Και η επόμενη μέρα;
Editorial 07 Μαρτίου 2026, 09:48

Και η επόμενη μέρα;

Το ερώτημα δεν είναι μόνο τι θα γίνει με τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και ποια θα είναι η επόμενη μέρα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το πρόβλημα με τον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν είναι μόνο ότι διεξάγεται με τρόπο που παραβιάζει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, ούτε μόνο ότι γίνεται χωρίς καμία συνεννόηση ακόμη και με δυνάμεις συμμαχικές που απλώς καλούνται να πληρώσουν ήδη από τώρα το κόστος των επιπτώσεων.

Είναι και το πρόβλημα της επόμενης μέρας, στην περιοχή και στον κόσμο. Και αυτό είναι ακόμη πιο ανησυχητικό.

Εάν πάρουμε τοις μετρητοίς όσα λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, αυτό που θα δούμε είναι βομβαρδισμοί και επιθέσεις μέχρι την πλήρη παράδοση του Ιράν. Δηλαδή, υποθέτω κάποια στιγμή δεν θα αντέξει άλλο η κυβέρνηση του Ιράν και θα πει «παραδίδομαι». Και μετά θα έρθουν οι ΗΠΑ και θα υποδείξουν ηγέτη, αφού εξασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα είναι απειλή για το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, δηλαδή δεν θα έχει ούτε τις στρατιωτικές δυνατότητες ούτε την πολιτική διάθεση.

Και εάν αυτή η ημέρα αργήσει; Εάν δεν εμφανιστεί νωρίς η «λευκή σημαία» της ιρανικής κυβέρνησης; Εάν δεν γίνει κάποιο εσωτερικό πραξικόπημα και χάσουν την επιρροή τους οι «σκληροί» των «Φρουρών της Επανάστασης»; Εάν δεν εμφανιστεί μια μερίδα ανώτερων κληρικών που θα θελήσουν να πάνε τα πράγματα σε μια άλλη κατεύθυνση; Τι θα γίνει τότε; Θα συνεχιστούν οι βομβαρδισμοί μέχρις ότου γίνουν ερείπια όλα τα κυβερνητικά κτίρια και οι υποδομές του στρατού (και προφανώς και όσοι άμαχοι μένουν εκεί κοντά πληρώσουν το τίμημα);

Και ας υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή παραδίνονται και εγκαθίσταται μια φιλική προς τις ΗΠΑ κυβέρνηση, αυτή θα κυβερνήσει ανενόχλητη; Στο Ιράκ είδαμε πολύ σύντομα να ξεσπά το χάος του εμφυλίου πολέμου. Και τι θα γίνει εάν σε αυτό το κλίμα αυτοί που δεν θα συμβιβαστούν με την συνθηκολόγηση επιλέξουν να συνεχίσουν τον πόλεμο και εκτός συνόρων;

Ακόμη και εάν υποθέσουμε ότι όλα εξελίσσονται όπως τα φαντάζονται και το Ιράν γίνεται… Βενεζουέλα και οι ΗΠΑ πανηγυρίζουν ότι νίκησαν, ποιο θα είναι το μήνυμα που θα έχει σταλεί; Η Ρωσία θα μπορεί να λέει ευθέως πως ότι έκανε στην Ουκρανία δεν ήταν παράνομη εισβολή, αλλά μια νόμιμη ενέργεια που εντάσσεται στη νέα αντίληψη για τις διεθνείς σχέσεις που θέλει τις μεγάλες δυνάμεις να αποφασίζουν μονομερώς τι είναι δίκαιο και τι άδικο. Αλλά και η Κίνα, που μπορεί να δεχτεί ένα πλήγμα γιατί στηριζόταν στην προμήθεια καυσίμων από το Ιράν, το μήνυμα που θα έχει λάβει θα είναι ότι μπορεί πλέον να πραγματοποιήσει το όραμά της να ενσωματώσει την Ταϊβάν βίαια στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και ήδη υπάρχουν αναλύσεις που υποστηρίζουν ότι ο Σι Τζινπίνγκ έχει ζητήσει να επιταχυνθούν τα σχέδια για στρατιωτική επιχείρηση κατά της Ταϊβάν πιθανώς γιατί θέλει να εκμεταλλευτεί όχι μόνο τη νομιμοποίηση που δίνουν οι μονομερείς ενέργειες των ΗΠΑ, αλλά και το γεγονός ότι οι τελευταίες έχουν χρησιμοποιήσει ήδη μεγάλο μέρος των πυραυλικών αποθεμάτων τους.

