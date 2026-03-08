Μαζική συμμετοχή στον 3ο Δρόμο Μνήμης Τεμπών – Συγκινητικός ο τερματισμός στο «σημείο μηδέν»

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε ο 3ος Δρόμος Μνήμης Τεμπών, με διαδρομές 30, 15 και 5 χιλιομέτρων, το πρωί της Κυριακής.

Τον αγώνα που θέλει να περάσει το μήνυμα της συμπαράστασης στους γονείς και συγγενείς των 57 θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, αλλά και στους επιζόντες του δυστυχήματος, διοργάνωσε ο Σύλλογος Δρομέων Φαλάνης, σε συνεργασία με το αθλητικό site Sportofrunning και με τη συναίνεση των οικογενειών και των συγγενών των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών.

Τερματισμός στο «σημείο μηδέν»

Το σημείο εκκίνησης των δρομέων ήταν ο προαύλιος χώρος του εργοστασίου Ζαχάρεως, στο 2ο χλμ. Λάρισας – Συκουρίου, με τον τερματισμό να γίνεται στο «σημείο μηδέν» στα Τέμπη, εκεί που σημειώθηκε η πολύνεκρη σύγκρουση των δύο τρένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες περισσότερα από 400 άτομα έτρεξαν σε όλους τους αγώνες στον 3ο Δρόμο Μνήμης Τεμπών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δρόμος Μνήμης Τεμπών δεν αποτελεί έναν ακόμη επίσημο αγώνα δρόμου, όπως οι εκατοντάδες που διοργανώνονται σε όλη την επικράτεια, αλλά είναι μια προσπάθεια να τιμηθεί η μνήμη των παιδιών και όλων των ανθρώπων που τόσο άδικα χάθηκαν στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, την 28η Φεβρουαρίου του 2023.

Τα μέλη του Συλλόγου Δρομέων Φαλάνης που διοργανώνουν τον αγώνα έχουν συγκινήσει στο παρελθόν με τις δράσεις τους για τα Τέμπη, καθώς αναρτούσαν πανό για το τραγικό δυστύχημα και σε αγώνες του εξωτερικού που συμμετείχαν.

Mοτοπορεία από τα Μάλγαρα έως τα Τέμπη

Την ίδια ώρα, εκατοντάδες μοτοσικλετιστές συγκεντρώθηκαν το πρωί στα διόδια των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να πραγματοποιήσουν συμβολική μοτοπορεία μέχρι τα Τέμπη και να βρεθούν στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Στόχος της μοτοπορείας μνήμης, που πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά, είναι να σταλεί μήνυμα στήριξης και συμπαράστασης στους γονείς και τους συγγενείς των 57 θυμάτων. «Ενώνουμε τις μηχανές, τις ψυχές και τις καρδιές μας για τα Τέμπη», ανέφεραν οι διοργανωτές με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το τραγικό δυστύχημα.

Από τα Μάλγαρα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ξεκίνησαν περίπου 400 δίκυκλα με 750 αναβάτες.