκο Σταρ είναι έτοιμος να κυκλοφορήσει το 22ο στούντιο άλμπουμ του

Ο ντράμερ των Beatles Ρίνγκο Σταρ, μπορεί να μην γνώρισε ποτέ την επιτυχία που είχε με τα Σκαθάρια ως σόλο μουσικός, ωστόσο δεν σταματάει να κυκλοφορεί νέο υλικό.

Σύνταξη
Αγιοι Ανάργυροι: Εμπρηστική επίθεση σε καφετέρια – Εσπασαν την τζαμαρία και έβαλαν φωτιά
«Ολοσχερής» καταστροφή 10.03.26

Πυρπόλησαν καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους

Αγνωστοι δράστες έσπασαν με πέτρα την τζαμαρία και πυρπόλησαν ισόγεια καφετέρια που βρίσκεται επί της οδού Αγίων Αναργύρων, στην ομώνυμη συνοικία της Αττικής.

Σύνταξη
Κόσοβο: Το Συνταγματικό Δικαστήριο απαγορεύει προσωρινά τη διάλυση της Βουλής με το διάταγμα της Οσμάνι
Διάταγμα Οσμάνι 10.03.26

Το Συνταγματικό Δικαστήριο μπλοκάρει τη διάλυση της Βουλής στο Κόσοβο

Απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου του Κοσόβου απαγορεύει στην πρόεδρο Οσμάνι να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με το διάταγμα που εξέδωσε για τη διάλυση της Βουλής.

Σύνταξη
Ιράν: «Εμείς θα αποφασίσουμε το τέλος του πολέμου», απαντούν στον Τραμπ οι Φρουροί της Επανάστασης
Φρουροί της Επανάστασης 10.03.26

Απαντούν στον Τραμπ: «Εμείς θα αποφασίσουμε το τέλος του πολέμου»

«Εμείς είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε για το τέλος του πολέμου», τονίζουν οι Φρουροί της Επανάστασης, απαντώντας στον Τραμπ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι «θα τελειώσει αρκετά σύντομα».

Σύνταξη
Ιράν: Τραμπ και Πούτιν συνομίλησαν τηλεφωνικά για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου
Τι συζήτησαν 10.03.26

Συνομιλία Τραμπ - Πούτιν για πρώτη φορά από την επίθεση στο Ιράν

Τραμπ και Πούτιν είχαν την πρώτη τηλεφωνική συνομιλία τους από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, την οποία η αμερικανική πλευρά χαρακτήρισε «πολύ καλή», ενώ η ρωσική «ειλικρινή και εποικοδομητική».

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Το Eurogroup προειδοποιεί για παρατεταμένη αστάθεια – Πιέσεις σε ενέργεια και αγορές
Μέση Ανατολή 10.03.26

Προειδοποίηση Eurogroup για παρατεταμένη αστάθεια

Οι υπουργοί Οικονομικών συζήτησαν κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup για τις αναταραχές στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν και τις επιπτώσεις στην οικονομία της ευρωζώνης.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Έφηβος ετών… 101 (pics)
Ποδόσφαιρο 10.03.26

Ολυμπιακός: Έφηβος ετών… 101 (pics)

Ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός, συμπληρώνει 101 χρόνια ύπαρξης. Το καμάρι του ελληνικού αθλητισμού που με τις επιτυχίες σε όλα τα σπορ έχει μετατραπεί επάξια σε Θρύλος.

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

