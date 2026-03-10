Εσωτερικές εκκαθαρίσεις στο Ιράν;

Εχουν οργιάσει τελευταία οι φήμες, προερχόμενες κυρίως από αραβικές ιστοσελίδες, πως ο διοικητής της Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης Ισμαήλ Καανί ίσως εκτελέστηκε επειδή θεωρήθηκε ότι συνεργάστηκε με τη Μοσάντ.

Αυτό έγινε μετά την «τελευταία στιγμή» διάσωσή του από συναντήσεις στις οποίες είχε συμμετάσχει και όπου σκοτώθηκαν, μετά την αναχώρησή του, σημαντικά στελέχη της Χεζμπολάχ ή του ιρανικού καθεστώτος – με κυριότερη βέβαια την εξολόθρευση του ιρανού ηγέτη Χαμενεΐ. Ωστόσο δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση από ιρανικές Αρχές ή μεγάλα διεθνή Μέσα πως κάτι τέτοιο έχει συμβεί.

Αμέσως όμως έρχεται στο μυαλό η περίφημη ρήση του Χένρι Κίσινγκερ πως «όταν κάτι συμβαίνει για πρώτη φορά είναι συμβάν, τη δεύτερη είναι σύμπτωση, αλλά την τρίτη είναι εχθρική ενέργεια!». Η εκτέλεση του Χαμενεΐ, λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση από τη σχετική συνάντηση του Καανί, ήταν η τρίτη φορά που μόλις είχε διαφύγει τον θάνατο κι ακολούθησε επίθεση που εξόντωσε άλλα στελέχη. Οι πληροφορίες όμως αυτές εμφανίστηκαν επειδή ο Καανί είχε εξαφανιστεί για κάποιο διάστημα από τη δημόσια σκηνή, κάτι που τροφοδότησε θεωρίες για εσωτερική έρευνα ή εκκαθαρίσεις. Ο πραγματικός διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης ήταν ο Αμίρ Αλί Χατζαντέχ, αλλά σκοτώθηκε το 2025 σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση.

Η είδηση ότι το Ιράν εκτέλεσε κορυφαίο διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης ως πράκτορα της Μοσάντ δεν έχει επιβεβαιωθεί από αξιόπιστες πηγές μέχρι τώρα και πιθανότατα είναι φήμη μέσα στο κλίμα του πολέμου και των εκκαθαρίσεων.

Ο φόβος όμως ότι η Moσάντ έχει διεισδύσει βαθιά στο ιρανικό καθεστώς – ακόμη και μέσα στους Φρουρούς της Επανάστασης – δεν είναι θεωρία συνωμοσίας. Υπάρχουν αρκετά γεγονότα την τελευταία δεκαετία που έκαναν την ηγεσία του Ιράν να πιστεύει ότι υπάρχει εσωτερικός «τυφλοπόντικας» σε υψηλό επίπεδο. Η δολοφονία λ.χ. του πυρηνικού επιστήμονα Μοχσέν Φαχριζαντέχ το 2020 αποδόθηκε στη Moσάντ και ήταν εξαιρετικά εξελιγμένη. Χρησιμοποιήθηκε τηλεχειριζόμενο όπλο με δορυφορικό έλεγχο, γνώριζαν ακριβώς τη διαδρομή και το πρόγραμμα του επιστήμονα, η ομάδα που τοποθέτησε τον εξοπλισμό είχε εσωτερική υποστήριξη. Αυτό έπεισε πολλούς στο Ιράν ότι υπήρχε διαρροή από τον μηχανισμό ασφαλείας.

Επίσης, το 2018 πράκτορες της Moσάντ μπήκαν σε αποθήκη στην Τεχεράνη και έκλεψαν δεκάδες χιλιάδες μυστικά έγγραφα για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Η επιχείρηση κράτησε λίγες ώρες.

Οι πράκτορες ήξεραν ακριβώς σε ποια χρηματοκιβώτια βρίσκονταν τα αρχεία και βγήκαν από τη χώρα πριν αντιδράσουν οι Αρχές. Για πολλούς αναλυτές αυτό δεν γίνεται χωρίς πληροφοριοδότη μέσα στο σύστημα. Υπήρξαν επίσης δολοφονίες στελεχών των Φρουρών. Ενα παράδειγμα είναι ο αξιωματικός Χασάν Σαϊγιάντ Κοντάι που δολοφονήθηκε το 2022 στην Tεχεράνη από ένοπλους σε μοτοσικλέτα. Οι δράστες ήξεραν ακριβώς πού ζούσε και πότε επέστρεφε σπίτι.

Το καθεστώς στηρίζεται πολύ στους Φρουρούς της Επανάστασης. Αν αποδειχθεί ότι υπάρχουν πράκτορες μέσα στους Φρουρούς ή σε κύκλους κοντά στην ηγεσία της χώρας, δημιουργείται τεράστια κρίση εμπιστοσύνης μέσα στο ίδιο το σύστημα εξουσίας.