Και βέβαια σε πείσμα όλων εκείνων που λένε και ξαναλένε ότι με την όλη συνθήκη που διαμορφώνεται «πιέζεται» η Τουρκία, δεν μπορούμε και δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι η επιστροφή, σε τέτοια κλίμακα, σε μια λογική που λέει ότι τα προβλήματα δεν τα λύνει το διεθνές δίκαιο και η διαπραγμάτευση, αλλά το εάν έχεις την ισχύ να πάρεις αυτά που θεωρείς ότι σου αναλογούν, μια αναθεωρητική δύναμη όπως την Τουρκία ευνοεί, και όχι την Ελλάδα που πάντα στηρίζονταν στο διεθνές δίκαιο ως προς τα εθνικά θέματα.

Και βέβαια υπάρχει και η μεγάλη εικόνα. Δηλαδή, όταν υπάρχουν τέτοιες προβολές ισχύος, άνευ άμεσου κόστους, κανείς δεν ξέρει που μπορεί να φτάσουν τα πράγματα. Και δεν αναφέρομαι απλώς στο ότι αρκετά σημάδια δείχνουν ότι η Κούβα είναι ένας επόμενος στόχος, αλλά και στο ότι ο πειρασμός ακόμη και μεγαλύτερων συγκρούσεων θα είναι μεγάλος. Δηλαδή, η αντιπαράθεση με την Κίνα να μην μείνει μόνο στους δασμούς.

Όλα αυτά δείχνουν ότι οι προκλήσεις για τη χώρα είναι μεγάλες. Και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με κριτήριο την επικοινωνία, ή την κοντόθωρη πολιτική αντιπαράθεση. Ούτε, όμως, και με μηχανιστικές αντιλήψεις για τη «σωστή πλευρά της ιστορίας».

Οι διεθνείς σχέσεις της χώρας γίνονται εκ των πραγμάτων πιο σύνθετες. Οι συμμαχίες αντικειμενικά θα κριθούν ξανά και ξανά στην πράξη. Η αμυντική ικανότητα γίνεται πραγματική αναγκαιότητα όχι ως «διπλωματία των εξοπλισμών» ούτε ως ευκαιρία για εντυπωσιακές φωτογραφήσεις, αλλά ως δυνατότητα υπεράσπισης του εθνικού χώρου.

Η ίδια η έννοια της ηγεσίας αποκτά άλλη σημασία σε ένα τέτοιο τοπίο. Η λογική που ήθελε τους ηγέτες να κατέχουν κυρίως την επικοινωνία και την ικανότητα άρθρωσης «αφηγήματος» έχει περάσει. Ούτε θα μας πουν οι αγορές ποιες είναι οι ορθές επιλογές, γιατί πλέον μιλάμε για γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Δεν μπορούμε να πάμε μπροστά με ηγέτες που απλώς αντιγράφουν τα εγχειρίδια της «συστημικής διαχείρισης» όπως αυτά διαμορφώθηκαν με βάση τις αρχές του νεοφιλελευθερισμού και του «ακραίου κέντρου», ή που, ακόμη χειρότερα, απλώς προσπαθούν να παρουσιάσουν μια εκσυγχρονισμένη εκδοχή της παλιάς καλής ακροδεξιάς. Ούτε με πολιτικούς οι οποίοι το μόνο που κατέχουν είναι η δημοσιότητα.

