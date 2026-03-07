Το υπουργείο Αμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο ότι αναχαίτισε βαλλιστικό πύραυλο που κατευθυνόταν προς την αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν, όπου σταθμεύουν δυνάμεις των ΗΠΑ (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

«Ενας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε προς την αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε», αναφέρει η ανακοίνωση εκπροσώπου του υπουργείου στην πλατφόρμα Χ, χωρίς να παρέχονται περισσότερες πληροφορίες.

Saudi Ministry of Defense 🇸🇦 in the last 17 hours: Intercepted and destroyed a cruise missile east of Al-Kharj Governorate Intercepted and destroyed a drone northeast of Riyadh Intercepted and destroyed three drones east of Riyadh Intercepted and destroyed a cruise missile… pic.twitter.com/PPkNNm4GxC — Saudi Expatriates (@saudiexpat) March 6, 2026

Χθες Παρασκευή, οι σαουδαραβικές αρχές είχαν ανακοινώσει πως αναχαιτίστηκαν τρεις πύραυλοι που στόχευαν την ίδια βάση, η οποία βρίσκεται νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Ριάντ.

Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε εξάλλου μια απόπειρα επίθεσης στο κοίτασμα πετρελαίου της Σέιμπα, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Εξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη «αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν» πάνω από την έρημο, κοντά στα σύνορα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων (SPA).

Video footage purported to show an Iranian ballistic missile strike on Prince Sultan Air Base in Al-Kharj, Saudi Arabia, with the missile impacting very close to several U.S. servicemembers, thankfully said to have resulted in only minor injuries to personnel at Prince Sultan. pic.twitter.com/Nlju8TCZ22 — OSINTdefender (@sentdefender) March 6, 2026

Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο. Τα περισσότερα κοιτάσματα και οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις βρίσκονται κατά μήκος των ανατολικών ακτών της, απέναντι από το Ιράν.

Απειλές για αντίποινα

Την Τετάρτη, το Ριάντ ανακοίνωσε πως αναχαίτισε drone που είχε στόχο το στρατηγικής σημασίας διυλιστήριο του Ρας Τανούρα (ανατολικά), στο οποίο είχε ξεσπάσει πυρκαγιά εξαιτίας άλλης επιδρομής τη Δευτέρα.

Πηγή προσκείμενη στη σαουδαραβική κυβέρνηση είχε δηλώσει τη Δευτέρα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι τυχόν «συντονισμένη» επίθεση του Ιράν εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία θα μπορούσε να προκαλέσει στρατιωτικά αντίποινα του Ριάντ εναντίον «ιρανικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων».

Πηγή: ΑΠΕ