Η ανεργία μπορεί να επηρεάσει μέχρι και τα όνειρα

Μια έρευνα αποκαλύπτει ότι η ανεργία μπορεί να αλλάξει ακόμη και τα… όνειρα ενός ανθρώπου. Και δεν μιλάμε για τα μελλοντικά του όνειρα, για τα σχέδιά του. Αλλά κυριολεκτικά για τα όνειρα που βλέπει στον ύπνο του. Όταν κάποιος χάνει τη δουλειά του, τα όνειρα χάνουν τα στοιχεία έκπληξης και οπτικής παρατήρησης, ενώ θεματικά αυξάνονται αυτά που σχετίζονται με την εργασία.

Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Dreaming, οι αλλαγές αυτές υποδηλώνουν πως η ψυχική αποστασιοποίηση που βιώνουν οι άνθρωποι κατά την ανεργία περνάει και στον ύπνο τους.

Η υπόθεση της «συνέχειας» των ονείρων

Οι ερευνητές βασίζονται συχνά στην υπόθεση της «συνέχειας», σύμφωνα με την οποία τα όνειρα αποτελούν προέκταση της καθημερινής ζωής. Δεν αναπαράγουμε απλώς τα γεγονότα σαν βίντεο, ονειρευόμαστε όσα έχουν προσωπική σημασία, τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις βασικές μας ανησυχίες.

Επειδή η εργασία διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό τη ρουτίνα και την ταυτότητά μας, τα επαγγελματικά θέματα εμφανίζονται συχνά στα όνειρα. Προηγούμενες έρευνες δείχνουν ότι το εργασιακό στρες συνδέεται άμεσα με δυσάρεστο ή αγχώδες ονειρικό περιεχόμενο. Ένα στρεσογόνο περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει σε εφιάλτες σχετικούς με τη δουλειά, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο άγχους μέρα και νύχτα.

Η ανεργία ως κρίση ταυτότητας

Η απώλεια εργασίας αποτελεί σοβαρό πλήγμα τόσο για την οικονομική σταθερότητα, όσο και για την ψυχολογική ευημερία ενός ανθρώπου. Η εργασία προσφέρει:

Οικονομικούς πόρους

Αίσθηση σκοπού

Κοινωνική αναγνώριση

Η απώλειά της μπορεί να προκαλέσει κρίση ταυτότητας, μειωμένη αυτοεκτίμηση, κοινωνική απόσυρση και αίσθημα αποξένωσης. Πολλοί αποφεύγουν να μιλήσουν ανοιχτά για την ανεργία λόγω κοινωνικού στίγματος, γεγονός που δυσκολεύει τη μέτρηση του ψυχολογικού της κόστους με παραδοσιακά ερωτηματολόγια.

Τι αποκάλυψαν τα όνειρα των άνεργων

Οι ερευνητές έχουν εξετάσει τα όνειρα ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας και έχουν καταλήξει ότι συνδέονται με τα παρακάτω μοτίβα:

1. Περισσότερα επαγγελματικά θέματα

Τα όνειρα των ατόμων που αντιμετώπιζαν ανεργία περιείχαν πολύ συχνότερα λέξεις σχετικές με:

Χώρους εργασίας

Σπουδές

Επαγγελματικά ζητήματα

Αυτό συμφωνεί με την ιδέα ότι τα όνειρα αντικατοπτρίζουν τις βασικές μας ανησυχίες.

2. Λιγότερη «έκπληξη»

Οι αναφορές περιείχαν λιγότερες λέξεις που δήλωναν αιφνιδιασμό ή απρόσμενες αλλαγές. Η εμπειρία της έκπληξης προϋποθέτει ενεργή γνωστική επεξεργασία νέων πληροφοριών. Η απουσία της ίσως υποδηλώνει πιο παθητικό γνωστικό ύφος κατά τον ύπνο.

3. Μειωμένη οπτική παρατήρηση

Οι άνεργοι χρησιμοποιούσαν λιγότερες λέξεις σχετικές με το «βλέπω», «παρατηρώ», «κοιτάζω». Αυτό ερμηνεύεται ως αντανάκλαση μιας γενικότερης αποστασιοποίησης, όχι μόνο από την εργασία, αλλά και από το ίδιο περιβάλλον των ονείρων.

Ανεργία και αποδέσμευση

Στον χώρο των επιχειρήσεων, η «εμπλοκή» ή «engagement» μετρά τον ενθουσιασμό και τη δέσμευση ενός εργαζομένου. Το engagement συχνά μειώνεται πριν από μια παραίτηση ή απόλυση. Οι ερευνητές υποδηλώνουν ότι αυτή η αποδέσμευση δεν περιορίζεται στην καθημερινότητα, αλλά επεκτείνεται ακόμη και στα όνειρα. Το αποτέλεσμα είναι μια λιγότερο ενεργή και λιγότερο παρατηρητική νυχτερινή εμπειρία.