Χρειάζεται η ηγεσία να συνδεθεί ξανά με τη γνώση, τη στρατηγική, τη διορατικότητα, την ικανότητα λήψης αποφάσεων ακόμη και «κόντρα στο ρεύμα». Πάνω από όλα, να συνδεθεί ξανά με την κοινωνία, με ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που να καλεί τους ανθρώπους σε συστράτευση όχι μόνον απέναντι σε κινδύνους, αλλά και για ένα καλύτερο αύριο. Μια νέα πρόταση για το πώς θέλουμε να είναι η χώρα αυτή σε μερικά χρόνια, πώς θέλουμε να είναι το κράτος, η οικονομία, οι θεσμοί, το αναπτυξιακό πρότυπο, η θέση μας στον κόσμο.

Μια ηγεσία που να μην ξεχνά ούτε στιγμή ότι η πραγματική ισχύς μιας χώρα είναι η κοινωνική συνοχή της, ότι ο πατριωτισμός εξαρτάται από το εάν οι άνθρωποι που ζουν σε αυτό τον τόπο αισθάνονται ότι έχουν ένα κράτος που τους σέβεται, μια οικονομία που τους αντιμετωπίζει με δικαιοσύνη, μια παιδεία που τους πάει μπροστά και μια δημοκρατία που τους κάνει συμμέτοχους και στις αποφάσεις και όχι μόνο στα κόστη.

Μια ηγεσία που θα ξεκινά από την παραδοχή ότι οι χώρες είναι ισχυρές όταν αυτοί και αυτές που κατοικούν σε αυτές νιώθουν ότι θέλουν να πολεμήσουν για τις κατακτήσεις και τα δικαιώματα που αυτή η χώρα τους δίνει.

Γιατί μόνο μια τέτοια ηγεσία μπορεί όντως να κρατήσει το πηδάλιο της χώρας σε νερά όλο και πιο ταραγμένα και αχαρτογράφητα.

DBRS: Τα 4+1 «φρένα» για την ελληνική οικονομία

DBRS: Τα 4+1 «φρένα» για την ελληνική οικονομία

Ιράν: Ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα – «Φρικτή νύχτα στην Τεχεράνη»

Ιράν: Ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα – «Φρικτή νύχτα στην Τεχεράνη»

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έκαναν ποτέ μήνυση σε κάποιον που τους σατίριζε
Editorial 06.03.26

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έκαναν ποτέ μήνυση σε κάποιον που τους σατίριζε

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεχνά ότι η κριτική στους υπουργούς είναι αυτονόητη πλευρά της δημοκρατίας. Όπως και η ελευθερία της έκφρασης την οποία ο ίδιος σαφώς περιφρονεί

Η κυβερνητική προσπάθεια να εκμεταλλευτεί τον πόλεμο για να εξασφαλίσει επανεκλογή θα πέσει στο κενό
Editorial 04.03.26

Η κυβερνητική προσπάθεια να εκμεταλλευτεί τον πόλεμο για να εξασφαλίσει επανεκλογή θα πέσει στο κενό

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τη συγκυρία του πολέμου ως αφετηρία για την επανεκλογή της. Μια επένδυση μεγάλου ρίσκου

Η κάθοδος στην άβυσσο
Editorial 01.03.26

Η κάθοδος στην άβυσσο

Ο πόλεμος που κήρυξαν ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν διαμορφώνει ένα νέο τοπίο. Με μεγαλύτερους κινδύνους

Υποκλοπές: το δημόσιο δεν θα έπρεπε να είχε στραφεί εναντίον αυτών των «ιδιωτών»;
Editorial 28.02.26

Υποκλοπές: το δημόσιο δεν θα έπρεπε να είχε στραφεί εναντίον αυτών των «ιδιωτών»;

Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν είχε καμία παρουσία στη δίκη για τις υποκλοπές. Παρότι αυτές αφορούσαν υπουργούς, δικαστικούς και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων

Τα εκτελεστικά όργανα για τις υποκλοπές καταδικάστηκαν. Οι εντολείς και συνεργοί τους στην κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα τιμωρηθούν;
Editorial 26.02.26

Τα εκτελεστικά όργανα για τις υποκλοπές καταδικάστηκαν. Οι εντολείς και συνεργοί τους στην κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα τιμωρηθούν;

