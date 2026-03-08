Δείτε τα γκολ της 24ης αγωνιστικής της Super League (vids)
Βίντεο με γκολ και στιγμιότυπα από τις αναμετρήσεις της 24ης αγωνιστικής της Super League.
Παρακολουθήστε όλα τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τα έξι από τα επτά παιχνίδια της 24ης αγωνιστικής της Super League που ολοκληρώθηκαν έως το βράδυ της Κυριακής (8/3). Εκκρεμεί η αναμέτρηση Παναιτωλικός – Κηφισιά η οποία διεξάγεται τη Δευτέρα (9/3, 18:00).
Η δράση ξεκίνησε το Σάββατο (6/3) με δύο παιχνίδια. Πρώτο χρονικά αυτό στο «Κλεάνθης» με Άρη και Ατρόμητο να μένουν στο 0-0 και τους κιτρινόμαυρους να έχουν δύο άστοχα πέναλτι με Ράτσιτς και Μορόν.
Λίγες ώρες αργότερα η ΑΕΚ υποδέχθηκε την ΑΕΛ και χάρη σε ένα γκολ του Μουκουντί επικράτησε με 1-0 και παρέμενε στην κορυφή.
Την Κυριακή (8/3) έγινε το κυρίως μέρος της 24ης αγωνιστικής με ακόμη τέσσερις αναμετρήσεις.
Στην πρώτη χρονικά ο Πανσερραϊκός πήρε τεράστια νίκη-ανάσα με 1-0 μέσα στην Τρίπολη από τον Αστέρα Τρίπολης με σκόρερ τον Αντέι Ιβάν στο 45+2′.
Λίγο αργότερα στη μάχη για τα πλέι οφ του 5-8 Βόλος ΝΠΣ και ΟΦΗ έμεναν στο 1-1, καθώς οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 90+7′ με πέναλτι του Χουάνπι, το γκολ των φιλοξενούμενων από τον Ισέκα από το 65′.
Μία ώρα μετά ο Παναθηναϊκός περνούσε με το επιβλητικό 4-1 από τη Λιβαδεια επί του Λεβαδειακού «κλειδώνοντας» οριστικά την 4η θέση στην κανονική περίοδο.
Στο ματς που έκλεισε το πρόγραμμα της Κυριακής, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 0-0, παρά το γεγονός ότι οι Πειραιώτες ήταν ανώτεροι σχεδόν σε όλο το ματς, χάνοντας μάλιστα και τις πιο σημαντικές ευκαιρίες.
Απείλησε ο Ολυμπιακός με Ντάνι Γκαρθία
Μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού με Τσικίνιο
Καλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ
Ο Τσιφτσής είπε «όχι» στον Ελ Κααμπί
Μεγάλη ευκαιρία με Ελ Κααμπί για τον Ολυμπιακό
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής της Super League
Σάββατο 7 Μαρτίου
Άρης – Ατρόμητος 0-0
ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet 1-0
Κυριακή 8 Μαρτίου
Αστέρα Τρίπολης AKTOR – Πανσερραϊκός 0-1
Βόλος – ΟΦΗ 1-1
Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 1-4
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0
Δευτέρα 9 Μαρτίου
18:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά
Η βαθμολογία της Super League σε 24 αγωνιστικές
Η επόμενη (25η) αγωνιστική
Σάββατο 14 Μαρτίου
17:00 ΟΦΗ – Ολυμπιακός
19:30 Πανσερραϊκός – Άρης
20:00 ΑΕΛ Novibet – Αστέρας AKTOR
Κυριακή 15 Μαρτίου
16:00 Κηφισιά – Βόλος
18:00 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
19:30 Ατρόμητος – ΑΕΚ
21:00 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
