Ιράν: Πολιτική αναταραχή προκάλεσε η συγγνώμη του Πεζεσκιάν από τις γειτονικές χώρες

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν ζήτησε σήμερα συγγνώμη από τα γειτονικά κράτη σε μια προσπάθεια να κατευνάσει το θυμό στον Κόλπο, όμως προκάλεσε επικρίσεις από τους σκληροπυρηνικούς στη χώρα του.

«Ζητώ προσωπικά συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες που επλήγησαν από ενέργειες του Ιράν», δήλωσε ο ιρανός πρόεδρος και κάλεσε τις χώρες αυτές να μην συμμετάσχουν στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Απέρριψε επίσης την απαίτηση του αμερικανου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για άνευ όρων παράδοση της Ισλαμικής Δημοκρατίας χαρακτηρίζοντάς την «όνειρο», αλλά δήλωσε πως το ιρανικό προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας συμφώνησε να αναστείλει τις επιθέσεις σε γειτονικά κράτη, εκτός αν πλήγματα εναντίον του Ιράν προέλθουν από το έδαφός τους.

Εντούτοις ο Τραμπ δήλωσε σήμερα πως η χώρα «θα πληγεί πολύ σκληρά» και προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ μπορεί να διευρύνουν τις επιθέσεις τους.

Πολιτική αναταραχή

Τα σχόλια του Πεζεσκιάν προκάλεσαν πολιτική αναταραχή στο Ιράν, κάνοντας το γραφείο του να επαναλάβει πως οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα απαντήσουν αποφασιστικά σε επιθέσεις από βάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή.

Ώρες μετά, ο πρόεδρος επανέλαβε τη δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς όμως τη συγγνώμη από την ομιλία του που είχε θυμώσει τους σκηροπυρηνικούς, μεταξύ των οποίων τους ισχυρούς Φρουρούς της Επανάστασης.

Ο Χαμίντ Ρασάι, ένας σκληροπυρηνικός ιερωμένος και βουλευτής, έγραψε στο X: «Κύριε Πεζεσκιάν, η στάση σας ήταν αντιεπαγγελματική, δειλή και απαράδεκτη».

Ένας πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης κατήγγειλε την ιδέα μιας συγγνώμης με δήλωση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο επικεφαλης του δικαστικού σώματος Μοχσενί Εζεΐ, ένα σκληροπυρηνικό μέλος της τριανδρίας που ασκεί προσωρινά τις εξουσίες του ανώτατου ηγέτη, δήλωσε ότι το έδαφος μερικών περιφερειακών χωρών χρησιμοποιείται, ανοικτά και μυστικά, για επιθέσεις εναντίον του Ιράν και ότι τα πλήγματα αντιποίνων θα συνεχισθούν.