Η καταδίκη αυτών που υλοποίησαν τις υποκλοπές με παράνομο λογισμικό Predator κάνει ακόμη πιο επιτακτικό το κρίσιμο ερώτημα: Τι θα γίνει με τους ιθύνοντες νόες Κυριάκο Μητσοτάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη που τους έδωσαν εντολή και καθοδήγηση για να τις κάνουν;

Φτάνει! Η δημόσια υγεία δεν μπορεί να θυσιάζεται στο βωμό της κομματικής φιλοδοξίας και του πολιτικού παιχνιδιού
Editorial 24.02.26

Φτάνει! Η δημόσια υγεία δεν μπορεί να θυσιάζεται στο βωμό της κομματικής φιλοδοξίας και του πολιτικού παιχνιδιού

Ο υπουργός Υγείας κάποια στιγμή πρέπει να αντιληφθεί ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι να αναβαθμιστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Σε πείσμα όσων λέει η κυβέρνηση, οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι σήμερα η οικονομική τους κατάσταση είναι καλύτερη
Editorial 21.02.26

Σε πείσμα όσων λέει η κυβέρνηση, οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι σήμερα η οικονομική τους κατάσταση είναι καλύτερη

Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των πολιτών δηλώνει ότι το 2019 είχε μεγαλύτερη οικονομική άνεση, απλώς αποδεικνύει την απόσταση ανάμεσα στην κυβερνητική ρητορική και την κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας

Με διαμαρτυρία των εργαζομένων στο ΕΣΥ βρέθηκε αντιμέτωπος ο Άδωνις Γεωργιάδης και όχι με τον «κομμουνιστικό κίνδυνο»
Editorial 20.02.26

Με διαμαρτυρία των εργαζομένων στο ΕΣΥ βρέθηκε αντιμέτωπος ο Άδωνις Γεωργιάδης και όχι με τον «κομμουνιστικό κίνδυνο»

Ο υπουργός Υγείας ας αφήσει τις ρητορικές υπερβολές και ας αναρωτηθεί γιατί οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το ΕΣΥ διαμαρτύρονται

Κώστας Γρεβενίτης: Νέες μαρτυρίες για τη μυστηριώδη εξαφάνιση – Η κόντρα για τα χωράφια – Τι λέει ο γιος του
Φως στο Τούνελ 07.03.26

Νέες μαρτυρίες για τη μυστηριώδη εξαφάνιση του Κώστα Γρεβενίτη - Η κόντρα για τα χωράφια - Τι λέει ο γιος του

Οι νομικές ενέργειες που έκανε ο Γρεβενίτης προτού εξαφανιστεί για την περιουσία της θείας του και ο φόβος του ανιψιού του ότι θα χάσει το σπίτι που είχε χτίσει στο οικόπεδό της

«Κοιμάται;»: Πολύ βαρετές οι δίκες για τον Κάνιε Γουέστ
Μην αγχώνεσαι 07.03.26

«Κοιμάται;»: Πολύ βαρετές οι δίκες για τον Κάνιε Γουέστ

Ο Κάνιε Γουέστ κατέθεσε στο δικαστήριο του Λος Άντζελες για τη διαμάχη με εργολάβο σχετικά με την ανακαίνιση της έπαυλής του στο Μάλιμπου - τον οποίο, ο ράπερ, ξέχασε ότι δεν αποπλήρωσε, αλλά θυμόταν ότι δεν μύριζε ωραία

Επέστρεψε εντυπωσιακά ο Τέιτουμ μετά από 10 μήνες και οδήγησε τους Σέλτικς στη νίκη (120-100, vids)
Μπάσκετ 07.03.26

Επέστρεψε εντυπωσιακά ο Τέιτουμ μετά από 10 μήνες και οδήγησε τους Σέλτικς στη νίκη (120-100, vids)

Πίσω φαίνεται πως έχει αφήσει μία για πάντα τις δύσκολες μέρες ο Τζέισον Τέιτουμ ο οποίος επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά τη ρήξη αχιλλείου και έβαλε 15 πόντους στη νίκη των Σέλτικς.

