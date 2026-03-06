ΚΚΕ μετά το αίτημα βοήθειας από τη Βουλγαρία: «Νέα κλιμάκωση της επικίνδυνης εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο»
«Η παροχή ελληνικής στρατιωτικής συνδρομής στη Βουλγαρία κάνει “φύλλο και φτερό” τα προσχήματα της αντίστοιχης αποστολής δυνάμεων στην Κύπρο, που έγινε δήθεν για την “προστασία του κυπριακού ελληνισμού” και συνιστά νέα κλιμάκωση της επικίνδυνης εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο», αναφέρει το ΚΚΕ.
Η Ελλάδα θα βοηθήσει τη Βουλγαρία στην αντιβαλλιστική προστασία της ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, μετά τη συνομιλία του με τον Βούλγαρο ομόλογό του Ατανάς Ζαπριάνοφ.
Μετά και από σχετική απόφαση του ΚΥΣΕΑ αποφασίστηκε να μεταφερθεί «σε κατάλληλη περιοχή, εντός του βόρειου τμήματος της ελληνικής επικράτειας», όπως είπε ο Δένδιας, πυροβολαρχία PATRIOT, για την αντιβαλλιστική κάλυψη μεγάλου τμήματος της επικράτειας της Βουλγαρίας.
Ανακοίνωση για τις ανακοινώσεις του Ν. Δένδια έκανε το ΚΚΕ
Επίσης, ένα ζεύγος F-16 Viper, μετασταθμεύει σε αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας, με αποκλειστική αποστολή την παροχή επιπλέον κάλυψης στη Βουλγαρία.
«Ομολογία ύπαρξης απειλής»
«Η παροχή ελληνικής στρατιωτικής συνδρομής στη Βουλγαρία κάνει “φύλλο και φτερό” τα προσχήματα της αντίστοιχης αποστολής δυνάμεων στην Κύπρο, που έγινε δήθεν για την “προστασία του κυπριακού ελληνισμού” και συνιστά νέα κλιμάκωση της επικίνδυνης εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο», σχολιάζει το ΚΚΕ.
Ταυτόχρονα, λέει, «η ομολογία ύπαρξης απειλής κατά της Βουλγαρίας από το Ιράν, εκθέτει τον εφησυχασμό που καλλιεργεί η κυβέρνηση και διάφορα παπαγαλάκια με τον μανδύα του “ειδικού”, υποστηρίζοντας ότι η Σούδα είναι “μακριά” ή στο “όριο του βεληνεκούς” των ιρανικών πυραύλων».
Η νέα αυτή εξέλιξη σύμφωνα με το ΚΚΕ «κάνει φανερό τον κίνδυνο γενικότερης ανάφλεξης, με δεδομένη την ύπαρξη κι άλλων πολεμικών μετώπων στην ευρύτερη περιοχή. Άλλωστε, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί ότι οι μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων που μεταβαίνουν στη Β. Ελλάδα δεν προορίζονται να επιτηρούν “αποκλειστικά” τη Βουλγαρία, αλλά και όλες τις βάσεις των ΗΠΑ που βρίσκονται εκεί, συμπεριλαμβανομένης αυτής της Αλεξανδρούπολης».