The Expla-in Project: Το ντόμινο του Ιράν – Από την Τεχεράνη στην Κύπρο
Expla-in 07.03.26

Το ντόμινο του Ιράν - Από την Τεχεράνη στην Κύπρο

Οι εύθραυστες διπλωματικές ισορροπίες με φόντο και τον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ εναντίον Ιράν, μπορεί να επηρεάσουν εμμέσως τα ελληνοτουρκικά και τι ανησυχεί περισσότερο την Τουρκία;

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
The Expla-in Project: Ποιος ήταν ο Τζέφρι Έπσταϊν και γιατί μας αφορά;
Ποιος ; 07.03.26

Ποιος ήταν ο Τζέφρι Έπσταϊν και γιατί μας αφορά;

Ο Τζέφρι Έπσταϊν απέκτησε πρόσβαση στους ισχυρότερους ανθρώπους του κόσμου. Σε μία σειρά από βίντεο, το Expla-in Project θα ξεδιπλώσει τις πτυχές του σκανδάλου. Σε αυτό το μέρος αναλύουμε το προφίλ του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σέρρες: Άφαντος εδώ και 40 ημέρες 44χρονος – Κραυγή αγωνίας από τη μητέρα του
Έκκληση 07.03.26

«Ένα σημάδι του θέλω»: Άφαντος εδώ και 40 ημέρες 44χρονος από τις Σέρρες - Κραυγή αγωνίας από τη μητέρα του

«Χάθηκε το μοναχοπαίδι μου και σταμάτησε η ζωή μου…», λέει η μητέρα του - O 44χρονος από τις Σέρρες έφυγε από το σπίτι του για μια βόλτα και εξαφανίστηκε

Ιράν: Ανακοινώνει ότι σταματά τις επιθέσεις στις γειτονικές χώρες – «Φρικτή νύχτα στην Τεχεράνη»
Επιθέσεις και στον Λίβανο 07.03.26 Upd: 09:30

Το Ιράν ανακοινώνει ότι σταματά τις επιθέσεις στις γειτονικές χώρες - «Φρικτή νύχτα στην Τεχεράνη»

Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα Ισραήλ και ΗΠΑ αύξησαν την ένταση των βομβαρδισμών τους στο Ιράν - Ο Τραμπ ζητά παράδοση άνευ όρων και εγκλωβίζεται στη Μέση Ανατολή - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Στενά Ορμούζ: Το μεγάλο «μπλόκο» στο πετρέλαιο – Το σχέδιο των 20 δισ.
Διεθνής Οικονομία 07.03.26

Στενά Ορμούζ: Το μεγάλο «μπλόκο» στο πετρέλαιο – Το σχέδιο των 20 δισ.

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι στη Μέση Ανατολή αλλάζουν τις θαλάσσιες ροές ενέργειας- Τα τάνκερ αποφεύγουν τα Στενά του Ορμούζ και η Ουάσιγκτον εξετάζει πακέτο παρέμβασης 20 δισ. δολαρίων.

Λάμπρος Καραγεώργος
«Γύρισα μια ταινία εξ ολοκλήρου μέσα σε ένα κελί φυλακής»
«Jailbroken» 07.03.26

«Γύρισα μια ταινία εξ ολοκλήρου μέσα σε ένα κελί φυλακής»

Ο Σκωτσέζος ηθοποιός Μπράιαν Λάρκιν μιλά για την απαιτητική εμπειρία των γυρισμάτων της ταινίας «Jailbroken», η οποία γυρίστηκε ολόκληρη μέσα σε ένα κελί φυλακής, δημιουργώντας έντονη ψυχολογική πίεση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΗΠΑ: Ισχυρές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλοι έπληξαν το Μίσιγκαν – Tουλάχιστον 4 νεκροί
Στις ΗΠΑ 07.03.26

Ισχυρές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλοι έπληξαν το Μίσιγκαν - Τουλάχιστον 4 νεκροί (βίντεο)

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σοκαριστικές εικόνες από τη στιγμή που ένας από τους ανεμοστρόβιλους ισοπέδωνε σπίτια στο Μίσιγκαν, με τα κομμάτια από τις στέγες να εκτοξεύονται στον αέρα

Αγωγή της μαγείρισσας κατά του Νεϊμάρ
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Αγωγή της μαγείρισσας κατά του Νεϊμάρ

Ζητεί το ποσό των 41.600 ευρώ για υπερωρίες υπό δύσκολες συνθήκες και άλλες απαιτητικές εργασίες που είχαν επιπτώσεις και στην υγεία της

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό στον κόμβο Φυλής – Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία προς Αεροδρόμιο
Ελλάδα 07.03.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό στον κόμβο Φυλής – Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία προς Αεροδρόμιο

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών στην Αττική Οδό και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Πώς μπορεί ένα 14χρονο να ξέρει πώς μοιάζουν τα γεννητικά του όργανα; – Η ερώτηση που έκανε τον Έπσταϊν να «παγώσει»
Βίντεο 07.03.26

Πώς μπορεί ένα 14χρονο να ξέρει πώς μοιάζουν τα γεννητικά του όργανα; – Η ερώτηση που έκανε τον Έπσταϊν να «παγώσει»

Μια αποκαλυπτική ένορκη κατάθεση φέρνει στο φως το ντοκιμαντέρ για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν, με τον δικηγόρο Σπένσερ Κούβιν να περιγράφει την ερώτηση που προκάλεσε ένταση και οδήγησε στη λήξη της διαδικασίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Πεντάγωνο βάζει «στο μάτι» τα ουκρανικά drones αναχαίτισης για να αντιμετωπίσει το Ιράν
Μέση Ανατολή 07.03.26

Το Πεντάγωνο βάζει «στο μάτι» τα ουκρανικά drones αναχαίτισης για να αντιμετωπίσει το Ιράν

Τα κράτη του Κόλπου χρησιμοποιούσαν ακριβούς πυραύλους Patriot για να αμυνθούν από τα κύματα των Shahed που εκτοξεύονταν από το Ιράν, από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο. Όμως, τα αποθέματά τους μειώνονται

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Προβλήματα στον κόσμο του Ocean’s Eleven: Στον «αέρα» το prequel μετά την παραίτηση του σκηνοθέτη Λι Άιζακ Τσανγκ
Δύσκολη αποστολή 07.03.26

Προβλήματα στον κόσμο του Ocean’s Eleven: Στον «αέρα» το prequel μετά την παραίτηση του σκηνοθέτη Λι Άιζακ Τσανγκ

Ενώ όλα έδειχαν να πηγαίνουν μια χαρά στον κόσμο του Ocean’s Eleven, ο σκηνοθέτης Λι Άιζακ Τσανγκ αποχώρησε λόγω «δημιουργικών διαφορών» και το project βρίσκεται στον αέρα. 

Δεξιοί και ακροκεντρώοι την πέφτουν στον Σάντσεθ την ώρα που η μισή Ε.Ε. έχει στρατιωτικές εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία
Πολιτική 07.03.26

Δεξιοί και ακροκεντρώοι την πέφτουν στον Σάντσεθ την ώρα που η μισή Ε.Ε. έχει στρατιωτικές εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αποτελεί... απωθημένο των εγχώριων δεξιών αλλά και των εκπροσώπων του ακραίου κέντρου επειδή δεν ταυτίζεται με το αφήγημα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις επιχειρήσεις τους έναντι του Ιράν.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Μέση Ανατολή: Η «φλεγόμενη» οικονομία του πολέμου – Η Ελλάδα ανάμεσα σε συμπληγάδες
Το κρίσιμο ερώτημα 07.03.26

Η «φλεγόμενη» οικονομία του πολέμου - Η Ελλάδα ανάμεσα σε συμπληγάδες

Η γεωπολιτική αστάθεια που πυροδοτούν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή δημιουργεί ένα σύνθετο σκηνικό για την ελληνική οικονομία. Παρόλο που η Ελλάδα εμφανίζει ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η «αιμορραγία» είναι σχεδόν αδύνατο να εκμηδενιστεί και όσο περνάει ο χρόνος, χωρίς να αποκλιμακώνεται η κατάσταση, ο κίνδυνος να μεγαλώσει είναι μεγαλύτερος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

